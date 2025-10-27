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Бизнес на видеоиграх в 2026 году

Заработок на видеоиграх может быть и подработкой, и полноценным бизнесом. Разбираемся, какие направления доступны в 2026 году, сколько они могут приносить, с какими рисками можно столкнуться и как правильно оформить деятельность.

07.09.2026
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Коротко
Заработать на играх можно разными способами: стримы и видео приносят от 1 000 ₽ в месяц на старте и от 100 000 ₽ с набранной аудитории, киберспорт — от 20 000 ₽ у новичков до 100 000 ₽ у профи, разработка игр — от 60 000 ₽. Свой проект с инди‑игрой или в Roblox может выстрелить на миллионы, а может и не окупиться.
Налог платят с любого из этих доходов, а регистрироваться нужно при признаках предпринимательства — это самостоятельная деятельность на свой риск, направленная на систематическое получение дохода. До 2,4 млн ₽ в год и без сотрудников подойдёт самозанятость или ИП на НПД, дальше — ИП на других налоговых режимах или ООО.

Рынок видеоигр в цифрах

По данным Newzoo, в 2025 году мировой рынок видеоигр достиг 201,6 млрд $ — на 9,1% больше, чем годом ранее.

В России, по оценкам, которые приводят «Ведомости», объём рынка в 2025 году составил 170–200 млрд ₽. По данным исследования «Гейминг в России 2026», в видеоигры играют около 106–110 млн россиян, а каждый третий взрослый делает это ежедневно.

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Онлайн-бизнес: топ идей для заработка в интернете

Популярные способы заработка на играх

Сравним девять способов заработка. Цифры дохода в таблице ориентировочные.

НаправлениеНачальный доходВозможный доход
1Стримы и видео об играхОт 1 000 ₽/мес. на донатах и подпискахОт 100 000 ₽/мес. на рекламе и партнёрских программах
2КосплейОт 5 000 ₽ за фотосессиюОт 10 000 ₽/мес. при регулярных заказах
3Торговля внутриигровыми предметами и аккаунтами1 000–5 000 ₽/мес.От 20 000 ₽/мес.
4Бустинг, прокачка и коучингОт 5 000 ₽/мес., коучинг — от 1 000 ₽ за сессию10 000–60 000 ₽/мес. и выше
5Киберспорт как карьера игрокаОт 20 000 ₽/мес.От 100 000 ₽/мес.
6Киберспорт как бизнесЗависит от формата — турнир, команда или клуб


Для компьютерного клуба — около 850 000 ₽ выручки в месяц


7Разработка игр по найму или на заказОт 60 000 ₽/мес.До 180 000 ₽/мес.; руководители — от 250 000 ₽
8Тестирование игр и контроль качества по найму или на заказОт 50 000 ₽/мес.До 150 000 ₽/мес.
9Свой проект, например инди-игра или RobloxОт 10 000 ₽/мес. с первых продажДо нескольких миллионов, если проект становится популярным

Оформление бизнеса на видеоиграх

Главное правило такое: если доход разовый, достаточно задекларировать его как физлицо. Если зарабатываете регулярно, статус нужно оформить — иначе это незаконное предпринимательство: могут назначить штраф по статье 14.1 КоАП РФ и доначислить налоги.

Физлица без статуса: как платят налог

Физлица платят НДФЛ по прогрессивной шкале: ставка начинается с 13% и растёт вместе с доходом. Дальше всё зависит от того, от кого пришли деньги:

  1. От российской компании или ИП. Например, если работаете по договору с рекламодателем, — в таком случае заказчик удерживает НДФЛ и перечисляет его в бюджет как налоговый агент.
  2. От физлиц. Налог считаете и платите самостоятельно.
  3. С зарубежной площадки. Налог тоже считаете и платите самостоятельно.

Если платите НДФЛ сами, декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, а налог уплатить до 15 июля.

Комментарий эксперта

Донаты — место, где стримеры часто ошибаются. Если зритель просто перевёл деньги, это подарок, и НДФЛ с него не платят, — пункт 18.1 статьи 217 НК РФ. Но если за донат вы пускаете в закрытый чат, зачитываете сообщение или открываете доступ к контенту, это уже оплата услуги, и налог возникает.

