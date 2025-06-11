Как узнать мошенников и не потерять деньги

Мошенники быстро адаптируются к разным условиям и придумывают новые способы обмана. Например, во время весенних праздников появились фальшивые сайты доставки цветов: после оплаты покупатели оставались и без подарков, и без денег.

Некоторые схемы уже на слуху, но злоумышленники постоянно внедряют новые методы, о которых ещё мало кто знает. В статье разберём, как распознать обман и защитить свои средства.

Виды мошеннических схем

Злоумышленники объединяют социальную инженерию, фишинг, взломы и искусственный интеллект, чтобы красть деньги и личные данные, несколько разных схем для работы с одним человеком, используют психологические манипуляции и давление.

Телефонные мошенники

Обычно мошенники звонят с незнакомых номеров, причём не только по сотовой связи, но и в мессенджерах.

Распространённые сценарии:

«Ваш сын в беде!», «Ваш счёт взломали!», «Вы выиграли миллион!».

«У вас на счетах обнаружены подозрительные операции».

«Вас включили в список подозреваемых по уголовному делу».

Под предлогом «защиты средств» мошенники предлагают перевести деньги на «безопасный счёт» Центробанка. В ход идут психологические приёмы: психологическое давление, запугивание, создание иллюзии срочности и запрет на консультации с родными или банком.

Злоумышленники представляются сотрудниками разных организаций, чтобы вызвать доверие и заставить жертву выполнить их требования.

Иногда к разговору подключаются сразу несколько мошенников — они играют спектакль в ролях. Например, могут представиться специалистом государственной или муниципальной организации, техслужбой Госуслуг и сотрудником полиции или Росфинмониторинга. По такой схеме обычно уверяют, что аккаунт человека взломали и, чтобы восстановить доступ, надо перевести деньги на «безопасный счёт».

Вот ещё примеры распространённых легенд, которые применяют аферисты:

Кем представляются Цель Пример Сотрудники банка или службы безопасности Получить доступ к банковскому счёту, выманить данные карты и/или убедить перевести деньги

«Ваша карта заблокирована из-за подозрительных операций. Назовите код из SMS для разблокировки»

«Мы заметили попытку взлома вашего счёта. Для защиты нужен код подтверждения»

Сотрудники сотового оператора

Узнать код из SMS, например, для входа в Госуслуги или подтверждения перевода «Ваш номер необходимо переоформить из-за изменений в законодательстве»

«Ваш тариф будет дороже, давайте подключим новый»

«Срок действия вашего договора заканчивается, необходимо его продлить» Работники государственных органов (Роскомнадзор, налоговая, МВД, прокуратура, суд) Запугать жертву и заставить перевести деньги или сообщить личные данные «На вас завели уголовное дело за неуплату налогов. Чтобы избежать ареста, переведите деньги на безопасный счёт»

«Ваш номер подлежит блокировке за рассылку спама. Для разблокировки нужен код из SMS» Соцработники, медики или сотрудники Фонда социального страхования Выманить деньги у пожилых людей

«Вам положена доплата к пенсии, но нужно оплатить комиссию»

«Ваш родственник попал в больницу, срочно нужны деньги на лечение» Коллекторы Заставить заплатить несуществующий долг «Вы взяли кредит в 2022 году, сейчас задолженность 100 000 рублей»

«Если не погасите долг сегодня, будет суд»

ПРИМЕР Мошенник представляется сотрудником сотового оператора и говорит, что по новому закону договор абонента нужно переоформить. Если этого не сделать, номер перейдёт к другому человеку. После получения согласия от абонента, звонок переводят на «сотрудника» Роскомнадзора или другого госоргана. «Специалист» убеждает, что для переоформления нужно подтвердить личность через Госуслуги. Мошенник просит сообщить код из SMS, который приходит от портала. На самом деле это код входа или подтверждения операции. Если человек называет цифры, злоумышленники получают доступ к аккаунту на Госуслугах и могут оформить кредит.

Как это работает на практике:

Приходит SMS от Госуслуг примерно с таким текстом: «Код для входа: 12345. Никому не сообщайте его!»

Аферист говорит: «Это проверочный код от Роскомнадзора, назовите его для завершения переоформления».

