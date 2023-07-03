Бесплатное продвижение бизнеса

Иногда начинающие предприниматели думают, что раскрутить свой бизнес с нуля можно только вложив в продвижение большие деньги. Отчасти это правда: платное целевое продвижение или масштабная реклама могут привести клиентов, которые готовы купить именно ваш продукт.

Но важно помнить и о бесплатных способах продвижения, которые тоже привлекают потенциальных покупателей или заказчиков услуг. Они особенно актуальны для начинающих ИП и руководителей ООО, которые недавно вышли на рынок и пока не готовы к крупным вложениям в рекламу.

В этой статье разберём основные способы бесплатного продвижения бизнеса, которые продолжают оставаться актуальными, и расскажем, какие сервисы Точки могут помочь в продвижении.

C чего начать?

Перед тем, как выбирать инструменты продвижения, ответьте себе на три главных вопроса.

Кто ваша целевая аудитория? Если вы составите портрет потенциального покупателя, это поможет выбрать более эффективные для вас способы продвижения. Например, если вы продаёте одежду для пожилых людей, участию в бесплатных ярмарках можно уделить больше внимания, чем продвижению в соцсетях. И наоборот, если ваш продукт нацелен на молодёжь, стоит идти в онлайн: регистрироваться в интернет-сервисах, вести блог, запускать челленджи, флешмобы и розыгрыши. Готовы ли вы вложить небольшую сумму в продвижение? Иногда бывает так, что продвижение бесплатное, но небольшая доплата может улучшить ваши позиции. Например, участие в мероприятии бесплатно, но за символическую сумму можно выбрать место получше или заказать у организаторов рекламу, которая может привлечь клиентов именно на ваш продукт. Готовы ли вы выступать, развивать личный бренд, знакомиться с другими людьми, проводить мероприятия? Всё это может ощутимо помочь в развитии бизнеса, поэтому желательно, чтобы в компании был человек, готовый заняться этим направлением продвижения. Если вы не любите публичность, можно договориться о делегировании партнёру или сотруднику.

С учётом этих вводных данных, выберете инструменты продвижения, которые подойдут именно вам. Необязательно вводить их все и сразу, начните с приоритетных и протестируйте их. В будущем вы сможете оценить, какой из способов оказался наиболее эффективным, и поймёте в каком направлении стоит двигаться.

Регистрация в сервисах «Карты»

Регистрация в сервисах с картами — один из простых и эффективных инструментов продвижения. Это могут быть Google-карты, Яндекс-карты, 2GIS и другие сервисы, которые помогают людям подобрать нужные услуги в удобном месте. Этот вариант особенно хорошо подходит для геозависимого бизнеса, то есть, компаний, которые подбирают рядом с домом или местом работы. Например, это могут быть школы развития, бассейны, фитнес-центры, маникюрные салоны, кафе или рестораны.

Важно заполнить карточку полностью: ввести название и описание, добавить фотографии, указать ссылки на соцсети, поделиться контактами. Если человек бегло пробегается по карте и ищет, где поблизости можно перекусить, он скорее обратит внимание на кафе с фотографиями интерьера и меню, описанием заведения и контактами на связи, чем на точку, у которой заполнено только название.

Регистрация на сайтах с отзывами

Клиенты, которые уже побывали у вас, могут оставлять отзывы. Сервисы бывают разными: возможность оставлять отзывы есть и в картах, и на сайтах с общей тематикой (например, Flamp или iRecommend), и с узкоспециализированной.

Отзывы особенно важны для новых клиентов, они могут помочь определиться с выбором между двумя конкурентными компаниями. Например, если рядом находятся две мастерские по ремонту обуви, но хорошие отзывы есть только у одной из них, клиент, скорее всего, выберет именно её.

Некоторые компании дарят за отзывы подарки. Если у вас ещё нет обратной связи от клиентов, можно простимулировать их на написание отзыва: предложить бесплатную чашку кофе, подарить красивую упаковку для товара или сделать скидку.

Будьте готовы к тому, что отзывы могут быть разными. Конечно, хочется, чтобы все они были хорошими, но иногда в отзыве может быть и конструктивная критика, которая поможет усовершенствовать бизнес. Желательно давать на все отзывы обратную связь и стараться быть корректным с клиентами.

Если клиенту или покупателю что-то не понравилось, можно предложить комплимент или пригласить убедиться, что вы исправили ситуацию. Например, кофейня, которой клиент оставил негативный отзыв, может извиниться и предложить клиенту угоститься бесплатной чашкой кофе. Для бизнеса затраты, как правило, небольшие, но репутация компании формируется именно из таких маленьких и важных моментов.

