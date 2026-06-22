Коротко

— Руководители компаний и предприниматели получают УКЭП в ФНС бесплатно, очно.

— Для сотрудника нужна УКЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД) от директора — токен руководителя передавать и копировать нельзя, ключ хранится внутри флешки-токена и не может быть скопирован на другое устройство.

— Система не видит подпись или выдаёт ошибку — почти всегда дело в ПО, а не в самой подписи: устаревшая версия КриптоПро (нужна 5.0+), истекшая или отсутствующая лицензия на него, отключённый плагин или просроченный сертификат.

— У каждого ООО и каждого ИП — отдельный сертификат УКЭП. Если один человек руководит ООО и одновременно зарегистрирован как ИП, ему нужны два разных сертификата.

— «Честный ЗНАК» принимает исключительно УКЭП — два других вида подписи (простая и неквалифицированная) для системы маркировки не годятся.