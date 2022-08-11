Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Если остатки не продаются, а платить за хранение не хочется, продавец может вернуть товар со склада WB. Есть несколько способов, как это сделать: оформить возврат, выкупить, установить лимит реализации или дождаться автоматического возврата брака.

Точка Банк подготовил инструкцию по возврату с Wildberries.

Когда возвращать товар

Для поддержания товарооборота продавцу важно, чтобы на складе всегда был запас продукции, особенно востребованной. Поэтому ещё при первой поставке нужно начать планировать вторую и последующие.

На складах нужно поддерживать такой объём товаров, которого хватит на один-два месяца торговли. При этом сразу в нескольких точках, потому что маркетплейс показывает пользователям товары с учётом геопозиции, то есть те, которые расположены на ближайшем складе.

Используйте отчёт «История остатков» — он показывает, на каких складах и в каком количестве хранятся ваши товары, востребованы ли они у пользователей и когда закончатся.

Плохая статистика по одному товару влияет на общий рейтинг селлера. Поэтому если товар не получилось продать за один-два месяца, лучше убрать остатки со склада, чтобы не портить показатели продаж остальной продукции. Сделать это стоит и в других ситуациях:

— Если сезонный товар не удалось продать и он потерял актуальность

— Если покупатели обнаружили брак в партии, о котором не знал продавец

— Если истёк срок годности

— Если перепутаны артикулы и штрихкоды

Во всех случаях товар надо вернуть со склада. Как это сделать — расскажем ниже.

Вариант 1. Запросить возврат товара

Таким способом можно вернуть товары с дефектами, подмены, заблокированные, обезличенные и крупногабаритные товары, а также товары надлежащего качества, если так решил продавец.

Инструкция по оформлению возврата

ВАЖНО Оформить возврат товара может только владелец кабинета

Как отправить заявку на возврат:

1. В разделе «Поставки и заказы» выберите «Возвраты со склада».

2. Выберите пункт выдачи, в котором хотите получить вернувшиеся со склада товары.

3. Нажмите на кнопку «Новый возврат».

4. Найдите товары по артикулу WB или выберите склад, на котором они хранятся.

5. Выберите, что хотите вернуть: все товары со склада или определённое количество экземпляров нужного размера.

6. Нажмите на кнопку «Добавить». Добавьте все товары и настройте параметры возврата. Кликните на кнопку «Вернуть».

Если в выбранном пункте выдачи не хватит места для хранения, после нажатия на кнопку количество товаров автоматически уменьшится. Вы можете поменять пункт выдачи, чтобы получить поставку целиком, или оформить ещё несколько возвратов в другие точки.

Если мест для хранения нет совсем, повторите попытку позже или выберите другой ПВЗ.

7. Проверьте данные и подтвердите заявку.

Когда товар приедет в пункт выдачи, вы получите уведомления в профиле и заберёте его по QR-коду из личного кабинета клиента. Отслеживать возврат можно в разделе «Поставки».

В пункте выдачи товары хранятся всего неделю. Первые три дня — бесплатно, а потом — 10 рублей в день за одну единицу товара. На седьмой день товары с дефектами, подмены и заблокированные товары бесплатно утилизируют.

СОВЕТ Не ждите поступления всех артикулов — забирайте их по мере возвращения, чтобы не платить за хранение

На седьмой день обратно на склад отправят товары, которые вернулись по решению продавца, а также обезличенные и крупногабаритные товары.

Бывает такое, что продавцу возвращается не тот товар. Чтобы избежать споров, снимайте распаковку на видео прямо в пункте выдачи.

Условия оформления возврата

Товары из категорий «Зоотовары», «Питание», «Красота» и «Бытовая химия» с истекшим сроком годности вернуть в ПВЗ не получится. В возврате со склада откажут, даже если этими товарами нельзя пользоваться по другим причинам. Такие артикулы утилизируют на складе. Это платно — придётся отдать 33 рубля за единицу товара.

Возврат со склада в ПВЗ — платная услуга. Возврат каждой единицы товара стоит 250 рублей и 1 050 рублей при грузовой доставке. Общая сумма оказанной услуги по каждой единице товара будет отражена и удержана логистикой в еженедельном отчёте. С 7 сентября стоимость возврата изменится.

ВАЖНО Срок подготовки возврата товара на Wildberries может достигать 45 дней, а сам процесс — затянуться даже на полгода

Если у вас есть непогашенная дебиторская задолженность за два месяца и более, вы не сможете оформить возврат со склада.

Исключение делают сезонным продавцам, у которых стоимость остатков превышает сумму долга.

Вариант 2. Снизить цену и выкупить товар

Если не хотите возиться с оформлением заявки и мониторить доставку, вы можете самостоятельно выкупить товар. Это займёт меньше времени.

Что нужно для самостоятельного выкупа

Зайдите в личный кабинет, снизьте цену и оформите заказ как обычный покупатель через приложение. Товар привезут в пункт выдачи, и вы сможете его забрать.

При выкупе своего же товара селлер теряет деньги, но если у продавца высокая оборачиваемость, ему всё равно пришлось бы платить WildBerries за хранение продукции на своём складе после завершения бесплатного периода.

Условия оформления самостоятельного выкупа

Важно снизить цену не слишком сильно, иначе продукцию выкупит робот маркетплейса. Новая цена нерентабельного артикула должна составлять как минимум 30% от старой.

Вариант 3. Установить лимит реализации

Если у вас есть товарные остатки, которые устарели или повредились, их можно вернуть или утилизировать. В противном случае они будут лежать на складе и портить оборачиваемость.

Как установить лимит реализации

Для этого на WildBerries существует лимит реализации. Этот параметр показывает, сколько раз одна единица товара может быть отправлена покупателю и обратно на склад при отказе или возврате. Как только она достигает этой цифры, система автоматически возвращает вещь продавцу.

ВАЖНО Лимит реализации доступен не для всех категорий

Как вычисляют лимит реализации? Система аналитики WB прогнозирует, сколько раз товар определённой категории закажут и вернут, прежде чем он станет непригодным для продажи. А после — вычисляет лимит реализации и рекомендует продавцу его установить. Селлер сам решает, следовать рекомендации или нет.

Как установить лимит реализации:

1. Зайдите в раздел «Поставки и заказы», а затем в «Управление остатками».

2. Выберите нужные товары из списка и кликните на кнопку «Настроить реализацию» внизу экрана. В таблице укажите количество реализаций от 1 до 10 и изучите условия возврата.

3. Нажмите на кнопку «Подтвердить», чтобы применить указанные лимиты.

Условия оформления лимита

Возврат товара со склада платный вне зависимости от того, установили вы его сами или воспользовались рекомендацией WB. Селлеру придётся оплатить доставку со склада в пункт выдачи, а после — хранение с третьего по седьмой день в размере 10 рублей в день за одну штуку. На седьмой день товары утилизируют.

Вариант 4. Дождаться возврата товара с дефектами производства

Если покупатель обнаружит производственный дефект у товара и вернёт его в пункт выдачи, товар отправят селлеру и не компенсируют возврат.

К дефектам, полученным на производстве, относят:

Следы клея или разметки на изделии

Отклейку подошвы у обуви

Отклонения в размерах деталей одежды

Перекос и натяжение ткани

Цвет или текстуру с неровным оттенком, изменением ворса

Швы с дефектами

Повреждённую фурнитуру

Отсутствие русскоязычной маркировки

Как избежать процедуры возврата товара со склада

При возврате товара продавец несёт убытки. Чтобы этого не происходило, заранее спланируйте логистику без избыточных поставок.

Для этого перед поставкой на склад проверьте динамику продаж аналогичного товара на маркетплейсе, сравните качество и цены конкурентов. На основе этих данных рассчитайте, на какой объём продаж рассчитывать.