Ведение аккаунта в соцсетях

Заведите аккаунт компании в популярных социальных сетях, где есть ваша аудитория. Расскажите о своём бизнесе, выложите фото и видео, выставьте на онлайн-продажу товары с описанием и ценами. Если готовы к небольшому вложению, можете разыграть один или несколько своих товаров — это поможет привлечь новых подписчиков. Например, если ИП владеет кондитерской, может разыграть сет пирожных в творческом конкурсе или конкурсе репостов.

Честно расскажите о своей компании. Например, в случае с кондитерской можно сделать посты на темы:

как появилась идея открыть кондитерскую;

как вы спорили с шеф-поваром о начинке для самого популярного пирожного;

шеф-поваром о начинке для самого популярного пирожного; с чего начинается утро в кондитерской;

кондитерской; как вы отбираете лучших поставщиков;

как в кондитерской проходят дегустации.

Также можно провести мастер-класс в режиме онлайн и научить готовить несложное блюдо.

В соцсетях есть механизмы рекомендаций, благодаря которым посты будут видеть потенциальные клиенты, интересующиеся сферой вашего бизнеса. Например, если вы занимаетесь строительством, а на ваших постах много лайков и комментариев, соцсети могут показать ваш пост людям, которые сейчас тоже заняты стройкой.

Стоит рассказать про бизнес и на своей личной страничке. Если вы сможете раскрутить личный бренд и поддерживать репутацию на достойном уровне, доверие к вашему бизнесу будет выше. К тому же, клиенты могут быть даже среди ваших друзей и подписчиков. Если у вас сложится взаимовыгодное сотрудничество, первые клиенты, скорее всего, будут передавать информацию о вас по сарафанному радио.

Чтобы показать свою экспертность и поделиться с аудиторией советами и инсайтами, можно также создать личный блог. А ещё — зарегистрироваться на профессиональных форумах и активно участвовать в обсуждениях.

Также имеет смысл связаться со СМИ и предложить свои услуги эксперта — возможно, вам предложат прокомментировать статью или выступить на телевидении. Публикации в медиа сделают вас более узнаваемым, а если вы договоритесь на размещение ваших ссылок в СМИ, это ещё и привлечёт трафик на сайт. Кроме того, если ссылку на ваш сайт размещает известное СМИ, это повышает индекс цитируемости сайта и поднимает его в поисковой выдаче.

SEO-продвижение

Если вы занимаетесь производством или продажей товаров, важно создать сайт. Созданием и продвижением можно заняться самостоятельно, если есть понимание, как это сделать. Например, сайт можно создать на Tilda и наполнить контентом, который вы сделаете сами.

При создании сайта обратите внимание на то, по каким ключевым словам клиенты могут искать ваш бизнес в интернете. Когда вы вводите что-то в поисковую строку, в первую очередь, обращаете внимание на сайты с первых страниц поиска. Именно для того, чтобы оказаться выше при выдаче, владельцы сайтов и занимаются оптимизацией.

Изучите основы оптимизации поисковых систем и примените их на своём сайте для бесплатного SEO-продвижения. Используйте ключевые слова в своих заголовках, мета-тегах и контенте. Создавайте информативные и уникальные страницы, которые могут привлечь органический трафик через поисковые системы.

Если у вас нет времени или желания изучать основы SEO и самому заниматься написанием текстом, можете договориться с копирайтером или SEO-специалистом по бартеру. Стоит быть готовым к тому, что SEO раскачивается достаточно долго, и первые результаты вы увидите не сразу, а через 6 месяцев после начала работы.

Если вы не хотите ждать, пока сработает SEO-оптимизация, можете заказать настройку рекламы. Точка Реклама запустит продвижение, которая начнет приносить клиентов в течение первого месяца работы. Подробнее

Запускайте кросс-промо

Кросс-промо это перекрёстное продвижение, когда две компании продвигают друг друга. Представьте, вы приходите в студию растяжки, а при заключении договора выдают небольшой подарок — скидку в соседний салон спортивной одежды. И наоборот, покупателям спортивной формы, которые явно хотят позаботиться о своём здоровье, дарят купон на бесплатное занятие.

По этому же принципу можно найти партнёров для информационного продвижения. Здесь важно подбирать релевантные офферы, то есть, обращать внимание на то, чтобы вы с партнёрами были в одном поле. Например, в студии йоги не стоит размещать плакат с фаст-фудом. А вот реклама кафе правильного питания будет уместна.

