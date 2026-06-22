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Электронная подпись для «Честного ЗНАКА»

Хотите подключиться к системе «Честный ЗНАК», но не знаете, какая электронная подпись подойдет и где ее получить? Ошибка на этом этапе может затянуть регистрацию, сорвать сроки и добавить лишние расходы. Точка Банк разберёт, кому нужна УКЭП, как ее оформить, какие требования важно учесть и как быстро начать работу с маркировкой без лишних сложностей.

22.06.2026
419
419

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«Честный ЗНАК» открывает доступ только по усиленной квалифицированной электронной подписи — УКЭП. Она нужна при постановке компании на учёт в системе, при заказе кодов маркировки и подписании любых документов об обороте товара. Руководители и ИП оформляют её в ФНС бесплатно. Сотрудники работают через личную УКЭП физлица и машиночитаемую доверенность от директора.

Коротко
—  «Честный ЗНАК» принимает исключительно УКЭП — два других вида подписи (простая и неквалифицированная) для системы маркировки не годятся.
— Руководители компаний и предприниматели получают УКЭП в ФНС бесплатно, очно.
— Для сотрудника нужна УКЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД) от директора — токен руководителя передавать и копировать нельзя, ключ хранится внутри флешки-токена и не может быть скопирован на другое устройство.
— Система не видит подпись или выдаёт ошибку — почти всегда дело в ПО, а не в самой подписи: устаревшая версия КриптоПро (нужна 5.0+), истекшая или отсутствующая лицензия на него, отключённый плагин или просроченный сертификат.
— У каждого ООО и каждого ИП — отдельный сертификат УКЭП. Если один человек руководит ООО и одновременно зарегистрирован как ИП, ему нужны два разных сертификата.

Какая электронная подпись нужна для «Честного ЗНАКА»

Российское законодательство закрепляет три класса электронных подписей: простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную. Для государственных информационных систем, включая «Честный ЗНАК», подходит только третий класс — УКЭП.

В быту её называют УКЭП. Термин «ЭЦП» (электронная цифровая подпись) остался от старого закона 2002 года — в 2011 году его сменил №63-ФЗ, который закрепил название «электронная подпись». В документах и на сайтах ЭЦП всё ещё встречается как синоним. 

Юридический статус УКЭП — аналог собственноручной подписи на бумаге. Техническая основа — ГОСТ-криптография: алгоритмы шифрования, реализованные в программах-криптопровайдерах с сертификатом ФСБ. Выдавать такие подписи имеют право только удостоверяющие центры, получившие государственную аккредитацию в Минцифры.

Кому какая нужна подпись

Тип подписи зависит от роли в компании. 

Кому нужна подписьТипГде оформлять
Директор ООО или ИПУКЭП юрлица или ИПУЦ ФНС России или доверенные лица УЦ ФНС России 
СотрудникУКЭП физлица плюс МЧД от директораЛюбой аккредитованный УЦ Минцифры

Без подписи руководителя невозможно: поставить компанию на учёт в «Честном ЗНАКЕ», подписать договор с ЦРПТ, оформить доверенность на сотрудника.

Как получить электронную подпись для «Честного ЗНАКА»

Руководитель ООО или ИП — через удостоверяющий центр ФНС

С 01.01.2022 УКЭП для директоров и предпринимателей выдаёт только ФНС или её доверенные лица — перечень размещён на nalog.ru.

Сертификат УКЭП налоговая выдаёт бесплатно. Расходы — только на токен и лицензию КриптоПро CSP, если её ещё нет на рабочем компьютере. Актуальные цены на носители Рутокен и JaCarta смотрите на сайтах производителей — rutoken.ru, aladdin-rd.ru. Цены на лицензии КриптоПро CSP — на cryptopro.ru/products/csp

Что взять с собой в ФНС:

  • Паспорт.
  • СНИЛС.
  • ИНН.
  • Незаписанный токен (приобретённый заранее в магазине).

