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Кто такой оператор ИС ЭПД

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Раньше перевозки оформлялись на бумаге, а государство никак не участвовало в процессе. С переходом на ЭПД это изменилось: теперь данные автоматически передаются в ГИС ЭПД — государственную информационную систему. Ради этого документы переводят в электронный вид. 

Подключиться к ГИС ЭПД могут только аккредитованные Минтрансом системы электронного документооборота — это операторы ИС ЭПД. Они выступают посредниками между предпринимателями, которые участвуют в грузоперевозках, и ГИС ЭПД.

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Кто такой оператор ИС ЭПД — FAQ Точка Банк