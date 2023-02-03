Нужно ли печатать ЭТрН для проверки сотрудниками ГИБДД

ЭТрН не нужно печатать — достаточно взять в рейс смартфон с QR-кодом транспортной накладной. Можно заранее скачать его в виде файла и сохранить на телефон. При проверке сотрудник ГИБДД может отсканировать его и получить всю информацию о грузе. Если в дороге нет связи, сотрудники используют госномер авто, чтобы запросить данные. Они не могут попросить предоставить бумажный экземпляр электронного документа, поэтому QR-кода будет достаточно.

Доставляйте грузы без простоев в дороге С Транспортным ЭДО от Точка Банк QR-код из накладной всегда под рукой — водитель быстро пройдёт проверку на дороге. Оставить заявку