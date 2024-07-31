Как открыть кондитерскую

В статье расскажем, что нужно для открытия собственной кондитерской, какое оборудование стоит приобрести и какие тонкости бизнеса существуют.

Коротко Стартовый бюджет для запуска небольшой кондитерской с товарами от поставщиков — от 500 000 ₽. При удачной локации и качественном продвижении бизнес окупится за 1–2 года. Средняя рентабельность кондитерской — 18–27%.

Чтобы открыть кондитерскую, сначала выберите формат: можно продавать готовые сладости от поставщиков, готовить продукцию самостоятельно или открыть заведение с залом для посетителей. Затем оформите ИП или ООО, найдите помещение с нужными коммуникациями, купите оборудование, пройдите санитарные и пожарные проверки.

Пошаговая инструкция для открытия кондитерской

Для начала составьте пошаговый план действий. Его можно оформить в форме чек-листа.

1. Определитесь с форматом бизнеса. Это может быть кондитерская со сладостями от поставщиков или кафе-кондитерская со своей продукцией.

2. Составьте бизнес-план. Выберите место для открытия, оцените риски и посчитайте срок окупаемости. Чётко опишите формат и концепцию заведения. А если хотите сэкономить время и силы, можете сгенерировать бизнес-план в специальном сервисе Точка Банк.

3. Зарегистрируйте бизнес и откройте расчётный счёт. При выборе банка изучите отзывы, узнайте про бизнес-карту, уточните, есть ли онлайн-бухгалтерия и другие сервисы для бизнеса.

4. Подберите помещение и заключите договор аренды. Подготовьте помещение, чтобы оно соответствовало всем требованиям.

Особое внимание обратите на вентиляцию и канализацию. Это важно: в кондитерском цехе рекомендовано организовать запасные источники горячей воды с разводкой по сети. А система приточно-вытяжной вентиляции в комнате, где изготавливается продукция, должна быть оборудована отдельно от систем вентиляции других помещений.

Требования подробно прописаны в трёх документах:

5. Разработайте меню и рецептуру сладостей, если будете сами их готовить. Например, это могут быть торты, пирожные, выпечка, десерты, печенье, зефир.

По каждой позиции просчитывайте себестоимость и допустимый размер наценки. Если опыта в бизнес-расчётах ещё нет, можно заручиться поддержкой экспертов на аутсорсе: технолога-кондитера, шеф-повара, бариста и бухгалтера.

Также разберитесь с маркировкой кондитерских изделий в системе «Честный ЗНАК». С марта 2026 года отдельные виды кондитерской продукции поэтапно войдут в перечень обязательных для маркировки (постановление Правительства от 31.05.2025 №818):

С 1 марта 2026 года — мармелад, пастила, зефир, восточные сладости, шоколадные и ореховые пасты, а также другие позиции.

С 1 мая 2026 года — замороженные десерты, хлебобулочные кондитерские изделия (пирожные, торты и так далее).

С 1 июля 2026 года — шоколадные изделия, жевательная резинка, карамель и драже.

Под маркировку подпадают все ИП и юрлица, которые работают с такой продукцией.

А для самозанятых действуют другие правила: после введения обязательной маркировки они не смогут продавать такую продукцию в розницу из-за ограничений НПД. Единственный допустимый вариант для самозанятых — изготавливать кондитерские изделия по заказу конкретного покупателя.

6. Найдите поставщиков и закупите сырьё. Часть продуктов можно купить в обычном магазине. Но выгоднее и надёжнее работать с поставщиками, которые специализируются на работе с кафе и кондитерскими. Они регулярно принимают заказы и привозят свежие продукты.

7. Купите мебель и сделайте косметический ремонт в соответствии с концепцией заведения. Особое внимание уделите торговому залу. Чтобы там было уютно, подберите приятные цвета, расставьте предметы интерьера, продумайте схему освещения, чтобы в помещении всегда было светло.

8. Займитесь подбором и обучением персонала. Если у вас маленькая кондитерская без производства, в штат нужно нанять минимум трёх продавцов.

Выбор формата

На первом этапе нужно определиться с форматом заведения. Есть три самых распространённых.

