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Рентабельность продаж: что это, формула и расчёты

Иногда продажи растут, а прибыль нет. Чтобы понять, где теряются деньги, стоит разобраться с рентабельностью продаж — показателем, который отражает состояние бизнеса. Подробнее — в статье Точка Банк.

19.01.2026
334
334

Оглавление

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Разберём формулы и примеры расчётов рентабельности продаж, объясним, что делать, если показатель оказался ниже нормы.

Коротко
Рентабельность продаж — один из ключевых показателей эффективности бизнеса, отражающий долю прибыли в выручке. 
Показатель измеряется в процентах и позволяет оценить, насколько эффективно компания превращает выручку в прибыль. 
Оптимальные значения рентабельности зависят от отрасли и бизнес‑модели компании.

Рентабельность продаж: что это такое

Рентабельность продаж — показатель, который демонстрирует, сколько прибыли приносит бизнесу каждый рубль, вырученный с продаж.

ПРИМЕР
Кафе «Уютное» получает 1 млн ₽ выручки в месяц. Но после оплаты аренды, продуктов и выплаты зарплат остаётся всего 50 тыс. ₽ чистой прибыли. Рентабельность продаж всего 5%.
Кафе «Вкусное» также зарабатывает 1 млн ₽ в месяц, но благодаря более эффективной организации работы, оптимизации закупок и грамотному управлению расходами получает прибыль 150 тыс. ₽, а рентабельность составляет 15%.

Зачем нужна рентабельность продаж

Коэффициент рентабельности помогает предпринимателю оценивать эффективность проекта в цифрах.

По этому показателю можно:

  • определить, насколько оправданны цены и расходы;
  • сравнить эффективность разных направлений или филиалов;
  • увидеть, как изменяется прибыльность с течением времени;
  • принять решение — развивать бизнес, менять стратегию или оптимизировать процессы.
ПРИМЕР
Владелец цветочного салона заметил, что выручка стабильно держится на уровне 1,5 млн ₽ в месяц, но денег на развитие не остаётся.
После анализа финансовых показателей выяснилось, что чистая прибыль составляет всего 60 тыс. ₽, то есть 4%. Причина — слишком высокая закупочная цена у поставщиков.
Предприниматель решил закупать товары оптом и сменил транспортную компанию. В результате прибыль увеличилась в полтора раза, хотя продажи остались на прежнем уровне. Коэффициент рентабельности вырос до 6%.

Как рентабельность продаж влияет на бизнес

Показатель рентабельности отражается на всех сферах бизнеса. Низкая рентабельность говорит о том, что нужно пересматривать процессы и стратегию на рынке.

Высокая рентабельность позволяет:

  • Привлекать инвестиции — компания становится интересной для кредиторов.
  • Расширять бизнес — чем выше прибыль, тем больше возможностей для масштабирования и выхода на новые рынки.
  • Сохранять финансовую устойчивость — стабильная рентабельность помогает пережить сложные времена.
  • Развивать бренд — бизнес может вкладывать больше средств в маркетинг и продвижение.
  • Разрабатывать новые продукты — прибыль можно реинвестировать в инновации.
  • Создать сильную команду — компании с высокой рентабельностью могут привлекать топовых специалистов и обучать сотрудников.

Компания, которая регулярно мониторит показатель рентабельности:

1. Вовремя оптимизирует расходы, исключая неэффективные траты.

ПРИМЕР
Сеть продуктовых магазинов, заметив снижение рентабельности на 3%, проанализировала свои издержки и обнаружила, что 20% продуктов регулярно списываются из‑за просрочки. После корректировки графика поставок и внедрения системы прогнозирования спроса потери сократились до 5%. Рентабельность выросла до 18%.

2. Грамотно управляет запасами, планирует закупки.

ПРИМЕР
Производитель мебели, отслеживая рентабельность по каждой товарной позиции, выявил, что некоторые модели диванов залёживаются на складе. Компания скорректировала производственный план и начала выпускать больше популярных моделей. Складские расходы снизились на 15%.

3. Устанавливает оптимальные цены на продукты и услуги.

ПРИМЕР
Салон красоты, проанализировав рентабельность разных услуг, обнаружил, что стрижка стоит дешевле себестоимости из‑за высокой конкуренции. Руководство решило сделать стрижку базовой услугой для привлечения клиентов, а прибыль получать на дополнительных процедурах и уходе. В результате рентабельность продаж салона увеличилась на 12 процентных пунктов.

Формула рентабельности продаж

Чтобы вычислить коэффициент рентабельности, для начала нужно посчитать, сколько денег остаётся у бизнеса после всех трат. Для этого из общей суммы продаж вычитаем все затраты за определённый период. В список расходов входят:

  • обязательные налоговые платежи;
  • погашение банковских кредитов;
  • затраты на сырьё и материалы;
  • расходы на оборудование (ремонт, модернизация);
  • заработная плата работников;
  • прочие обязательные выплаты.

