Аккредитив: что это такое, как работает и когда используется

Аккредитив — это способ оплаты через банк, при котором продавец получает оплату не сразу, а только после того, как выполнит условия сделки и предоставит подтверждающие документы. Если же продавец нарушит оговорённые условия или сроки, банк не станет перечислять деньги по сделке.

Определение аккредитива

Если говорить проще, аккредитив — это обязательство банка заплатить, но только в том случае, если продавец предоставит документы, которые точно соответствуют условиям сделки. Покупатель уверен, что не отдаст деньги впустую, а продавец — что получит оплату. Аккредитив регулируется статьями 867–873 ГК РФ.

Как это работает:

Покупатель и продавец заключают договор — например, на поставку товара. Покупатель обращается в банк и открывает аккредитив. Деньги блокируются на счёте, их нельзя снять. Обязательства выполняются — продавец приносит подтверждающие документы в банк. Банк проверяет документы и перечисляет сумму получателю средств, если условия аккредитива выполнены. Если нет — возвращает деньги отправителю.

ПРИМЕР ИП Точкин покупает у ООО «Дыня и арбуз» оборудование на 2 млн ₽. Чтобы избежать риска, стороны используют аккредитив. Точкин кладёт деньги на счёт в банке. Банк передаёт деньги продавцу только после того, как получит накладную и акт приёма-передачи. Так обе стороны защищены.

Зачем нужен аккредитив

Обычно его применяют в таких ситуациях ↓

Купля-продажа недвижимости

Это один из самых распространённых случаев. Покупатель перечисляет деньги на специальный аккредитивный счёт в банке. Продавец получит их только после регистрации сделки.

ПРИМЕР ИП Точкин решил купить офис в Москве. Чтобы обезопасить сделку, он оформил аккредитив — продавец получит деньги лишь после регистрации права собственности в Росреестре.

Крупные сделки между компаниями в России

Когда партнёры работают впервые или сумма сделки большая — проще подстраховаться. Аккредитив поможет избежать проблем, если одна из сторон не выполнит условия.

ПРИМЕР Производитель мебели заказывает древесину у нового поставщика. Оплата только по аккредитиву. Деньги уйдут поставщику, когда он предъявит документы об отгрузке.

Международная торговля

Если одна компания в России, а другая за рубежом, рисков больше: валютные колебания, разные законы, сложности с таможней. Аккредитив помогает пройти этот путь безопасно.

ПРИМЕР Российская фирма заказывает оборудование из Китая на 900 000 юаней. Курс рубля может за время сделки увеличиваться или снижаться. Чтобы не потерять на скачке валюты, курс фиксируют в договоре и открывают аккредитив. Даже если юань подорожает, сумма сделки не корректируется.

Если по условиям аккредитива оба банка обязались контролировать документы, то проверка будет двойной — и в российском банке, и в зарубежном. Деньги поступят только при точном соблюдении условий.

Виды аккредитивов

Аккредитивы бывают разные. Вид зависит от условий сделки, доверия между сторонами и степени гарантии, которую хотят получить участники. Ниже — основные разновидности, которые чаще всего применяются.

1. Безотзывный аккредитив

Поменять или отменить такой аккредитив можно только с согласия всех сторон. Он считается самым надёжным и используется по умолчанию.

ПРИМЕР ООО «Арбуз и дыня» впервые работает с новым клиентом. Чтобы не рисковать, компания настаивает на безотзывном аккредитиве. Деньги гарантированно поступят только после выполнения условий.

2. Отзывный аккредитив

Покупатель может изменить условия или отменить платёж без согласия продавца. Это неудобно и рискованно для продавца, поэтому почти не используется.

ПРИМЕР Компания «Фрукт» хочет сначала проверить пробную партию товара. Если качество не устроит, аккредитив отзовут без обязательств.

3. Покрытый аккредитив

Покупатель заранее перечисляет всю сумму на счёт в банке. Деньги блокируются и ждут выполнения условий.

