Аккредитив: что это такое, как работает и когда используется

Аккредитив — это способ оплаты через банк, при котором продавец получает оплату не сразу, а только после того, как выполнит условия сделки и предоставит подтверждающие документы. Если же продавец нарушит оговорённые условия или сроки, банк не станет перечислять деньги по сделке.
Определение аккредитива
Если говорить проще, аккредитив — это обязательство банка заплатить, но только в том случае, если продавец предоставит документы, которые точно соответствуют условиям сделки. Покупатель уверен, что не отдаст деньги впустую, а продавец — что получит оплату. Аккредитив регулируется статьями 867–873 ГК РФ.
Как это работает:
- Покупатель и продавец заключают договор — например, на поставку товара.
- Покупатель обращается в банк и открывает аккредитив.
- Деньги блокируются на счёте, их нельзя снять.
- Обязательства выполняются — продавец приносит подтверждающие документы в банк.
- Банк проверяет документы и перечисляет сумму получателю средств, если условия аккредитива выполнены. Если нет — возвращает деньги отправителю.
Зачем нужен аккредитив
Обычно его применяют в таких ситуациях ↓
Купля-продажа недвижимости
Это один из самых распространённых случаев. Покупатель перечисляет деньги на специальный аккредитивный счёт в банке. Продавец получит их только после регистрации сделки.
Крупные сделки между компаниями в России
Когда партнёры работают впервые или сумма сделки большая — проще подстраховаться. Аккредитив поможет избежать проблем, если одна из сторон не выполнит условия.
Международная торговля
Если одна компания в России, а другая за рубежом, рисков больше: валютные колебания, разные законы, сложности с таможней. Аккредитив помогает пройти этот путь безопасно.
Если по условиям аккредитива оба банка обязались контролировать документы, то проверка будет двойной — и в российском банке, и в зарубежном. Деньги поступят только при точном соблюдении условий.
Виды аккредитивов
Аккредитивы бывают разные. Вид зависит от условий сделки, доверия между сторонами и степени гарантии, которую хотят получить участники. Ниже — основные разновидности, которые чаще всего применяются.
1. Безотзывный аккредитив
Поменять или отменить такой аккредитив можно только с согласия всех сторон. Он считается самым надёжным и используется по умолчанию.
2. Отзывный аккредитив
Покупатель может изменить условия или отменить платёж без согласия продавца. Это неудобно и рискованно для продавца, поэтому почти не используется.
3. Покрытый аккредитив
Покупатель заранее перечисляет всю сумму на счёт в банке. Деньги блокируются и ждут выполнения условий.
4. Непокрытый аккредитив
Покупатель не вносит деньги сразу. Банк сам платит продавцу, а потом требует деньги с покупателя. Банк делает это, если доверяет клиенту и уверен, что он оплатит.
5. Подтверждённый аккредитив
Это когда к сделке подключается второй банк, чаще в стране продавца. Он тоже обязуется выплатить деньги, если продавец выполнит условия. Это даёт двойную гарантию: если первый банк не переведёт деньги — заплатит второй.
Применяют при международной торговле, если есть сомнения в надёжности банка покупателя или нестабильная ситуация в его стране.
6. Неподтверждённый аккредитив
Оплата зависит только от банка покупателя. Продавец рискует больше: если банк не переведёт деньги, сделка может сорваться.
7. Кумулятивный аккредитив
Такой аккредитив позволяет перенести неиспользованный остаток на следующий период.
8. Некумулятивный аккредитив
Здесь остаток не переносится. Если продавец не выполнил условия в срок, деньги возвращаются покупателю.
9. Трансферабельный аккредитив
Позволяет посреднику в сделке передавать право на получение денег продавцу. В адрес посредника выставляют трансферабельный аккредитив, который затем переводят на конечного продавца.
Применяется, когда в сделке есть посредники, если окончательный поставщик ещё не выбран или их несколько.
Как открыть аккредитив
Открыть аккредитив можно онлайн — через сайт или мобильное приложение банка. А можно лично в отделении. Процедура несложная, но требует внимательности. Дальше объясним, что нужно сделать.
Договориться с партнёром
Сначала стороны договариваются, что расчёты по сделке будут через аккредитив, и фиксируют это в договоре.
В документе прописывают:
- реквизиты покупателя и продавца;
- сумму сделки;
- вид аккредитива;
- срок его действия;
- перечень документов для раскрытия;
- порядок действий, если условия не будут выполнены.
Всё это нужно, чтобы банк чётко понимал, когда и на каких условиях перечислять деньги.
Подать заявление в банк
Покупатель выбирает банк, где откроет, например, покрытый аккредитив — то есть сразу переведёт всю сумму на специальный счёт. После этого стороны переходят к выполнению условий сделки.
Ждать завершения сделки
Когда продавец выполнит обязательства, он приносит в банк документы, подтверждающие это. Какие именно — зависит от условий, но чаще всего:
- акт приёма-передачи;
- счёт-фактуру;
- транспортную накладную;
- для недвижимости — выписку из ЕГРН;
- дополнительные документы, если они указаны в договоре.
Банк проверяет бумаги. Если всё совпадает — переводит деньги продавцу.
Совет: открывайте аккредитив с запасом по времени. Документы могут собираться не один день. Лучше предусмотреть это, чем потом продлевать срок или заново оформлять аккредитив.