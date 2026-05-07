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Wildberries снизил комиссию с продаж для ряда товаров с 7 мая

В некоторых категориях снижение дошло до 25%.

07.05.2026
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Wildberries снизил комиссию с продаж для ряда товаров с 7 мая 2026 года. Некоторые продавцы теперь экономят на ней до 25%. Послабления ввели для продуктов питания и товаров для здоровья. 

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Новые комиссии с продаж

Размер нового вознаграждения зависит от категории товара и схемы продаж.

Завтраки, первые блюда, вторые блюда, готовые напитки, готовые соусы

  • «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) — 4,5% вместо 24,5%;
  • «Курьером WB» (DBW) — 4,5% вместо 29,5%;
  • «Витрина» (DBS) — 4,5% вместо 29,5%;
  • «Витрина экспресс» (EDBS) — 3% вместо 5%.

Реанимационные устройства

  • «Склад WB» (FBW) — 26,5% вместо 32,5%;
  • «Маркетплейс» (FBS) — 30% вместо 36%.

Пакеты гипотермические

  • «Склад WB» (FBW) — 30,5% вместо 32,5%;
  • «Маркетплейс» (FBS) — 34% вместо 36%.

Вальгусные шины

  • «Склад WB» (FBW) — 25,5% вместо 32,5%;
  • «Маркетплейс» (FBS) — 29% вместо 36%.

Иглы акупунктурные

  • «Склад WB» (FBW) — 31,5% вместо 32,5%;
  • «Маркетплейс» (FBS) — 35% вместо 36%.

Изменения скоро внесут в оферту.

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Wildberries снизил комиссии для продуктов и товаров для здоровья – Точка Банк