Маркировка лекарственных средств и препаратов

В 2026 году требования к контролю станут строже, поэтому важно заранее разобраться в правилах и правильно организовать работу с маркировкой. В статье Точка Банк подробно разберёт, кто и как должен работать с маркировкой.

Коротко Маркировка лекарств обязательна для всех: от производителей до аптек и медучреждений. Уникальный код Data Matrix на каждой упаковке защищает от подделок и позволяет отследить путь препарата от завода до пациента. В статье — пошаговая инструкция, кто и как должен работать с системой «Честный ЗНАК».

Что такое маркировка лекарств в системе «Честный ЗНАК»

Маркировка лекарств в системе «Честный ЗНАК» — это обязательная система идентификации и прослеживаемости лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя согласно Федеральному закону №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и законам о маркировке или МДЛП.

Для работы с маркированными препаратами необходима онлайн-касса, поддерживающая формат фискальных данных (ФФД) 1.2. Она должна считывать коды Data Matrix с помощью 2D-сканера и передавать сведения о выбытии товара через оператора фискальных данных (ОФД) в систему «Честный ЗНАК». Без такого оборудования законная розничная продажа лекарств невозможна.

Что такое маркировка лекарств

Это нанесение на упаковку уникального кода — двумерного Data Matrix, который содержит информацию о конкретной упаковке препарата: производитель, серия, срок годности и другое.

Система обеспечивает учёт движения каждой упаковки — её ввод в оборот, перемещение между участниками цепи и выбытие, когда препарат отпускается конечному покупателю.

Что именно маркируется и кто участвует

Маркировке подлежат все лекарства и средства для лечения, диагностики и профилактики. Они должны быть расфасованы в упаковку. Такие препараты предназначены для продажи в розницу или для использования в медицинских организациях.

Исключения: препараты изготовленные аптечными организациями, ветеринарными аптеками и по рецептам на заказ. А также импортируемые для одного пациента и т.п.

Участники: производители, импортёры, дистрибьюторы, аптеки, медицинские учреждения. Они обязаны регистрироваться в системе, вести электронный документооборот, использовать сканеры и терминалы.

Для чего нужна маркировка лекарств

Маркировка лекарств нужна:

Для защиты лекарств от подделок. Маркировка делает сложным ввод контрафактных препаратов в легальную цепь поставок.

Для контроля качества и безопасности, чтобы прослеживать, где был препарат, когда введён в оборот, как перемещался.

Для государственного контроля, обеспечения исполнения законодательства, прозрачности аптечной торговли, предотвращения незаконного оборота.

Маркировку лекарств и отчётность в системе МДЛП регулируют несколько ключевых законов. Основной — Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Изменения к нему внесены Федеральным законом от 28.12.2017 №425-ФЗ.

Кроме этого, действуют Постановления Правительства РФ №1556, №1557 и №1558. Они подробно описывают порядок работы с маркировкой и передачей данных в систему.

Какие лекарственные средства и препараты нужно маркировать

Лекарственные средства — это вещества или их смеси, из которых делают готовые препараты.

Маркировке подлежат все лекарства и средства для лечения, профилактики и диагностики болезней. Сюда же входят препараты для реабилитации, если они расфасованы в упаковку для розничной продажи.

Отдельно нужно маркировать расфасованные иммунологические препараты, код по ТН ВЭД — 3002 15 00 0.

Полный список лекарств, которые нужно маркировать, утверждён Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 №894, ред. от 12.09.2025.

Какие лекарства не нужно маркировать

Маркировка не требуется для препаратов, которые изготавливают аптеки или медучреждения по рецептам.

Физлица могут без маркировки ввозить лекарства, купленные за границей для личного использования. Исключение действует и для препаратов, которые завозят в Россию по разрешению федерального органа, чтобы оказать помощь конкретному пациенту.

Без маркировки можно ввозить лекарства для клинических исследований и экспертизы. То же правило касается фармацевтических субстанций и радиофармацевтических препаратов, которые готовят прямо в медучреждениях.

Маркировать не нужно и лекарства, которые производятся только для экспорта. Актуальный перечень всех исключений указан в ч. 4 ст. 67 и ч. 5 ст. 13 Федерального закона №61-ФЗ.

Как выглядит код маркировки лекарственных средств

Код маркировки на лекарствах — это двумерный штрихкод Data Matrix в виде квадрата или прямоугольника. Он напечатан прямо на упаковке.

В коде зашифрованы данные:

Идентификационный номер товара (GTIN) — 14 цифр.

