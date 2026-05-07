Wildberries снизил комиссию с продаж для ряда товаров с 7 мая 2026 года. Некоторые продавцы теперь экономят на ней до 25%. Послабления ввели для продуктов питания и товаров для здоровья.
Новые комиссии с продаж
Размер нового вознаграждения зависит от категории товара и схемы продаж.
Завтраки, первые блюда, вторые блюда, готовые напитки, готовые соусы
- «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) — 4,5% вместо 24,5%;
- «Курьером WB» (DBW) — 4,5% вместо 29,5%;
- «Витрина» (DBS) — 4,5% вместо 29,5%;
- «Витрина экспресс» (EDBS) — 3% вместо 5%.
Реанимационные устройства
- «Склад WB» (FBW) — 26,5% вместо 32,5%;
- «Маркетплейс» (FBS) — 30% вместо 36%.
Пакеты гипотермические
- «Склад WB» (FBW) — 30,5% вместо 32,5%;
- «Маркетплейс» (FBS) — 34% вместо 36%.
Вальгусные шины
- «Склад WB» (FBW) — 25,5% вместо 32,5%;
- «Маркетплейс» (FBS) — 29% вместо 36%.
Иглы акупунктурные
- «Склад WB» (FBW) — 31,5% вместо 32,5%;
- «Маркетплейс» (FBS) — 35% вместо 36%.
Изменения скоро внесут в оферту.