Как проходит выдача:

Предварительно зарегистрируйтесь на приём через order.nalog.ru или приходите в порядке живой очереди. Главное условие: директор или предприниматель приходят лично. По доверенности УКЭП не выдают. Инспектор идентифицирует личность, вносит данные в систему и перезаписывает сертификат на токен. Обычно это занимает не более получаса, сертификат выдают в день обращения.

Если сертификат ещё действует, перевыпустить его можно дистанционно — через личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru или через приложение «Моя подпись».

Для перевыпуска через приложение потребуется подтверждённая учётная запись в ЕБС — Единой биометрической системе (биометрию сдают в банках: распознавание лица и голоса). Если биометрия в ЕБС не сдавалась — используйте личный кабинет на nalog.ru или обратитесь в отделение ФНС лично.

ПРИМЕР
Ключ УКЭП привязан к конкретному токену и не копируется на другое устройство. При утере носителя потребуется повторный визит в ФНС.

Сотрудник — УКЭП физлица и машиночитаемая доверенность

УКЭП физлица оформляется сотрудником самостоятельно в любом аккредитованном УЦ из реестра Минцифры. Директор в этом процессе не участвует. Такая подпись подтверждает личность конкретного физлица сотрудника, однако полномочий на действия от имени организации она не предоставляет.

Чтобы сотрудник мог совершать операции в «Честном ЗНАКЕ» за компанию, директор выдаёт машиночитаемую доверенность — файл в формате XML с перечнем разрешённых полномочий. МЧД заверяется УКЭП руководителя и регистрируется в личном кабинете «Честного ЗНАКА», через оператора ЭДО или на сайте ФНС.

Упростим работу с маркировкой
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Что нужно установить на рабочий компьютер:

  • КриптоПро CSP 5.0 (СКЗИ — средство криптографической защиты информации) — основная программа российской криптографии. Без неё браузер не может обработать электронную подпись. С 16 января 2026 года версия 4.0 лишилась сертификата соответствия ФСБ — обновление до 5.0 обязательно. Скачать и купить лицензию: cryptopro.ru/products/csp.
  • КриптоПро ЭЦП Browser plug-in — надстройка, которая связывает браузер с криптопровайдером и позволяет сайту «Честного ЗНАКА» обращаться к ключу на токене. Скачать бесплатно: cryptopro.ru/products/cades/plugin.
  • Драйвер носителя — для токенов Рутокен скачивается с rutoken.ru/support/download, для JaCarta — программный комплекс «Единый Клиент JaCarta» с сайта производителя aladdin-rd.ru/support/downloads/jacarta. Без драйвера операционная система не определит подключённое устройство.

Как войти в личный кабинет «Честного ЗНАКА» по ЭЦП

Авторизация через электронную подпись занимает меньше минуты.

  1. Убедитесь, что на компьютере установлен драйвер токена — без него устройство не определится. Затем подключите токен к свободному USB-разъёму и дождитесь, пока система его распознает.
  2. Откройте браузер и перейдите на markirovka.crpt.ru.
  3. Выберите вход по электронной подписи.
  4. В появившемся окне укажите нужный сертификат.
  5. Введите PIN-код. По умолчанию на Рутокен установлен 12345678, на JaCarta — 0987654321. Если PIN был изменён ранее, используйте свой.
  6. Нажмите «Подтвердить».

Кнопка входа по ЭЦП неактивна? Браузер не видит плагин КриптоПро. Проверьте настройки расширений — плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in должен быть включён. После активации перезагрузите страницу.

Совместимость с браузерами:

  • Яндекс.Браузер для организаций (browser.yandex.ru/corp) — рекомендованный вариант для работы с ЭП. Расширение КриптоПро не блокируется и не требует ручного включения после перезапуска. 
  • Обычный Яндекс.Браузер — плагин устанавливается, но после перезапуска браузер может заблокировать расширение как непроверенное. Нужно вручную включить его в настройках дополнений.
  • Chrome, Edge, Chromium — плагин нужен, но с февраля 2025 года он удалён из Chrome Web Store, а в июне 2025-го отключена поддержка Manifest V2. Устанавливайте актуальную версию вручную: cryptopro.ru/products/cades/plugin
  • Firefox — после установки плагина нужно вручную включить расширение CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in в меню дополнений и добавить сайт «Честного ЗНАКА» в список доверенных узлов плагина.
  • Safari на macOS — нужна версия КриптоПро CSP для Mac и корректная установка плагина. Скачать: cryptopro.ru/products/csp.

Экспертное мнение

При работе с «Честным ЗНАКОМ» важно заранее проверить срок действия УКЭП и корректность настроек рабочего места. На практике большинство ошибок связано не с самой подписью, а с устаревшим ПО, сертификатом или настройками криптопровайдера. Если компания регулярно работает с маркированными товарами, стоит организовать электронный документооборот так, чтобы подписание и обмен документами занимали минимум времени.


В ЭДО от Точка Банк можно создавать, подписывать и отправлять документы в одном окне. Если вы работаете с маркированными товарами, сервис проверит коды маркировки в УПД и передаст данные в «Честный ЗНАК». Это помогает снизить количество технических ошибок и упростить работу бухгалтерии и сотрудников, отвечающих за маркировку.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Сроки подписания документов в «Честном ЗНАКЕ»

Сертификат УКЭП от ФНС выдаётся на 15 месяцев. По истечении этого срока система полностью закрывает доступ. Обновлять подпись стоит за 3–4 недели до даты окончания: пока сертификат действует, перевыпуск доступен дистанционно через nalog.ru. Если сертификат уже истёк, потребуется личный визит в ФНС или выпуск нового сертификата через приложение «Моя подпись» при наличии подтверждённой биометрии в ЕБС (Единой биометрической системе).

Сроки подачи сведений о конкретных операциях — приёмках, отгрузках, вводе и выводе из оборота — определяются регламентами товарной группы. По большинству из них ориентир — следующий рабочий день после совершения операции.

Статус «Ожидает подписания» — что делать:

Документ сформирован, но УКЭП к нему не применялась. До подписания система его не обрабатывает.

Порядок действий:

  1. Откройте «Документы» или нужную карточку в Нацкаталоге.
  2. Найдите запись в этом статусе.
  3. Нажмите «Подписать» и укажите сертификат.
  4. Дождитесь смены статуса на «Принято» или «Опубликована».

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Вопросы по теме

«Честный ЗНАК» показывает, что проверка подписи не пройдена. Как решить?

Исправить ошибку можно в четыре шага. 


Шаг 1 — убедитесь, что на компьютере стоит КриптоПро CSP версии 5.0+: запустите программу и посмотрите номер версии в строке заголовка. 


Шаг 2 — проверьте браузерный плагин: откройте управление расширениями и убедитесь, что КриптоПро ЭЦП Browser plug-in включён и антивирус его не блокирует. 


Шаг 3 — протестируйте сам носитель через встроенный инструмент: КриптоПро CSP → «Сервис» → «Тест контейнера». Ошибка на этом шаге указывает на повреждённый носитель или неустановленный драйвер. 


Шаг 4 — проверьте срок действия сертификата: если он истёк, авторизоваться невозможно ни при каких настройках.

Почему «Честный ЗНАК» не видит электронную подпись?

Диагностика по пяти типовым ситуациям:


— Устройство не определяется операционной системой — отключите токен, подождите пять секунд, подключите к другому USB-разъёму. Откройте диспетчер устройств и убедитесь, что в категории «Устройства для считывания смарт-карт» появилась новая запись.


— Устаревший КриптоПро CSP — с 16 января 2026 года версия 4.0 утратила сертификат ФСБ и несовместима с актуальными требованиями; единственный вариант — установить версию 5.0 поверх.


— Плагин не активирован — зайдите в настройки расширений браузера, найдите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, включите его; при необходимости загрузите актуальную сборку с cryptopro.ru.


— Лицензия на КриптоПро CSP истекла — без действующей лицензии все криптографические операции блокируются; продлите в личном кабинете cryptopro.ru.


— Сертификат не добавлен в хранилище Windows — запустите КриптоПро CSP, перейдите в «Сервис» → «Тест», выберите нужный контейнер и установите сертификат через появившееся предложение.

Как добавить новую электронную подпись в «Честный ЗНАК»?

Подключите токен с новым сертификатом к компьютеру и авторизуйтесь на markirovka.crpt.ru, указав новый сертификат. После входа система сама привяжет его к учётной записи. Если прежняя подпись уже недействительна, воспользуйтесь кнопкой «Восстановление доступа» и выберите операцию добавления нового сертификата руководителя.

«Ожидает подписания» в «Честном ЗНАКЕ» — что это значит?

Документ или карточка создана в системе, но УКЭП к ней ещё не была применена. Без подписи любая операция, связанная с этим документом — ввод в оборот, отгрузка, публикация карточки, остаётся незавершённой. Найдите запись в разделе «Документы» или Нацкаталоге, нажмите «Подписать» и укажите сертификат.

Как поменять электронную подпись в «Честном ЗНАКЕ»?

Если сертификат ещё действует, перевыпустите его дистанционно через личный кабинет на nalog.ru, не дожидаясь последней недели. Когда готов новый токен, авторизуйтесь в «Честном ЗНАКЕ» с ним — система сама обновит привязку. При утере токена или истекшем сертификате альтернатив нет: только личный визит в ФНС или к доверенному партнёру.

Можно ли работать в «Честном ЗНАКЕ» без УКЭП?

Нет. УКЭП обязательна для каждого участника оборота маркированных товаров — производителя, импортёра, оптового и розничного продавца. Альтернативы не предусмотрено.

Сколько действует сертификат УКЭП?

15 месяцев — для УКЭП от УЦ ФНС. Продлить нельзя: по истечении срока оформляется новый сертификат. Пока действующий не закончился — дистанционно. Если закончился или токен утрачен — лично в ФНС или дистанционно через приложение «Моя подпись» при наличии биометрии в ЕБС.

Можно ли одной УКЭП работать сразу за несколько юрлиц или ИП?

Нет. Сертификат содержит ИНН конкретного субъекта — ИП или организации. Один человек, совмещающий руководство несколькими юрлицами или ведущий несколько ИП, получает отдельную УКЭП для каждого.

Где лучше получить УКЭП — в ФНС или в коммерческом удостоверяющем центре?

Для директора и ИП выбор фактически предопределён: только ФНС или её официальные доверенные партнёры — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Ростелеком и другие из перечня на nalog.ru. Обращаться в произвольный аккредитованный центр нельзя. Сотрудник может оформить УКЭП физлица в любом УЦ из реестра Минцифры.

Нужна ли отдельная подпись для заказа кодов и для подписания документов об отгрузках?

Нет. Один активный сертификат УКЭП руководителя закрывает все операции: постановку на учёт, заказ кодов, подписание УПД, ввод и вывод из оборота. Та же подпись действует при сдаче отчётности в ФНС и СФР, на госпорталах и торгах. Отдельный сертификат нужен только для ЕГАИС (алкоголь) — там требуется токен со встроенной криптографией.

Чем рискует директор, передавая токен с УКЭП сотруднику?

Юридически каждое действие, совершённое с ключом директора, — это действие самого директора. Если сотрудник допустит ошибку или подпишет нежелательный документ, доказать обратное в суде крайне сложно. Правильная схема — оформить МЧД и дать сотруднику работать через собственную УКЭП физлица, не передавая директорский носитель из рук.

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