Если вы диктуете код, преступники входят в аккаунт и крадут данные или деньги.

Злоумышленники играют на доверии к госорганам и крупным компаниям, страхе уголовного преследования, в том числе за госизмену, блокировки или потери номера.

Мошенники в интернете

В 2024 году кибермошенники обманули почти 450 тысяч россиян на сумму минимум 200 млрд рублей.

Вот примеры актуальных схем интернет-мошенничества:

Фишинг: поддельные сайты и письма

Аферисты создают копии официальных сайтов банков, Госуслуг и популярных сервисов. Пользователю приходит письмо или SMS с просьбой перейти по ссылке и ввести личные данные.

ПРИМЕР «Ваш аккаунт заблокирован! Перейдите по ссылке для восстановления»; «Подтвердите реквизиты карты для получения денежного перевода»; «Вы выиграли iPhone 15! Введите данные для доставки».

Фальшивая техподдержка и звонки от «банка»

Злоумышленники под разными предлогами просят сообщить коды из SMS или установить вредоносные программы.

ПРИМЕР «Ваша карта заблокирована. Назовите код из SMS для разблокировки»; «Ваш аккаунт взломали. Установите программу для защиты»; «Мы случайно перевели вам деньги. Верните их на этот счёт».

Мошенничество в соцсетях и мессенджерах

Взломанные аккаунты друзей используются для просьб о деньгах. Также распространены фейковые посты-розыгрыши и объявления о несуществующих товарах.

ПРИМЕР «Срочно! Меня задержали, нужны деньги на адвоката»; «Продаю PlayStation 5 за 10 000 рублей. Требуется предоплата»; «Проголосуйте за меня на конкурсе».

Вредоносные программы

Под видом полезных программ или документов распространяются вирусы, которые крадут данные.

ПРИМЕР «Ваш Windows заражён! Установите этот антивирус»; «Вам документ от ФНС».

Обман через нейросети и Deepfake

Обманщики используют ИИ для подделки голоса и видео. Звонят родственникам с просьбой о срочной финансовой помощи или создают фейковые обращения от имени руководителей компаний.

Мошенники на Авито

Авито активно используют для мошеннических схем. Аферисты постоянно придумывают новые способы обмана.

Обман покупателей

Предоплата за товар. Мошенники выкладывают объявления о продаже смартфонов, ноутбуков или бытовой техники по заниженной цене. Они объясняют, что товар находится в другом городе, и просят внести частичную или полную предоплату, чтобы «забронировать» его. После перевода денег продавец пропадает, а покупатель остаётся ни с чем.

Фиктивная доставка. «Продавец» предлагает отправить товар через транспортную компанию, но вместо этого присылает ссылку на поддельный сайт, имитирующий страницу оплаты. Когда покупатель вводит данные карты, мошенники получают доступ к его деньгам. Иногда под видом дорогого товара отправляют пустую посылку или кирпич.

Кража аккаунтов через SMS. Злоумышленник может действительно отправить посылку, например с мусором внутри, а затем попросить покупателя сообщить «код подтверждения доставки» из SMS. На самом деле это код для входа в аккаунт Авито. Через него мошенник заходит в профиль жертвы и подтверждает получение товара. Деньги за него получает на свой счёт.

Обман продавцов

Поддельные платежи. Покупатель присылает фальшивый скриншот перевода или письмо об оплате «от банка». Он просит отправить товар как можно быстрее. Позже выясняется, что деньги так и не поступили, а товар уже отправлен.

Возврат переплаты. Покупатель утверждает, что случайно перевёл больше, чем нужно, и просит вернуть разницу. Он может прислать поддельное уведомление от банка или даже смс с подтверждением платежа. Если продавец возвращает деньги, то вскоре понимает, что первоначальный перевод был фейковым.

Взлом аккаунтов продавцов через фишинговые ссылки. Например, покупатель просит перейти по ссылке для «подтверждения сделки» или «подключения безопасного платежа». На самом деле это фальшивая страница, где продавца просят ввести логин и пароль от Авито. С ними меняют реквизиты для выплат или крадут личные данные.

