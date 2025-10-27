Бизнес на видеоиграх в 2026 году

Рынок видеоигр в цифрах
По данным Newzoo, в 2025 году мировой рынок видеоигр достиг 201,6 млрд $ — на 9,1% больше, чем годом ранее.
В России, по оценкам, которые приводят «Ведомости», объём рынка в 2025 году составил 170–200 млрд ₽. По данным исследования «Гейминг в России 2026», в видеоигры играют около 106–110 млн россиян, а каждый третий взрослый делает это ежедневно.
Популярные способы заработка на играх
Сравним девять способов заработка. Цифры дохода в таблице ориентировочные.
|№
|Направление
|Начальный доход
|Возможный доход
|1
|Стримы и видео об играх
|От 1 000 ₽/мес. на донатах и подписках
|От 100 000 ₽/мес. на рекламе и партнёрских программах
|2
|Косплей
|От 5 000 ₽ за фотосессию
|От 10 000 ₽/мес. при регулярных заказах
|3
|Торговля внутриигровыми предметами и аккаунтами
|1 000–5 000 ₽/мес.
|От 20 000 ₽/мес.
|4
|Бустинг, прокачка и коучинг
|От 5 000 ₽/мес., коучинг — от 1 000 ₽ за сессию
|10 000–60 000 ₽/мес. и выше
|5
|Киберспорт как карьера игрока
|От 20 000 ₽/мес.
|От 100 000 ₽/мес.
|6
|Киберспорт как бизнес
|Зависит от формата — турнир, команда или клуб
|Для компьютерного клуба — около 850 000 ₽ выручки в месяц
|7
|Разработка игр по найму или на заказ
|От 60 000 ₽/мес.
|До 180 000 ₽/мес.; руководители — от 250 000 ₽
|8
|Тестирование игр и контроль качества по найму или на заказ
|От 50 000 ₽/мес.
|До 150 000 ₽/мес.
|9
|Свой проект, например инди-игра или Roblox
|От 10 000 ₽/мес. с первых продаж
|До нескольких миллионов, если проект становится популярным
Оформление бизнеса на видеоиграх
Главное правило такое: если доход разовый, достаточно задекларировать его как физлицо. Если зарабатываете регулярно, статус нужно оформить — иначе это незаконное предпринимательство: могут назначить штраф по статье 14.1 КоАП РФ и доначислить налоги.
Физлица без статуса: как платят налог
Физлица платят НДФЛ по прогрессивной шкале: ставка начинается с 13% и растёт вместе с доходом. Дальше всё зависит от того, от кого пришли деньги:
- От российской компании или ИП. Например, если работаете по договору с рекламодателем, — в таком случае заказчик удерживает НДФЛ и перечисляет его в бюджет как налоговый агент.
- От физлиц. Налог считаете и платите самостоятельно.
- С зарубежной площадки. Налог тоже считаете и платите самостоятельно.
Если платите НДФЛ сами, декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, а налог уплатить до 15 июля.
Самозанятость, ИП или ООО: когда нужно оформлять
Деятельность нужно оформить официально, если есть три признака предпринимательства из статьи 2 ГК РФ:
- Деятельность направлена на систематическое получение прибыли — даже если её пока нет.
- Вы действуете самостоятельно, а не по трудовому договору.
- Риски несёте сами.
Варианты оформления:
- Самозанятость (НПД). Подходит при доходе до 2,4 млн ₽ в год и без работников в штате. Налог — 4–6%, отчётности и обязательных взносов нет. НПД нельзя применять для перепродажи, в том числе игровых ценностей.
- ИП на НПД. Условия те же, что при самозанятости без ИП, но статус предпринимателя уже оформлен. Вариант для тех, кто рассчитывает вырасти: когда доход выйдет за 2,4 млн ₽, достаточно сменить налоговый режим — регистрировать ИП отдельно не придётся.
- ИП на УСН или другом режиме. Подходит, если у вас есть работники в штате или вы не можете применять НПД.
- ООО. Обычно выбирают, если есть партнёры, инвесторы или крупные обороты. Нужны бухучёт и уставный капитал от 10 000 ₽.
ИП и ООО могут применять УСН со ставкой 6% с доходов или 15% с доходов за вычетом расходов. С 2026 года при доходе за год выше 20 млн ₽ на УСН нужно платить НДС.
После регистрации ИП и ООО могут открыть расчётный счёт для бизнеса — на него принимают выручку, в том числе из-за рубежа, с прохождением валютного контроля. Самозанятому без ИП отдельный расчетный счёт для работы недоступен, он использует текущий счёт физлица.
Контент: стримы, видео и косплей
Игровой контент — один из простых способов начать зарабатывать на играх. Достаточно уметь интересно рассказывать, играть и удерживать внимание зрителей.
Проведение прямых трансляций (стримов)
Стримить можно на RUTUBE, VK Play Live, Twitch и YouTube.
Как начать:
- Выберите платформу и игру, в которую интересно играть.
- Настройте камеру, микрофон и программу для трансляции.
- Проводите эфиры регулярно, хотя бы 2–3 раза в неделю.
- Добавьте ссылки на донаты или партнёрки.
Сколько можно зарабатывать: от 1 000 ₽ в месяц, потолка нет. Новички получают донаты и поддержку зрителей, а опытные стримеры — ещё доход от рекламы и интеграций с брендами.
Монетизация видеоконтента об играх
Подойдут VK Видео, RUTUBE и YouTube.
Как начать:
- Выберите формат: летсплеи, обзоры, гайды или Shorts.
- Публикуйте 2–3 видео в неделю.
- Подключите доступные способы заработка — донаты, рекламные интеграции и партнёрские программы.
Сколько можно зарабатывать: от 1 000 ₽ в месяц у начинающих авторов, до 100 000 ₽ и больше у активных каналов с постоянной аудиторией.
Косплей
Косплей — это создание костюмов и образов героев из видеоигр. На нём зарабатывают через фотосессии, выступления и заказы на костюмы.
Как начать:
- Выберите героя и соберите первый образ.
- Публикуйте фото в социальных сетях.
- Принимайте заказы на костюмы или съёмки.
- Подключите фан-поддержку или сотрудничайте с брендами, которые ищут косплееров для рекламы.
Сколько можно зарабатывать: от 5 000 ₽ за фотосессию до десятков тысяч рублей в месяц при регулярных заказах и активной аудитории.
Продажа игровых ценностей (Real Money Trade)
Real Money Trade (RMT) — это обмен внутриигровых предметов, валюты или аккаунтов на реальные деньги.
Торговля внутриигровыми предметами
Торговать скинами и другими игровыми ценностями можно через Steam Community Market — официальный рынок Valve для CS 2, Dota 2 и других игр.
Как это работает: после продажи деньги поступают в Steam Wallet. Их можно тратить внутри Steam, но нельзя вывести на банковский счёт или обменять на наличные. Для торговли с выводом реальных денег используют сторонние площадки.
Там опытные трейдеры зарабатывают больше: покупают скины дешевле, ждут роста цены и продают дороже — особенно во время турниров и обновлений.
Сколько можно заработать: новички могут получать 1 000–5 000 ₽ в месяц, продавая недорогие предметы. Трейдеры с опытом — от 20 000 ₽ и выше, если умеют ловить удачный момент на рынке.
Продажа аккаунтов и прокачанных персонажей
Готовые аккаунты с высоким уровнем, редкими скинами или достижениями продают тем, кто хочет начать играть без долгой прокачки.
Важный нюанс: правила площадки могут запрещать продажу и передачу аккаунтов, поэтому сначала нужно проверить пользовательское соглашение.
Как это работает: аккаунт выставляют на продажу на специализированных площадках. Сделку проводят через посредников или системы с гарантом, чтобы избежать обмана.
Сколько можно заработать: простые аккаунты могут стоить несколько тысяч рублей, а прокачанные или редкие — от 10 000 ₽ и выше.
Платные услуги по прокачке персонажей и бустингу
Бустинг — это когда опытный игрок помогает другому повысить уровень, рейтинг или пройти сложный этап игры.
Как это работает: игрок за плату прокачивает аккаунт клиента или играет с ним в команде, помогая выиграть больше матчей. Отдельное направление — коучинг, когда игрок не выполняет задачу за клиента, а обучает его и разбирает ошибки.
Сколько можно заработать: новички зарабатывают от 5 000 ₽ в месяц, выполняя простые заказы. Опытные бустеры получают 10 000–60 000 ₽ и выше, особенно в сезоны рейтинговых обновлений.
Киберспорт и турниры
На киберспорте можно зарабатывать как игрок или строить вокруг него бизнес — например организовывать турниры и открывать клубы.
Киберспорт как карьера
Популярные дисциплины — Dota 2, CS 2, Valorant, PUBG, Mobile Legends и другие. Игроки тренируются по расписанию, входят в составы команд, выступают на турнирах и получают призовые, зарплаты и бонусы от спонсоров.
Как начать:
- Играйте в соревновательных режимах на Steam, Faceit или VK Play.
- Прокачивайте рейтинг и собирайте команду.
