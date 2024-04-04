Точка Банк пошагово разберёт, как открыть цветочный магазин с нуля в 2026 году и к чему стоит быть готовым на старте.
Форматы цветочного ритейла: какие бывают
Вы можете выбрать один из них или совместить несколько:
- Традиционные магазины. Там продаются свежие цветы, букеты и горшечные растения. Находятся в торговом центре, отдельном здании или на первом этаже многоквартирного дома.
- Цветочные киоски. Маленькие точки продажи срезанных цветов и букетов в людном месте — у метро, автобусной остановки, вокзала, аэропорта.
- Цветочные салоны. Магазины, предлагающие роскошные цветочные аранжировки и дополнительные услуги — например консультации свадебных флористов.
- Интернет-магазины. Онлайн-платформы, где покупатели могут заказать доставку цветов, не выходя из дома.
- Цветочные школы. Студии, где люди обучаются флористике и покупают необычные авторские букеты.
Франшиза или свой магазин: что выбрать
И у того, и у другого варианта есть свои плюсы и минусы — давайте их рассмотрим.
Цветочная франшиза
|Плюсы
|Минусы
|Бренд и репутация. Покупка франшизы даёт доступ к уже закрепившемуся на рынке бренду
|Высокие затраты. Вам нужно будет каждый месяц выплачивать роялти — в среднем 4–6% от оборота
|Поддержка франчайзера. Владельцы сети магазинов обучают франчайзи, помогают в управлении и маркетинге
|Ограниченная свобода. Франчайзер может, например, запретить вам менять дизайн магазина
|Снижение рисков. Вы не допустите ошибок новичка вроде выбора неудачной локации или ненадёжного поставщика
|Конкуренция внутри франшизы. Другой франчайзи может открыть такой же цветочный через дорогу
В итоге франшиза даёт готовую бизнес-модель с поддержкой, но за это придётся платить роялти и соблюдать правила франчайзера.
Оригинальный магазин
|Плюсы
|Минусы
|Творческая свобода. Вы можете сами решать, какие цветы закупать, как оформлять букеты и какое оформление выбрать для магазина
|Высокие риски. У нового бизнеса нет клиентской базы и репутации. Поэтому первое время выручка может быть небольшой
|Более высокий заработок. Вся прибыль остаётся у вас — не нужно платить роялти франчайзеру
|Необходимость в обучении. Если сфера для вас новая, придётся самостоятельно во всём разбираться
|Гибкая адаптация. Можете быстро менять ассортимент под сезон и запросы клиентов — согласовывать ничего не нужно
|Больше времени на запуск. Придётся самостоятельно искать поставщиков и решать другие вопросы
Открытие с нуля подходит тем, кто готов вкладывать время и силы в создание бизнеса по своим правилам в обмен на полный контроль и всю прибыль.
Как зарегистрировать бизнес
Чтобы открыть цветочный магазин, можно зарегистрировать ИП. Если хотите открывать бизнес с партнёром, нужно открыть юридическое лицо — подойдёт общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Выгоднее всего для ИП выбрать либо упрощённую систему налогообложения «Доходы минус расходы», либо патентную. В первом случае налогом облагается разница между доходами и расходами. Базовая ставка — 15%.
Во втором случае в дополнение к УСН предприниматель покупает патент и платит фиксированный налог 6%. Он высчитывается не из реальной, а из предполагаемой прибыли. Посмотреть стоимость патента для своего региона можно в калькуляторе ФНС.
Для юридического лица также выгодна УСН «Доходы минус расходы» — там те же условия, что и для ИП. А патент юрлицам недоступен.
При регистрации бизнеса указывают коды ОКВЭД: обязательно один основной и дополнительные при необходимости.
Для цветочных магазинов основным будет код ОКВЭД 47.76 «Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах».
Если будете продавать цветы онлайн, то добавьте код ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Если будете доставлять заказы клиентам собственными силами — код 53.20 «Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность».
Подберём подходящий
формат бизнеса
Заполните анкету, мы предложим форму
организации, систему
налогообложения
и коды ОКВЭД
Какие документы нужны
Чтобы торговать цветами, лицензия не нужна. Однако без необходимых документов работать нельзя, это:
- Документы, подтверждающие регистрацию ИП или юридического лица: лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ или выписка из реестра.