Банковские аферисты

Представьте: звонит человек, который представляется сотрудником банка. Он просит подтвердить личность для разблокировки счёта или говорит о подозрительных операциях и переводах. Единственный надёжный способ избежать мошенничества — запросить данные звонившего, положить трубку и перезвонить по официальному номеру банка, чтобы проверить подлинность звонка.

Особенно опасны сейчас звонки с предложением «подключить антимошенническую защиту» за деньги. Помните: банки никогда не берут плату за базовую защиту счетов. Если вам предлагают такую услугу за отдельную плату — это 100% обман. Платными могут быть страховки от последствий мошенничества, но не настройки.

Узнать, действительно ли вам звонит сотрудник Точки, можно на официальной странице проверки звонков. Во время общения попросите назвать код из четырёх цифр. Если цифры не совпадут, скорее всего, вы общаетесь с правонарушителями.

Проверка подлинности звонка от сотрудника Точки

Новые схемы 2025 года

Фейковые благотворительные фонды или страницы сбора помощи пострадавшим от ЧС.

Мошенничество с инвестициями и ценными бумагами с обещаниями гарантированной прибыли «только сегодня»: «Вложите в золотые активы ЦБ – доход 3% в день», «Покупайте акции ИИ-стартапов».

Фальшивые QR-коды в общественных местах, например с надписью «Оплатите парковку здесь», «Оплата ЖКХ со скидками».

Звонки с предложением «пересчитать квартплату».

«Трудоустройство» с предоплатой за «обучение» — жертвам предлагают удалённую работу с зарплатой 150 000 рублей, но требуют сначала оплатить курс за 25 000 рублей.

Вирусные «мобильные помощники» — под видом полезных приложений (для отслеживания доставки, проверки курсов валют) распространяются вредоносные программы. После установки они крадут данные банковских приложений или подписывают на платные сервисы.

Сайты-двойники для оплаты «штрафов ГИБДД» со скидкой, восстановления «заблокированного ИНН», оформления «льготных выплат» с предоплатой.

Фишинговые рассылки о «бесплатных» косметологических услугах.

Предложения «бесплатно отдать» технику или мебель в чатах жильцов с оформлением доставки по ссылке, которая содержит вредоносное ПО.

И многие, многие другие уловки мошенников.

Признаки мошенничества

Звонок от «банка», сообщение от «службы безопасности», срочное требование «подтвердить данные» — аферисты каждый день отрабатывают сценарии, как разводить людей. По каким речевым маркерам можно вычислить афериста в первые секунды разговора:

Давление на срочность «У вас осталось 15 минут, иначе счёт заблокируют!»

«Решение нужно принять прямо сейчас!»

Имитация официальности «Говорит старший следователь из Главного управления МВД Петров, дело № 34871»

«Это служба безопасности вашего банка»

Запугивание последствиями «Ваш друг попал в ДТП, нужна срочная оплата лечения»

«Если не переведёте деньги, будет уголовная ответственность»

Подмена понятий «Это не перевод, а техническая блокировка средств»

«Вам нужно не оплачивать, а верифицировать счёт»

Ложная забота «Мы хотим защитить ваши деньги»

«Это временная мера для вашей же безопасности»

Требование секретности «Никому не говорите о нашем разговоре – это следственная тайна»

«Выйдете в другую комнату, чтобы никто не слышал разговор»

Поддельные подтверждения «Видите, вам пришло SMS от банка? Это мы инициировали»

«Ваш оператор уже подтвердил нашу легитимность»

Особенности речи мошенников:

Часто перебивают и не дают подумать.

Используют сложные термины, статьи законов для устрашения.

Разговаривают на повышенных тонах, угрожают.

Необычные запросы на оплату или перерасчёты

«Нужно срочно оплатить страховой депозит», «Переведите сумму для подтверждения личности», «Оплатите доставку вашего выигрыша» — если предлагают перевести деньги за что-то, что должно быть бесплатным, это 100% обман.

Настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не требуют мгновенных решений по телефону и не просят переводить деньги «для проверки». Ни один честный выигрыш предварительно не оплачивается.

Подозрительные электронные письма и сообщения

Письмо от службы безопасности банка с пометкой «Срочно! Ваш счёт будет заблокирован!» и кнопкой «Подтвердить операции» — классический пример фишинга.