Создайте магазин на Avito

Открытие магазина на Avito — надёжный способ быстро запустить продажи, не арендуя при этом физический офис.

Авито — одна из самых больших площадок, на которой больше 60 миллионов пользователей. Авито сейчас очень активно вкладывается в то, чтобы стать полноценным маркетплейсом. Там не только продают товары, но и предлагают бизнес-услуги, поэтому сервис подходит для юристов, бухгалтеров, тендерных специалистов, маркетологов, дизайнеров и других специалистов, которые ищут клиентов.

Размещаться можно и бесплатно, и за деньги. Можно начать торговать без оплаты, чтобы посмотреть как это работает, а если вам понравится, подключить рекламные услуги или другие инструменты по продвижению, чтобы привлечь больше клиентов.

Если вы хотите создать магазин на Avito, но не знаете, с чего начать, мы поможем. Запустим продвижение под ключ и всего за 1 месяц покажем потенциал роста заказов. Стоимость — 17 000 в первый месяц за работу эксперта. Подробнее

Проводите мероприятия на бесплатных площадках

В городах можно найти бесплатные площадки для проведения мероприятий. Часто в таком формате проводят мастер-классы по рисованию, показы мод, клубы английского языка — предприниматели занимают кафе и ничего за это не платят, но гости заказывают кофе и десерты. В такой ситуации в плюсе остаются все: клуб получает площадку, клиенты — новый опыт, а кофейня — клиентов и прибыль.

Площадки могут быть и более масштабными. Даже если нигде не анонсируется возможность бесплатной аренды, можно приходить напрямую к представителям площадки и обсуждать возможность работы по бартеру или на индивидуальных условиях. Для площадки это тоже будет продвижением, ведь вы приведёте на неё клиентов.

Находите полезные знакомства

Приходите на отраслевые мероприятия или ивенты из смежных сфер бизнеса. Там вы сможете познакомиться и пообщаться с другими предпринимателями, рассказать о своей компании и найти партнёров для бизнеса.

Например, если вы делаете упаковку для селлеров на маркетплейсах, можете сходить на специализированное мероприятие для маркетплейсов или на встречу по поддержке предпринимательства.

Знакомиться можно и онлайн — это быстрее, проще и позволяет охватить большее количество людей. У Точки есть удобный инструмент для бизнес-знакомств — Точка Нетворк. Предприниматели, которые регистрируются в сервисе, могут общаться с собеседниками по интересам.

Точка Нетворк работает так:

Предприниматель регистрируется и заполняет профиль. Получает контакты, подобранные с помощью умного алгоритма или ищет собеседников через обычный поиск. Назначает встречу и знакомится.

Анвар Казаков, менеджер по развитию облачного сервиса RPA-robin.ru: В Точка Нетворк я провёл несколько встреч, 4 из них превратились в полезные связи. Например, один из собеседников прошёл обучение на нашей RPA платформе для автоматизации бизнес-процессов и стал партнёром продукта. Другой стал для меня ментором, который помогает под другим углом посмотреть на работу и жизнь в условиях санкций. Конверсия в успешное общение, пожалуй, как и в жизни. Если собеседник открыт, то получается интересная встреча, и наоборот. К моему удивлению, IT-специалисты оказались более общительными, чем те, кто занимается продажами и развитием бизнеса.

Стоит учитывать, что нетворкинг — игра в долгую. Не факт, что с первой же встречи удастся найти идеального для себя собеседника или партнёра. Но даже если новый знакомый не может решить вашу проблему напрямую, он может поделиться своими контактами. И в этом главная идея нетворкинга — расширение связей.

Если вы наладите хорошие отношения с одним человеком, то получите доступ ко многим его контактам. Поэтому чем больше у вас знакомств, тем больше расширяется и круг потенциальных знакомых. Ну а дальше все зависит от ваших софт-скиллов: можно искать клиентов, бизнес-партнеров, наставников или просто друзей.

Точка Нетворк — бесплатный сервис. Чтобы воспользоваться им, надо заполнить информацию о себе: расскажите в профиле, чем занимаетесь и в чём ваша основная экспертиза.

Старайтесь заполнить информацию максимально подробно, чтобы у вас с собеседником совпали интересы. Оставьте ссылки на страницы соцсетей и добавьте свою фотографию — это позволит вашему собеседнику настроится на встречу.