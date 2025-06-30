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Как создать и запустить успешный онлайн-курс

Запустить онлайн-курс несложно, но сделать так, чтобы его покупали, — уже искусство. Расскажем, как повысить шансы на успех.

30.06.2025
1950
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«Что может быть сложного в создании онлайн-курсов? Записал пару роликов, залил на платформу, и готово» — так думают многие. И ошибаются. Ведь сейчас рынок переполнен, и большинство курсов просто не находят свою аудиторию.

Хотите создать курс, который будут покупать и проходить до конца? Покажем пошаговый план действий.

Определение целевой аудитории и выбор темы

Создатели курсов часто попадают в две ловушки: делают продукт «для всех» или ориентируются на свои интересы. Думают: «Всем будет полезно изучить маркетинг» или «Мне интересна эта тема — значит, и другим тоже».

В реальности такие курсы остаются невостребованными. Ваши увлечения могут кардинально отличаться от проблем целевой аудитории. И тогда даже качественный материал останется без спроса.

Правильный подход — сначала изучить аудиторию и рынок. Только так поймёте, какой курс создавать, сколько за него просить и как выстроить продажи.

Анализ рынка и целевой аудитории

Рассмотрим по шагам, как изучить целевую аудиторию и рынок.

Шаг 1. Определите, кто заинтересован в вашем курсе.

Начните с простого вопроса — кому нужны ваши знания? 

ПРИМЕР
SMM-специалист: небольшие предприниматели, фрилансеры, начинающие маркетологи. 
Фитнес-тренер: офисные работники, мамы в декрете, ищущие доступные способы заняться спортом.

Шаг 2. Соберите базовую информацию о целевой аудитории (ЦА).

Узнайте основное: возраст, доходы, где живут. Но важнее — как они себя ведут: где ищут информацию, сколько готовы потратить на обучение, любят видео-, аудиоформат или предпочитают читать.

Смотрите комментарии в тематических группах, анализируйте вопросы на форумах, изучайте отзывы на курсы конкурентов. Ищите болевые фразы вроде «не могу разобраться», «слишком сложно», «нет времени». Так поймёте главные проблемы и желания аудитории, а потом сможете предложить решения.

ПРИМЕР
Курсы по SMM в среднем длятся 3 месяца, а люди в отзывах жалуются «слишком долго» — вы можете сделать интенсив на 2 недели.
Все продают теорию, а в комментариях люди просят больше практики — добавьте кейсы и домашние задания с проверкой.
Конкуренты дают только общие рекомендации, а ученики спрашивают про конкретные ниши — создайте курс под определённую сферу: например SMM для стоматологий, ресторанов и т.д.

Шаг 3. Узнайте, что уже предлагают конкуренты.

Найдите 10 популярных курсов по вашей теме. Проанализируйте программы, цены и то, как конкуренты позиционируют свои преимущества. Соберите данные в таблицу — так легче сравнить предложения и увидеть, чего не хватает на рынке.

Именно эти пробелы станут основой для вашего уникального торгового предложения (УТП).

Пример таблицы для анализа конкурентов

КурсЦена
ВремяФорматБонусыЖалобы в отзывах
Инвестиции с нуля25 000 руб.2 месяцаВидео + практикумЧат поддержкиМного теории, сложно для новичков
Школа инвестора45 000 руб.4 месяцаВебинары + домашние заданияРазбор портфеляДорого, растянуто по времени
Быстрый старт20 000 руб.
3 неделиТолько видеоРаздатка с основными стратегиямиВсё это можно найти в интернете, нет обратной связи

Важно: если увидели, что в вашей сфере нет конкурентов, — это подозрительный знак. Возможно, вы первооткрыватель и выбрали нишу, в которую ещё никто не зашёл. Но более вероятен второй вариант — тема просто неактуальна и спроса на неё нет.

Шаг 4. Проведите исследование.

Теперь соберите мнения реальных людей. Варианты, как организовать исследование:

  • Google Формы или Яндекс Формы — создайте простой опросник с 5–7 вопросами о проблемах и потребностях целевой аудитории.
  • Интервью — поговорите с 5–10 потенциальными учениками. Узнайте их проблемы, страхи, ожидания от курса.
  • Опросы в соцсетях — разместите вопросы в тематических группах и сообществах.
  • Google Trends и Яндекс Вордстат — посмотрите, что люди ищут в поисковиках по вашей теме и как часто.

Шаг 5. Создайте аватар клиента.

Опишите типичного представителя целевой аудитории — будущего ученика — со всеми деталями: возраст, работа, доходы, цели, страхи, привычки. 

Конкретное имя и возраст помогают представить живого человека, а не абстрактную аудиторию. Точный возраст влияет на язык общения и каналы продвижения — так 25-летние и 45-летние по-разному воспринимают информацию.

ПРИМЕР
Анна, 28 лет, маркетолог в IT-компании с зарплатой 80 000 руб., хочет освоить SMM для карьерного роста, боится выглядеть непрофессионально, учится по вечерам, готова потратить до 15 000 руб. за курс.

Чем подробнее портрет, тем точнее попадёте в потребности и сможете говорить на языке аудитории.

Выбор темы курса

Тема курса — это фундамент всего проекта. Ошибётесь здесь — фактически провалите весь курс. Разберём, как выбрать правильно.

Опирайтесь на реальную экспертность. Выбирайте тему, в которой действительно разбираетесь. Причём не только по факту, но и на бумаге. Желательно иметь значимые достижения в сфере: сертификаты, кейсы, результаты клиентов, награды.

Например, если преподаёте инвестирование, покажите свой инвестиционный портфель за несколько лет. Если тренер по фитнесу — фото до/после ваших клиентов. Психолог — образование и отзывы.

Если же знаний недостаточно, лучше найти специалиста и создать курс вместе. Вы занимаетесь раскруткой и продажами, эксперт — контентом.

Проверяйте актуальность темы. Тема должна быть востребованной сейчас, а не год назад. Актуальные направления — нейросети, таргетинг в соцсетях, удалённая работа. Проверить востребованность можно через Яндекс.Вордстат — растущие запросы показывают интерес к теме и YouTube — изучите заголовки популярных видео по тематике.

Тестируйте гипотезы. Не создавайте сразу полноценный курс. Сначала оцените интерес.

  • Запустите бесплатный мини-курс на 1–3 урока.
  • Проведите открытый вебинар по теме.
  • Предложите бесплатные консультации.

Адаптируйтесь под запросы. Тему всегда можно скорректировать. Планировали курс «SMM для всех», а поняли, что больше интереса к «SMM для ресторанов», — меняйте фокус. Слушайте аудиторию и адаптируйтесь.

Формула идеального названия курса = факты + трансформация. Факты — это цифры или вещи, которые нельзя оспорить. Трансформация — понятный путь из точки А в точку Б. Вариант удачного названия: “От новичка до мастера 10 ресторанных блюд: кулинарный интенсив за месяц”

Наталья Булычёваэксперт Точка Навыки по онлайн-курсам, продюсер образовательной платформы AskHow

Проектирование курса

Теперь переходим к созданию самого курса. Здесь важны две вещи: какую программу составите и какой формат обучения выберете. От этих решений будет зависеть и юридический аспект — понадобится лицензия на образовательную деятельность или нет.

Разработка программы обучения

Алгоритм, чтобы составить качественную программу:

1. Определите цели. «Изучить» и «освоить» — это не цели. Формулируйте конкретно. Например, не «освоить инвестиции», а «собрать инвестиционный портфель и получить первую прибыль». Ещё примеры формулировок:

2. Разбейте курс на модули. Создайте логические блоки с понятными названиями. Каждый модуль должен решать отдельную задачу на пути к главной цели.

3. Пропишите уроки внутри модулей. Определите конкретные темы для каждого урока. Убедитесь, что они идут в правильной последовательности.

4. Выберите формат подачи. Решите, как будете преподносить материал: видео, текст, интерактивы, приглашённые эксперты или разборы кейсов.

5. Добавьте практические задания. Создайте домашние задания, чек-листы и шаблоны, которые помогут ученикам применить знания на практике.

6. Продумайте завершение курса. Подготовьте раздел с итогами, определите критерии получения сертификата и соберите дополнительные материалы для изучения, например книги, статьи и инструкции.

