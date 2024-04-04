Точка Банк пошагово разберёт, как открыть цветочный магазин с нуля в 2026 году и к чему стоит быть готовым на старте.

Коротко Наценка на цветы обычно составляет 120–150%, в праздники — до 300%. Главная сложность бизнеса — около 60% цветов портится и уходит в отходы. Дополнительный доход приносят оформление мероприятий, подписки на регулярную доставку и партнёрства с кондитерскими и ресторанами.

Чтобы открыть цветочный магазин, нужно зарегистрировать ИП или ООО, подобрать помещение 15–30 м², закупить холодильники и оборудование, а также нанять флористов. Формат магазина может быть традиционным, киоском, салоном или интернет‑магазином. Лицензия на продажу цветов не нужна.

Форматы цветочного ритейла: какие бывают

Вы можете выбрать один из них или совместить несколько:

Традиционные магазины. Там продаются свежие цветы, букеты и горшечные растения. Находятся в торговом центре, отдельном здании или на первом этаже многоквартирного дома. Цветочные киоски. Маленькие точки продажи срезанных цветов и букетов в людном месте — у метро, автобусной остановки, вокзала, аэропорта. Цветочные салоны. Магазины, предлагающие роскошные цветочные аранжировки и дополнительные услуги — например консультации свадебных флористов. Интернет-магазины. Онлайн-платформы, где покупатели могут заказать доставку цветов, не выходя из дома. Цветочные школы. Студии, где люди обучаются флористике и покупают необычные авторские букеты.

Франшиза или свой магазин: что выбрать

И у того, и у другого варианта есть свои плюсы и минусы — давайте их рассмотрим.

Цветочная франшиза

Плюсы Минусы Бренд и репутация. Покупка франшизы даёт доступ к уже закрепившемуся на рынке бренду Высокие затраты. Вам нужно будет каждый месяц выплачивать роялти — в среднем 4–6% от оборота Поддержка франчайзера. Владельцы сети магазинов обучают франчайзи, помогают в управлении и маркетинге Ограниченная свобода. Франчайзер может, например, запретить вам менять дизайн магазина Снижение рисков. Вы не допустите ошибок новичка вроде выбора неудачной локации или ненадёжного поставщика Конкуренция внутри франшизы. Другой франчайзи может открыть такой же цветочный через дорогу

В итоге франшиза даёт готовую бизнес-модель с поддержкой, но за это придётся платить роялти и соблюдать правила франчайзера.

Оригинальный магазин

Плюсы Минусы Творческая свобода. Вы можете сами решать, какие цветы закупать, как оформлять букеты и какое оформление выбрать для магазина Высокие риски. У нового бизнеса нет клиентской базы и репутации. Поэтому первое время выручка может быть небольшой Более высокий заработок. Вся прибыль остаётся у вас — не нужно платить роялти франчайзеру Необходимость в обучении. Если сфера для вас новая, придётся самостоятельно во всём разбираться Гибкая адаптация. Можете быстро менять ассортимент под сезон и запросы клиентов — согласовывать ничего не нужно Больше времени на запуск. Придётся самостоятельно искать поставщиков и решать другие вопросы

Открытие с нуля подходит тем, кто готов вкладывать время и силы в создание бизнеса по своим правилам в обмен на полный контроль и всю прибыль.

Как зарегистрировать бизнес

Чтобы открыть цветочный магазин, можно зарегистрировать ИП. Если хотите открывать бизнес с партнёром, нужно открыть юридическое лицо — подойдёт общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Выгоднее всего для ИП выбрать либо упрощённую систему налогообложения «Доходы минус расходы», либо патентную. В первом случае налогом облагается разница между доходами и расходами. Базовая ставка — 15%.

Во втором случае в дополнение к УСН предприниматель покупает патент и платит фиксированный налог 6%. Он высчитывается не из реальной, а из предполагаемой прибыли. Посмотреть стоимость патента для своего региона можно в калькуляторе ФНС.

Для юридического лица также выгодна УСН «Доходы минус расходы» — там те же условия, что и для ИП. А патент юрлицам недоступен.

При регистрации бизнеса указывают коды ОКВЭД: обязательно один основной и дополнительные при необходимости.

Для цветочных магазинов основным будет код ОКВЭД 47.76 «Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах».

Если будете продавать цветы онлайн, то добавьте код ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Если будете доставлять заказы клиентам собственными силами — код 53.20 «Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность».

