Все виды ЭПД станут обязательными с 1 сентября?

Переход на ЭПД с 1 сентября 2026 года касается не всех видов перевозочных документов. Какие документы нужно будет подписывать и отправлять онлайн:
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Транспортная накладная, ЭТрН
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Заказ-заявка, ЭЗЗ
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Экспедиторские документы (поручение экспедитору, складская и экспедиторская расписки)
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Грузовая авианакладная
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Железнодорожная накладная
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Путевой лист, ЭПЛ (только при перевозке алкоголя и спиртосодержащей продукции)
В Транспортном ЭДО от Точка Банка уже доступны самые популярные типы электронных перевозочных документов и продолжают добавляться новые.
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