Рентабельность продаж: что это, формула и расчёты

Разберём формулы и примеры расчётов рентабельности продаж, объясним, что делать, если показатель оказался ниже нормы.
Рентабельность продаж: что это такое
Рентабельность продаж — показатель, который демонстрирует, сколько прибыли приносит бизнесу каждый рубль, вырученный с продаж.
Зачем нужна рентабельность продаж
Коэффициент рентабельности помогает предпринимателю оценивать эффективность проекта в цифрах.
По этому показателю можно:
- определить, насколько оправданны цены и расходы;
- сравнить эффективность разных направлений или филиалов;
- увидеть, как изменяется прибыльность с течением времени;
- принять решение — развивать бизнес, менять стратегию или оптимизировать процессы.
Как рентабельность продаж влияет на бизнес
Показатель рентабельности отражается на всех сферах бизнеса. Низкая рентабельность говорит о том, что нужно пересматривать процессы и стратегию на рынке.
Высокая рентабельность позволяет:
- Привлекать инвестиции — компания становится интересной для кредиторов.
- Расширять бизнес — чем выше прибыль, тем больше возможностей для масштабирования и выхода на новые рынки.
- Сохранять финансовую устойчивость — стабильная рентабельность помогает пережить сложные времена.
- Развивать бренд — бизнес может вкладывать больше средств в маркетинг и продвижение.
- Разрабатывать новые продукты — прибыль можно реинвестировать в инновации.
- Создать сильную команду — компании с высокой рентабельностью могут привлекать топовых специалистов и обучать сотрудников.
Компания, которая регулярно мониторит показатель рентабельности:
1. Вовремя оптимизирует расходы, исключая неэффективные траты.
2. Грамотно управляет запасами, планирует закупки.
3. Устанавливает оптимальные цены на продукты и услуги.
Формула рентабельности продаж
Чтобы вычислить коэффициент рентабельности, для начала нужно посчитать, сколько денег остаётся у бизнеса после всех трат. Для этого из общей суммы продаж вычитаем все затраты за определённый период. В список расходов входят:
- обязательные налоговые платежи;
- погашение банковских кредитов;
- затраты на сырьё и материалы;
- расходы на оборудование (ремонт, модернизация);
- заработная плата работников;
- прочие обязательные выплаты.
Формула расчёта:
Рентабельность = (Чистая прибыль ÷ Общая выручка) × 100%.
Возьмём для примера магазин, чья месячная выручка составила 850 000 ₽. После того как были покрыты все расходы, в распоряжении владельца осталось 170 000 ₽ чистой прибыли.
Подставляем значения в формулу:
170 000 ÷ 850 000 × 100% = 20%.
Это означает, что с каждого рубля, полученного от продаж, магазин зарабатывает 20 копеек чистой прибыли. Чем выше процент рентабельности, тем эффективнее работает компания и тем она устойчивее на рынке.
Примеры расчёта рентабельности продаж
Посмотрим, как формула работает на практике.
Анализ показателей рентабельности продаж
Чтобы понять, насколько эффективно работает бизнес, нужно анализировать рентабельность в динамике.
Когда коэффициент рентабельности положительный, то есть больше нуля, — затраты окупаются. Но важно понимать, что для каждой сферы бизнеса будут свои нормы. Например, в производстве нормой считается коэффициент рентабельности 20–25%, в образовательных онлайн-проектах — около 50%.
Нулевое значение показателя рентабельности говорит о том, что компания лишь покрывает свои расходы, не генерируя дополнительной прибыли.
Отрицательный коэффициент рентабельности означает, что бизнес работает в убыток, расходы превышают доходы.
Классификация уровней рентабельности
|1–5%
|Зона низкой рентабельности
|5–20%
|Оптимальный диапазон для стабильной работы
|20–30% и выше
|Высокий уровень эффективности
Почему рентабельность может быть низкой
Иногда низкий уровень рентабельности — временное явление: бизнес вкладывается в развитие, закупает оборудование или открывает новые направления. Но если прибыль падает без видимых причин, стоит разобраться глубже.