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Какие документы нужны

Чтобы торговать цветами, лицензия не нужна. Однако без необходимых документов работать нельзя, это:

Документы, подтверждающие регистрацию ИП или юридического лица: лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ или выписка из реестра.

Договор аренды или выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности на помещение.

Программа производственного контроля.

Заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным нормам.

Заключение пожарной службы.

Документы на онлайн-кассу.

Договоры на проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции (по эпидемическим показаниям или требованию контролирующих органов).

Договор на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Договор на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов.

Медицинские книжки для сотрудников.

Журнал учёта дезинфицирующих средств.

Карантинные сертификаты на каждую партию цветов (предоставляет поставщик, магазин обязан хранить).

Фитосанитарные сертификаты (только если работаете с импортными цветами напрямую, минуя российских поставщиков).

Уведомление Роспотребнадзора о старте бизнеса.

Документы для уголка потребителя в магазине:

Информация о продавце: наименование, ИНН, адрес, график работы, копия листа записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

Распечатка закона «О защите прав потребителей»

Распечатка постановления Правительства от 31.12.2020 №2463 с правилами розничной торговли.

Книга жалоб и предложений.

Телефоны и адреса контролирующих организаций.

Журнал, в котором ставятся отметки о ревизиях и о контрольных проверках.

Информация о категориях покупателей, у которых есть право на обслуживание вне очереди.

Информация о порядке и условиях возврата или обмена товаров и услуг.

Контактные данные администрации.

План эвакуации из торгового зала.

Как выбрать помещение под магазин

Рассмотрим основные параметры, по которым стоит выбирать помещение.

Локация. Выберите место в центре города или в оживлённом спальном районе. Оно должно быть хорошо видно прохожим и автомобилистам.

Размер. Определите необходимую площадь магазина, учитывая склад, витрины с цветами, стойку флориста и туалет для сотрудников. Обычно это 15–30 м².

Состояние помещения. Проверьте работоспособность электропроводки, водоснабжения и системы отопления. Убедитесь, что они соответствуют стандартам безопасности. Подумайте, готовы ли вы тратиться на ремонт.

Рентабельность. Оцените стоимость аренды — помещение должно быть финансово доступным. Помните, что в первый месяц придётся заплатить залог и за услуги риелтора, если вы будете искать место для магазина с его помощью.

Законы и разрешения. Убедитесь, что выбранное помещение соответствует законодательству РФ и нормативам цветочного бизнеса. Иначе придётся переезжать, например из-за того, что точка не прошла проверку пожарной службы.

Какая техника нужна

Теперь перейдём к необходимому оборудованию.

Светящаяся вывеска. Поможет привлекать прохожих. Помните, что уличные вывески нужно согласовывать с администрацией города.

Холодильники. Предназначены для хранения срезанных цветов — продлевают срок их жизни. Подходящая температура для большинства цветов — от 0°С до +5°С.

Витрины и стеллажи. На них вы будете выставлять букеты для привлечения внимания клиентов. Если размещаете цветы вне холодильника, в помещении тоже должно быть прохладно: пригодится кондиционер.

Увлажнители воздуха. Помогают создать необходимый уровень влажности в 75–80%. Увеличивают срок жизни срезанных цветов и поддерживают здоровыми горшечные растения.

Рабочий стол и инструменты флориста. Нужны для аранжировки букетов и создания цветочных композиций. Минимум инструментов: ножи, ножницы, проволока, ленты, губки, упаковка — бумага, коробки, плёнка нескольких видов.

Кассовый аппарат и POS-система. Необходимы, чтобы продавать цветы и сувениры, выдавать чеки.

Компьютер и интернет. Пригодятся для управления заказами, инвентаризации, учёта и общения с клиентами, онлайн-продаж, маркетинга и закупок у поставщиков.

Грузовой автомобиль. Для доставки цветов клиентам и для перевозки товаров от поставщиков потребуется грузовик. Но можно воспользоваться и грузовым такси. Это дешевле, чем покупать собственную машину.

Каких сотрудников нанимать

Для работы цветочного магазина понадобятся специалисты разных направлений:

Флористы, они же исполняют роль продавцов-консультантов.

Менеджер по закупкам.

Маркетолог.

Бухгалтер.

Уборщик.

Курьеры, если есть услуга по доставке цветов покупателям.

Водитель и по совместительству грузчик для доставки цветов с оптовых баз.

Вы можете отдать весь функционал, кроме обязанностей флориста и закупщика, на аутсорс. Обратиться к другим компаниям — клинингу, доставке, грузчикам. А онлайн-бухгалтерию ИП можно доверить Точка Банку. Наши специалисты рассчитают налоги и взносы, помогут подготовить налоговую отчётность.

