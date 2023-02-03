Начнём с того, кто такой экспедитор и перевозчик:
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Экспедитор действует на основании договора транспортной экспедиции. Он организует перевозку груза за вознаграждение и за счёт клиента. У него может не быть собственного транспорта, складов или водителей — экспедиторы могут сотрудничать с подрядчиками со стороны.
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Перевозчик действует по договору перевозки. Он обязуется доставить груз на адрес назначения. Обычно перевозчик работает на собственном авто.
Можно сказать, что экспедитор — это эксперт по логистике. Он оформляет документы и организует весь процесс перевозки, но не принимает в нём личного участия. В то время как перевозчик находится в авто и сам отвозит груз на адрес доставки.
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