- Высокие издержки. Расходы на аренду, коммунальные услуги, логистику или налоги могут расти быстрее выручки. Например, компания арендует помещение, которое не используется полностью. Издержки растут, а прибыль уменьшается.
- Ошибки в ценообразовании. Если цена не покрывает себестоимость, даже рост продаж не помогает. Например, магазин снижает цены, чтобы привлечь покупателей, но не пересчитывает маржу — в итоге продажи растут, а прибыль падает.
- Снижение спроса. Когда рынок меняется, а компания не успевает адаптироваться, выручка падает, а расходы остаются прежними. Например, кафе теряет клиентов из-за новых конкурентов, но продолжает закупать продукты в прежних объёмах.
- Ошибки в управлении запасами. Излишки товаров и несвоевременные закупки замораживают деньги. Например, торговая компания закупила сезонный товар, который не успела продать, — капитал завис в остатках, а прибыль снизилась.
Не стоит делать поспешных выводов при получении низких показателей. Главное — понимать сроки окупаемости и иметь чёткий план достижения положительного результата.
Как повысить рентабельность продаж
Повышение рентабельности — это системная работа, где важен каждый процент.
- Начните с анализа расходов: сравните условия поставщиков, договоритесь о скидках при оптовых закупках, проверьте аренду, связь, обслуживание оборудования. Иногда смена подрядчика выгоднее, чем поиск новых клиентов.
- Сделайте ставку на прибыльные товары и услуги. Продвигайте позиции с высокой маржой, предлагайте клиентам дополнительные сервисы — доставку, настройку, гарантию. Так можно увеличить прибыль без роста выручки.
- Посмотрите на логистику и налоги. Пересмотрите маршруты доставки, используйте льготы или спецрежимы, планируйте закупки заранее. Даже пара процентов экономии повышает общую доходность.
- Повышать цены стоит осторожно — только если рынок готов. Покажите клиентам ценность продукта: улучшите упаковку, сервис, скорость обслуживания.
- Иногда стоит убрать низкомаржинальные позиции. Лучше продавать меньше, но с большей отдачей.
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
1. Перейдите на страницу кредитов.
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 5 минут, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.
Как рентабельность продаж соотносится с другими показателями
Рентабельность тесно связана с другими показателями.
Рентабельность и прибыль
Если прибыль растёт, а рентабельность стоит на месте — расходы увеличиваются пропорционально доходам. Такая ситуация может быть нормальной, например, при масштабировании бизнеса. Но может быть и тревожным сигналом, если рост расходов необоснован.
Рентабельность и выручка
Можно иметь высокую выручку и низкую рентабельность, когда прибыль с каждой сделки минимальна. В таком случае стоит пересмотреть эффективность управления бизнесом, оценить конкурентные преимущества и проанализировать ценовую политику.
Рентабельность и оборот
Если оборот не меняется, а рентабельность растёт — бизнес стал работать эффективнее. Такое бывает, если компания грамотно оптимизирует затраты, повысила маржинальность и снизала операционные расходы.
Если бизнес растёт и требует вложений, например для открытия новых точек или закупки оборудования, поможет кредит на развитие бизнеса. Он даёт возможность масштабироваться без ущерба для текущей рентабельности.
Как часто следует пересчитывать рентабельность продаж
Оптимально считать ежемесячно — так проще отслеживать динамику и корректировать стратегию, если есть отклонения от нормы. В крупных компаниях расчёт делают ежеквартально и ежегодно.
Основные рекомендации для бизнеса
- Считайте рентабельность регулярно и анализируйте причины изменений.
- Не бойтесь временного снижения показателя — иногда это часть роста.
- Повышайте эффективность бизнеса за счёт оптимизации расходов и пересмотра бизнес-процессов.
Хорошая рентабельность — признак зрелого бизнеса, в котором каждый рубль выручки работает на результат.
Читайте также в Бизнес-энциклопедии Точка Банка: