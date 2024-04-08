Как уменьшить уставной капитал ООО

При открытии ООО учредители вносят уставной капитал. В этой статье расскажем, что такое уставной капитал, в каких ситуациях его можно уменьшить и как это сделать.

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Что такое уставной капитал

Уставной капитал — сумма, которую учредители вносят при открытии ООО. Эта сумма считается минимальным имуществом компании. Если у учредителей возникают финансовые проблемы, уставной капитал используют для расчётов с кредиторами.

Минимальная сумма — 10 000 рублей. Для компаний, которые занимаются лицензируемой деятельностью, она выше. Сумма зависит от вида деятельности.

Уставной капитал не обязательно вносить деньгами. Иногда его вносят имуществом, ценными бумагами, интеллектуальными правами. Здесь есть свои нюансы: например, для внесения уставного капитала имуществом надо пригласить независимого оценщика, утвердить оценку и передать имущество по акту приёма-передачи.

Чем выше уставный капитал, тем больше доверие контрагентов. Это связано с тем, что в случае банкротства большой уставной капитал поможет рассчитаться с кредиторами.

В каких случаях уменьшают уставной капитал?

Иногда уставной капитал изменяют путём уменьшения по желанию учредителей, а иногда — по закону.

Добровольное уменьшение УК

Представьте: учредители на старте вложили в уставной капитал крупные суммы. Через год работы они приняли решение об уменьшении уставного капитала и возвращении части денег себе.

В такой ситуации доля участников сокращается пропорционально, но соотношение долей остаётся таким же.

Пример: У ООО два учредителя. Один вложил 1 400 000 рублей в уставной капитал, а другой — 600 000 рублей. Соответственно, доли в уставном капитале распределились как 70% и 30%. Если учредители захотят вывести часть денег, это можно будет сделать только сохранив доли такими же. То есть, при уменьшении капитала на 50% учредители получат 700 000 и 300 000 соответственно. А распределение долей в уставном капитале и компании по-прежнему останется 70% и 30%.

Важно: даже после уменьшения уставной капитал должен быть равен 10 000 рублей или превышать эту сумму.

Обязательное уменьшение УК

1. Стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала. Чистые активы — разница между суммой активов и суммой обязательств.

По размеру чистых активов можно судить о прибыльности или убыточности компании.

Если чистые активы оказались меньше уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в первый год работы, сразу уменьшать УК не придётся. Но если такая ситуация сохраняется и в следующий финансовый год, необходимо уменьшить размер УК до размера чистых активов.

2. ООО получило долю после выхода одного из учредителей из состава компании, но ничего с ней не сделало в течение 12 месяцев. Тогда номинал уставного капитала надо уменьшить на стоимость этой доли. Доли других участников перераспределяются.

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Как уменьшить уставной капитал: пошаговая инструкция

Изменение уставного капитала путём уменьшения должно быть отражено официально. Есть 5 основных этапов уменьшения капитала.

ООО принимает решение и фиксирует его в протоколе

Если собственник один: он сам оформляет решение единственного учредителя.

Если собственников несколько: нужно собрание. Его можно провести очно, заочно или онлайн, решение принимается при согласии большинства или ⅔ голосов «За». Иногда в уставе прописаны отдельные условия: в этом случае следуют условиям конкретного устава.

Заверить решение общего собрания должен нотариус: его можно пригласить на собрание или сразу провести встречу у него в офисе.

Руководитель ООО сообщает в налоговую о принятом решении

Для этого надо подготовить решение или протокол об уменьшении уставного капитала. Также понадобится заявление по форме №P13014. На уведомление ФНС выделяют 3 рабочих дня после принятия решения об уменьшении УК.

Руководитель ООО подаёт уведомление в Федресурс.

Федресурс — реестр, в котором содержится вся ключевая информация о действиях юрлиц. Поэтому надо внести в него данные об уменьшении уставного капитала. Сделать это можно онлайн — на официальном сайте.

ООО уведомляет кредиторов об уменьшении уставного капитала.

Для этого информацию публикуют в «Вестнике государственной регистрации». Это специализированный журнал, в котором публикуют данные о регистрации и ликвидации юрлиц, приобретении уставного капитала другого юрлица в размере больше 20%, уменьшении уставного капитала своего ООО и других важных действиях.

При уменьшении УК публиковать уведомление надо дважды. Перерыв между публикациями должен быть не меньше 1 месяца.

Кредитор может потребовать от общества досрочно исполнить обязательства — на это у него есть 30 дней с момента публикации уведомления. Рассчитать последнюю дату поможет калькулятор дней Точки. Важный нюанс — это подходит только для кредиторов, которым организации задолжали до публикации уведомления.

ООО вносит в устав изменения и регистрирует размер нового УК в налоговой.

В налоговую предоставляют документы, подтверждающие изменение устава. Если всё в порядке, налоговая внесёт изменения в реестр юрлиц в течение 5 дней.

Какие документы понадобятся?

Предоставить в налоговую надо следующие документы.

1. Протокол собрания или Решение единственного участника. Справочная Точки подробно рассказывала о требованиях к протоколу и решению. Например, в протоколе надо перечислить паспортные данные всех участников и их доли в УК, итоги голосования с указанием проголосовавших по всем вариантам и другие детали.

2. Заявление по форме P13014. Его удобно заполнять в специальной программе налоговой. При изменении уставного капитала на первом листе формы выбирают причину представления заявлений №1. Форму внесения изменений указывают в зависимости от того, что выбрали: новую редакцию или лист изменений. Заявление важно заверить в ФНС, если документы подают не онлайн.

3. Новый устав или лист изменений. Если изменений много, составляют новый учредительный документ. Если достаточно изменить сумму, проще оформить лист изменений. Для этого прописывают, какие пункты удаляют, какие — добавляют, а какие — с нуля прописывают в новой редакции. В ФНС лист прикладывают в двух экземплярах.

4. Квитанция об уплате госпошлины. Госпошлина — 800 рублей. Её надо платить только при подаче бумажных документов. Сформировать квитанцию можно через сервис «Уплата госпошлины». Сэкономить можно, если передать данные в электронном формате.

5. Экземпляр журнала, в котором опубликовано уведомление об уменьшении капитала. Также можно предоставить копии объявлений — их должен подписать руководитель общества с ограниченной ответственностью.

Если уставной капитал пришлось уменьшить из-за падения чистых активов дополнительно надо рассчитать их стоимость и предоставить эти данные в ФНС.

Важно: если руководитель ООО подаёт документы не сам, нужно составить доверенность на того, кто будет заниматься процессом.

Если все документы в порядке, через 5 дней ФНС выдаст лист записи ЕГРЮЛ и экземпляр изменённого устава с отметкой налоговой. Лист записи подтверждает, что налоговая внесла изменения в реестр, и теперь они законно зарегистрированы.

Как подать документы?

Предприниматель может выбрать любой удобный способ:

на сайте ФНС;

в отделении по юрадресу ООО;

юрадресу ООО; в МФЦ;

через нотариуса;

письмом с объявленной ценностью и описью вложения — в налоговую по месту регистрации компании.

В некоторых случаях УК, наоборот, надо увеличить. Такое бывает, когда в ООО входит новый участник или будущий кредитор настаивает на увеличении, чтобы защитить свои интересы.