Кондитерская с ассортиментом от поставщиков

Предпринимателю не надо разрабатывать рецептуру и готовить сладости самому. Все позиции заказывают у поставщиков. ИП не ограничены в выборе и могут подбирать оптимальные варианты: «Медовик» — от одного поставщика, «Наполеон» — от второго, эклеры — от третьего.

В самом начале можно предоставить посетителям широкий ассортимент угощений. Это поможет проанализировать потребительский интерес и оставить только популярные позиции.

Кондитерская с ассортиментом собственного производства

Если вы хотите сами готовить сладости, ваш вариант — кондитерская с собственным производством. Часто этот формат выбирают домашние кондитеры, которые решили расширять бизнес.

Это принесёт больше клиентов и денег, но надо быть готовым искать порядочных поставщиков, набирать штат сотрудников, следить за соблюдением всех требований на кухне.

Кафе-кондитерская

Популярный и перспективный формат: гости покупают сладости и угощаются ими прямо в кафе. Чтобы пребывание клиентов в кондитерской было приятным, важно продумать интерьер, выбрать красивую и удобную мебель, позаботиться о досуге для маленьких гостей.

Также стоит заложить большую сумму на старт, ведь придётся инвестировать и в помещение, и в оборудование.

Выбор ассортимента

Теперь давайте разбираться, какие изделия обычно продают в кондитерских.

Классические торты, печенье, пирожные, конфеты, шоколад, зефир, пастила, мармелад, хлеб.

Низкокалорийные сладости без сахара или на основе сахарозаменителя для людей с сахарным диабетом, спортсменов и тех, кто ведёт здоровый образ жизни.

Веганские угощения без добавления яиц, молока, сливок и на альтернативной муке.

Продукция для аллергиков без орехов, мёда, яиц и других ингредиентов, которые часто вызывают аллергическую реакцию.

Регистрация юридического лица или ИП

1. Определитесь с формой регистрации бизнеса — ИП или ООО. Если вы планируете начать с небольшого заведения, выбирайте ИП. Позже, когда захотите масштабироваться, можно будет перейти на ООО.

2. Подготовьте пакет документов в зависимости от того, какой формат выбрали: ИП или ООО.

3. Выберите коды ОКВЭД. Например:

― Код ОКВЭД 47.24 — розничная торговля. Этот код нужен для того, чтобы оформить кассу и эквайринг.

4. Передайте документы в ФНС. Это можно сделать лично в налоговой или МФЦ, через нотариуса или отправить онлайн на сайте ФНС.

5. Откройте расчётный счёт в банке и при необходимости закажите печать.

6. Пройдите проверки — санитарную и пожарную. Это нужно сделать уже после подбора и подготовки помещения.

Выбор места

От этого критерия зависит посещаемость вашего заведения, поэтому к выбору локации нужно подойти серьёзно и заложить на это достаточно времени. Когда найдёте подходящий вариант, проверьте его по следующим параметрам:

Людные и проходимые улицы рядом . Локация должна находиться на пути основных потоков людей — рядом с остановками, жилыми кварталами, офисами или торговыми точками, чтобы покупатели могли зайти спонтанно.

Отсутствие конкурентов поблизости . Проверьте по онлайн-картам, чтобы рядом не было аналогичных заведений, иначе часть потенциальных клиентов уйдёт к ним. Но и полное отсутствие конкурентов не всегда плюс: сначала проанализируйте, почему их нет, — возможно, локация неудачная.

Площадь помещения . Для кондитерской с большим ассортиментом она должна быть не меньше 40 м², для кафе-кондитерской — от 50 м².

Коммуникации . В помещении должны быть исправные электропроводка, канализация и водопровод.

Удобство подъезда. Желательно, чтобы к заведению было удобно подъехать на машине и была парковка. Подходит как первый этаж жилого дома в спальном районе, так и центр города.

После того как выберете помещение, займитесь ремонтом. Сделайте так, чтобы в вашем заведении было уютно и светло.

Документы для открытия

Для открытия кондитерской нужен такой же пакет документов, как и для открытия другого общепита:

Договор об аренде помещения.