Татьяна НаумоваТатьяна Наумова
Татьяна НаумоваЭксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Самозанятость, ИП или ООО: когда нужно оформлять 

Деятельность нужно оформить официально, если есть три признака предпринимательства из статьи 2 ГК РФ

  1. Деятельность направлена на систематическое получение прибыли — даже если её пока нет.
  2. Вы действуете самостоятельно, а не по трудовому договору.
  3. Риски несёте сами.

Варианты оформления:

  • Самозанятость (НПД). Подходит при доходе до 2,4 млн ₽ в год и без работников в штате. Налог — 4–6%, отчётности и обязательных взносов нет. НПД нельзя применять для перепродажи, в том числе игровых ценностей.
  • ИП на НПД. Условия те же, что при самозанятости без ИП, но статус предпринимателя уже оформлен. Вариант для тех, кто рассчитывает вырасти: когда доход выйдет за 2,4 млн ₽, достаточно сменить налоговый режим — регистрировать ИП отдельно не придётся.
  • ИП на УСН или другом режиме. Подходит, если у вас есть работники в штате или вы не можете применять НПД.
  • ООО. Обычно выбирают, если есть партнёры, инвесторы или крупные обороты. Нужны бухучёт и уставный капитал от 10 000 ₽.

ИП и ООО могут применять УСН со ставкой 6% с доходов или 15% с доходов за вычетом расходов. С 2026 года при доходе за год выше 20 млн ₽ на УСН нужно платить НДС.

Со скольких лет можно открыть ИП

Кто такой предприниматель и чем занимается

Какую систему налогообложения выбрать

После регистрации ИП и ООО могут открыть расчётный счёт для бизнеса — на него принимают выручку, в том числе из-за рубежа, с прохождением валютного контроля. Самозанятому без ИП отдельный расчетный счёт для работы недоступен, он использует текущий счёт физлица.

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Контент: стримы, видео и косплей

Игровой контент — один из простых способов начать зарабатывать на играх. Достаточно уметь интересно рассказывать, играть и удерживать внимание зрителей.

Проведение прямых трансляций (стримов)

Стримить можно на RUTUBE, VK Play Live, Twitch и YouTube.

Как начать:

  1. Выберите платформу и игру, в которую интересно играть.
  2. Настройте камеру, микрофон и программу для трансляции.
  3. Проводите эфиры регулярно, хотя бы 2–3 раза в неделю.
  4. Добавьте ссылки на донаты или партнёрки.

Сколько можно зарабатывать: от 1 000 ₽ в месяц, потолка нет. Новички получают донаты и поддержку зрителей, а опытные стримеры — ещё доход от рекламы и интеграций с брендами.

Монетизация видеоконтента об играх

Подойдут VK Видео, RUTUBE и YouTube.

Как начать:

  1. Выберите формат: летсплеи, обзоры, гайды или Shorts.
  2. Публикуйте 2–3 видео в неделю.
  3. Подключите доступные способы заработка — донаты, рекламные интеграции и партнёрские программы.

Сколько можно зарабатывать: от 1 000 ₽ в месяц у начинающих авторов, до 100 000 ₽ и больше у активных каналов с постоянной аудиторией.

Косплей

Косплей — это создание костюмов и образов героев из видеоигр. На нём зарабатывают через фотосессии, выступления и заказы на костюмы.

Как начать:

  1. Выберите героя и соберите первый образ.
  2. Публикуйте фото в социальных сетях.
  3. Принимайте заказы на костюмы или съёмки.
  4. Подключите фан-поддержку или сотрудничайте с брендами, которые ищут косплееров для рекламы.

Сколько можно зарабатывать: от 5 000 ₽ за фотосессию до десятков тысяч рублей в месяц при регулярных заказах и активной аудитории.

Продажа игровых ценностей (Real Money Trade)

Real Money Trade (RMT) — это обмен внутриигровых предметов, валюты или аккаунтов на реальные деньги.

