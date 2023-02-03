Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Другие сервисы
  4. Транспортный ЭДО
  5. Как понять свою роль в перевозках: я перевозчик или экспедитор

Как понять свою роль в перевозках: я перевозчик или экспедитор

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Начнём с того, кто такой экспедитор и перевозчик:

  • Экспедитор действует на основании договора транспортной экспедиции. Он организует перевозку груза за вознаграждение и за счёт клиента. У него может не быть собственного транспорта, складов или водителей — экспедиторы могут сотрудничать с подрядчиками со стороны.

  • Перевозчик действует по договору перевозки. Он обязуется доставить груз на адрес назначения. Обычно перевозчик работает на собственном авто.

Можно сказать, что экспедитор — это эксперт по логистике. Он оформляет документы и организует весь процесс перевозки, но не принимает в нём личного участия. В то время как перевозчик находится в авто и сам отвозит груз на адрес доставки.

Работаете с грузами? Подключайте Транспортный ЭДО от Точка Банк

Настроим процессы и поможем оформлять накладные в 2 раза быстрее

Оставить заявку

Другие вопросы по теме «Транспортный ЭДО»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка