«Честный ЗНАК» открывает доступ только по усиленной квалифицированной электронной подписи — УКЭП. Она нужна при постановке компании на учёт в системе, при заказе кодов маркировки и подписании любых документов об обороте товара. Руководители и ИП оформляют её в ФНС бесплатно. Сотрудники работают через личную УКЭП физлица и машиночитаемую доверенность от директора.
Какая электронная подпись нужна для «Честного ЗНАКА»
Российское законодательство закрепляет три класса электронных подписей: простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную. Для государственных информационных систем, включая «Честный ЗНАК», подходит только третий класс — УКЭП.
В быту её называют УКЭП. Термин «ЭЦП» (электронная цифровая подпись) остался от старого закона 2002 года — в 2011 году его сменил №63-ФЗ, который закрепил название «электронная подпись». В документах и на сайтах ЭЦП всё ещё встречается как синоним.
Юридический статус УКЭП — аналог собственноручной подписи на бумаге. Техническая основа — ГОСТ-криптография: алгоритмы шифрования, реализованные в программах-криптопровайдерах с сертификатом ФСБ. Выдавать такие подписи имеют право только удостоверяющие центры, получившие государственную аккредитацию в Минцифры.
Кому какая нужна подпись
Тип подписи зависит от роли в компании.
|Кому нужна подпись
|Тип
|Где оформлять
|Директор ООО или ИП
|УКЭП юрлица или ИП
|УЦ ФНС России или доверенные лица УЦ ФНС России
|Сотрудник
|УКЭП физлица плюс МЧД от директора
|Любой аккредитованный УЦ Минцифры
Без подписи руководителя невозможно: поставить компанию на учёт в «Честном ЗНАКЕ», подписать договор с ЦРПТ, оформить доверенность на сотрудника.
Как получить электронную подпись для «Честного ЗНАКА»
Руководитель ООО или ИП — через удостоверяющий центр ФНС
С 01.01.2022 УКЭП для директоров и предпринимателей выдаёт только ФНС или её доверенные лица — перечень размещён на nalog.ru.
Сертификат УКЭП налоговая выдаёт бесплатно. Расходы — только на токен и лицензию КриптоПро CSP, если её ещё нет на рабочем компьютере. Актуальные цены на носители Рутокен и JaCarta смотрите на сайтах производителей — rutoken.ru, aladdin-rd.ru. Цены на лицензии КриптоПро CSP — на cryptopro.ru/products/csp.
Что взять с собой в ФНС:
- Паспорт.
- СНИЛС.
- ИНН.
- Незаписанный токен (приобретённый заранее в магазине).
Как проходит выдача:
Предварительно зарегистрируйтесь на приём через order.nalog.ru или приходите в порядке живой очереди. Главное условие: директор или предприниматель приходят лично. По доверенности УКЭП не выдают. Инспектор идентифицирует личность, вносит данные в систему и перезаписывает сертификат на токен. Обычно это занимает не более получаса, сертификат выдают в день обращения.
Если сертификат ещё действует, перевыпустить его можно дистанционно — через личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru или через приложение «Моя подпись».
Для перевыпуска через приложение потребуется подтверждённая учётная запись в ЕБС — Единой биометрической системе (биометрию сдают в банках: распознавание лица и голоса). Если биометрия в ЕБС не сдавалась — используйте личный кабинет на nalog.ru или обратитесь в отделение ФНС лично.
Сотрудник — УКЭП физлица и машиночитаемая доверенность
УКЭП физлица оформляется сотрудником самостоятельно в любом аккредитованном УЦ из реестра Минцифры. Директор в этом процессе не участвует. Такая подпись подтверждает личность конкретного физлица сотрудника, однако полномочий на действия от имени организации она не предоставляет.
Чтобы сотрудник мог совершать операции в «Честном ЗНАКЕ» за компанию, директор выдаёт машиночитаемую доверенность — файл в формате XML с перечнем разрешённых полномочий. МЧД заверяется УКЭП руководителя и регистрируется в личном кабинете «Честного ЗНАКА», через оператора ЭДО или на сайте ФНС.
Что нужно установить на рабочий компьютер:
- КриптоПро CSP 5.0 (СКЗИ — средство криптографической защиты информации) — основная программа российской криптографии. Без неё браузер не может обработать электронную подпись. С 16 января 2026 года версия 4.0 лишилась сертификата соответствия ФСБ — обновление до 5.0 обязательно. Скачать и купить лицензию: cryptopro.ru/products/csp.
- КриптоПро ЭЦП Browser plug-in — надстройка, которая связывает браузер с криптопровайдером и позволяет сайту «Честного ЗНАКА» обращаться к ключу на токене. Скачать бесплатно: cryptopro.ru/products/cades/plugin.
- Драйвер носителя — для токенов Рутокен скачивается с rutoken.ru/support/download, для JaCarta — программный комплекс «Единый Клиент JaCarta» с сайта производителя aladdin-rd.ru/support/downloads/jacarta. Без драйвера операционная система не определит подключённое устройство.
Как войти в личный кабинет «Честного ЗНАКА» по ЭЦП
Авторизация через электронную подпись занимает меньше минуты.
- Убедитесь, что на компьютере установлен драйвер токена — без него устройство не определится. Затем подключите токен к свободному USB-разъёму и дождитесь, пока система его распознает.
- Откройте браузер и перейдите на markirovka.crpt.ru.
- Выберите вход по электронной подписи.
- В появившемся окне укажите нужный сертификат.
- Введите PIN-код. По умолчанию на Рутокен установлен 12345678, на JaCarta — 0987654321. Если PIN был изменён ранее, используйте свой.
- Нажмите «Подтвердить».
Кнопка входа по ЭЦП неактивна? Браузер не видит плагин КриптоПро. Проверьте настройки расширений — плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in должен быть включён. После активации перезагрузите страницу.
Совместимость с браузерами:
- Яндекс.Браузер для организаций (browser.yandex.ru/corp) — рекомендованный вариант для работы с ЭП. Расширение КриптоПро не блокируется и не требует ручного включения после перезапуска.
- Обычный Яндекс.Браузер — плагин устанавливается, но после перезапуска браузер может заблокировать расширение как непроверенное. Нужно вручную включить его в настройках дополнений.
- Chrome, Edge, Chromium — плагин нужен, но с февраля 2025 года он удалён из Chrome Web Store, а в июне 2025-го отключена поддержка Manifest V2. Устанавливайте актуальную версию вручную: cryptopro.ru/products/cades/plugin.
- Firefox — после установки плагина нужно вручную включить расширение CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in в меню дополнений и добавить сайт «Честного ЗНАКА» в список доверенных узлов плагина.
- Safari на macOS — нужна версия КриптоПро CSP для Mac и корректная установка плагина. Скачать: cryptopro.ru/products/csp.
Сроки подписания документов в «Честном ЗНАКЕ»
Сертификат УКЭП от ФНС выдаётся на 15 месяцев. По истечении этого срока система полностью закрывает доступ. Обновлять подпись стоит за 3–4 недели до даты окончания: пока сертификат действует, перевыпуск доступен дистанционно через nalog.ru. Если сертификат уже истёк, потребуется личный визит в ФНС или выпуск нового сертификата через приложение «Моя подпись» при наличии подтверждённой биометрии в ЕБС (Единой биометрической системе).
Сроки подачи сведений о конкретных операциях — приёмках, отгрузках, вводе и выводе из оборота — определяются регламентами товарной группы. По большинству из них ориентир — следующий рабочий день после совершения операции.
Статус «Ожидает подписания» — что делать:
Документ сформирован, но УКЭП к нему не применялась. До подписания система его не обрабатывает.
Порядок действий:
- Откройте «Документы» или нужную карточку в Нацкаталоге.
- Найдите запись в этом статусе.
- Нажмите «Подписать» и укажите сертификат.
- Дождитесь смены статуса на «Принято» или «Опубликована».
Ещё почитать: