Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркировка
  4. Маркировка пластика и полимеров в системе «Честный ЗНАК»
Маркировка
Маркировка

Маркировка пластика и полимеров в системе «Честный ЗНАК»

Пластик и полимерные материалы широко используются в производстве потребительских товаров — от упаковки и бытовой химии до детских изделий и медицинской продукции. Чтобы контролировать оборот такой продукции и снизить долю контрафакта на рынке, для отдельных товарных категорий введена обязательная маркировка в системе «Честный ЗНАК».

23.03.2026
690
690

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Авторы

Производители и импортёры должны получать коды маркировки, наносить их на продукцию и передавать сведения о движении товаров в государственную систему. Точка Банк разберёт, какие пластиковые изделия подлежат маркировке, как получить коды, какие требования действуют для производителей и импортёров. 

Коротко
Регистрация маркировки пластиковых и полимерных изделий в системе «Честный ЗНАК» вводится для контроля оборота товаров и снижения доли контрафакта. Производители и импортёры обязаны получать коды маркировки, наносить их на продукцию и передавать сведения о движении товаров в государственную систему. Маркировка позволяет отслеживать путь продукции от производства до продажи. Также она помогает быстрее выявлять и изымать опасные или нелегальные товары.
Чтобы начать работу с маркировкой, компания должна оформить электронную подпись, зарегистрироваться в системе и создать карточку товара в Национальном каталоге. После этого можно заказать коды, нанести их на продукцию и зафиксировать ввод товара в оборот. При передаче товара данные о кодах передаются через ЭДО, а при розничной продаже — через онлайн‑кассу. За отсутствие маркировки или ошибки в передаче данных предусмотрены штрафы и возможная конфискация товара.

Зачем маркировать товары из пластика

Пластик широко используется в производстве потребительских товаров. Чтобы контролировать их оборот и снизить долю нелегальной продукции, для отдельных категорий товаров применяется обязательная маркировка.

Маркировка работает через систему «Честный ЗНАК», где каждому товару присваивается уникальный код. Маркировка решает несколько задач.

Защита от контрафакта. В коде Дата Матрикс (Data Matrix) используется криптографическая защита. Это значительно усложняет подделку кодов и помогает выявлять нелегальную продукцию.

Прослеживаемость движения товаров. Каждый участник рынка фиксирует операции с товаром в системе. Благодаря этому можно отследить путь продукции от производителя до розничной продажи.

Быстрый отзыв опасной продукции. Если обнаружены проблемы с товаром, система позволяет быстро определить, где находится конкретная партия, и оперативно вывести её из оборота.

Повышение прозрачности рынка. Маркировка помогает снижать долю нелегального импорта и создаёт более равные условия конкуренции между компаниями.

Виды полимеров, подлежащие маркировке в системе «Честный ЗНАК»

Маркировка распространяется не на материалы, а на конкретные категории товаров. Базовый перечень таких товаров установлен распоряжением Правительства РФ от 07.02.2025 №792‑р.

Для каждой товарной группы правила маркировки вводятся отдельными постановлениями правительства. Поэтому список категорий постепенно расширяется. 

Актуальный перечень категорий и соответствующие коды ТН ВЭД можно проверить на сайте системы «Честный ЗНАК», в разделе для бизнеса.

Если товар может относиться сразу к нескольким категориям, обязанность маркировки определяется по его классификации в ТН ВЭД или ОКПД2.

Категория товаровМатериалСтатус маркировки
Упаковка для пищевых продуктов (ПЭТ-тара)Полиэтилентерефталат (ПЭТ)Поэтапное введение
Детские товары (коляски, автокресла, игрушки)Смешанные полимерыДействует с 2023 года
Шины и покрышкиСинтетический каучук, полимерыДействует с 2021 года
Бытовая химия в пластиковой упаковкеПЭТ, ПЭНД, ПППоэтапное введение с 2025 года
Парфюмерия и косметика в пластиковом флаконеПолимеры различных типовДействует с 2023 года
Медицинские изделия из пластикаМедицинские полимерыПоэтапное введение
Велосипеды и самокаты (пластиковые детали)Смешанные полимерыДействует с 2022 года

Как получить коды маркировки для пластиковых и полимерных изделий

Процедура получения кодов одинакова для всех товарных категорий в системе «Честный ЗНАК» и включает несколько этапов.

Шаг 1. Получить электронную подпись и зарегистрироваться в системе

Для работы в системе требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Её оформляют в аккредитованном удостоверяющем центре. 

После получения подписи компания регистрируется на сайте системы маркировки и заключает договор с оператором системы.

Работайте с маркировкой прямо в интернет-банке
Получайте и подписывайте УПД с кодами маркировки без переходов между сервисами. Мы сами передадим данные в «Честный ЗНАК».

Шаг 2. Зарегистрировать товар в Национальном каталоге

Перед заказом кодов необходимо создать карточку товара в Национальном каталоге маркированных товаров.

В карточке указывают:

— наименование товара;

— код ОКПД2;

— код ТН ВЭД;

— страну производства;

— состав и другие характеристики.

Шаг 3. Заказать коды маркировки

После регистрации товара в личном кабинете можно оформить заявку на коды маркировки. Стоимость одного кода установлена постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 №577 и составляет:

  • 50 копеек без НДС;
  • 60 копеек с НДС.

Оплата производится авансом.

Шаг 4. Получить и нанести коды

Сгенерированные коды можно выгрузить из личного кабинета системы или получить через  набор правил и инструментов (API). Затем их наносят на упаковку товара или на этикетку в виде кода Дата Матрикс (Data Matrix).

Шаг 5. Зарегистрировать ввод товара в оборот

После нанесения кодов необходимо передать в систему сведения о вводе товара в оборот. С этого момента продукцию можно официально продавать и передавать контрагентам.

Экспертное мнение

Маркировка товаров из пластика требует не только получения кодов в системе «Честный ЗНАК», но и правильной передачи данных о движении продукции. На практике больше всего ошибок возникает именно на этапе документооборота. В результате товар может числиться в системе с некорректным статусом, что создаёт риски штрафов для компании. Поэтому бизнесу важно заранее настроить электронный документооборот и проверить интеграцию с системой маркировки. 


Сервис ЭДО от Точка Банк помогает оформлять и подписывать УПД с кодами маркировки в электронном виде и автоматически передавать данные контрагентам. Это снижает риск ошибок и упрощает работу с маркированной продукцией.

Дарья ЖуковскаяРедактор-эксперт ЭДО от Точка Банк

Маркировка полимеров: импортёры и производители

Требования к маркировке зависят от того, кто вводит товар в оборот: российский производитель или импортёр. Рассмотрим основные отличия.

Правила нанесения маркировки пластиковой продукции

Для российских производителей

Производитель обязан нанести код маркировки до передачи товара покупателю или отгрузки со склада.

Для этого необходимо:

  1. Заказать коды в системе «Честный ЗНАК».
  2. Нанести код на упаковку или товар.
  3. Передать сведения о вводе продукции в оборот.

Код маркировки представляет собой двухмерный код Дата Матрикс (Data Matrix).

Его можно наносить разными способами:

  • печатью на этикетке;
  • прямой печатью на упаковке;
  • лазерной маркировкой.

Главное требование — код должен быть читаемым сканерами и доступным для проверки.

Для импортёров

При ввозе товаров из-за рубежа код маркировки должен быть нанесён до выпуска продукции в свободное обращение на территории России.

Применяют два способа:

  1. Производитель наносит коды на заводе за рубежом.
  2. Импортёр наносит коды на таможенном складе до таможенного оформления.

Импортёр должен:

  • зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»;
  • заказать коды маркировки;
  • обеспечить их нанесение на товар;
  • указать сведения о кодах при таможенном оформлении.

Выпуск в обращение немаркированной продукции запрещён и может повлечь ответственность.

Работайте с маркировкой без боли
Подключите Продвинутый ЭДО от Точка Банк — поможем разобраться в новых законах и убережём от штрафов

Кто выполняет обслуживание и идентификацию видов полимерной продукции

Контроль за оборотом маркированных товаров в системе «Честный ЗНАК» осуществляется несколькими участниками.

Оператор системы

Оператором системы является Центр развития перспективных технологий:

  • генерирует коды маркировки;
  • обеспечивает работу информационной системы;
  • хранит данные о движении маркированных товаров.

Коды формируются в виде двухмерного кода с криптографической защитой.

Маркировка и ЭДО в одном окне
Подключите Продвинутый ЭДО от Точка Банк — работайте без сервисов‑посредников прямо в интернет‑банке

Производители и импортёры

Они вводят товар в оборот и обязаны:

  • заказать коды маркировки;
  • нанести их на продукцию;
  • передать сведения о вводе товара в оборот.

Оптовые поставщики

При передаче товара контрагенту оптовые компании передают сведения о кодах через универсальный передаточный документ (УПД) в системе ЭДО.

Розничные продавцы

При продаже товара код маркировки считывается кассовым сканером. Информация о продаже передаётся через онлайн-кассу, после чего товар выводится из оборота в системе.

Контролирующие органы

Контроль за соблюдением требований могут осуществлять:

  • Роспотребнадзор;
  • Федеральная налоговая служба;
  • Федеральная таможенная служба.

Покупатели

Потребители также могут проверять товары через мобильное приложение «Честный ЗНАК», сканируя код маркировки на упаковке.

Маркировка и ЭДО в одном окне
Подключите Продвинутый ЭДО от Точка Банк — работайте без сервисов‑посредников прямо в интернет‑банке

Какие штрафы и санкции предусмотрены за нарушение маркировки пластиковых изделий

НарушениеШтраф для ИПШтраф для организации
Производство или ввоз без маркировки5 000–10 000 ₽ плюс конфискация50 000–100 000 ₽ плюс конфискация
Продажа немаркированного товара5 000–10 000 ₽ плюс конфискация50 000–300 000 ₽ плюс конфискация
Хранение или перевозка без маркировки5 000–10 000 ₽ плюс конфискация50 000–300 000 ₽ плюс конфискация
Нарушение порядка передачи данных в системуДо 10 000 ₽ИП от 1 000–10 000 ₽
Юр. лица от 25 000 до 100 000 ₽

На основании КоАП РФ, ст. 15.12.

При крупных оборотах нелегальной продукции — свыше 1,5 млн ₽ наступает уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ — до 6 лет лишения свободы. В зону риска попадают и небольшие компании при систематических нарушениях.

Три ситуации, в которых нарушения маркировки встречаются чаще всего:

  • товар закупили без проверки кодов, и он уже числится как выведенный из оборота у прежнего владельца;
  • ЭДО не настроен, и данные в систему не передаются — формально нарушение есть, даже если физически код нанесён правильно;
  • при возврате товара от покупателя не восстановили его статус в системе.

Вопросы по теме

Как правильно отразить пластиковые изделия в личном кабинете Честного ЗНАКА?

В личном кабинете системы «Честный ЗНАК» нужно выбрать товарную категорию. Затем заполнить карточку товара и указать коды ОКПД2 и ТН ВЭД. После этого можно заказать нужное количество кодов маркировки.


Когда коды нанесены на продукцию, в системе фиксируют ввод товара в оборот. Это делают через раздел «История заказов» — «Ввод в оборот».


Если товар уже передан контрагенту, ввод в оборот сопровождается оформлением и подписанием универсального передаточного документа (УПД).

Какие документы и отчёты нужно формировать при продаже маркированных пластиковых изделий?

При каждой отгрузке маркированного товара формируется универсальный передаточный документ (УПД) с указанием кодов маркировки. Продавец подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и передаёт покупателю через ЭДО. Покупатель подтверждает получение товара и приёмку кодов. Данные автоматически уходят в Честный ЗНАК. При розничной продаже данные передаются через онлайн-кассу — отдельно подавать их не нужно.

Как проходит контроль и проверка маркировки пластиковых товаров в торговой сети?

Проверка проходит на нескольких уровнях. При приёмке на склад сотрудник сканирует код каждой единицы или всей транспортной упаковки. Система сразу показывает статус: легален ли товар, не числится ли он как уже проданный. При продаже кассовый сканер считывает код, и данные уходят в Честный ЗНАК — товар выводится из оборота. Любое несоответствие фиксируется автоматически.

Нужно ли ИП интегрировать системы учёта с системой «Честный ЗНАК» для автоматической передачи данных по пластиковым изделиям?

Да, интеграция необходима. Без неё каждую операцию с маркированным товаром придётся фиксировать вручную через личный кабинет — а это риск ошибок и нарушений. Большинство операторов ЭДО уже поддерживают интеграцию с Честным ЗНАКОМ. Достаточно выбрать оператора из официального списка на сайте «Честного ЗНАКА», настроить роуминг с контрагентами и проверить передачу данных в тестовом режиме.

Как технически подготовиться к маркировке — оборудование для чтения кода, программное обеспечение?

Минимальный набор: 


― 2D-сканер штрихкодов, поддерживающий Дата Матрикс (Data Matrix); 


― термотрансферный принтер этикеток; 


― программа для печати этикеток; 


― онлайн-касса с поддержкой маркировки.

Другие статьи по теме

21 НОЯБРЯ 2025
46 614
Дарья Жуковская
Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК»
22 МАЯ 2026
9469
Дарья Жуковская
УПД для маркированных товаров «Честный ЗНАК»: оформление и передача через ЭДО

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Маркировка пластика, полимеров и пластмассовых изделий в системе «Честный ЗНАК» — Точка Банк