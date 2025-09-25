Как сменить обслуживающий банк

Коротко Когда новый счёт открыт, обновите реквизиты в договорах, кассе, эквайринге и зарплатном проекте. Старый счёт лучше оставить активным ещё на 1–2 месяца, чтобы партнёры успели перейти на новые реквизиты.

Перед переходом проверьте, нет ли ограничений: проверки по 115‑ФЗ, налоговой блокировки, арестов, кредитов или гарантий. Если ограничений нет, процесс обычно простой: выбрать новый банк, подготовить документы, открыть счёт, перенести деньги и уведомить контрагентов.

Причины для смены банка

Сменить банк нужно не только тогда, когда всё плохо. Часто это просто вопрос удобства. Предприниматель понимает: условия больше не подходят, работать стало дороже или сложнее.

Основные причины такие:

Выросли комиссии и тарифы. Нет нужных сервисов — эквайринга, валютных переводов, интеграции с бухгалтерией. Неудобный или нестабильный интернет-банк — приложение часто зависает и работает с перебоями. В поддержке отвечает бот, а на живого специалиста выйти сложно. Банк часто запрашивает документы по операциям в рамках 115-ФЗ и подолгу их проверяет.

Например, интернет-магазин торгует на маркетплейсах. Старый банк не предлагает удобный тариф, а в новом есть готовое решение: автоматический расчёт налогов с Wildberries и Ozon, отчёты и быстрый валютный контроль. Такой переход экономит время и снижает риски.

Сейчас многие банки конкурируют за клиентов: дают бесплатные месяцы обслуживания, начисляют кешбэк на остаток, выпускают бизнес-карты за день. Поэтому менять банк можно не из-за проблем, а чтобы бизнесу было выгоднее и проще.

Когда нужен новый расчётный счёт

Новый расчётный счёт может понадобиться в разных ситуациях. Иногда проще закрыть старый и работать только с новым. Но часто удобнее вести несколько счетов параллельно.

Обычно предприниматели открывают дополнительный счёт, если:

Бизнес растёт, и старый тариф не справляется с объёмом платежей или снятием наличных. Появляются новые направления — онлайн-торговля, экспорт, услуги за рубежом или проекты с крупными заказчиками, где нужны специальные тарифы и валютные операции. Хочется подстраховаться и иметь резервные реквизиты на случай технических сбоев.

Закон не ограничивает число расчётных счетов у ИП и ООО. Предприниматель сам решает, сколько счетов открыть и в каких банках вести расчёты.

Когда сменить банк сложно

Закон не запрещает ИП и ООО работать с несколькими банками. Но в некоторых ситуациях переход может занять больше времени или потребовать дополнительных действий:

Проверка по 115-ФЗ. Если текущий банк запросил документы или пояснения по операциям, переход в другой не решит проблему автоматически. Новый тоже проверит бизнес и может запросить дополнительные документы или отказать в открытии счёта.

Поэтому сначала лучше ответить на запросы текущего банка и снять вопросы по операциям, а уже потом подавать заявку в новый.

Налоговая блокировка, арест или взыскание. Если налоговая приостановила операции по счёту, новый счёт могут открыть, но расходные операции по нему тоже приостановят до снятия ограничения. При аресте или взыскании со стороны приставов или суда новый счёт открыть обычно можно, но закрыть старый и вывести с него деньги не получится, пока действует ограничение.

Учтите: новый счёт тоже могут найти и ограничить, если у бизнеса есть долги или судебные требования.

Кредит или банковская гарантия. Сменить банк можно, но старый счёт иногда приходится оставить. Например, если с него списываются платежи по кредиту или к нему привязана гарантия. Перед переходом проверьте условия договора и уточните, можно ли поменять счёт для списаний.

Пошаговая инструкция по смене банка

Сменить банк несложно, если идти по шагам. Процедура для ИП и ООО одинаковая, отличается только набор документов.

Сколько времени займёт переход, зависит от ситуации. Если документы в порядке и не нужны дополнительные проверки, новый счёт можно открыть за 1–2 дня. Межбанковский перевод денег занимает до трёх рабочих дней с момента списания.

Но весь переход может растянуться до 1–2 месяцев: основное время уходит на перенос сервисов, уведомление контрагентов и проверку, что платежи больше не приходят по старым реквизитам.

Шаг 1. Выбор нового банка

Это самый важный шаг. От него зависят расходы и удобство работы. Не верьте только рекламе — читайте тарифы целиком.

Смотрите на ключевые вещи:

Сколько стоят обслуживание, переводы и снятие наличных. Какие лимиты на выплаты физлицам и дивиденды. Есть ли сервисы — бухгалтерия, эквайринг, работа с маркетплейсами, валютные платежи. Если нужен эквайринг, сравнивайте итоговую стоимость с учётом НДС, а не только базовую комиссию банка. Насколько удобны интернет-банк и приложение. Как быстро отвечает поддержка и легко ли выйти на живого специалиста.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Шаг 2. Подготовка необходимых документов

Для открытия нового счёта нужен пакет документов. С 2021 года действует инструкция Банка России №204-И и единый список отменён. То есть каждый банк сам устанавливает, какие документы требовать при открытии счёта. Поэтому лучше заранее проверить информацию на сайте или уточнить у менеджера.

Рассмотрим список документов для открытия расчётного счёта в Точка Банке.