- Договор аренды или выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности на помещение.
- Программа производственного контроля.
- Заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным нормам.
- Заключение пожарной службы.
- Документы на онлайн-кассу.
- Договоры на проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции (по эпидемическим показаниям или требованию контролирующих органов).
- Договор на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Договор на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов.
- Медицинские книжки для сотрудников.
- Журнал учёта дезинфицирующих средств.
- Карантинные сертификаты на каждую партию цветов (предоставляет поставщик, магазин обязан хранить).
- Фитосанитарные сертификаты (только если работаете с импортными цветами напрямую, минуя российских поставщиков).
- Уведомление Роспотребнадзора о старте бизнеса.
Документы для уголка потребителя в магазине:
- Информация о продавце: наименование, ИНН, адрес, график работы, копия листа записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ.
- Распечатка закона «О защите прав потребителей».
- Распечатка постановления Правительства от 31.12.2020 №2463 с правилами розничной торговли.
- Книга жалоб и предложений.
- Телефоны и адреса контролирующих организаций.
- Журнал, в котором ставятся отметки о ревизиях и о контрольных проверках.
- Информация о категориях покупателей, у которых есть право на обслуживание вне очереди.
- Информация о порядке и условиях возврата или обмена товаров и услуг.
- Контактные данные администрации.
- План эвакуации из торгового зала.
Как выбрать помещение под магазин
Рассмотрим основные параметры, по которым стоит выбирать помещение.
Локация. Выберите место в центре города или в оживлённом спальном районе. Оно должно быть хорошо видно прохожим и автомобилистам.
Размер. Определите необходимую площадь магазина, учитывая склад, витрины с цветами, стойку флориста и туалет для сотрудников. Обычно это 15–30 м².
Состояние помещения. Проверьте работоспособность электропроводки, водоснабжения и системы отопления. Убедитесь, что они соответствуют стандартам безопасности. Подумайте, готовы ли вы тратиться на ремонт.
Рентабельность. Оцените стоимость аренды — помещение должно быть финансово доступным. Помните, что в первый месяц придётся заплатить залог и за услуги риелтора, если вы будете искать место для магазина с его помощью.
Законы и разрешения. Убедитесь, что выбранное помещение соответствует законодательству РФ и нормативам цветочного бизнеса. Иначе придётся переезжать, например из-за того, что точка не прошла проверку пожарной службы.
Какая техника нужна
Теперь перейдём к необходимому оборудованию.
Светящаяся вывеска. Поможет привлекать прохожих. Помните, что уличные вывески нужно согласовывать с администрацией города.
Холодильники. Предназначены для хранения срезанных цветов — продлевают срок их жизни. Подходящая температура для большинства цветов — от 0°С до +5°С.
Витрины и стеллажи. На них вы будете выставлять букеты для привлечения внимания клиентов. Если размещаете цветы вне холодильника, в помещении тоже должно быть прохладно: пригодится кондиционер.
Увлажнители воздуха. Помогают создать необходимый уровень влажности в 75–80%. Увеличивают срок жизни срезанных цветов и поддерживают здоровыми горшечные растения.
Рабочий стол и инструменты флориста. Нужны для аранжировки букетов и создания цветочных композиций. Минимум инструментов: ножи, ножницы, проволока, ленты, губки, упаковка — бумага, коробки, плёнка нескольких видов.
Кассовый аппарат и POS-система. Необходимы, чтобы продавать цветы и сувениры, выдавать чеки.
Компьютер и интернет. Пригодятся для управления заказами, инвентаризации, учёта и общения с клиентами, онлайн-продаж, маркетинга и закупок у поставщиков.
Грузовой автомобиль. Для доставки цветов клиентам и для перевозки товаров от поставщиков потребуется грузовик. Но можно воспользоваться и грузовым такси. Это дешевле, чем покупать собственную машину.
Каких сотрудников нанимать
Для работы цветочного магазина понадобятся специалисты разных направлений:
- Флористы, они же исполняют роль продавцов-консультантов.
- Менеджер по закупкам.
- Маркетолог.
- Бухгалтер.
- Уборщик.
- Курьеры, если есть услуга по доставке цветов покупателям.
- Водитель и по совместительству грузчик для доставки цветов с оптовых баз.
