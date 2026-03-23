Маркировка пластика и полимеров в системе «Честный ЗНАК»

Производители и импортёры должны получать коды маркировки, наносить их на продукцию и передавать сведения о движении товаров в государственную систему. Точка Банк разберёт, какие пластиковые изделия подлежат маркировке, как получить коды, какие требования действуют для производителей и импортёров.
Зачем маркировать товары из пластика
Пластик широко используется в производстве потребительских товаров. Чтобы контролировать их оборот и снизить долю нелегальной продукции, для отдельных категорий товаров применяется обязательная маркировка.
Маркировка работает через систему «Честный ЗНАК», где каждому товару присваивается уникальный код. Маркировка решает несколько задач.
Защита от контрафакта. В коде Дата Матрикс (Data Matrix) используется криптографическая защита. Это значительно усложняет подделку кодов и помогает выявлять нелегальную продукцию.
Прослеживаемость движения товаров. Каждый участник рынка фиксирует операции с товаром в системе. Благодаря этому можно отследить путь продукции от производителя до розничной продажи.
Быстрый отзыв опасной продукции. Если обнаружены проблемы с товаром, система позволяет быстро определить, где находится конкретная партия, и оперативно вывести её из оборота.
Повышение прозрачности рынка. Маркировка помогает снижать долю нелегального импорта и создаёт более равные условия конкуренции между компаниями.
Виды полимеров, подлежащие маркировке в системе «Честный ЗНАК»
Маркировка распространяется не на материалы, а на конкретные категории товаров. Базовый перечень таких товаров установлен распоряжением Правительства РФ от 07.02.2025 №792‑р.
Для каждой товарной группы правила маркировки вводятся отдельными постановлениями правительства. Поэтому список категорий постепенно расширяется.
Актуальный перечень категорий и соответствующие коды ТН ВЭД можно проверить на сайте системы «Честный ЗНАК», в разделе для бизнеса.
Если товар может относиться сразу к нескольким категориям, обязанность маркировки определяется по его классификации в ТН ВЭД или ОКПД2.
|Категория товаров
|Материал
|Статус маркировки
|Упаковка для пищевых продуктов (ПЭТ-тара)
|Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
|Поэтапное введение
|Детские товары (коляски, автокресла, игрушки)
|Смешанные полимеры
|Действует с 2023 года
|Шины и покрышки
|Синтетический каучук, полимеры
|Действует с 2021 года
|Бытовая химия в пластиковой упаковке
|ПЭТ, ПЭНД, ПП
|Поэтапное введение с 2025 года
|Парфюмерия и косметика в пластиковом флаконе
|Полимеры различных типов
|Действует с 2023 года
|Медицинские изделия из пластика
|Медицинские полимеры
|Поэтапное введение
|Велосипеды и самокаты (пластиковые детали)
|Смешанные полимеры
|Действует с 2022 года
Как получить коды маркировки для пластиковых и полимерных изделий
Процедура получения кодов одинакова для всех товарных категорий в системе «Честный ЗНАК» и включает несколько этапов.
Шаг 1. Получить электронную подпись и зарегистрироваться в системе
Для работы в системе требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Её оформляют в аккредитованном удостоверяющем центре.
После получения подписи компания регистрируется на сайте системы маркировки и заключает договор с оператором системы.
Шаг 2. Зарегистрировать товар в Национальном каталоге
Перед заказом кодов необходимо создать карточку товара в Национальном каталоге маркированных товаров.
В карточке указывают:
— наименование товара;
— код ОКПД2;
— код ТН ВЭД;
— страну производства;
— состав и другие характеристики.
Шаг 3. Заказать коды маркировки
После регистрации товара в личном кабинете можно оформить заявку на коды маркировки. Стоимость одного кода установлена постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 №577 и составляет:
- 50 копеек без НДС;
- 60 копеек с НДС.
Оплата производится авансом.
Шаг 4. Получить и нанести коды
Сгенерированные коды можно выгрузить из личного кабинета системы или получить через набор правил и инструментов (API). Затем их наносят на упаковку товара или на этикетку в виде кода Дата Матрикс (Data Matrix).
Шаг 5. Зарегистрировать ввод товара в оборот
После нанесения кодов необходимо передать в систему сведения о вводе товара в оборот. С этого момента продукцию можно официально продавать и передавать контрагентам.
Маркировка полимеров: импортёры и производители
Требования к маркировке зависят от того, кто вводит товар в оборот: российский производитель или импортёр. Рассмотрим основные отличия.
Правила нанесения маркировки пластиковой продукции
Для российских производителей
Производитель обязан нанести код маркировки до передачи товара покупателю или отгрузки со склада.
Для этого необходимо:
- Заказать коды в системе «Честный ЗНАК».
- Нанести код на упаковку или товар.
- Передать сведения о вводе продукции в оборот.
Код маркировки представляет собой двухмерный код Дата Матрикс (Data Matrix).
Его можно наносить разными способами:
- печатью на этикетке;
- прямой печатью на упаковке;
- лазерной маркировкой.
Главное требование — код должен быть читаемым сканерами и доступным для проверки.
Для импортёров
При ввозе товаров из-за рубежа код маркировки должен быть нанесён до выпуска продукции в свободное обращение на территории России.
Применяют два способа:
- Производитель наносит коды на заводе за рубежом.
- Импортёр наносит коды на таможенном складе до таможенного оформления.
Импортёр должен:
- зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»;
- заказать коды маркировки;
- обеспечить их нанесение на товар;
- указать сведения о кодах при таможенном оформлении.
Выпуск в обращение немаркированной продукции запрещён и может повлечь ответственность.
Кто выполняет обслуживание и идентификацию видов полимерной продукции
Контроль за оборотом маркированных товаров в системе «Честный ЗНАК» осуществляется несколькими участниками.
Оператор системы
Оператором системы является Центр развития перспективных технологий:
- генерирует коды маркировки;
- обеспечивает работу информационной системы;
- хранит данные о движении маркированных товаров.
Коды формируются в виде двухмерного кода с криптографической защитой.
Производители и импортёры
Они вводят товар в оборот и обязаны:
- заказать коды маркировки;
- нанести их на продукцию;
- передать сведения о вводе товара в оборот.
Оптовые поставщики
При передаче товара контрагенту оптовые компании передают сведения о кодах через универсальный передаточный документ (УПД) в системе ЭДО.
Розничные продавцы
При продаже товара код маркировки считывается кассовым сканером. Информация о продаже передаётся через онлайн-кассу, после чего товар выводится из оборота в системе.
Контролирующие органы
Контроль за соблюдением требований могут осуществлять:
- Роспотребнадзор;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральная таможенная служба.
Покупатели
Потребители также могут проверять товары через мобильное приложение «Честный ЗНАК», сканируя код маркировки на упаковке.
Какие штрафы и санкции предусмотрены за нарушение маркировки пластиковых изделий
|Нарушение
|Штраф для ИП
|Штраф для организации
|Производство или ввоз без маркировки
|5 000–10 000 ₽ плюс конфискация
|50 000–100 000 ₽ плюс конфискация
|Продажа немаркированного товара
|5 000–10 000 ₽ плюс конфискация
|50 000–300 000 ₽ плюс конфискация
|Хранение или перевозка без маркировки
|5 000–10 000 ₽ плюс конфискация
|50 000–300 000 ₽ плюс конфискация
|Нарушение порядка передачи данных в систему
|До 10 000 ₽
|ИП от 1 000–10 000 ₽
Юр. лица от 25 000 до 100 000 ₽
На основании КоАП РФ, ст. 15.12.
При крупных оборотах нелегальной продукции — свыше 1,5 млн ₽ наступает уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ — до 6 лет лишения свободы. В зону риска попадают и небольшие компании при систематических нарушениях.
Три ситуации, в которых нарушения маркировки встречаются чаще всего:
- товар закупили без проверки кодов, и он уже числится как выведенный из оборота у прежнего владельца;
- ЭДО не настроен, и данные в систему не передаются — формально нарушение есть, даже если физически код нанесён правильно;
- при возврате товара от покупателя не восстановили его статус в системе.