Налоговую реформу на 2026 год скорректировали

15 ноября 2025 года Комитет по бюджету и налогам обсуждал поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. Пока это только обсуждение. Сам законопроект будут рассматривать во вторник, 18 ноября.

Комитет предлагает не вводить поправку о том, что если срок уплаты налога выпадает на выходной, платить нужно в рабочий день до этого срока. То есть переносить на предыдущий день, возможно, не будут.

Также предлагают разрешить ФНС проводить проверки по экстерриториальному признаку. Это значит, что налоговую проверку сможет провести любая ИФНС, а не только та, где зарегистрирован бизнес.

Не планируют вводить пошлину за внесение сведений об обороте маркированных товаров в ГИС. Это сохраняет порядок бесплатным для предпринимателей.

Продлят льготу по расчёту пеней в 2026 году. Это значит, что бизнес сможет меньше платить штрафов за несвоевременную уплату налогов.

Расширят понятие «сезонное производство». Теперь им будут считать производство, которое снижается более чем на 50% в определённые кварталы или полугодие из-за погоды или снижения спроса на товары.

Лимит выручки для уплаты НДС по упрощённой системе предложено установить:

с 2026 года — 20 млн ₽;

2027 — 15 млн ₽;

2028 — 10 млн ₽.