Уникальный серийный номер — 13 символов.

Специальные криптографические элементы — ключ и код проверки — 4 символа.

Участники оборота обмениваются этими данными в виде текстового кода. Каждая группа данных отделяется специальными префиксами и идёт в строгом порядке: GTIN, серийный номер, ключ проверки и код проверки.

Код Data Matrix нужен, чтобы подтвердить подлинность лекарства и отследить его путь от производителя до покупателя.

В приложении «Честный ЗНАК» можно проверить любой лекарственный препарат. Достаточно отсканировать код на упаковке.

В результате вы получите информацию: когда и где выпустили лекарство, его срок годности и путь движения от производителя до аптеки. Приложение также покажет дату и место продажи.

Приложение позволяет запросить разрешительные документы на препарат. Если заметите нарушения, необходимо сообщить о проблеме.

Как заказать коды маркировки для лекарств

Чтобы получить коды маркировки, зайдите в систему «Честный ЗНАК», в раздел «Станция управления заказами» (СУЗ). Это специальная страница, где формируются и хранятся все коды.

Заказ можно создать тремя способами:

Заполнить данные вручную прямо в системе. Загрузить XML-файл или CSV-файл с нужной информацией. Через API СУЗ.

Создание вручную

Чтобы оформить заказ вручную, зайдите в личный кабинет ФГИС МДЛП. Откройте раздел «Профиль» и нажмите кнопку «Заказ SGTIN». Дальше система проведёт вас по шагам.

В разделе «Заказы» выберите вкладку «Активные» и нажмите кнопку «+Создать».

На вкладке «Шаг 1. Общие данные» нужно заполнить все поля. Обязательные поля отмечены красным. Без них система не даст перейти к следующему шагу.

В поле «Признак оплаты» выберите нужный вариант. Если препарат не входит в перечень ЖНВЛП и стоит дороже 20 ₽, укажите «КМ подлежит оплате». Если препарат входит в перечень ЖНВЛП и его цена не превышает 20 ₽, выбирайте «КМ не подлежит оплате».

В поле «Субъект обращения» укажите регистрационный номер вашей организации. Его можно найти в разделе «Профиль», во вкладке «Данные организации».

Далее заполните поле «Тип оплаты». Оно обязательно только тогда, когда выбран вариант «КМ подлежит оплате». Возможны два варианта: «Оплата по эмиссии» — средства резервируются при заказе и списываются после отчёта об эмиссии, или «Оплата по нанесению» — средства списываются только после отчёта о нанесении, без предварительного резервирования.

Чтобы продолжить оформление, нажмите кнопку «Перейти к товарам». Если хотите отменить заказ, нажмите «Отменить» и вернитесь в список.

На шаге 2 «Товары» нужно заполнить все поля во вкладке. Обязательные поля выделены красным. Их необходимо внести, чтобы продолжить оформление заказа.

В поле «Код товара» укажите номер GTIN того товара, для которого создаёте заказ. Затем заполните поле «Количество КМ», введя нужное число вручную.

Учтите ограничения по формату файлов для печати: в *PDF можно получить от 1 до 500 кодов, в *CSV — от 1 до 30 000, в *EPS — от 1 до 2 000. Если при первом получении превысить лимит, этот формат будет недоступен при повторной загрузке.

Далее выберите способ формирования серийного номера: «Автоматически» или «Пользователем». Если выбираете второй вариант, загрузите список номеров в файле формата *CSV.

В файле *CSV серийные номера указываются через запятую, без дополнительных символов. Если вы формируете номера самостоятельно, используйте генератор случайных чисел. Вероятность угадывания должна быть меньше одного шанса из десяти тысяч. Каждый номер состоит из 13 символов — цифр, латинских букв и спецсимволов.

После загрузки файла нажмите кнопку «Сохранить». Появится окно подтверждения заказа. Если все данные внесены правильно, отметьте галочку «Я подтверждаю корректность введённой информации» и нажмите «Отправить запрос». Если что-то заполнено неверно, выберите «Отменить».

Когда заказ отправлен, система проверяет данные. При успешной проверке заказ получает статус «Одобрен», и начинается генерация кодов. После завершения генерации статус меняется на «Доступен», а КМ можно распечатать в разделе «Печать КМ».

Одновременно система автоматически формирует и отправляет отчёт об эмиссии КМ (форма 10300). Если для заказа был выбран способ оплаты «По эмиссии», списание средств произойдёт после получения этого отчёта.

