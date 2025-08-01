Маркировка остатков: изменены ключевые сроки — успейте до 1 марта 2026 года

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 июля 2025 г. № 1134, изменены сроки маркировки остатков товаров лёгкой промышленности.
- С 1 января 2026 года продажа немаркированных остатков будет запрещена.
- До 1 марта 2026 года необходимо описать все товары, заказать и распечатать коды маркировки, а затем ввести их в оборот. Если этого не сделать вовремя, коды будут аннулированы, а реализовать такие товары станет невозможно.
Чтобы не рисковать и избежать блокировки остатков, начинайте работу уже сейчас. Функционал для описания товаров в системе «Честный ЗНАК» открыт с 6 ноября 2024 года.
Проверить, подлежит ли товар маркировке, можно через сервис проверки по кодам ТН ВЭД и ОКПД2 на сайте «Честный ЗНАК».
Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.
Как промаркировать остатки:
- Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» с помощью УКЭП (или войдите, если кабинет уже есть).
- Выберите товарную группу «Лёгкая промышленность» и заключите договор с оператором.
- Опишите товары в Национальном каталоге.
- Закажите и распечатайте коды маркировки.
- Введите коды в оборот через документ «Маркировка остатков».
Сведения можно подать вручную через личный кабинет, загрузкой XML-файлов или через API.
Оператор «Честного ЗНАКА» рекомендует не откладывать: чем раньше вы начнёте, тем проще будет пройти все этапы и избежать сбоев в работе.
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