Торговля внутриигровыми предметами

Торговать скинами и другими игровыми ценностями можно через Steam Community Market — официальный рынок Valve для CS 2, Dota 2 и других игр.

Как это работает: после продажи деньги поступают в Steam Wallet. Их можно тратить внутри Steam, но нельзя вывести на банковский счёт или обменять на наличные. Для торговли с выводом реальных денег используют сторонние площадки.

Там опытные трейдеры зарабатывают больше: покупают скины дешевле, ждут роста цены и продают дороже — особенно во время турниров и обновлений.

Сколько можно заработать: новички могут получать 1 000–5 000 ₽ в месяц, продавая недорогие предметы. Трейдеры с опытом — от 20 000 ₽ и выше, если умеют ловить удачный момент на рынке.

Продажа аккаунтов и прокачанных персонажей

Готовые аккаунты с высоким уровнем, редкими скинами или достижениями продают тем, кто хочет начать играть без долгой прокачки. 

Важный нюанс: правила площадки могут запрещать продажу и передачу аккаунтов, поэтому сначала нужно проверить пользовательское соглашение.

Как это работает: аккаунт выставляют на продажу на специализированных площадках. Сделку проводят через посредников или системы с гарантом, чтобы избежать обмана.

Сколько можно заработать: простые аккаунты могут стоить несколько тысяч рублей, а прокачанные или редкие — от 10 000 ₽ и выше.

Платные услуги по прокачке персонажей и бустингу

Бустинг — это когда опытный игрок помогает другому повысить уровень, рейтинг или пройти сложный этап игры. 

Как это работает: игрок за плату прокачивает аккаунт клиента или играет с ним в команде, помогая выиграть больше матчей. Отдельное направление — коучинг, когда игрок не выполняет задачу за клиента, а обучает его и разбирает ошибки.

Сколько можно заработать: новички зарабатывают от 5 000 ₽ в месяц, выполняя простые заказы. Опытные бустеры получают 10 000–60 000 ₽ и выше, особенно в сезоны рейтинговых обновлений. 

Киберспорт и турниры

На киберспорте можно зарабатывать как игрок или строить вокруг него бизнес — например организовывать турниры и открывать клубы.

Киберспорт как карьера

Популярные дисциплины — Dota 2, CS 2, Valorant, PUBG, Mobile Legends и другие. Игроки тренируются по расписанию, входят в составы команд, выступают на турнирах и получают призовые, зарплаты и бонусы от спонсоров.

Как начать:

  1. Играйте в соревновательных режимах на Steam, Faceit или VK Play.
  2. Прокачивайте рейтинг и собирайте команду.
  3. Участвуйте в онлайн-турнирах и открытых квалификациях.

Сколько можно зарабатывать: новички — от 20 000 ₽ в месяц за счёт небольших турниров и стримов. Профессионалы — от 100 000 ₽ и выше, включая призы, оклад от клуба и спонсорские контракты.

Киберспорт как бизнес

Можно организовывать турниры, управлять командами или запускать киберспортивные школы и клубы.

Как начать:

  1. Проведите онлайн-турнир.
  2. Соберите команду и найдите партнёров или спонсора.
  3. Запустите собственный клуб или арену для тренировок.

Сколько можно зарабатывать: медианная выручка одного клуба составляет около 850 000 ₽ в месяц. Фактическая прибыль зависит от расходов на аренду, оборудование, зарплаты и других затрат.

Как открыть компьютерный клуб с нуля

Работа в игровой индустрии

Игровая индустрия объединяет сотни профессий: от программистов и художников до тестировщиков и сценаристов. Можно работать удалённо, в команде или фрилансером.

Разработка игр

Разработка игр — это работа команды программистов, дизайнеров, сценаристов, художников и звукорежиссёров.

Как начать:

  1. Выберите роль: программист, дизайнер, сценарист или художник.
  2. Изучите базовые навыки в онлайн-курсах или по бесплатным материалам движков.
  3. Сделайте первую простую игру или демопроект.
  4. Попытайтесь найти заказы или присоединиться к команде разработчиков.

