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Нужно ли печатать ЭТрН для проверки сотрудниками ГИБДД

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ЭТрН не нужно печатать — достаточно взять в рейс смартфон с QR-кодом транспортной накладной. Можно заранее скачать его в виде файла и сохранить на телефон. При проверке сотрудник ГИБДД может отсканировать его и получить всю информацию о грузе. Если в дороге нет связи, сотрудники используют госномер авто, чтобы запросить данные. Они не могут попросить предоставить бумажный экземпляр электронного документа, поэтому QR-кода будет достаточно.

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С Транспортным ЭДО от Точка Банк QR-код из накладной всегда под рукой — водитель быстро пройдёт проверку на дороге.

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Нужно ли печатать ЭТрН для проверки сотрудниками ГИБДД — FAQ Точка Банк