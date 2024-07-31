Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новый бизнес
  4. Как открыть кондитерскую
Новый бизнес
Новый бизнес

Как открыть кондитерскую

Капкейки, пирожные или торты есть на любом празднике. А ещё люди покупают их без повода — к чаю. Неудивительно, что кондитерская — успешный бизнес.

23.01.2026
4082
4082

Бесплатная регистрация бизнеса для кондитерской

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для кондитерской

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

В статье расскажем, что нужно для открытия собственной кондитерской, какое оборудование стоит приобрести и какие тонкости бизнеса существуют.

Коротко
Чтобы открыть кондитерскую, сначала выберите формат: можно продавать готовые сладости от поставщиков, готовить продукцию самостоятельно или открыть заведение с залом для посетителей. Затем оформите ИП или ООО, найдите помещение с нужными коммуникациями, купите оборудование, пройдите санитарные и пожарные проверки.
Стартовый бюджет для запуска небольшой кондитерской с товарами от поставщиков — от 500 000 ₽. При удачной локации и качественном продвижении бизнес окупится за 1–2 года. Средняя рентабельность кондитерской — 18–27%.

Пошаговая инструкция для открытия кондитерской

Для начала составьте пошаговый план действий. Его можно оформить в форме чек-листа. 

1. Определитесь с форматом бизнеса. Это может быть кондитерская со сладостями от поставщиков или кафе-кондитерская со своей продукцией.

2. Составьте бизнес-план. Выберите место для открытия, оцените риски и посчитайте срок окупаемости. Чётко опишите формат и концепцию заведения. А если хотите сэкономить время и силы, можете сгенерировать бизнес-план в специальном сервисе Точка Банк.

3. Зарегистрируйте бизнес и откройте расчётный счёт. При выборе банка изучите отзывы, узнайте про бизнес-карту, уточните, есть ли онлайн-бухгалтерия и другие сервисы для бизнеса.

Откройте кондитерскую с Точка Банк
Подскажем, какую форму ведения бизнеса выбрать — ИП или ООО. Поможем выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим полный пакет документов. Поможем зарегистрировать бизнес онлайн и откроем расчётный счёт.

4. Подберите помещение и заключите договор аренды. Подготовьте помещение, чтобы оно соответствовало всем требованиям. 

Особое внимание обратите на вентиляцию и канализацию. Это важно: в кондитерском цехе рекомендовано организовать запасные источники горячей воды с разводкой по сети. А система приточно-вытяжной вентиляции в комнате, где изготавливается продукция, должна быть оборудована отдельно от систем вентиляции других помещений.

Требования подробно прописаны в трёх документах:

5. Разработайте меню и рецептуру сладостей, если будете сами их готовить. Например, это могут быть торты, пирожные, выпечка, десерты, печенье, зефир. 

По каждой позиции просчитывайте себестоимость и допустимый размер наценки. Если опыта в бизнес-расчётах ещё нет, можно заручиться поддержкой экспертов на аутсорсе: технолога-кондитера, шеф-повара, бариста и бухгалтера. 

Также разберитесь с маркировкой кондитерских изделий в системе «Честный ЗНАК». С марта 2026 года отдельные виды кондитерской продукции поэтапно войдут в перечень обязательных для маркировки (постановление Правительства от 31.05.2025 №818):

  • С 1 марта 2026 года — мармелад, пастила, зефир, восточные сладости, шоколадные и ореховые пасты, а также другие позиции.
  • С 1 мая 2026 года — замороженные десерты, хлебобулочные кондитерские изделия (пирожные, торты и так далее).
  • С 1 июля 2026 года — шоколадные изделия, жевательная резинка, карамель и драже.

Под маркировку подпадают все ИП и юрлица, которые работают с такой продукцией. 

А для самозанятых действуют другие правила: после введения обязательной маркировки они не смогут продавать такую продукцию в розницу из-за ограничений НПД. Единственный допустимый вариант для самозанятых — изготавливать кондитерские изделия по заказу конкретного покупателя.

Маркировка «Честный ЗНАК»: что это такое и как с ней работать

Как начать бизнес на домашней еде: идеи для самозанятых

6. Найдите поставщиков и закупите сырьё. Часть продуктов можно купить в обычном магазине. Но выгоднее и надёжнее работать с поставщиками, которые специализируются на работе с кафе и кондитерскими. Они регулярно принимают заказы и привозят свежие продукты. 

Где и как искать поставщиков для бизнеса

7. Купите мебель и сделайте косметический ремонт в соответствии с концепцией заведения. Особое внимание уделите торговому залу. Чтобы там было уютно, подберите приятные цвета, расставьте предметы интерьера, продумайте схему освещения, чтобы в помещении всегда было светло. 

