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Все виды ЭПД станут обязательными с 1 сентября?

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Переход на ЭПД с 1 сентября 2026 года касается не всех видов перевозочных документов. Какие документы нужно будет подписывать и отправлять онлайн:

  • Транспортная накладная, ЭТрН

  • Заказ-заявка, ЭЗЗ

  • Экспедиторские документы (поручение экспедитору, складская и экспедиторская расписки)

  • Грузовая авианакладная

  • Железнодорожная накладная

  • Путевой лист, ЭПЛ (только при перевозке алкоголя и спиртосодержащей продукции)

В Транспортном ЭДО от Точка Банка уже доступны самые популярные типы электронных перевозочных документов и продолжают добавляться новые. 

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Какие виды ЭПД станут обязательными с 1 сентября — FAQ Точка Банк