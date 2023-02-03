Как обмениваться ЭПД с контрагентами, которые работают в других ЭДО

Между системами ЭДО существует связь — роуминг. Она позволяет контрагентам обмениваться документами независимо от того, каким оператором ИС ЭПД они пользуются.
В Транспортном ЭДО от Точка Банка настроен роуминг со следующими операторами:
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Контур.Логистика
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Saby TMS
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1С-ЭПД
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Такском
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Эдивеб
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НТСсофт
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LeraData
Если ваш контрагент пользуется каким-то из этих ЭДО, вы сможете обмениваться документами мгновенно.
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