Маркировка пластика и полимеров в системе «Честный ЗНАК»

Коротко

Чтобы начать работу с маркировкой, компания должна оформить электронную подпись, зарегистрироваться в системе и создать карточку товара в Национальном каталоге. После этого можно заказать коды, нанести их на продукцию и зафиксировать ввод товара в оборот. При передаче товара данные о кодах передаются через ЭДО, а при розничной продаже — через онлайн‑кассу. За отсутствие маркировки или ошибки в передаче данных предусмотрены штрафы и возможная конфискация товара.

Регистрация маркировки пластиковых и полимерных изделий в системе «Честный ЗНАК» вводится для контроля оборота товаров и снижения доли контрафакта. Производители и импортёры обязаны получать коды маркировки, наносить их на продукцию и передавать сведения о движении товаров в государственную систему. Маркировка позволяет отслеживать путь продукции от производства до продажи. Также она помогает быстрее выявлять и изымать опасные или нелегальные товары.