Как отличить подделку:

Настоящие банки не угрожают блокировкой.

Ссылки ведут на неофициальный домен (например, tochka-bezopasnost.ru вместо tochka.com).

Обманщики могут прислать сообщение о «смерти знакомого» или «Это ты на записи?» с вредоносным APK-файлом под видом фото или видео. При открытии файла на устройство устанавливается троян Mamont, который крадет SMS, push-уведомления и фото, рассылает вирус всем контактам, получает доступ к банковским данным.

Важно: Telegram блокирует APK-файлы, но мошенники маскируют их под архивы (.zip, .rar). Не открывайте вложения от неизвестных отправителей.

Ложные обещания и гарантии

«Гарантированный доход 300% в месяц!», «Срочный кредит без отказа даже с плохой историей», «Вы уже выиграли iPhone 15 Pro!» — если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это обман.

Психологический приём: злоумышленники сначала дают небольшую выгоду, например реально переводят 500 рублей «в подарок», чтобы человек поверил в честность схемы. А потом просят вложить 50 000 рублей «для получения миллиона».

Помните, что любые «гарантированные» финансовые результаты — ложь, а выигрыши в лотереях, в которых вы не участвовали, невозможны.

Важно: современные аферисты используют стресс-фактор. Вас могут «поздравить с выигрышем», но предупредить: «Решение нужно принять в течение 5 минут». Настоящие финансовые операции никогда не требуют такой спешки.

Как защитить себя от мошенников

Защититься от обмана можно, если быть бдительным и знать несколько правил.

✉️ Первое правило: коды из SMS — только для вас

Самый распространённый сценарий, когда звонят и просят продиктовать цифры из SMS, которые только что пришло на телефон. Варианты предлогов могут быть разными: «Подтвердите отмену ошибочного перевода», «Активируйте новую услугу в вашем банке», «Подтвердите личность для разблокировки карты».

Настоящие сотрудники банка никогда не попросят назвать код. Если кто-то просит об этом — перед вами мошенник. Не продолжайте разговор, положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру, чтобы уточнить информацию.

Обязательно подключите двухэтапную аутентификацию, добавьте кодовое слово, уведомления о всех операциях по карте — это поможет сразу заметить подозрительные действия.

👀 Второе правило: посмотрите внимательно ссылки

Перед тем как вводить куда-то свои данные, проверьте адрес сайта в строке браузера, например:

tochka.com, а не tochka-bank.ru;

avito.ru, а не avito-sdelka.ru;

gosuslugi.ru, а не gosuslugi-online.ru.

Если сомневаетесь — лучше вообще не переходить по ссылке.

💰Третье правило: настройте лимиты

Практически все банки сейчас позволяют установить лимиты:

На снятие наличных.

На онлайн-платежи.

На переводы между счетами.

Выделите для интернет-покупок отдельную карту с небольшим лимитом. Даже если кто-то получит к ней доступ, он не сможет снять все деньги.

⚡️ Четвёртое правило: не верьте срочности

Мошенники всегда создают искусственную спешку:

«У вас есть 5 минут, иначе счёт заблокируют».

«Переведите деньги сейчас, иначе будет штраф».

«Это последний день, когда вы можете оформить договор».

Банки и госорганы никогда не требуют мгновенных действий. Если вас торопят — это верный признак обмана.

💻 Пятое правило: скачивайте и обновляйте приложения

Не скачивайте приложения по ссылкам из мессенджеров, СМС или почтовых рассылок. Используйте только официальные магазины приложений, например RuStore и GooglePlay.

Важно обновлять банковские приложения — в новых версиях часто появляется дополнительная защита.

👨‍💼 Шестое правило: будьте внимательны при покупках и продажах на Авито

Не переводите предоплату незнакомцам. Используйте только «Безопасную сделку» Авито или встречайтесь лично. Смотрите рейтинг и отзывы продавца: аккаунты мошенников часто новые или с минимальной активностью. Не переходите по подозрительным ссылкам. Все платежи совершайте только через официальное приложение Авито.