Вы можете отдать весь функционал, кроме обязанностей флориста и закупщика, на аутсорс. Обратиться к другим компаниям — клинингу, доставке, грузчикам. А онлайн-бухгалтерию ИП можно доверить Точка Банку. Наши специалисты рассчитают налоги и взносы, помогут подготовить налоговую отчётность.
Как анализировать рынок
Чтобы понять перспективы и найти свою нишу, анализируйте рынок: конкурентов, тренды, предпочтения клиентов. Используйте советы экспертов, а также ориентируйтесь на свои сильные и слабые стороны.
Исследование конкурентов. Узнайте, какие цветочные магазины уже работают в вашем районе, какие цветы продают и какие услуги предоставляют. Это поможет выделиться на их фоне — придумать уникальное торговое предложение.
Изучите тренды. Просмотрите аккаунты в соцсетях известных флористов и цветочных салонов. Так вы поймёте, какие виды цветов и стили аранжировки сейчас популярны.
Опросите потенциальных клиентов. Проведите опросы среди целевой аудитории, чтобы понять её предпочтения, потребности и ожидания от цветочных магазинов.
Консультации с экспертами. Поговорите с опытными предпринимателями в индустрии, флористами и маркетологами, чтобы получить ценные советы и рекомендации.
SWOT-анализ. Проанализируйте потенциальные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для вашего бизнеса. Это поможет выбрать верную стратегию развития.
Как определить и привлечь целевую аудиторию
Целевая аудитория у цветочных магазинов широкая — это люди со средним достатком в возрасте от 20 до 50 лет. Их условно можно разделить на две большие группы:
- Покупают цветы по праздникам и особым поводам: 8 Марта, день рождения, свидание. Чтобы их привлечь, делайте скидки на большие букеты: чем больше цветов в букете, тем ниже цена.
- Покупают цветы для декора. Для них работает модель подписки на регулярные букеты.
Вы также можете воспользоваться сервисом Точка Банк для создания портрета клиента. Он покажет пол, возраст и доходы вашей аудитории, а также динамику покупок, возврат клиентов и средний чек.
Что можно ещё сделать для привлечения клиентов:
- Создавайте положительный опыт. Дружелюбный и профессиональный персонал вызовет у покупателей желание приходить снова.
- Собирайте обратную связь. Отзывы клиентов помогут понять, что можно улучшить в работе вашего магазина.
- Запустите интернет-продвижение. Эффективны SMM, таргетированная и контекстная реклама.
- Начните продавать онлайн. В соцсетях, на маркетплейсах или через собственный сайт.
- Сотрудничайте с другими компаниями. Например, с ресторанами для создания букетов на столы, с организаторами мероприятий и свадеб.
- Проводите акции. Специальные предложения и сезонные скидки привлекут внимание новых клиентов и удержат существующих.
Какие цветы продавать
Вот некоторые популярные виды цветов, которые часто продаются в цветочных магазинах:
- Розы. Лучше иметь 6–8 видов.
- Тюльпаны. На витрине должно быть 4–6 видов.
- Хризантемы. Достаточно 3–4 видов.
- Герберы. Можно приобрести цветы всех оттенков — красные, розовые, белые и жёлтые.
- Лилии. Их покупают реже, чем другие цветы, из-за сильного аромата — поэтому достаточно заказать 1–2 вида.
- Альстромерии, или перуанские лилии. Можно приобрести 1–2 вида для магазина. Самые ходовые — розовые и белые.
- Гвоздики. Хватит 2–3 видов.
На чём ещё можно заработать
Цветочный магазин может зарабатывать не только на букетах. Дополнительно можно продавать аксессуары и упаковку, декоративные элементы для дома и сада, а также горшечные растения из собственного питомника.
Ещё цветочный магазин может получать доход от оформления мероприятий, проведения мастер-классов по флористике и продажи готовых подарочных наборов — например цветов с конфетами, вином или игрушками.
О чём ещё нужно знать
Цветочный бизнес имеет свою специфику: он сезонный и сильно зависит от праздников. При этом цветы быстро портятся — около 60% товара приходится выбрасывать.
Несмотря на это, бизнес остаётся привлекательным благодаря высокой марже от 150 до 300%. При этом конкуренция на рынке высокая, поэтому важно тщательно продумать бизнес-план и найти способы выделиться среди конкурентов.