8. Займитесь подбором и обучением персонала. Если у вас маленькая кондитерская без производства, в штат нужно нанять минимум трёх продавцов.

Выбор формата

На первом этапе нужно определиться с форматом заведения. Есть три самых распространённых.

Кондитерская с ассортиментом от поставщиков

Предпринимателю не надо разрабатывать рецептуру и готовить сладости самому. Все позиции заказывают у поставщиков. ИП не ограничены в выборе и могут подбирать оптимальные варианты: «Медовик» — от одного поставщика, «Наполеон» — от второго, эклеры — от третьего.

В самом начале можно предоставить посетителям широкий ассортимент угощений. Это поможет проанализировать потребительский интерес и оставить только популярные позиции.

Кондитерская с ассортиментом собственного производства

Если вы хотите сами готовить сладости, ваш вариант — кондитерская с собственным производством. Часто этот формат выбирают домашние кондитеры, которые решили расширять бизнес. 

Это принесёт больше клиентов и денег, но надо быть готовым искать порядочных поставщиков, набирать штат сотрудников, следить за соблюдением всех требований на кухне. 

Кафе-кондитерская

Популярный и перспективный формат: гости покупают сладости и угощаются ими прямо в кафе. Чтобы пребывание клиентов в кондитерской было приятным, важно продумать интерьер, выбрать красивую и удобную мебель, позаботиться о досуге для маленьких гостей.

Также стоит заложить большую сумму на старт, ведь придётся инвестировать и в помещение, и в оборудование.

Выбор ассортимента

Теперь давайте разбираться, какие изделия обычно продают в кондитерских.

  • Классические торты, печенье, пирожные, конфеты, шоколад, зефир, пастила, мармелад, хлеб.
  • Низкокалорийные сладости без сахара или на основе сахарозаменителя для людей с сахарным диабетом, спортсменов и тех, кто ведёт здоровый образ жизни.
  • Веганские угощения без добавления яиц, молока, сливок и на альтернативной муке.
  • Продукция для аллергиков без орехов, мёда, яиц и других ингредиентов, которые часто вызывают аллергическую реакцию.
Как открыть кондитерскую

Регистрация юридического лица или ИП

1. Определитесь с формой регистрации бизнеса — ИП или ООО. Если вы планируете начать с небольшого заведения, выбирайте ИП. Позже, когда захотите масштабироваться, можно будет перейти на ООО.

2. Подготовьте пакет документов в зависимости от того, какой формат выбрали: ИП или ООО.

3. Выберите коды ОКВЭД. Например:

Код ОКВЭД 10.71 и код ОКВЭД 10.72 — производство кондитерских изделий.

Код ОКВЭД 47.24 — розничная торговля. Этот код нужен для того, чтобы оформить кассу и эквайринг.

4. Передайте документы в ФНС. Это можно сделать лично в налоговой или МФЦ, через нотариуса или отправить онлайн на сайте ФНС.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

5. Откройте расчётный счёт в банке и при необходимости закажите печать.

6. Пройдите проверки — санитарную и пожарную. Это нужно сделать уже после подбора и подготовки помещения.

Выбор места

От этого критерия зависит посещаемость вашего заведения, поэтому к выбору локации нужно подойти серьёзно и заложить на это достаточно времени. Когда найдёте подходящий вариант, проверьте его по следующим параметрам:

  • Людные и проходимые улицы рядом. Локация должна находиться на пути основных потоков людей — рядом с остановками, жилыми кварталами, офисами или торговыми точками, чтобы покупатели могли зайти спонтанно.
  • Отсутствие конкурентов поблизости. Проверьте по онлайн-картам, чтобы рядом не было аналогичных заведений, иначе часть потенциальных клиентов уйдёт к ним. Но и полное отсутствие конкурентов не всегда плюс: сначала проанализируйте, почему их нет, — возможно, локация неудачная. 
  • Площадь помещения. Для кондитерской с большим ассортиментом она должна быть не меньше 40 м², для кафе-кондитерской — от 50 м².
  • Коммуникации. В помещении должны быть исправные электропроводка, канализация и водопровод.
  • Удобство подъезда. Желательно, чтобы к заведению было удобно подъехать на машине и была парковка. Подходит как первый этаж жилого дома в спальном районе, так и центр города.

После того как выберете помещение, займитесь ремонтом. Сделайте так, чтобы в вашем заведении было уютно и светло.

