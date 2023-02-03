Кто такой оператор ИС ЭПД

Раньше перевозки оформлялись на бумаге, а государство никак не участвовало в процессе. С переходом на ЭПД это изменилось: теперь данные автоматически передаются в ГИС ЭПД — государственную информационную систему. Ради этого документы переводят в электронный вид.

Подключиться к ГИС ЭПД могут только аккредитованные Минтрансом системы электронного документооборота — это операторы ИС ЭПД. Они выступают посредниками между предпринимателями, которые участвуют в грузоперевозках, и ГИС ЭПД.