Овердрафт и кредит: разница и что выгоднее

Одни компании берут деньги в долг на несколько лет, другим займ нужен всего на одну-две недели. Банки хотят угодить всем, поэтому предлагают множество самых разных программ кредитования. Минус только в том, что самому разобраться в нюансах всех продуктов бывает сложно.

В статье Точка Банк поможем с этим: сравним две кредитных программы — овердрафт и классический коммерческий кредит.

Коротко Овердрафт — это кредитный лимит на расчётном счёте. Его используют для срочных платежей или покрытия кассовых разрывов. — Услуга подключается быстро, для этого даже не нужен залог, а долг погашается из поступлений на счёт. — Овердрафт не подойдёт, если деньги нужны на долгий срок или если у компании нет регулярных оборотов по счёту. В этих случаях лучше оформить обычный коммерческий кредит. — это кредитный лимит на расчётном счёте. Его используют для срочных платежей или покрытия кассовых разрывов.

Что такое овердрафт

Овердрафт — это кредитный лимит, который привязывается к расчётному счёту бизнеса. Работает он так: пока у компании на счёте есть свои деньги, она пользуется ими. Но как только деньги заканчиваются, расходы начинают оплачиваться с кредитных денег. То есть баланс уходит в минус. Погашается задолженность позже из поступлений на расчётный счёт.

ПРИМЕР У предпринимателя на счёте есть 100 000 ₽ своих денег и 500 000 ₽ кредитного лимита. Он закупил товар на 100 000 ₽, а вот заплатить за доставку ещё 20 000 ₽ ему не хватило, поэтому ИП ушёл в минус. Через три дня покупатель заплатил предпринимателю 30 000 ₽. Кредитный лимит восполнился, а на счёте осталось 10 000 ₽. Через три дня покупатель заплатил предпринимателю 30 000 ₽. Кредитный лимит восполнился, а на счёте осталось 10 000 ₽.

Что такое банковский кредит

Банковский кредит — это займ, который банк выдаёт своим клиентам — бизнесам, некоммерческим организациям или физлицам.

Кредиты для бизнеса обычно называют коммерческими. Для каждой сделки банк открывает отдельный кредитный счёт → компания или ИП забирают с него деньги → тратят на свою цель, а затем возвращают долг, внося платежи по графику.

Главные отличия овердрафта от кредита

Дальше по пунктам разберём, чем отличаются друг от друга эти две программы.

По механике выдачи

Овердрафт подключается двумя способами — через заявку или одобренное предложение.

Первым шагом к счёту подключается сама услуга. И после того как сумма лимита станет доступна на расчётном счёте, платежи будут оплачиваться в пределах этого лимита автоматически. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

То есть чтобы воспользоваться лимитом, компания просто направляет банку платёжное поручение на оплату счёта. И если своих денег не хватает, банк проводит платёж за счёт заёмных.

Кредит также оформляется через заявку или принятие одобренного предложения. После подписания договора на счёт приходит вся сумма. Правда, если кредит целевой, то перед этим нужно прикрепить подтверждающие документы.

ПРИМЕР Покупку оборудования можно подтвердить договором купли-продажи, а закупку товара — товарными накладными или счетами на оплату.

Наличие своих денег на выдачу кредита не влияет. Даже если у компании есть собственный миллион на счёте, она всё равно может рассчитаться с партнёром из кредитных денег.

По сроку использования

Овердрафт — это краткосрочный инструмент, который банки выдают на один–три года. Но это не значит, что это время можно потратить на медленное погашение долга. Нет, каждый транш нужно закрывать в течение одного–трёх месяцев. После этого лимит восстанавливается, и можно брать следующий транш, — и так по кругу, пока действует овердрафт.

ПРИМЕР Банк подключил компании лимит на два года, срок транша — 30 дней. 1 апреля компания взяла 10 000 ₽, их нужно вернуть до 30 апреля включительно. 5 апреля бизнес взял ещё транш на 15 000 ₽, его нужно вернуть до 4 мая включительно. Если не успеть, бизнес выйдет на просрочку.

Кредит можно получить как на короткий срок, так и на длительный. Например, на пять или даже десять лет. Срок зависит от суммы долга и цели клиента.