Документы для открытия

Для открытия кондитерской нужен такой же пакет документов, как и для открытия другого общепита:

  • Договор об аренде помещения.
  • Разрешение на деятельность в данном помещении от Государственной противопожарной службы.
  • Договор на вывоз твёрдых бытовых и органических отходов.
  • Договоры на дезинсекцию и дератизацию помещений.
  • Перечень продукции, которая производится в кондитерской.
  • Сертификаты, подтверждающие качество используемого сырья.
  • Медкнижки работников.
  • Документы на кассовое оборудование.

Этот пакет документов нужен для того, чтобы пройти проверку СанПиН и согласовать список производимой продукции в Роспотребнадзоре. Перечень документов может меняться, уточните его на момент открытия кондитерской. 

Не забудьте уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности — это обязательное требование. Подать уведомление необходимо минимум за один день до фактического открытия кафе. Это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги».

Какое оборудование выбрать

В случае с открытием кондитерской понадобится три вида оборудования: технологическое, торговое и офисное. 

Технологическое оборудование нужно, если вы изготавливаете угощения сами. А его разнообразие зависит от ассортимента меню. Примерный список такой:

  • Плита с печью. 
  • Хорошая вытяжка.
  • Холодильник и морозильная камера. 
  • Тестомес, просеиватель муки, миксер, блендер, кофемашина, формочки, ёмкости. 
  • Разделочные столы.

Торговое оборудование нужно всем типам кондитерских: обычная витрина, холодильная витрина, прилавок, весы, касса.

Офисное оборудование тоже нужно всем. К нему можно отнести: компьютеры, принтеры и другую офисную технику, телефон, камеры видеонаблюдения.

Подбор персонала

Самое главное условие — у сотрудников должна быть медицинская книжка. Также все работники обязательно должны пройти медосмотр.

На успех кондитерского бизнеса сильно влияет и клиентоориентированность продавцов. Их часто просят помочь с выбором или что-то посоветовать, поэтому при собеседовании сотрудников обращайте внимание на их лёгкость в общении, любовь к людям и интерес к сфере работы. 

Штат кондитерской без производства

В штат следует нанять минимум трёх кассиров, если график работы кондитерской будет стандартным — с 8 до 20 часов.

Если у вас большое заведение, нанимайте от шести человек, чтобы ставить в смену сотрудников парами.

Штат кондитерской с производством 

Если вы планируете готовить все угощения в кондитерской, нужно нанять несколько сотрудников:

  • Пекарь-кондитер — главный сотрудник, который будет отвечать за вкус всей производимой продукции. Поэтому выбирайте опытного и компетентного сотрудника. 
  • Помощник пекаря, который возьмёт на себя всю мелкую работу и будет помогать по кухне. 
  • Судомойка или подсобный рабочий — человек, который будет поддерживать порядок в цехе. 

Также понадобится бухгалтер для ведения всех бумажных дел. На первых порах вы можете взять эту роль на себя или передать на аутсорс.

Реклама и продвижение

Открыв кондитерскую, нужно заняться её продвижением: сделать так, чтобы о ней узнало как можно больше потенциальных клиентов. 

В этом помогут разные инструменты:

  • Наружная реклама. Можно арендовать место под рекламу на билбордах, афишах или баннерах. Это актуально, если есть бюджет. Если нет — достаточно заметной вывески над входом.
  • Раздача флаеров и листовок. Можно нанять промоутера, который будет приглашать гостей в заведение, кратко рассказывать об ассортименте и акциях, а также направлять поток клиентов с улицы.
  • Ведение соцсетей. Это один из самых эффективных способов, но он требует времени и регулярных вложений. Если не хотите вести страницы сами, можно нанять специалиста, который будет готовить контент и настраивать рекламу.

Сколько стоит открытие кафе

Чтобы открыть кондитерскую с товарами от поставщиков и торговым залом площадью 30–40 м², нужно около 500 000 ₽. Стоимость открытия напрямую связана с городом, помещением, количеством сотрудников и другими нюансами.

Если вы хотите запустить кондитерскую с собственными угощениями, к этой сумме нужно добавить еще минимум 500 000 ₽.

Рентабельность бизнеса, выгодно ли открывать кондитерскую

Часто кондитерские окупаются за 1–2 года. Многое зависит от вовлечённости собственника в важные процессы, суммы вложений в продвижение и маркетинг, а также от удачного выбора местоположения и концепции.

От кондитерской можно ожидать средней рентабельности 18–27%, но показатели каждого бизнеса индивидуальны.

Другие статьи по теме

11 АВГУСТА 2026
7052
Оксана Крупина
12 аналогов Авито: сравнение площадок для продажи товаров и услуг
2 МАЯ 2026
53 548
Элина Симцова
Как открыть пункт выдачи заказов Lamoda

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как открыть кондитерскую с нуля: сколько стоит открытие кондитерской в 2026 году — Точка Банк