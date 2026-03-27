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Опасные контракты в ЕИС и наказание за дробление сделки: важные новости в сфере закупок

Рассказываем, что произошло с 23 по 27 марта 2026 года.

27.03.2026
93
93

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Авторы

Точка Банк собрал последние новости из сферы госзакупок

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1. Мошенники в ЕИС: за два месяца 2026 года — более 200 фейковых закупок

Что произошло. За первые два месяца 2026 года в ЕИС выявлено более 200 подозрительных закупок от псевдозаказчиков. Мошенники получают доступ в ЕИС и публикуют ложные объявления. Схема простая: они отменяют закупку, предлагают заключить договор напрямую, получают ликвидный товар и исчезают.

Как не попасть в такую ситуацию и на что обратить внимание — разобрали в статье «Мошенники в госзакупках: в ЕИС стали появляться опасные контракты».

Наличие закупки в ЕИС по 44-ФЗ больше не гарантирует надёжность заказчика. Участникам торгов теперь нужно быть вдвойне внимательными и проверять не только документацию, но и самого заказчика.


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Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

2. Закупки систем мониторинга глюкозы могут централизовать на федеральном уровне

Что произошло. Регионы могут лишиться самостоятельности в закупках систем непрерывного мониторинга глюкозы — Минздрав предложил передать эти полномочия на федеральный уровень. Новым централизованным закупщиком предлагают сделать ФЦПиЛО, который уже зарекомендовал себя при организации торгов для онкологической службы.

Под действие инициативы попадают дети 2–17 лет с диабетом 1-го типа и беременные женщины с разными формами заболевания. Механизм планируют запустить с 1 июля 2026 года.

Нововведение поможет получать более выгодные предложения и экономить бюджетные средства. А региональные заказчики освободятся от трудоёмкой процедуры проведения торгов, что особенно актуально для небольших субъектов.

Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

3. ФАС не внесла ИП в РНП и помогла ему заключить контракт

Что произошло. ИП выиграл запрос котировок, но из-за проблем с интернетом не успел вовремя подписать контракт. Он сообщил об этом заказчику письмом, поэтому 24 марта комиссия УФАС не стала вносить его в РНП, а также обязала оператора ЭТП и заказчика открыть предпринимателю доступ для подписания договора.

ФАС может встать на сторону поставщика. Главное — наличие объективных причин и своевременное уведомление заказчика. В данном случае комиссия не просто «спасла» победителя от РНП, но и дала ему шанс заключить и исполнить контракт.

Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

4. Суд признал сделки ничтожными и обязал заказчика вернуть 1,4 млн  ₽

Что произошло. Заказчик намеренно разделил закупку на несколько мелких договоров с одним поставщиком. 25 марта Арбитражный суд подтвердил, что это незаконное дробление, и признал сделки ничтожными. Предпринимателя обязали вернуть заказчику 1,463 млн ₽.

Заказчиков и поставщиков всё чаще наказывают за незаконное дробление закупок. Даже если работы выполнены и приняты, суд признаёт сделки недействительными и обязывает подрядчика вернуть деньги в бюджет.

Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

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Опасные контракты в ЕИС и штраф за дробление закупок — новости в сфере госзакупок