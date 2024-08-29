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ВЭД

Как перевести деньги в Таджикистан из России?

В статье разбираемся, как рассчитаться с контрагентом из Таджикистана: основные способы в 2024 году и важные нюансы, которые нужно учесть, чтобы деньги дошли до получателя.

29.08.2024
948
948

Платежи в Таджикистан

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Платежи в Таджикистан

Все нужное для ВЭД: бесплатный валютный счёт, подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы.
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Автор

Российские ВЭД-предприниматели, которые импортируют товары из Таджикистана, могут безопасно переводить деньги зарубежному поставщику только через расчётный счёт в банке. 

Если вы переведёте деньги с личного счёта по номеру телефона или карты, то нарушите валютное законодательство. Все операции между резидентами и нерезидентами нужно проводить через уполномоченные банки и кредитные организации. За нарушение налоговая может начислить штраф, а банк — заблокировать личную карту. Поэтому переводите деньги контрагентам за границу через официальные банковские счета. 

Пример: 

Владелец небольшого ателье закупил у партнёра из Таджикистана партию трикотажа. Оплатил поставку через личную карту, а через несколько дней получил уведомление от банка, что его счёт заблокирован из-за подозрительной операции. 

Выяснилось, что перевод средств от резидента РФ нерезиденту напрямую через личную карту — нарушение валютного законодательства. 

Банк оштрафовал предпринимателя и заблокировал карту до выяснения обстоятельств. Ему удалось разблокировать личный счёт, но пришлось заплатить штраф в размере 40% от суммы перевода. 

Теперь, чтобы избежать проблем с валютным законодательством, предприниматель всегда отправляет переводы зарубежным контрагентам с расчётного счёта в уполномоченном банке.

Условия банковского перевода 

В Точке вы можете совершить рублёвые переводы в Таджикистан из России. Зайдите с главной страницы интернет-банка во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них будут подсказки, которые помогут правильно указать информацию. 

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Если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽, подтверждающие документы прикреплять не нужно. Укажите только кода вида операции. 

Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор или инвойс. 

Перевод в<span class='nbsp'> </span>Таджикистан из<span class='nbsp'> </span>России

Перевод идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но занимает не более 10 рабочих дней.

В Точке можно отправлять рубли не только в Таджикистан, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа.

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Комиссия начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа: на «Начале» — 0,15%, на «Развитии» — 0,12%, а на «Корпоративном» — 0,1%. Минимальная сумма комиссии — 300 рублей, а максимальная на тарифах «Развитие» и «Начало» — 9 500 рублей. 

В Точке эксперты валютного контроля следят за сроками по контрактам и напоминают, когда нужно сдать документы, или предупреждают о возможных нарушениях, чтобы защитить вас от штрафов.

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Ограничений и лимитов на переводы в Таджикистан из России в Точке нет. 

Условия перевода денег через SWIFT

Через SWIFT за границу переводят платежи в иностранной валюте. Но в 2024 году, выбирая такой инструмент для перевода, важно учесть несколько важных моментов: 

  1. из-за пакетов санкций против России не все банки переводят деньги через эту систему;
  2. зарубежные банки могут отклонять перевод через SWIFT, замораживать его или запрашивать дополнительную информацию о целях перевода;
  3. в работе системы часто происходят сбои. 

Поэтому, чтобы перевести деньги в Таджикистан через SWIFT-систему, заранее уточните два нюанса: возможно ли совершить такие переводы в вашем банке-отправителе и сможет ли принять его банк-получатель. 

Как получить деньги из Таджикистана

В Точке вы сможете получить из Таджикистана рубли. Чтобы иностранный контрагент смог перевести вам в Россию деньги, ему нужно:

  • открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;
  • конвертировать таджикский сомони в рубли и положить их на счёт;
  • отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Вы сможете пользоваться деньгами сразу после их зачисления. 

Ведите ВЭД, а Точка поможет на каждом этапе. Подскажем, как составить документы. Поможем избежать нарушений по валютным контрактам. Сделаем таможенную декларацию под ключ. Ответим на вопросы по платежам и изменениям в валютном законодательстве. Переведём платежи в рублях и валюте.

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Как перевести деньги в Таджикистан из России, способы перевода денег – Банк Точка