- Участвуйте в онлайн-турнирах и открытых квалификациях.
Сколько можно зарабатывать: новички — от 20 000 ₽ в месяц за счёт небольших турниров и стримов. Профессионалы — от 100 000 ₽ и выше, включая призы, оклад от клуба и спонсорские контракты.
Киберспорт как бизнес
Можно организовывать турниры, управлять командами или запускать киберспортивные школы и клубы.
Как начать:
- Проведите онлайн-турнир.
- Соберите команду и найдите партнёров или спонсора.
- Запустите собственный клуб или арену для тренировок.
Сколько можно зарабатывать: медианная выручка одного клуба составляет около 850 000 ₽ в месяц. Фактическая прибыль зависит от расходов на аренду, оборудование, зарплаты и других затрат.
Работа в игровой индустрии
Игровая индустрия объединяет сотни профессий: от программистов и художников до тестировщиков и сценаристов. Можно работать удалённо, в команде или фрилансером.
Разработка игр
Разработка игр — это работа команды программистов, дизайнеров, сценаристов, художников и звукорежиссёров.
Как начать:
- Выберите роль: программист, дизайнер, сценарист или художник.
- Изучите базовые навыки в онлайн-курсах или по бесплатным материалам движков.
- Сделайте первую простую игру или демопроект.
- Попытайтесь найти заказы или присоединиться к команде разработчиков.
Сколько можно зарабатывать: от 60 000 ₽ у новичков до 180 000 ₽ у опытных специалистов. Руководители команд получают от 250 000 ₽.
Тестирование и контроль качества
Тестировщик проверяет уровни, механику, интерфейс и стабильность, чтобы игра не вылетала и не ломала сюжет. Работают QA-специалисты в игровых студиях, инди-командах и на фрилансе.
Как начать:
- Изучите основы тестирования и баг-репортинга.
- Пройдите онлайн-курс или стажировку в игровой студии.
- Соберите портфолио с примерами найденных багов и тест-отчётов.
- Подайте резюме или присоединитесь к команде разработчиков.
Сколько можно зарабатывать: от 50 000 ₽ у новичков до 150 000 ₽ у специалистов с опытом. Автоматизаторы и руководители QA-команд — до 300 000 ₽.
Свой проект
Здесь вы выступаете не как исполнитель, а как владелец продукта. Начать разрабатывать игры можно с нуля или на готовой платформе вроде Roblox.
Собственная игровая студия или инди-проект
Свою игру продают через Steam, RuStore, VK Play или мобильные магазины. Делать её можно в одиночку или собрать небольшую команду.
Как начать:
- Выберите нишу и жанр игры.
- Разработайте демоверсию.
- Сделайте игру общедоступной и начните продвижение.
- Подключите монетизацию и рекламу.
Сколько можно зарабатывать: от 10 000 ₽ в месяц с первых продаж до нескольких миллионов, если проект станет популярным.
Создание игр в Roblox
Roblox — платформа, где можно создавать собственные игры с помощью бесплатного Roblox Studio. В 2025 году её средняя дневная аудитория достигла 127 млн пользователей, а за год платформа выплатила создателям 1,5 млрд $.
Как начать:
- Освойте основные инструменты Roblox Studio.
- Создайте простую игру и протестируйте её.
- Опубликуйте игру на платформе.
- Подключите монетизацию, например платный доступ или покупки внутри игры.
- Продвигайте проект и развивайте его с учётом реакции игроков.
Сколько можно зарабатывать: доход зависит от популярности игры и модели монетизации. Вывести его через программу Developer Exchange можно, накопив минимум 100 000 Robux.
Подготовка бизнес-плана
Независимо от масштаба — стримы, разработка игр или киберспортивный клуб — подготовьте бизнес-план. Он структурирует проект, поможет оценить затраты и доходы, спрогнозировать развитие и показать серьёзность намерений партнёрам или инвесторам.
Точка Банк поможет подготовить бизнес-план с учётом специфики игровой индустрии. Просто опишите проект, и сервис структурирует идею в рабочий документ.
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Риски заработка на видеоиграх
Основные из них:
- Нестабильный доход. У стримеров, авторов контента и разработчиков собственных игр заработок может заметно меняться от месяца к месяцу.
- Ограничения площадок. Правила конкретной игры или сервиса могут запрещать продажу и передачу аккаунтов — нарушение грозит блокировкой.
- Мошенничество. При продаже игровых предметов и аккаунтов особенно рискованны сделки вне официальных площадок.
- Налоги. Самозанятость подходит не для любого способа заработка из этой статьи. Так, для перепродажи нужно выбрать другой вариант оформления, например ИП на УСН.