По графику погашения

Овердрафт погашается, когда на счёт поступают деньги. Поэтому можно уйти в минус, а уже через полчаса восстановить лимит из поступлений.

Кредит возвращается по графику из договора. Платежи бывают:

Аннуитетные — равные на весь срок.

Дифференцированные — снижаются со временем.

Индивидуальные — разработанные специально под клиента. Например, банк может учесть сезонность и снизить платёж на время спада. Или дать клиенту отсрочку на год. В это время предприниматель не будет возвращать долг, и нагрузка на бизнес снизится.

По цели кредитования

Овердрафт — чаще выдаётся на пополнение оборотных средств. Но банки обычно не ограничивают использование лимита. Его можно направить на любой платёж за редким исключением. Например, не получится рефинансировать другие займы или купить ценные бумаги.

Кредиты чаще всего целевые. То есть банки выдают деньги на конкретные цели. Если в договоре указано, что бизнес берёт деньги на покупку недвижимости, то он не может из этих средств выплатить зарплаты или закупить товар. Но на небольшие суммы банк может выдать кредит на общие цели бизнеса.

По принципу расчёта лимита

Сумма овердрафта рассчитывается от поступлений выручки на счёт: чем больше обороты, тем выше будет лимит. Обычно банк анализирует период от трёх месяцев до года и устанавливает лимит в размере 50–70% от среднемесячных поступлений.

ПРИМЕР На счёт компании поступила оплата от покупателей: 1,5 млн ₽ в первом месяце, 2 млн ₽ во втором и 1,8 млн ₽ в третьем.

Среднее значение:

(1,5 + 2 + 1,8) ÷ 3 = 1,7 млн ₽.

Максимальный лимит овердрафта:

1,7 млн ₽ × 70% = 1,2 млн ₽.

Сумма коммерческого кредита зависит от платёжеспособности компании. Банк анализирует отчётность и выписки по счетам — считает выручку, чистую прибыль, оборачиваемость и другие показатели. По результатам анализа решается, какую сумму и за какой срок бизнес сможет вернуть.

Сумма кредита также зависит от цели. Если предприниматель хочет купить технику за 10 млн ₽, банк не одобрит ему займ на 20 млн ₽.

По необходимости залога

Для овердрафта залог не нужен. Гарантия выплаты долга — это регулярные и стабильные обороты по счёту.

Для кредита может потребоваться обеспечение. Особенно на суммы свыше 10 млн ₽. В обеспечение банк примет залог имущества или поручительство собственников бизнеса. Чем больше сумма, тем больше нужно обеспечения.

По стоимости

Процентные ставки по коммерческому кредиту обычно ниже, чем по овердрафту. Но за обычный займ бизнес платит с даты выдачи и пока не погасит всю сумму. А за овердрафт проценты начисляются, только пока клиент был в минусе.

По уровню рисков

Рискованность овердрафта ниже, поскольку:

Услуга оформляется на короткий срок и на небольшую сумму.

Банк постоянно пересматривает лимит. И если обороты по счёту у клиента снизились, лимит сократится.

Но по овердрафту, как и по коммерческому кредиту, можно выйти на просрочку. Кроме пени от банка, это повлечёт и другие риски:

Репутационные — просрочки по любым займам банка отражаются на кредитной истории.

Процентные — при неблагоприятных изменениях в экономике банки могут повысить ставки по любому продукту, если такое условие есть в договоре.

Договорные — за нарушение договоров клиентам может грозить не только пеня, но и другие санкции.

Таблица сравнения: овердрафт и коммерческий кредит

Параметр Овердрафт Коммерческий кредит Сумма Зависит от поступлений на счёт Зависит от целей и платёжеспособности клиента Срок Услуга подключается на год или два.



Срок траншей устанавливается от месяца до трёх

От шести месяцев до десяти лет Цель Кассовые разрывы, срочные платежи, текущие нужды Текущие нужды или крупные покупки для бизнеса Процентная ставка Выше среднерыночных Соответствуют рынку График Графика нет. Долг погашается из поступлений на счёт Аннуитетный, дифференцированный или индивидуальный график Обеспечение Залога нет, может требоваться поручительство собственников Часто нужны залог имущества и поручительства собственников Рискованность для бизнеса Ниже Выше

Что выгоднее — овердрафт или кредит

Общая выгода зависит не только от процентных ставок, но и от:

Льготного периода. Есть овердрафты, у которых проценты начисляются не с первого дня задолженности, а позже, например, с 10-го дня. Тогда, если бизнес успеет пополнить счёт в первые девять дней, у него не будет переплаты. У кредитов подобных льготных периодов не бывает.