Сколько можно зарабатывать: от 60 000 ₽ у новичков до 180 000 ₽ у опытных специалистов. Руководители команд получают от 250 000 ₽.

Тестирование и контроль качества

Тестировщик проверяет уровни, механику, интерфейс и стабильность, чтобы игра не вылетала и не ломала сюжет. Работают QA-специалисты в игровых студиях, инди-командах и на фрилансе.

Как начать:

  1. Изучите основы тестирования и баг-репортинга.
  2. Пройдите онлайн-курс или стажировку в игровой студии.
  3. Соберите портфолио с примерами найденных багов и тест-отчётов.
  4. Подайте резюме или присоединитесь к команде разработчиков.

Сколько можно зарабатывать: от 50 000 ₽ у новичков до 150 000 ₽ у специалистов с опытом. Автоматизаторы и руководители QA-команд — до 300 000 ₽.

Свой проект

Здесь вы выступаете не как исполнитель, а как владелец продукта. Начать разрабатывать игры можно с нуля или на готовой платформе вроде Roblox.

Собственная игровая студия или инди-проект

Свою игру продают через Steam, RuStore, VK Play или мобильные магазины. Делать её можно в одиночку или собрать небольшую команду.

Как начать:

  1. Выберите нишу и жанр игры.
  2. Разработайте демоверсию.
  3. Сделайте игру общедоступной и начните продвижение.
  4. Подключите монетизацию и рекламу.

Сколько можно зарабатывать: от 10 000 ₽ в месяц с первых продаж до нескольких миллионов, если проект станет популярным.

Создание игр в Roblox

Roblox — платформа, где можно создавать собственные игры с помощью бесплатного Roblox Studio. В 2025 году её средняя дневная аудитория достигла 127 млн пользователей, а за год платформа выплатила создателям 1,5 млрд $.

Как начать:

  1. Освойте основные инструменты Roblox Studio.
  2. Создайте простую игру и протестируйте её.
  3. Опубликуйте игру на платформе.
  4. Подключите монетизацию, например платный доступ или покупки внутри игры.
  5. Продвигайте проект и развивайте его с учётом реакции игроков.

Сколько можно зарабатывать: доход зависит от популярности игры и модели монетизации. Вывести его через программу Developer Exchange можно, накопив минимум 100 000 Robux.

Подготовка бизнес-плана

Независимо от масштаба — стримы, разработка игр или киберспортивный клуб — подготовьте бизнес-план. Он структурирует проект, поможет оценить затраты и доходы, спрогнозировать развитие и показать серьёзность намерений партнёрам или инвесторам.

Что такое бизнес-план и как его составить

Точка Банк поможет подготовить бизнес-план с учётом специфики игровой индустрии. Просто опишите проект, и сервис структурирует идею в рабочий документ.

Бизнес-план онлайн

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Риски заработка на видеоиграх

Основные из них:

  1. Нестабильный доход. У стримеров, авторов контента и разработчиков собственных игр заработок может заметно меняться от месяца к месяцу.
  2. Ограничения площадок. Правила конкретной игры или сервиса могут запрещать продажу и передачу аккаунтов — нарушение грозит блокировкой.
  3. Мошенничество. При продаже игровых предметов и аккаунтов особенно рискованны сделки вне официальных площадок.
  4. Налоги. Самозанятость подходит не для любого способа заработка из этой статьи. Так, для перепродажи нужно выбрать другой вариант оформления, например ИП на УСН.

Вопросы по теме

Как зарабатывать на обучении и коучинге в играх?

Начать можно с разовых консультаций, затем перейти к регулярному обучению или создать собственный курс. Стоимость одной сессии начинается примерно от 1 000 ₽ и зависит от игры, опыта, репутации тренера.

Как работают партнёрские программы в игровой сфере?

Издатели игр, игровые сервисы и магазины могут платить авторам за привлечённых пользователей. Вознаграждение начисляют за целевое действие, например переход по ссылке, регистрацию или заказ. Выплата может быть фиксированной или составлять процент от суммы заказа.

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Бизнес на видеоиграх в 2026 году: 9 способов заработка + оформление — Точка Банк