Формула расчёта:

Рентабельность = (Чистая прибыль ÷ Общая выручка) × 100%.

Возьмём для примера магазин, чья месячная выручка составила 850 000 ₽. После того как были покрыты все расходы, в распоряжении владельца осталось 170 000 ₽ чистой прибыли.

Подставляем значения в формулу:

170 000 ÷ 850 000 × 100% = 20%.

Это означает, что с каждого рубля, полученного от продаж, магазин зарабатывает 20 копеек чистой прибыли. Чем выше процент рентабельности, тем эффективнее работает компания и тем она устойчивее на рынке.

Примеры расчёта рентабельности продаж

Посмотрим, как формула работает на практике.

ПРИМЕР №1
Продуктовый магазин за месяц продал товаров на 3 000 000 ₽ — это выручка. После вычета всех расходов чистая прибыль составила 600 000 ₽.Рентабельность составила: (600 000 ÷ 3 000 000) × 100% = 20%.
Показатель означает, что каждый рубль выручки приносит 20 копеек прибыли. Это говорит о том, что бизнес работает успешно: расходы под контролем, процессы отлажены и можно задуматься о расширении.
ПРИМЕР №2
Такой же продуктовый магазин в соседнем районе заработал 2 500 000 ₽ выручки за месяц. Но после всех выплат и налогов осталось только 50 000 ₽ чистой прибыли.
Рентабельность составила: (50 000 ÷ 2 500 000) × 100% = 2%.
Показатель означает, что бизнес получает лишь 2 копейки прибыли с каждого рубля оборота. Это тревожный сигнал: расходы растут быстрее доходов. Владельцу стоит пересмотреть ценовую политику, расходы, ассортимент и проанализировать эффективность работы продавцов. Иногда даже небольшие корректировки ведут к росту результата.

Анализ показателей рентабельности продаж

Чтобы понять, насколько эффективно работает бизнес, нужно анализировать рентабельность в динамике.

Когда коэффициент рентабельности положительный, то есть больше нуля, — затраты окупаются. Но важно понимать, что для каждой сферы бизнеса будут свои нормы. Например, в производстве нормой считается коэффициент рентабельности 20–25%, в образовательных онлайн-проектах — около 50%.

Нулевое значение показателя рентабельности говорит о том, что компания лишь покрывает свои расходы, не генерируя дополнительной прибыли.

Отрицательный коэффициент рентабельности означает, что бизнес работает в убыток, расходы превышают доходы.

Классификация уровней рентабельности

1–5% Зона низкой рентабельности
5–20%Оптимальный диапазон для стабильной работы
20–30% и вышеВысокий уровень эффективности

Почему рентабельность может быть низкой

Иногда низкий уровень рентабельности — временное явление: бизнес вкладывается в развитие, закупает оборудование или открывает новые направления. Но если прибыль падает без видимых причин, стоит разобраться глубже.

  • Высокие издержки. Расходы на аренду, коммунальные услуги, логистику или налоги могут расти быстрее выручки. Например, компания арендует помещение, которое не используется полностью. Издержки растут, а прибыль уменьшается.
  • Ошибки в ценообразовании. Если цена не покрывает себестоимость, даже рост продаж не помогает. Например, магазин снижает цены, чтобы привлечь покупателей, но не пересчитывает маржу — в итоге продажи растут, а прибыль падает.
  • Снижение спроса. Когда рынок меняется, а компания не успевает адаптироваться, выручка падает, а расходы остаются прежними. Например, кафе теряет клиентов из-за новых конкурентов, но продолжает закупать продукты в прежних объёмах.
  • Ошибки в управлении запасами. Излишки товаров и несвоевременные закупки замораживают деньги. Например, торговая компания закупила сезонный товар, который не успела продать, — капитал завис в остатках, а прибыль снизилась.

Не стоит делать поспешных выводов при получении низких показателей. Главное — понимать сроки окупаемости и иметь чёткий план достижения положительного результата.

Как повысить рентабельность продаж

Повышение рентабельности — это системная работа, где важен каждый процент.