Комиссий и других платежей. Банк может брать дополнительную комиссию за открытие овердрафта, выдачу кредита или даже за неиспользуемый остаток. При расчёте выгоды займа нужно учитывать все платежи.

Срока фактического использования. По кредиту проценты начисляются постоянно, а за овердрафт бизнес платит, только когда уходит в минус по счёту.

Выходит, если бизнесу нужны деньги на короткий срок, и у него есть стабильные поступления, выгоднее подключить кредитный лимит к счёту. Если же нужна более значительная сумма, которую не получится быстро отдать, лучше оформить кредит.

Когда бизнесу подходит овердрафт

Приведём несколько сценариев, при которых бизнесу лучше использовать овердрафт.

Сценарий 1. Постоянно случаются кассовые разрывы

Кассовый разрыв — это временная нехватка денег в обороте из-за того, что выручка на счёт поступит позже. Допустим, покупатели расплатятся с бизнесом только в конце месяца, поэтому сейчас ему не хватает денег, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам. В таком случае компания подключает овердрафт, совершает обязательные платежи, а в конце месяца погашает долг из поступлений.

Сценарий 2. В бизнесе есть сезонность

Допустим, магазин продаёт товары для сада и огорода: садовый инструмент, саженцы и землю. Пик продаж приходится на весну, поэтому закупать товар нужно зимой. Но из-за зимнего спада денег на это обычно не хватает.

Чтобы не пропустить начало сезона, магазин подключает овердрафт, делает крупную закупку, а из первых продаж погашает задолженность.

Сценарий 3. Покупатель задерживает оплату

У партнёров по бизнесу тоже бывают проблемы. Предположим, компания рассчитывала на крупную сумму от покупателя, но он задержал её на месяц. За этот месяц бизнесу нечем рассчитываться по счетам, и он использует овердрафт.

Когда лучше выбрать кредит

Вот три сценария, когда коммерческий кредит подойдёт бизнесу больше.

Сценарий 1. Компания готовит новый проект

Бизнес развивается и запускает новое направление, а это почти всегда высокий риск: дело может провалиться или принести прибыль намного позже. Если оформить коммерческий кредит, можно попросить у банка отсрочку платежа на первое время. Так бизнес сможет сосредоточить все силы на проекте и быстрее показать результат.

Сценарий 2. Бизнес затеял строительство или покупку оборудования

Строить объекты и покупать дорогое оборудование из овердрафта не стоит. Банк, конечно, выдаст транш, но его нужно закрыть через несколько месяцев. За это время стройка не закончится, а техника не окупит себя, поэтому деньги на возврат придётся брать из оборота.

Лучше взять займ с индивидуальным графиком — он не создаст компании таких неудобств.

Сценарий 3. Деньги редко поступают на счёт компании

У строительной компании есть несколько крупных заказов, и она получает оплату раз в полгода за завершённый этап работ. В таком случае организация не будет успевать погашать овердрафт из поступлений — ей лучше оформить коммерческий кредит с индивидуальным графиком.

Типичные ошибки при выборе

Овердрафт не стоит выбирать, когда:

Деньги нужны на долгое время, например для строительства.

Деньги на расчётный счёт поступают нерегулярно или редко.

У банка есть специальный продукт под вашу цель, например на покупку оборудования.

Кредит не стоит выбирать, когда:

Есть возможность быстро вернуть долг.

Деньги нужны срочно: пока банк рассмотрит заявку, можно не успеть.

Деньги нужны на разные цели. Брать кредит отдельно на закупку товара, покупку техники или ремонт — слишком затратно по времени.

Вывод: что выбрать бизнесу

✓ Если деньги нужны компании на короткий срок и она может полностью их вернуть за несколько месяцев — подойдёт овердрафт.