ПРИМЕР ИП Точкин покупает товар у крупного поставщика. Поставщик и его банк не уверены в новом клиенте и банке, через который он работает, поэтому просят заранее внести всю сумму — 1 500 000 ₽ — на покрытие в своём банке. Тогда ИП Точкин открывает покрытый аккредитив.

4. Непокрытый аккредитив

Покупатель не вносит деньги сразу. Банк сам платит продавцу, а потом требует деньги с покупателя. Банк делает это, если доверяет клиенту и уверен, что он оплатит.

ПРИМЕР Торговая сеть «Овощи и ягоды» работает на рынке 20 лет. Банк знает её как надёжного клиента и открывает непокрытый аккредитив без предварительного взноса.

5. Подтверждённый аккредитив

Это когда к сделке подключается второй банк, чаще в стране продавца. Он тоже обязуется выплатить деньги, если продавец выполнит условия. Это даёт двойную гарантию: если первый банк не переведёт деньги — заплатит второй.

Применяют при международной торговле, если есть сомнения в надёжности банка покупателя или нестабильная ситуация в его стране.

ПРИМЕР Компания «Фрукт» из России продаёт оборудование за рубеж. Чтобы не рисковать, просит подтвердить аккредитив российским банком. Теперь деньги гарантированы — от одного из двух банков.

6. Неподтверждённый аккредитив

Оплата зависит только от банка покупателя. Продавец рискует больше: если банк не переведёт деньги, сделка может сорваться.

ПРИМЕР ООО «Нитка и ткань» продаёт текстиль в Армению. Покупатель открывает аккредитив, но второй банк не подключают. Всё зависит от надёжности банка покупателя.

7. Кумулятивный аккредитив

Такой аккредитив позволяет перенести неиспользованный остаток на следующий период.

ПРИМЕР По договору было 5 поставок, но поставщик сделал только 3. Деньги за оставшиеся поставки можно использовать позже.

8. Некумулятивный аккредитив

Здесь остаток не переносится. Если продавец не выполнил условия в срок, деньги возвращаются покупателю.

ПРИМЕР Продавец должен был поставить товар до 30 июня. Он опоздал, и банк закрыл аккредитив. Деньги вернулись покупателю.

9. Трансферабельный аккредитив

Позволяет посреднику в сделке передавать право на получение денег продавцу. В адрес посредника выставляют трансферабельный аккредитив, который затем переводят на конечного продавца.

Применяется, когда в сделке есть посредники, если окончательный поставщик ещё не выбран или их несколько.

ПРИМЕР Посредник продаёт телевизоры компании «Б», но сам сначала закупает их у производителя — компании «А». Чтобы всё получилось, схема действует такая: покупатель «Б» открывает трансферабельный аккредитив в пользу посредника. Как только посредник получит деньги за телевизоры, они сразу же поступят продавцу «А». Так посредник может не использовать собственные средства и не раскрывать контрагентам, кто является конечным покупателем или продавцом.



Как открыть аккредитив

Открыть аккредитив можно онлайн — через сайт или мобильное приложение банка. А можно лично в отделении. Процедура несложная, но требует внимательности. Дальше объясним, что нужно сделать.

Договориться с партнёром

Сначала стороны договариваются, что расчёты по сделке будут через аккредитив, и фиксируют это в договоре.

В документе прописывают:

реквизиты покупателя и продавца;

сумму сделки;

вид аккредитива;

срок его действия;

перечень документов для раскрытия;

порядок действий, если условия не будут выполнены.

Всё это нужно, чтобы банк чётко понимал, когда и на каких условиях перечислять деньги.

Подать заявление в банк

Покупатель выбирает банк, где откроет, например, покрытый аккредитив — то есть сразу переведёт всю сумму на специальный счёт. После этого стороны переходят к выполнению условий сделки.

Ждать завершения сделки

Когда продавец выполнит обязательства, он приносит в банк документы, подтверждающие это. Какие именно — зависит от условий, но чаще всего:

акт приёма-передачи;

счёт-фактуру;

транспортную накладную;

для недвижимости — выписку из ЕГРН;

дополнительные документы, если они указаны в договоре.

Банк проверяет бумаги. Если всё совпадает — переводит деньги продавцу.