Фрагмент программы курса «Кондитер на дому»
Модуль 1. Основы
- Урок 1. Какое оборудование купить
- Урок 2. Первые рецепты: печенье, маффины и несложные торты
- Практика. Испечь 3 вида печенья
Модуль 2. Продажи
- Урок 1. Как фотографировать выпечку
- Урок 2. Где искать клиентов
- Практика. Создать страницу и найти первых покупателей
Модуль 3. Развитие
- Урок 1. Как повысить цены
- Урок 2. Сложные торты на заказ
- Практика. Совершить первую продажу торта

Готовьтесь к изменениям: первая версия курса редко бывает идеальной. Слушайте отзывы учеников и корректируйте программу. Документ может поменяться несколько раз — это нормально и даже полезно.

Выбор формата обучения

От формата зависит, насколько удобно будет учиться студентам и сколько времени потратите на ведение курса. Есть три основных варианта:

  1. Синхронный формат. Обучение в режиме реального времени: вебинары, онлайн-встречи, прямые эфиры. Плюсы — живое общение с учениками, можно сразу отвечать на вопросы. Минусы — привязка к расписанию, сложности с часовыми поясами, нужно быть онлайн в определённое время.
  2. Асинхронный формат. Ученики проходят курс в удобное время. У них есть заранее записанные видеоуроки, аудио, презентации, текстовые материалы. Плюсы — свобода для учеников, можно пересматривать материалы, подходит для любых часовых поясов. Минусы — меньше личного контакта.
  3. Смешанный формат. Комбинация записанных уроков с живыми встречами. Основной материал — в записи, а вебинары — для ответов на вопросы и разбора домашних заданий.

Совет: для большинства онлайн-курсов эффективнее будут асинхронный или смешанный форматы. В асинхронном используйте записанные видеоуроки, презентации, текстовые материалы и иллюстрации. В смешанном к записанному контенту добавляйте живые элементы дозированно. Например, один прямой эфир в неделю или в конце модуля.

Мини-курсы — ещё один популярный формат. Короткие обучающие ролики по 1–3 минуты, как в TikTok. Если планируете создавать такой контент, изучите принципы микрообучения — у него есть свои особенности подачи материала. Эксперт Точка Навыки Наталья Булычёва подробнее разобрала эту тему в курсе «Как разработать онлайн‑курс: методология создания микрообучения».

Лицензирование образовательной деятельности

Уже на этапе проектирования курса стоит понять — понадобится ли вам лицензия на образовательную деятельность. Лучше разобраться с этим вопросом сейчас, чем потом получать штрафы или срочно менять бизнес-модель.

Когда лицензия НЕ нужнаКогда лицензия НУЖНА
- Физические лица и самозанятые — обучают только сами, не могут нанимать преподавателей.

- ИП без преподавателей-сотрудников — можете нанять администратора или дизайнера, но обучать должны только вы.

- Разовые мероприятия — тренинги, консультации, лекции, вебинары не требуют лицензии, если проводятся разово		- ИП с сотрудниками-преподавателями — как только нанимаете других людей для преподавания, становится нужна лицензия. Конечно, если речь идёт об образовательной деятельности. 

- ООО — для юрлиц лицензия нужна при любой образовательной деятельности

«Образовательная деятельность» может трактоваться по-разному. Но если ваши курсы похожи на систематическое обучение — есть программа, расписание, сертификаты и в рекламе вы подчёркиваете образовательный характер, высока вероятность, что региональные органы образования потребуют лицензию.

Больше информации о лицензии на образовательную деятельность и о том, как её оформить, читайте в отдельной статье.

Сначала регистрация, потом лицензия
Образовательную лицензию выдают только зарегистрированным предпринимателям. Ещё не оформили ИП? Точка Банк поможет сделать это онлайн и бесплатно.

Создание контента для курса

Разнообразный контент удерживает внимание студентов и помогает не бросить обучение на полпути. Чередуйте форматы: видео, текст, аудио, интерактивы — у каждого свои предпочтения в восприятии информации.

Видеолекции и презентации

Видео. Оптимальная длина — 10–15 минут, дольше уже сложно удерживать внимание. Инвестируйте в хороший микрофон: качественный звук важнее красивой картинки. Разбавляйте теорию примерами: «Допустим, вы продаёте кроссовки...» Сложные процессы показывайте через скринкасты — наглядность лучше объяснений.

Презентации. Придерживайтесь минимализма: один ключевой тезис на слайде, детали проговаривайте устно. Заменяйте текст схемами и изображениями — они воспринимаются лучше. А для удобства восприятия используйте контрастные цвета: тёмный текст на светлом фоне и, наоборот, светлый текст на тёмном фоне.

Аудиоматериалы и текстовые материалы

Аудио. Записывайте аудиосводки модулей — 5–7 минут ключевых идей для повторения. Создавайте подкасты с разбором ошибок учеников, приглашайте экспертов для записи комментариев.

Тексты. Откажитесь от канцелярита: вместо «осуществить внедрение» пишите «внедрить», вместо «произвести оплату» — «оплатить». Разбивайте длинные абзацы, добавляйте подзаголовки каждые 3–4 абзаца. Приводите реальные примеры, например: «Клиент Иван увеличил продажи на 30%».

Практические задания и тесты

Практические задания. Ученики должны решать настоящие проблемы. Если учите дизайну — не просите нарисовать абстрактный баннер, а дайте бриф реального клиента. Обязательно связывайте задания с темой урока. 

Всегда давайте чёткие требования: не «сделайте красиво», а «используйте не более 3 цветов, добавьте призыв к действию, разместите логотип в правом углу». Предлагайте разные уровни сложности, но не называйте их «для новичков» и «для продвинутых» — лучше так — «быстрый вариант» и «с усложнением».

Следите, чтобы задания были выполнимыми. Например, не требуйте создать сайт за вечер или запустить бизнес за неделю.

Тесты. Не заставляйте зубрить — вместо вопроса «Сколько пикселей в стандартном баннере?» спрашивайте: «Какой размер баннера лучше выбрать для рекламы в Telegram?» и т.п.

Можно давать тесты после каждого модуля, а не в конце курса — так ученики лучше усваивают материал. Причём правильный ответ должен найти любой внимательный слушатель, а не только отличники.

Платформы для размещения курса

Выбор платформы зависит от бюджета, технических навыков и целей. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Обзор ключевых платформ

Начнём с бесплатных вариантов и дойдём до дорогих решений.

Бесплатные решения. Если бюджет сильно ограничен, можно собрать курс из подручных средств: 

  • Закрытые группы «ВКонтакте» или Telegram — для размещения уроков и общения с учениками.
  • Яндекс.Диск или Google Диск — для файлов и инфографики.
  • YouTube — для видеоуроков.
  • Zoom — для живых встреч.

Плюс — почти бесплатно. Минус — ученики путаются, где что искать, а вы тратите много времени на организацию.

Образовательные платформы. Специальные сервисы для размещения курсов: GetCourse, ZenClass, Unicraft, AskHow. Загружаете материалы — получаете готовый курс с тестами, сертификатами и приёмом платежей.

Плюсы — запуск за несколько дней, не нужны технические знания. Минусы — ежемесячная плата или комиссия с продаж, работаете по правилам площадки. Подходит новичкам, которые хотят сосредоточиться на создании контента, а техническую сторону переложить на платформу.

Собственный сайт с LMS (с английского «система управления обучением»). Такой вариант позволяет делать курс именно таким, каким вы хотите: любой дизайн, любые функции. Но требует больших финансовых вложений и помощи программистов.

Упаковка курса и ценообразование

Продукт высокого качества можно убить плохой упаковкой, а слабый курс — продать за счёт грамотной подачи. Поэтому рекомендуем уделить вопросам упаковки и ценообразования особое внимание.

Собственный сайт или лендинг

Информацию о курсе можно разместить как на сайте, так и на лендинге.

  • Лендинг — страница, которую создали специально для продажи одного курса. На лендинге должна быть вся информация: что внутри программы, кто преподаёт, сколько стоит, кнопка покупки. Фокус будет именно на продаже.
  • Собственный сайт — многостраничный ресурс с разными разделами: курсы, блог, контакты, информация о компании. Так курс становится частью вашего образовательного бренда, а не отдельным продуктом.

Если резюмировать: для первого курса лучше подойдёт лендинг — он проще, дешевле и не отвлекает покупателя лишней информацией. Вся страница работает на одну цель — продать курс. А собственный сайт стоит делать тогда, когда у вас несколько курсов или вы строите образовательный бренд.

Теперь к дизайну. Здесь лучше отталкиваться от потребностей аудитории, а не своих предпочтений. Если ваши слушатели — занятые руководители, делайте лаконичный дизайн с чёткой структурой. Если аудитория — креативная молодёжь, можно добавить яркие цвета и запоминающиеся выражения.

Обязательные элементы любой страницы:

  • Заголовок с конкретным результатом, например: «Запустите рекламу с окупаемостью 300%».
  • Программа курса с понятными названиями модулей и уроков.
  • Информация о преподавателе с достижениями и кейсами.
  • Отзывы учеников (желательно с именами и фотографиями).
  • Ответы на возражения: «Подойдёт ли новичку?», «Что если ничего не получится?»

В идеале посетитель за 30 секунд должен понять, о чём курс и чему учите.

Ценообразование

Фундамент того, как заработать на онлайн-курсе, — правильная цена. Ищите компромисс между желаемым доходом и возможностями аудитории.

Слишком дёшево — курс воспринимают как некачественный. Слишком дорого — покупателей не будет.

Способы определить цену:

  • Изучите конкурентов — ваша цена должна быть сопоставима при схожем уровне продукта.
  • Оцените выгоду ученика: если курс даст ему дополнительный заработок в 50 000 руб., разумная цена — 15–20 000 руб.
  • Протестируйте разные цены на небольших группах.

Чтобы снизить барьер входа, предлагайте рассрочку. Психологически проще заплатить 5 000 руб. три раза, чем 15 000 сразу. Используйте банковские сервисы рассрочки или разбивайте платежи через платформу курсов.

Работают и ограниченные предложения: «Первым 20 покупателям в новому году — скидка 30%» или «Цена действует до 31-го числа». Но не злоупотребляйте — если каждую неделю будет новая акция, люди перестанут вам верить.

Чтобы деньги от продаж могли куда-то поступать, понадобится расчётный счёт. Если откроете счёт в Точка Банк, упростите себе жизнь: возьмём на себя приём платежей, предложим выгодные тарифы, плюс для ИП подключим бесплатную онлайн-бухгалтерию. А вы сможете сконцентрироваться на обучении.

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Продвижение и маркетинг онлайн-курсов

Потратили много времени на курс, а продаж нет? Типичная история. Именно поэтому вопрос, как продвигать онлайн-курс, не даёт покоя почти всем, кто решил зарабатывать на экспертности. Нужно не просто рассказать о курсе, а найти людей, которым он реально поможет, и объяснить, почему стоит учиться именно у вас.

Эффективные стратегии продвижения

Здесь важно сочетать бесплатные и платные каналы, выстроить воронку продаж и анализировать результаты. Рассмотрим основные варианты.

Органическое продвижение.

Начните с бесплатных каналов. Ведите экспертные блоги, участвуйте в сообществах, выступайте на конференциях. Отвечайте на вопросы в тематических чатах и форумах — так покажете экспертность и наработаете репутацию.

Таргетированная реклама.

Показывайте объявления целевой аудитории в социальных сетях. Настройте таргетинг на интересы, возраст, географию. Создавайте креативы с акцентом на проблемы аудитории: не «Курс по дизайну», а «Как зарабатывать дизайном 100 000 в месяц».

Контекстная реклама.

Запускайте рекламу в Яндекс.Директе и Google Ads по ключевым запросам. Люди ищут «курсы копирайтинга» — так покажите им своё предложение первым в выдаче.

Воронка продаж.

Выстройте путь от знакомства до покупки. Работающий вариант:

  1. Привлечение — полезный контент в соцсетях.
  2. Лид-магнит — бесплатный чек-лист или мини-курс за email.
  3. Прогрев — серия писем с кейсами и советами.
  4. Продажа — вебинар или интенсив с предложением курса.