Документы для ИП Документы для ООО



Архив документов от ФНС, если ИП ещё нет

Паспорт.Архив документов от ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой Паспорт руководителя, протокол или решение о его назначении.



Устав, если он не типовой.



Сведения об участниках ООО:



— Если доля 25% или меньше — ФИО и дата рождения



— Если больше 25% — ФИО, паспорт, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства



Дополнительно могут запросить:

Карточку с образцами подписи и печати. Лицензии, если деятельность их требует. Адрес сайта или страницы, если бизнес работает онлайн. Нотариальную доверенность, если счёт открывает представитель. Анкеты и опросники по закону 115-ФЗ. Копии договоров или выписки, подтверждающие деятельность. Подтверждение деловой репутации (по усмотрению банка).

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП редко требуют — их могут получить напрямую из ФНС в электронном виде. Поэтому включать их в комплект документов чаще всего не нужно.

После получения всех нужных документов банк проверит данные и примет окончательное решение. Обычно это происходит быстро. Задержки бывают только при сложной структуре компании или дополнительной проверке.

Шаг 3. Открытие нового счёта

Рассмотрим на примере открытия счёта в Точка Банке.

Заявку на расчётный счёт можно подать онлайн. После этого с вами свяжется менеджер, чтобы помочь выбрать тариф и согласовать удобное для вас время и место встречи, например в кафе рядом с домом.

На встрече нужно будет только подписать документы. Сразу после этого заработают интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Шаг 4. Перевод денежных средств

Когда новый счёт открыт, можно действовать по-разному:

Перевести все деньги сразу. Удобно, если старый счёт точно больше не нужен. Но тогда важно убедиться, что все партнёры знают новые реквизиты. Переводить постепенно. Подходит, если не уверены, что все контрагенты обновили данные. На старом счёте оставляют деньги для зарплаты, налогов и аренды, а остальное отправляют в новый банк. Держать оба счёта параллельно. Иногда это выгодно: один используют для расчётов с клиентами, другой — для зарплатного проекта или валютных операций.

Действуйте по ситуации, как вам удобнее. Жёстких правил нет. Главное — вовремя уведомить контрагентов, если вы начали работать по новым реквизитам. Иначе платежи могут задержаться, а расчёты усложниться.

Шаг 5. Уведомление контрагентов

Уведомить контрагентов можно разными способами:

Письмом на бланке компании.

Приложением к действующему договору.

Через систему электронного документооборота (ЭДО).

По электронной почте, если такой способ указан в договоре.

Лучше использовать несколько каналов: отправьте письмо через ЭДО и продублируйте по почте или звонком. Так вы будете уверены, что партнёр получил новые реквизиты и не сорвёт оплату.

Образец уведомления для контрагентов

Получить шаблон уведомления

При переходе в Точка Банк из другого банка мы подготовим такое письмо за вас — составлять его вручную не придётся.

Надо ли подавать уведомление в налоговую и другие госорганы

Сообщать в налоговую, СФР и другие госорганы о смене расчётного счёта не нужно. Банк сам передаёт в ФНС сведения об открытии и закрытии счёта, а также об изменении его реквизитов (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).

Исключение — счета в зарубежных банках, которые не являются филиалами российских. О таких счетах в налоговую нужно сообщать самостоятельно.

Что делать со старым расчётным счётом

Старый счёт можно сразу не закрывать. Так вы дадите время, чтобы партнёры и клиенты начали пользоваться новыми реквизитами. Обычно хватает 1–2 месяцев. За это время проверьте, не приходят ли платежи по старым реквизитам и не списываются ли деньги по договорам.

Оставить счёт открытым полезно, если у вас:

Зарплатный проект в старом банке.

Кредиты или гарантии, привязанные к счёту.

Контрагенты, которые ещё платят по старым реквизитам.

Не затягивайте с закрытием, если счёт больше не нужен. Иногда плату за обслуживание списывают даже без операций.

Комментарий эксперта В Точка Банке на некоторых тарифах за обслуживание не платят, если за календарный месяц не было ни одной операции. А когда старый счёт больше не нужен, его легко закрыть прямо в чате интернет‑банка — поддержка подскажет, как подать заявление и получить остаток денег.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что ещё важно учесть при смене банка

При смене банка вместе со счётом меняются и сервисы. Их нужно подключить заново.

Обратите внимание на такие моменты:

Зарплатный проект — предупредите сотрудников и соберите заявления с новыми реквизитами. Работник вправе выбрать другой банк, если сообщит об этом письменно за 15 календарных дней до выплаты зарплаты. Эквайринг — терминалы и онлайн-платежи придётся перепривязать, иначе деньги уйдут на старый счёт. Бухгалтерию — если учёт вёл старый банк, заранее заберите базу, выписки и отчёты, а затем передайте их новому банку или бухгалтеру. Кредиты и гарантии — уточните, можно ли поменять реквизиты для списаний.

Если вы ведёте учёт в 1С или другой программе, добавьте в неё реквизиты нового счёта. Проверьте, что он отражён в учёте, в том числе по счёту 51, а регулярные платежи больше не привязаны к старому счёту — например налоги, аренда, подписки и другие автосписания.

ВАЖНО Сотрудники не обязаны переходить в новый банк: каждый вправе оставить прежнюю карту или выбрать любой другой банк. Если работодатель помешает этому выбору, ему грозит штраф по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ — для ИП от 1 000 до 5 000 ₽, для юрлиц от 30 000 до 50 000 ₽.