  1. Начните с анализа расходов: сравните условия поставщиков, договоритесь о скидках при оптовых закупках, проверьте аренду, связь, обслуживание оборудования. Иногда смена подрядчика выгоднее, чем поиск новых клиентов.
  2. Сделайте ставку на прибыльные товары и услуги. Продвигайте позиции с высокой маржой, предлагайте клиентам дополнительные сервисы — доставку, настройку, гарантию. Так можно увеличить прибыль без роста выручки.
  3. Посмотрите на логистику и налоги. Пересмотрите маршруты доставки, используйте льготы или спецрежимы, планируйте закупки заранее. Даже пара процентов экономии повышает общую доходность.
  4. Повышать цены стоит осторожно — только если рынок готов. Покажите клиентам ценность продукта: улучшите упаковку, сервис, скорость обслуживания.
  5. Иногда стоит убрать низкомаржинальные позиции. Лучше продавать меньше, но с большей отдачей.
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Как рентабельность продаж соотносится с другими показателями

Рентабельность тесно связана с другими показателями.

Рентабельность и прибыль

Если прибыль растёт, а рентабельность стоит на месте — расходы увеличиваются пропорционально доходам. Такая ситуация может быть нормальной, например, при масштабировании бизнеса. Но может быть и тревожным сигналом, если рост расходов необоснован.

Рентабельность и выручка

Можно иметь высокую выручку и низкую рентабельность, когда прибыль с каждой сделки минимальна. В таком случае стоит пересмотреть эффективность управления бизнесом, оценить конкурентные преимущества и проанализировать ценовую политику.

Рентабельность и оборот

Если оборот не меняется, а рентабельность растёт — бизнес стал работать эффективнее. Такое бывает, если компания грамотно оптимизирует затраты, повысила маржинальность и снизала операционные расходы.

ПРИМЕР
ИП Кладовкин владеет кофейней в спальном районе. В январе он продал 1 000 чашек кофе по 150 ₽. Выручка — 150 000 ₽, расходы — 135 000 ₽. Рентабельность составила: (15 000 ÷ 150 000) × 100% = 10%.
В феврале ИП Кладовкин сохранил тот же объём продаж, но пересмотрел закупки и логистику. Затраты снизились до 120 000 ₽, прибыль выросла до 30 000 ₽. Рентабельность составила: (30 000 ÷ 150 000) × 100% = 20%. Кофейня стала приносить вдвое больше прибыли при том же обороте.

Если бизнес растёт и требует вложений, например для открытия новых точек или закупки оборудования, поможет кредит на развитие бизнеса. Он даёт возможность масштабироваться без ущерба для текущей рентабельности.

Как часто следует пересчитывать рентабельность продаж

Оптимально считать ежемесячно — так проще отслеживать динамику и корректировать стратегию, если есть отклонения от нормы. В крупных компаниях расчёт делают ежеквартально и ежегодно.

Основные рекомендации для бизнеса

  1. Считайте рентабельность регулярно и анализируйте причины изменений.
  2. Не бойтесь временного снижения показателя — иногда это часть роста.
  3. Повышайте эффективность бизнеса за счёт оптимизации расходов и пересмотра бизнес-процессов.

Хорошая рентабельность — признак зрелого бизнеса, в котором каждый рубль выручки работает на результат.

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Вопросы по теме

Что такое порог рентабельности?

Порог рентабельности (точка безубыточности) — это объём выручки, при котором доходы бизнеса полностью покрывают все расходы, а прибыль равна нулю. После достижения этого уровня бизнес перестаёт работать в убыток.


Например, если порог рентабельности магазина составляет 300 000 ₽ в месяц, значит, при выручке 300 000 ₽ доходы покрывают все расходы. Выручка сверх этой суммы формирует прибыль.

Как интерпретировать результаты рентабельности?

Если коэффициент растёт, компания работает эффективно: доходы растут быстрее расходов. Если падает — ищите причину в издержках, ценах и спросе.

Какие ещё формулы важно знать предпринимателю?

Чтобы анализировать финансовое состояние компании, предпринимателю важно знать следующие показатели и формулы их расчёта:


— Валовая прибыль = Выручка − Себестоимость продаж.


— Операционная маржа = Операционная прибыль ÷ Выручка × 100%.


— Точка безубыточности = Постоянные расходы ÷ Маржинальный доход на единицу.


— Чистая прибыль = Выручка – (Себестоимость + Операционные расходы + Проценты по кредитам + Амортизация) – Налоги.


— ROI = Прибыль от инвестиций ÷ Объём инвестиций × 100%.


— ROE = Чистая прибыль ÷ Собственный капитал × 100%.


— Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы ÷ Краткосрочные обязательства.


— Оборачиваемость запасов = Себестоимость продаж ÷ Средняя величина запасов.


Эти показатели следует анализировать в совокупности, так как они взаимосвязаны и отражают разные стороны финансового состояния бизнеса.

О чём свидетельствует рост рентабельности продаж?

Рост рентабельности — хороший знак: предприятие становится более прибыльным, работает правильно и эффективно управляет своими ресурсами.

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Рентабельность продаж: формула, расчёты и влияние на бизнес — Точка Банк