Рентабельность продаж: что это, формула и расчёты

Владелец цветочного салона заметил, что выручка стабильно держится на уровне 1,5 млн ₽ в месяц, но денег на развитие не остаётся.

После анализа финансовых показателей выяснилось, что чистая прибыль составляет всего 60 тыс. ₽, то есть 4%. Причина — слишком высокая закупочная цена у поставщиков.

Предприниматель решил закупать товары оптом и сменил транспортную компанию. В результате прибыль увеличилась в полтора раза, хотя продажи остались на прежнем уровне. Коэффициент рентабельности вырос до 6%.