Загрузка XML-файла

Чтобы загрузить заказ через файл *XML, откройте раздел «Заказы» и перейдите во вкладку «Активные». Затем нажмите кнопку «Импортировать».

Чтобы загрузить файл заказа, нажмите кнопку «Выбрать на компьютере» и укажите нужный *XML-файл. Его также можно просто перетащить в область загрузки. После этого нажмите «Загрузить».

Файл должен быть сформирован по правилам Логической модели файлов обмена, размещённой на портале честныйзнак.рф. При создании *XML укажите код товарной группы и идентификатор шаблона КМ.

При загрузке заказа действуют ограничения. В одном файле можно указать только одну товарную позицию. Для неё допускается не более 150 000 кодов маркировки. Всего для одной товарной группы можно загрузить до 100 файлов заказов.

После загрузки заказ появится в разделе «Заказы» — «Активные» со статусом «Создан». Чтобы быстрее его найти, используйте фильтр по статусу в столбце «Статус».

Через API СУЗ

Создать заказ на коды маркировки можно не только вручную, но и через API станции управления заказами (СУЗ) системы «Честный ЗНАК». Это позволяет автоматизировать процесс и получать коды прямо в вашей учётной системе.

Чтобы начать, нужно получить токен доступа к СУЗ и добавить свою учётную систему в личном кабинете. После этого можно отправлять запросы через API и получать коды маркировки без лишних действий.

Инструкция по маркировке лекарственных препаратов и средств

Для лекарств действует особый порядок маркировки. Все участники оборота работают через отдельную подсистему «Честного ЗНАКА» — МДЛП, созданную для контроля рынка медикаментов.

Каждый участник обязан сообщать в МДЛП о всех операциях с маркированными препаратами. Это включает ввод товара в оборот, его перемещение от производителя к дистрибьютору, затем в аптеку или медучреждение.

Также нужно фиксировать: временный вывод из обращения, переупаковку, перемаркировку, агрегацию и дезагрегацию. Сюда же относится отмена операций и окончательный вывод лекарства из оборота.

Получить электронную подпись (ЭП)

Чтобы зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Она оформляется на специальном носителе — «Рутокен» или JaCarta LT. Получить такую подпись могут как компании, так и ИП в своей налоговой инспекции.

Подключиться к электронному документообороту (ЭДО)

ЭДО нужен, чтобы принимать товары и обмениваться электронными документами с поставщиками. Перед подключением проверьте, чтобы оператор был интегрирован с системой «Честный ЗНАК».

Проверить технические возможности персонального компьютера

Перед началом работы убедитесь, что ваш компьютер подходит по требованиям. Нужна операционная система Windows 7 или Mac OS X 10.8 и выше. Подойдут браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera или Safari.

Обязательно установите плагин КриптоПро версии 3.6.7 и выше или Рутокен, а также сертифицированное СКЗИ — средство криптографической защиты информации.

Зарегистрироваться на портале МДЛП

После начала работы с маркированными лекарствами у вас есть 7 календарных дней, чтобы подать заявку на регистрацию. Для этого зайдите на портал и авторизуйтесь. Затем выберите ваш статус — резидент или нерезидент.

Далее нужно подтвердить наличие лицензии.

Пройдите проверку вашего ПО. Далее выберите тип участника оборота, который подходит вашей компании.

Следующим шагом необходимо указать сертификат электронной подписи для проверки системы. После выбора сертификата система сама заполнит основные поля: регион, email, ИНН, имя и фамилию.

Данные о лицензии на мед- или фармдеятельность нужно внести вручную. Затем подпишите заявку электронной подписью и отправьте. Заявку рассматривают до 5 рабочих дней.

Подготовить оборудование для работы с маркировкой

2D-сканер штрихкодов

2D-сканер нужен, чтобы передавать в «Честный ЗНАК» данные о продаже и выводе из оборота маркированных товаров.

Обычно устройство идёт в комплекте с терминалом сбора данных. Такой терминал помогает вести учёт продукции при приёмке, отгрузке, инвентаризации и других стандартных операциях.

Принтер для печати этикеток и кодов

Чаще всего выбирают модели «АТОЛ», «Штрих-М», «Пирит» и другие подобные. Это самые распространённые решения для работы с маркированными товарами.

Онлайн‑касса с актуальным ПО

Обязательное требование к онлайн-кассам — добавлять коды маркировки в чек. Кроме того, она обязана работать в формате фискальных данных ФФД 1.2. Это нужно, чтобы система «Честный ЗНАК» корректно принимала данные.