Email-маркетинг.

Собирайте базу подписчиков через бесплатные материалы. А потом отправляйте письма раз в неделю: 80% полезного контента, 20% продаж. На практике email работает лучше соцсетей для конверсии в продажи.

Важно: обязательно настройте аналитику — Яндекс Метрику, UTM-метки, отслеживание конверсий. Без чётких данных не поймёте, что работает, а что нет.

Контент-маркетинг и социальные сети

Создавайте полезный контент, который решает проблемы аудитории. Делитесь экспертизой, отвечайте на вопросы, разбирайте кейсы.

Выберите 1–2 платформы под свою аудиторию. Готовите к ЕГЭ — работайте в соцсетях. Учите предпринимателей — сосредоточьтесь на YouTube и профессиональных сообществах. Лучше качественно вести один канал, чем плохо — пять.

Регулярно публикуйтесь по контент-плану. Также соблюдайте соотношение 80/20: полезный контент и прямая реклама курса.

ПРИМЕР
- 3 экспертных поста.
- 2 разбора ошибок.
- 1 кейс ученика с результатами.
- 1 пост о курсе или открытом уроке.

Обязательно взаимодействуйте с аудиторией: отвечайте на комментарии, проводите опросы в сторис, задавайте вопросы в постах. Живое общение повышает охваты и доверие к вам.

Партнёрские программы и коллаборации

Один из эффективных способов продвижения — найти союзников. Партнёры помогают масштабировать продажи без больших вложений в рекламу и дают доступ к новой аудитории, которая уже доверяет рекомендациям.

Партнёрские программы. Найдите людей, которые будут рекламировать ваш курс за процент от продаж (обычно 20–30%). Блогеры, эксперты, активные выпускники — все подойдут. При этом платить стоит только за результат.

Начинающим блогерам с небольшой аудиторией (до 5 тысяч подписчиков) предлагайте бесплатное прохождение курса в обмен на честный отзыв. Для них это ценный контент, для вас — дешёвая реклама.

Коллаборации. Объединяйтесь с экспертами из смежных сфер. Фитнес-тренер + диетолог, эсэмэмщик + копирайтер. Делайте совместные вебинары, обменивайтесь аудиториями.

Корпоративные продажи. Один корпоративный клиент заменит 30 индивидуальных покупателей. Например, продавайте курс по продажам маркетинговым агентствам, а программы по тайм-менеджменту — HR-отделам компаний.

Реферальная программа. Скидка 20% за каждого приведённого друга работает лучше любой рекламы. Люди доверяют рекомендациям знакомых больше, чем рекламным баннерам.

Запуск и фидбэк

Курс готов, но это только начальный этап. Настоящая работа начинается после запуска — нужно следить за учениками, собирать отзывы и анализировать результаты. От этого напрямую зависит, станет ли ваш курс успешным продуктом или останется разовым экспериментом.

Пробный запуск и получение обратной связи

Даже идеально спланированный курс может провалиться на практике — ученики запутаются в навигации, не поймут задания или бросят на середине. Поэтому первый запуск проводите для 10–20 человек. Найдёте проблемы, исправите их, а потом запускайтесь для всех. Ведь только с отлаженным продуктом можно думать о том, как продавать онлайн-курсы массово.

Настройте коммуникацию. Создайте чат в Telegram или закрытую группу «ВКонтакте», назначьте модератора. Ученики будут задавать вопросы, жаловаться на технические проблемы, делиться успехами — всё это ценная информация для улучшения курса.

Автоматизируйте процесс. Настройте систему так, чтобы после прохождения одного урока открывался следующий. Добавьте автоматическую генерацию сертификатов по завершении — люди любят получать документы о достижениях.

Собирайте отзывы. Используйте Google Формы, Яндекс Формы или встроенные инструменты платформы. Мотивируйте учеников на заполнение анкеты бонусами: дополнительным уроком, чек-листом или скидкой на следующий курс. Делайте форму короткой — максимум 5–7 вопросов.

Примеры вопросов для анкеты
- Оправдал ли курс ваши ожидания?
- Какой урок оказался самым полезным?
- Что показалось сложным или непонятным?
- Порекомендуете ли курс друзьям?
- Какую оценку поставите от 1 до 10?

