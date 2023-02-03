Как перевести контрагентов на ЭПД?

Обсудите с контрагентами переход на ЭПД. С 1 сентября 2026 года отправлять, перевозить и получать грузы без ЭПД не получится. Чтобы не потерять заказы и клиентов, договариваться о работе по новым правилам нужно заранее:

Составьте список партнёров, с которыми обмениваетесь перевозочными документами. Сообщите им, что с 1 сентября вы переходите на ЭПД. Можно отправить письмо или закрепить новый порядок в соглашении об ЭДО. Порекомендуйте сервис для работы с ЭПД, которым пользуетесь сами. В Транспортном ЭДО от Точка Банка вы сможете принимать и отправлять документы даже тем партнёрам, которые подключены к другим операторам.

С сентября наличие ЭПД станет критичным при выборе партнёра. Компании, готовые обмениваться перевозочными документами онлайн, откажутся от работы на бумаге. Чтобы не оказаться в вынужденном простое, важно заранее перейти на электронный формат.