Как анализировать рынок

Чтобы понять перспективы и найти свою нишу, анализируйте рынок: конкурентов, тренды, предпочтения клиентов. Используйте советы экспертов, а также ориентируйтесь на свои сильные и слабые стороны.

Исследование конкурентов. Узнайте, какие цветочные магазины уже работают в вашем районе, какие цветы продают и какие услуги предоставляют. Это поможет выделиться на их фоне — придумать уникальное торговое предложение.

Изучите тренды. Просмотрите аккаунты в соцсетях известных флористов и цветочных салонов. Так вы поймёте, какие виды цветов и стили аранжировки сейчас популярны.

Опросите потенциальных клиентов. Проведите опросы среди целевой аудитории, чтобы понять её предпочтения, потребности и ожидания от цветочных магазинов.

Консультации с экспертами. Поговорите с опытными предпринимателями в индустрии, флористами и маркетологами, чтобы получить ценные советы и рекомендации.

SWOT-анализ. Проанализируйте потенциальные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для вашего бизнеса. Это поможет выбрать верную стратегию развития.

Как определить и привлечь целевую аудиторию

Целевая аудитория у цветочных магазинов широкая — это люди со средним достатком в возрасте от 20 до 50 лет. Их условно можно разделить на две большие группы:

Покупают цветы по праздникам и особым поводам: 8 Марта, день рождения, свидание. Чтобы их привлечь, делайте скидки на большие букеты: чем больше цветов в букете, тем ниже цена. Покупают цветы для декора. Для них работает модель подписки на регулярные букеты.

Вы также можете воспользоваться сервисом Точка Банк для создания портрета клиента. Он покажет пол, возраст и доходы вашей аудитории, а также динамику покупок, возврат клиентов и средний чек.

Что можно ещё сделать для привлечения клиентов:

Создавайте положительный опыт . Дружелюбный и профессиональный персонал вызовет у покупателей желание приходить снова.

Собирайте обратную связь . Отзывы клиентов помогут понять, что можно улучшить в работе вашего магазина.

Запустите интернет-продвижение . Эффективны SMM, таргетированная и контекстная реклама.

Начните продавать онлайн . В соцсетях, на маркетплейсах или через собственный сайт.

Сотрудничайте с другими компаниями . Например, с ресторанами для создания букетов на столы, с организаторами мероприятий и свадеб.

Проводите акции. Специальные предложения и сезонные скидки привлекут внимание новых клиентов и удержат существующих.

Полезно заполнить карточки магазина в 2ГИС и на Яндекс Картах. Некоторые клиенты находят нас там и приезжают по навигатору. Владислав Филимонов владелец цветочного магазина Anabelle в Екатеринбурге

Какие цветы продавать

Вот некоторые популярные виды цветов, которые часто продаются в цветочных магазинах:

Розы. Лучше иметь 6–8 видов.

Тюльпаны. На витрине должно быть 4–6 видов.

Хризантемы. Достаточно 3–4 видов.

Герберы. Можно приобрести цветы всех оттенков — красные, розовые, белые и жёлтые.

Лилии. Их покупают реже, чем другие цветы, из-за сильного аромата — поэтому достаточно заказать 1–2 вида.

Альстромерии, или перуанские лилии. Можно приобрести 1–2 вида для магазина. Самые ходовые — розовые и белые.

Гвоздики. Хватит 2–3 видов.

На чём ещё можно заработать

Цветочный магазин может зарабатывать не только на букетах. Дополнительно можно продавать аксессуары и упаковку, декоративные элементы для дома и сада, а также горшечные растения из собственного питомника.

Ещё цветочный магазин может получать доход от оформления мероприятий, проведения мастер-классов по флористике и продажи готовых подарочных наборов — например цветов с конфетами, вином или игрушками.

Цветочный магазин может зарабатывать на аэродизайне — шариках с гелием для праздников. Для этого нужны коды ОКВЭД 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» и 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг, не включённых в другие группировки».

Ещё один способ заработка — партнёрство с другими компаниями. Так мы сотрудничаем с кондитерской и продаём наборы, в которые включены тортик и цветы. Владислав Филимонов владелец цветочного магазина Anabelle в Екатеринбурге

О чём ещё нужно знать

Цветочный бизнес имеет свою специфику: он сезонный и сильно зависит от праздников. При этом цветы быстро портятся — около 60% товара приходится выбрасывать.