Масштабирование курса

Пробный запуск прошёл, ошибки исправили — теперь можно думать о масштабировании. Но прежде чем привлекать тысячи учеников, нужно понять, насколько эффективен ваш курс и что можно улучшить.

Соберите доступную статистику:

  • Сколько человек зарегистрировались и сколько дошли до конца курса.
  • Время, которое ученики проводили на платформе.
  • Средние оценки и отзывы.
  • Финансовые показатели: выручка, затраты на привлечение клиентов и другие расходы, рентабельность.

Для расчёта рентабельности используйте формулу ROI (это показатель возврата инвестиций): 

ROI = (Прибыль / Затраты) × 100%, где прибыль = выручка – затраты.

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Особое внимание уделите конверсии — соотношению посетителей сайта к покупателям и покупателей к выпускникам. Если из 100 посетителей покупают только 2, а заканчивает курс только половина из всех купивших — есть над чем работать.

Найдите слабые места: где ученики чаще всего бросают обучение, какие уроки получают плохие оценки, на что жалуются в отзывах. Данные покажут, что нужно переделать перед масштабированием.

Сравните результаты с первоначальными планами. Достигли ли целей по количеству учеников и доходу? Если нет — проанализируйте причины и скорректируйте стратегию.

ПРИМЕР
Курс по веб-дизайну прошли 15 человек из 25 зарегистрированных (60% завершили). Средняя оценка — 4,2 из 5. Больше всего жалоб на третий модуль про типографику — 40% учеников назвали его слишком сложным. 
Выручка составила 160 000 рублей при затратах 60 000. В итоге ROI = (160 000 – 60 000 / 60 000) × 100%) = 167%.
ROI выше 100% уже считается хорошим показателем, а 167% — достаточно высокий результат для образовательного продукта. Значит, каждый вложенный рубль принёс 1,67 руб. прибыли.

Вопросы по теме

Как повысить доверие к онлайн-курсу?

Способы, как завоевать доверие потенциальных учеников:

  • Предложите бесплатный урок или мини-курс — пусть люди оценят качество.

  • Покажите программу курса детально, чтобы стало понятно, что именно будет на курсе.

  • Расскажите о достижениях преподавателя: сертификаты, кейсы, опыт работы.

  • Развивайте личный бренд: выступайте на конференциях, пишите статьи, ведите блог, участвуйте в подкастах по вашей теме.

  • Добавьте отзывы с именами и фото реальных людей (предварительно согласуйте с ними публикацию), а не анонимных пользователей.

  • Дайте гарантию возврата денег в течение 7–14 дней, если курс не оправдал ожиданий (чётко пропишите условия для возврата).

  • Приложите официальную лицензию на образовательную деятельность (если есть).

Какие основные ошибки при создании и продаже онлайн-курсов?

Рассмотрим типичные проблемы, которые не дают зарабатывать создателям онлайн-курсов, и способы их избежать.

  1. Некачественный продукт. Плохое видео, тихий звук, скучная подача — ученики бросят на первом же уроке. Лучше меньше контента, но высокого качества.

  2. Перегруженность курса. 20 модулей по 10 уроков в каждом — не показатель крутости, а способ напугать аудиторию. Люди хотят быстрый результат, а не университетскую программу.

  3. Нет понимания целевой аудитории. Курс «для всех» обычно никто не покупает. Без чёткого портрета ученика невозможно создать подходящий контент и написать продающие тексты.

  4. Игнорирование удобства учеников. Сложная навигация, медленная загрузка, непонятный интерфейс — всё это убивает мотивацию к обучению. Платформа должна быть интуитивно понятной.

  5. Отсутствие коммуникации. Ученик заплатил деньги и остался один на один с материалами — так мотивация быстро исчезнет. Люди должны чувствовать поддержку: отвечайте на вопросы, проверяйте домашние задания, поддерживайте общение в чатах.

Непродуманное позиционирование. «Курс по маркетингу» звучит скучно. «Как привлечь 100 клиентов в месяц через Telegram» — уже интереснее. Говорите о конкретном результате, а не об изучении теории.

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