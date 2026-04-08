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Что такое фрахт: как работает фрахтование, виды и стоимость фрахта

Если импотрёру или экспортёру надо перевезти товар, он может зафрахтовать транспорт и доставить на нём груз. В статье Точка Банк разбирает, что такое фрахт, почему он может быть мёртвым и чем отличается от аренды.

08.04.2026
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Для перевозки грузов можно арендовать транспорт или зафрахтовать его. Фрахт позволяет транспортировать грузы по всему миру на любые расстояния. 

Коротко
Фрахт — аренда транспортного средства и услуга перевозки груза на нём. Стоимость услуги зависит от условий перевозки, базовой ставки и надбавок к ней. Фрахт бывает морским, железнодорожным, авиационным и автомобильным. Его стоимость складывается из двух частей. Первая — базовая ставка, на которую влияют расстояние, тип, объём и вес груза, сезонность, вид транспорта. Вторая — надбавки за дополнительные услуги, погрузку и разгрузку, цены на топливо и т.п.

Что такое фрахт простыми словами

Фрахт — аренда транспорта или его части для перевозки груза, буксировки объектов и т.д. Участниками фрахта в логистике выступают: 

  • Фрахтователь — грузовладелец, который заключает договор на доставку. 
  • Фрахтовщик — компания, перевозящая груз. 
  • Экспедитор, брокер — посредник.
  • Грузоотправитель — лицо, передающее груз в порту, на складе или станции.
  • Грузополучатель — лицо, получающее товар в пункте назначения. 

Две стороны оформляют между собой договор фрахтования, в котором прописывают права и обязанности, пункты отправления и назначения, вид транспорта, тип груза, порядок расчёта. По договору можно зафрахтовать весь транспорт или его часть.

Виды фрахта: морской, автомобильный, авиационный, железнодорожный

Виды фрахтования:

  • морской фрахт;
  • автомобильный фрахт;
  • авиафрахт;
  • железнодорожный фрахт.

Разберём каждый подробнее. 

Морской фрахт

При морском фрахте арендуют грузовые места на судах для перевозки крупных партий товаров на длинные расстояния, опасных грузов, которые можно доставить только по морю. Также подходит для транспортировки навалочных грузов, контейнеров и т.п. Преимущества морских перевозок: низкая стоимость, большая вместительность. Среди минусов: маленькая скорость судов, они зависят от погодных условий.

Автомобильный фрахт

Автомобильный фрахт используется для транспортировки продукции на маленькие и средние расстояния. Подходит для доставки «до двери». Благодаря широкой сети автомобильных дорог можно менять маршрут. Среди недостатков: на некоторых пропускных пунктах большие автомобильные очереди из-за долгих досмотров, высокая цена относительно морского и железнодорожного транспорта.

Авиафрахт

Авиафрахт — быстрый и дорогой способ доставки товаров. Выгодно перевозить небольшие партии грузов, поскольку цена зависит от объёмного веса. Во время транспортировки товар находится в безопасности. Взрывоопасные, сыпучие и другие виды грузов, которые могут испортиться, вступить в реакцию во время полёта, перевозят по спецправилам.  

Железнодорожный фрахт

Железнодорожный фрахт оформляют для транспортировки больших партий на большие расстояния. На перевозку не влияет погода, железнодорожные составы вместительны, безопасны. Минусы: в пункте назначения должна быть железная дорога, иначе туда товар не доставить.

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Сколько стоит фрахт и из чего складывается цена

Стоимость фрахта складывается из базовой ставки и надбавки. Базовая часть цены (минимальные затраты) зависит от протяжённости маршрута, количества, типа, веса и объёма груза, сезонности, вида транспорта.

Например, вот основные виды надбавок в морском фрахте:

  • BAF. Тариф, учитывающий колебания на рынке топлива.
  • CAF. Тариф, корректирующий базовую ставку из-за изменений валютных курсов.
  • VAS. Расходы на дополнительные услуги владельца судна: страховка, дополнительная упаковка и т.п.
  • THC. Расходы на погрузочно-разгрузочные работы и другие портовые услуги.
  • DOCS. Затраты на оформление сертификатов, накладных и других документов для транспортировки.

Вопросы по теме

Чем фрахт отличается от аренды?

При аренде вы берёте транспорт в пользование. Например, на определённое время или под выбранный маршрут. При фрахте вы оплачиваете именно доставку груза, а не просто использование транспорта.

Какие условия погрузки морского фрахта?

В морских грузоперевозках есть четыре условия погрузки, которые отличаются по ставкам.


FILO. Погрузка — за счёт отправителя, выгрузка — за счёт перевозчика, входит в стоимость фрахта.  


LILO. На перевозчика ложатся все обязанности — погрузка, доставка и выгрузка.


LIFO. Погрузка за счёт перевозчика, выгрузка за счёт получателя.


FIFO. В условия фрахта входит только транспортировка, за погрузку и разгрузку получатель платит отдельно.  

Что такое мёртвый фрахт?

Мёртвый фрахт — сумма, которую заказчик судна платит за его зафрахтованную, но не использованную часть. Например, владелец груза зафрахтовал судно на 10 мест для контейнеров, а перевозит только 9. Получается, одно место пустует — это невыгодно судовладельцу, ведь он мог на нём перевезти груз другого клиента.


Капитан или судовой агент выставляет счёт к моменту закрытия погрузки до выхода судна. Владелец может оплатить его, договориться с судовладельцем о частичном возмещении или, если до отправления осталось время, добавить в порт ещё один контейнер, чтобы заполнить неиспользованное место. 

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