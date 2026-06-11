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Отмена штрафов за нулевые декларации: закон Госдумы

11.06.2026
162
162

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Автоматически рассчитаем ваши налоги, подготовим и отправим отчётность. Для большей надёжности и спокойствия можно подключить персонального бухгалтера.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в рамках законопроекта №1215257-8, которые отменяют штрафы за несдачу нулевых деклараций.

Сейчас минимальный штраф составляет 1 000 ₽, при этом даже с учётом смягчающих обстоятельств он может быть снижен лишь вдвое.

Согласно новым правилам компании и ИП не будут привлекаться к ответственности за непредставление нулевой отчётности.

При этом обязанность сдавать декларации сохраняется: если отчётность не будет подана, налоговая сможет заблокировать счета уже через 20 рабочих дней после истечения срока.

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Отмена штрафов за нулевые декларации: поправки в НК РФ от Госдумы — Точка Банк