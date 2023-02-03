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Как обмениваться ЭПД с контрагентами, которые работают в других ЭДО

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Между системами ЭДО существует связь — роуминг. Она позволяет контрагентам обмениваться документами независимо от того, каким оператором ИС ЭПД они пользуются.

В Транспортном ЭДО от Точка Банка настроен роуминг со следующими операторами:

  • Контур.Логистика

  • Saby TMS

  • 1С-ЭПД

  • Такском

  • Эдивеб

  • НТСсофт

  • LeraData

Если ваш контрагент пользуется каким-то из этих ЭДО, вы сможете обмениваться документами мгновенно.

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Как обмениваться ЭПД с контрагентами, которые работают в других ЭДО — FAQ Точка Банк