Как обмениваться ЭПД с контрагентами, которые работают в других ЭДО

Между системами ЭДО существует связь — роуминг. Она позволяет контрагентам обмениваться документами независимо от того, каким оператором ИС ЭПД они пользуются.

В Транспортном ЭДО от Точка Банка настроен роуминг со следующими операторами:

Контур.Логистика

Saby TMS

1С-ЭПД

Такском

Эдивеб

НТСсофт

LeraData

Если ваш контрагент пользуется каким-то из этих ЭДО, вы сможете обмениваться документами мгновенно.