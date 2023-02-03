Все виды ЭПД станут обязательными с 1 сентября?

Переход на ЭПД с 1 сентября 2026 года касается не всех видов перевозочных документов. Какие документы нужно будет подписывать и отправлять онлайн:

Транспортная накладная, ЭТрН

Заказ-заявка, ЭЗЗ

Экспедиторские документы (поручение экспедитору, складская и экспедиторская расписки)

Грузовая авианакладная

Железнодорожная накладная

Путевой лист, ЭПЛ (только при перевозке алкоголя и спиртосодержащей продукции)

В Транспортном ЭДО от Точка Банка уже доступны самые популярные типы электронных перевозочных документов и продолжают добавляться новые.