🛜 Седьмое правило: остерегайтесь подключаться к Wi-Fi в общественных местах

Всегда используйте только защищённое интернет-подключение при работе с банковскими приложениями — публичные Wi-Fi-сети крайне небезопасны.

Для дополнительной защиты:

Настройте определение спам-звонков.

Используйте уникальные пароли для разных банков.

При необходимости через Госуслуги установите самозапрет на получение кредитов.

Вводите вручную адреса банковских сайтов.

Проверяйте финансовые организации на сайте ЦБ

С 1 сентября 2025 года появляется возможность назначить близкого человека уполномоченным лицом, которое будет подтверждать оформление кредита или выдачу наличных (закон № 41-ФЗ).

Помните: злоумышленники рассчитывают на невнимательность и спешку. Если вы будете спокойны и последовательны, они не смогут вас обмануть. При любых сомнительных сообщениях или звонках — уточняйте информацию через официальные каналы связи.

Как защитить свой бизнес от злоумышленников

Защищать от мошенников нужно не только себя, но и бизнес — это актуально для предпринимателей. Рассмотрим комплексную систему безопасности для бизнеса.

Финансовый контроль.

Основная угроза — несанкционированные переводы. Внедрите несколько уровней системы подтверждения платежей.

Защита цифровых активов.

Кибербезопасность требует комплексного подхода: обязательная двухфакторная аутентификация для всех корпоративных сервисов, регулярный аудит прав доступа, шифрование важных переписок и документов, отдельные устройства для финансовых операций.

Работа с контрагентами.

Мошенники часто маскируются под надёжных партнёров. Алгоритм проверки: сверка ИНН на сайте ФНС, личный звонок по известному номеру для подтверждения реквизитов.

Обучение персонала.

Проводите разбор текущих мошеннических схем, распознавание фишинга.

Что делать, если вы или ваш бизнес пострадали от злоумышленников

Даже при соблюдении всех мер предосторожности всегда есть риск стать жертвой обманщиков. Главное в такой ситуации — действовать быстро и последовательно. Первые несколько часов после инцидента — самые важные для минимизации ущерба.

Заблокируйте финансовые операции

Немедленно позвоните в банк по официальному номеру, а не по тому, что указан в подозрительном письме или SMS. Заблокируйте все карты и счета, к которым могли получить доступ злоумышленники, отзовите доверенности и отмените подписи.

Соберите доказательства

Сохраните все чеки, скриншоты переписок, номера телефонов, зафиксируйте время звонков или переводов. Сделайте копии подозрительных писем или сообщений.

Оповестите сотрудников

Предупредите коллег о возможных новых атаках, временно ограничьте финансовые операции.

Обратитесь в полицию

Обратитесь в дежурную часть ближайшего отделения полиции, возьмите с собой паспорт и позаботьтесь о доказательствах.

Работа с банком

Как можно скорее сообщите банку о мошеннической операции, запросите детализацию всех подозрительных транзакций и документы: выписку по расчётному счёту, платёжные поручения. Они могут понадобиться при подаче заявления в правоохранительные органы.

Внимательно относитесь к советам банка по конкретным операциям. Если получатель находится в базе ЦБ РФ (161-ФЗ), финансовая организация уведомит об этом.

При наличии подозрений на доступ третьих лиц к счетам нужно обратиться в банк для блокировки доступа. После этого важно восстановить контроль над всеми системами. Обновите пароли на всех важных аккаунтах и включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

Просканируйте компьютеры и телефоны на вирусы, проверьте, не установлено ли подозрительное ПО, убедитесь, что в браузерах нет неизвестных расширений.

Как Точка помогает защитить бизнес от мошенников

Точка предлагает предпринимателям решения для безопасности финансов.

Лимиты на переводы — можно установить максимальные суммы для разных типов операций.

Анализ операций — банк автоматически блокирует подозрительные платежи.

Если у вас возникли вопросы или сомнения относительно операций по карте или счёту — незамедлительно свяжитесь с нами. Специалисты банка оперативно помогут разобраться в любой ситуации. Обратиться за помощью можно:

По бесплатному телефону горячей линии 8 800 2000 024.

Через онлайн-чат в мобильном приложении или личном кабинете.