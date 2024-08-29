Как перевести деньги в Таджикистан из России?

Российские ВЭД-предприниматели, которые импортируют товары из Таджикистана, могут безопасно переводить деньги зарубежному поставщику только через расчётный счёт в банке.

Если вы переведёте деньги с личного счёта по номеру телефона или карты, то нарушите валютное законодательство. Все операции между резидентами и нерезидентами нужно проводить через уполномоченные банки и кредитные организации. За нарушение налоговая может начислить штраф, а банк — заблокировать личную карту. Поэтому переводите деньги контрагентам за границу через официальные банковские счета.

Пример: Владелец небольшого ателье закупил у партнёра из Таджикистана партию трикотажа. Оплатил поставку через личную карту, а через несколько дней получил уведомление от банка, что его счёт заблокирован из-за подозрительной операции. Выяснилось, что перевод средств от резидента РФ нерезиденту напрямую через личную карту — нарушение валютного законодательства. Банк оштрафовал предпринимателя и заблокировал карту до выяснения обстоятельств. Ему удалось разблокировать личный счёт, но пришлось заплатить штраф в размере 40% от суммы перевода. Теперь, чтобы избежать проблем с валютным законодательством, предприниматель всегда отправляет переводы зарубежным контрагентам с расчётного счёта в уполномоченном банке.

Условия банковского перевода

В Точке вы можете совершить рублёвые переводы в Таджикистан из России. Зайдите с главной страницы интернет-банка во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них будут подсказки, которые помогут правильно указать информацию.

Если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽, подтверждающие документы прикреплять не нужно. Укажите только кода вида операции.

Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор или инвойс.

Перевод идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но занимает не более 10 рабочих дней.

В Точке можно отправлять рубли не только в Таджикистан, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа. Подробнее

Комиссия начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа: на «Начале» — 0,15%, на «Развитии» — 0,12%, а на «Корпоративном» — 0,1%. Минимальная сумма комиссии — 300 рублей, а максимальная на тарифах «Развитие» и «Начало» — 9 500 рублей.

В Точке эксперты валютного контроля следят за сроками по контрактам и напоминают, когда нужно сдать документы, или предупреждают о возможных нарушениях, чтобы защитить вас от штрафов. Подробнее

Ограничений и лимитов на переводы в Таджикистан из России в Точке нет.

Условия перевода денег через SWIFT

Через SWIFT за границу переводят платежи в иностранной валюте. Но в 2024 году, выбирая такой инструмент для перевода, важно учесть несколько важных моментов:

из-за пакетов санкций против России не все банки переводят деньги через эту систему; зарубежные банки могут отклонять перевод через SWIFT, замораживать его или запрашивать дополнительную информацию о целях перевода; в работе системы часто происходят сбои.

Поэтому, чтобы перевести деньги в Таджикистан через SWIFT-систему, заранее уточните два нюанса: возможно ли совершить такие переводы в вашем банке-отправителе и сможет ли принять его банк-получатель.

Как получить деньги из Таджикистана

В Точке вы сможете получить из Таджикистана рубли. Чтобы иностранный контрагент смог перевести вам в Россию деньги, ему нужно:

открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;

своём банке за границей; конвертировать таджикский сомони в рубли и положить их на счёт;

рубли и положить их на счёт; отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Вы сможете пользоваться деньгами сразу после их зачисления.