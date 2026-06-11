Отмена штрафов за нулевые декларации: закон Госдумы

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в рамках законопроекта №1215257-8, которые отменяют штрафы за несдачу нулевых деклараций.

Сейчас минимальный штраф составляет 1 000 ₽, при этом даже с учётом смягчающих обстоятельств он может быть снижен лишь вдвое.

Согласно новым правилам компании и ИП не будут привлекаться к ответственности за непредставление нулевой отчётности.