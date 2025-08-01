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Маркировка

Маркировка остатков: изменены ключевые сроки — успейте до 1 марта 2026 года

В 2026 году бизнес ждут новые правила: остатки товаров лёгкой промышленности нужно промаркировать, иначе их продажа будет заблокирована. Точка Банк разобрался, что изменилось, как успеть пройти все этапы вовремя и почему стоит начинать подготовку уже сегодня.

01.08.2025
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1075

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Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 июля 2025 г. № 1134, изменены сроки маркировки остатков товаров лёгкой промышленности.

  • С 1 января 2026 года продажа немаркированных остатков будет запрещена.
  • До 1 марта 2026 года необходимо описать все товары, заказать и распечатать коды маркировки, а затем ввести их в оборот. Если этого не сделать вовремя, коды будут аннулированы, а реализовать такие товары станет невозможно.

Чтобы не рисковать и избежать блокировки остатков, начинайте работу уже сейчас. Функционал для описания товаров в системе «Честный ЗНАК» открыт с 6 ноября 2024 года.

Проверить, подлежит ли товар маркировке, можно через сервис проверки по кодам ТН ВЭД и ОКПД2 на сайте «Честный ЗНАК».

Чтобы бизнесу было проще адаптироваться к новым требованиям, важно заранее подготовить систему документооборота и автоматизировать ключевые процессы.

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Как промаркировать остатки:

  1. Зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК» с помощью УКЭП (или войдите, если кабинет уже есть).
  2. Выберите товарную группу «Лёгкая промышленность» и заключите договор с оператором.
  3. Опишите товары в Национальном каталоге.
  4. Закажите и распечатайте коды маркировки.
  5. Введите коды в оборот через документ «Маркировка остатков».

Сведения можно подать вручную через личный кабинет, загрузкой XML-файлов или через API.

Оператор «Честного ЗНАКА» рекомендует не откладывать: чем раньше вы начнёте, тем проще будет пройти все этапы и избежать сбоев в работе.

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Маркировка остатков до 1 марта 2026: новые сроки и инструкция по «Честному ЗНАКУ» – Точка Банк