Разрешение на деятельность в данном помещении от Государственной противопожарной службы.

Договор на вывоз твёрдых бытовых и органических отходов.

Договоры на дезинсекцию и дератизацию помещений.

Перечень продукции, которая производится в кондитерской.

Сертификаты, подтверждающие качество используемого сырья.

Медкнижки работников.

Документы на кассовое оборудование.

Этот пакет документов нужен для того, чтобы пройти проверку СанПиН и согласовать список производимой продукции в Роспотребнадзоре. Перечень документов может меняться, уточните его на момент открытия кондитерской.

Не забудьте уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности — это обязательное требование. Подать уведомление необходимо минимум за один день до фактического открытия кафе. Это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги».

Какое оборудование выбрать

В случае с открытием кондитерской понадобится три вида оборудования: технологическое, торговое и офисное.

Технологическое оборудование нужно, если вы изготавливаете угощения сами. А его разнообразие зависит от ассортимента меню. Примерный список такой:

Плита с печью.

Хорошая вытяжка.

Холодильник и морозильная камера.

Тестомес, просеиватель муки, миксер, блендер, кофемашина, формочки, ёмкости.

Разделочные столы.

Торговое оборудование нужно всем типам кондитерских: обычная витрина, холодильная витрина, прилавок, весы, касса.

Офисное оборудование тоже нужно всем. К нему можно отнести: компьютеры, принтеры и другую офисную технику, телефон, камеры видеонаблюдения.

Подбор персонала

Самое главное условие — у сотрудников должна быть медицинская книжка. Также все работники обязательно должны пройти медосмотр.

На успех кондитерского бизнеса сильно влияет и клиентоориентированность продавцов. Их часто просят помочь с выбором или что-то посоветовать, поэтому при собеседовании сотрудников обращайте внимание на их лёгкость в общении, любовь к людям и интерес к сфере работы.

Штат кондитерской без производства

В штат следует нанять минимум трёх кассиров, если график работы кондитерской будет стандартным — с 8 до 20 часов.

Если у вас большое заведение, нанимайте от шести человек, чтобы ставить в смену сотрудников парами.

Штат кондитерской с производством

Если вы планируете готовить все угощения в кондитерской, нужно нанять несколько сотрудников:

Пекарь-кондитер — главный сотрудник, который будет отвечать за вкус всей производимой продукции. Поэтому выбирайте опытного и компетентного сотрудника.

Помощник пекаря, который возьмёт на себя всю мелкую работу и будет помогать по кухне.

Судомойка или подсобный рабочий — человек, который будет поддерживать порядок в цехе.

Также понадобится бухгалтер для ведения всех бумажных дел. На первых порах вы можете взять эту роль на себя или передать на аутсорс.

Реклама и продвижение

Открыв кондитерскую, нужно заняться её продвижением: сделать так, чтобы о ней узнало как можно больше потенциальных клиентов.

В этом помогут разные инструменты:

Наружная реклама . Можно арендовать место под рекламу на билбордах, афишах или баннерах. Это актуально, если есть бюджет. Если нет — достаточно заметной вывески над входом.

Раздача флаеров и листовок . Можно нанять промоутера, который будет приглашать гостей в заведение, кратко рассказывать об ассортименте и акциях, а также направлять поток клиентов с улицы.

Ведение соцсетей. Это один из самых эффективных способов, но он требует времени и регулярных вложений. Если не хотите вести страницы сами, можно нанять специалиста, который будет готовить контент и настраивать рекламу.

Сколько стоит открытие кафе

Чтобы открыть кондитерскую с товарами от поставщиков и торговым залом площадью 30–40 м², нужно около 500 000 ₽. Стоимость открытия напрямую связана с городом, помещением, количеством сотрудников и другими нюансами.

Если вы хотите запустить кондитерскую с собственными угощениями, к этой сумме нужно добавить еще минимум 500 000 ₽.

Рентабельность бизнеса, выгодно ли открывать кондитерскую

Часто кондитерские окупаются за 1–2 года. Многое зависит от вовлечённости собственника в важные процессы, суммы вложений в продвижение и маркетинг, а также от удачного выбора местоположения и концепции.