Договор с оператором фискальных данных (ОФД)

Если индивидуальный предприниматель уже ведёт продажи, важно проверить, подключён ли его ОФД к «Честному ЗНАКУ» и налоговой службе. Это гарантирует стабильную передачу данных о товарах без сбоев.

Регистратор выбытия лекарств

Медицинские организации, которые используют лекарства для лечения, работают без онлайн-кассы. Вместо неё они применяют регистратор выбытия. «Честный ЗНАК» выдаёт такие устройства бесплатно.

Инструкция по формированию заявок в системе «Честный ЗНАК»

Как наносить коды на упаковку лекарств

Производителю

Производитель запрашивает коды Data Matrix у оператора «Честного ЗНАКА». Затем в системе нужно зарегистрировать ввод этих кодов в оборот. Коды наносятся на первичную или вторичную упаковку с помощью прямой печати или наклеек на производственной линии. После этого в МДЛП фиксируются дата операции, данные производителя и список использованных кодов.

Дистрибьютору

Дистрибьютор не наносит коды на упаковку — это делает производитель. Он регистрирует коды в «Честном ЗНАКЕ», наносит их на лекарства и вводит в оборот. Задача дистрибьютора — при приёмке отсканировать коды на упаковках. Так он подтверждает сделку и передаёт данные в систему, фиксируя движение товара по цепочке поставок.

Аптеке

Аптеки не наносят коды на упаковки. Их задача — сканировать коды при приёмке товара и во время продажи. После продажи лекарство автоматически выводится из оборота.

Экспертное мнение При работе с маркировкой лекарств важно вовремя передавать данные в МДЛП и правильно оформлять документы через ЭДО. Чаще всего штрафы возникают из‑за ошибок в учёте и несвоевременной отправки сведений. С 2026 года контроль станет строже. Поэтому нужно заранее проверить настройки кассы, формат ФФД 1.2 и договор с оператором ЭДО.

Важно регулярно сверять остатки и проверять коды Data Matrix. Это поможет избежать расхождений и претензий при проверках. Жуковская Дарья Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Как работает система маркировки лекарств

Маркировку можно проводить двумя способами: по прямой или по обратной схеме.

Прямая схема маркировки

При прямой схеме маркировки коды заказывает и наносит сам производитель. Он отгружает дистрибьютору уже маркированные товары вместе со списком кодов.

Дистрибьютор принимает продукцию и подтверждает её в системе, после чего коды переходят в его собственность. Затем он передаёт товары в аптеки.

Аптеки принимают продукцию, сверяют коды и фиксируют их в МДЛП. При продаже препарата код сканируется и автоматически выводится из оборота.

Обратная схема маркировки

При обратной схеме первые этапы такие же, как при прямой маркировке. Разница начинается на этапе передачи кодов в розницу.

Поставщик при отгрузке не вносит данные в систему. Аптека сама сканирует коды при приёмке и отправляет их поставщику для сверки.

После проверки поставщик отправляет данные о продаже в систему МДЛП. Когда лекарство продают в аптеке, сканируется код Data Matrix и препарат автоматически снимается с учёта.

Приём и списание лекарств в медицинских учреждениях

Если поставщик отправляет маркированные лекарства в медучреждения, порядок похож на работу с аптеками. При прямой схеме медорганизация передаёт коды в МДЛП, а при обратной сначала отправляет их поставщику для подтверждения.

Когда препарат используют в лечении, его код сканируют регистратором выбытия. После этого информация уходит в МДЛП и код автоматически выводится из оборота.

Сроки маркировки лекарств в 2026 году

С 1 марта 2026 года в аптеках начнёт действовать обязательная офлайн-блокировка продаж при отсутствии интернета. Это значит, что контроль за реализацией лекарств станет ещё жёстче. Система будет работать даже без подключения к сети и не позволит продать препарат с нарушениями.

Сегодня аптеки уже используют бесплатное программное обеспечение от ЦРПТ для офлайн-проверки кодов маркировки. Проверка происходит прямо на кассе в момент продажи. Если система находит проблему, продажа автоматически блокируется.

Реализация будет запрещена, если препарат просрочен. Также продажа невозможна, если нет данных о вводе кода маркировки в оборот. Под блокировку попадут и лекарства, которые изъяты из обращения.

В марте 2026 года модуль обновят. Появится дополнительная проверка наличия Data Matrix на упаковке. Также система будет контролировать корректность вывода кода из оборота после продажи.

Штрафы и ответственность за нарушения при маркировке лекарств