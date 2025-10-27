Бизнес на видеоиграх в 2026 году

Коротко Налог платят с любого из этих доходов, а регистрироваться нужно при признаках предпринимательства — это самостоятельная деятельность на свой риск, направленная на систематическое получение дохода. До 2,4 млн ₽ в год и без сотрудников подойдёт самозанятость или ИП на НПД, дальше — ИП на других налоговых режимах или ООО.

Заработать на играх можно разными способами: стримы и видео приносят от 1 000 ₽ в месяц на старте и от 100 000 ₽ с набранной аудитории, киберспорт — от 20 000 ₽ у новичков до 100 000 ₽ у профи, разработка игр — от 60 000 ₽. Свой проект с инди‑игрой или в Roblox может выстрелить на миллионы, а может и не окупиться.

Рынок видеоигр в цифрах

По данным Newzoo, в 2025 году мировой рынок видеоигр достиг 201,6 млрд $ — на 9,1% больше, чем годом ранее.

В России, по оценкам, которые приводят «Ведомости», объём рынка в 2025 году составил 170–200 млрд ₽. По данным исследования «Гейминг в России 2026», в видеоигры играют около 106–110 млн россиян, а каждый третий взрослый делает это ежедневно.

Популярные способы заработка на играх

Сравним девять способов заработка. Цифры дохода в таблице ориентировочные.

№ Направление Начальный доход Возможный доход 1 Стримы и видео об играх От 1 000 ₽/мес. на донатах и подписках От 100 000 ₽/мес. на рекламе и партнёрских программах 2 Косплей От 5 000 ₽ за фотосессию От 10 000 ₽/мес. при регулярных заказах 3 Торговля внутриигровыми предметами и аккаунтами 1 000–5 000 ₽/мес. От 20 000 ₽/мес. 4 Бустинг, прокачка и коучинг От 5 000 ₽/мес., коучинг — от 1 000 ₽ за сессию 10 000–60 000 ₽/мес. и выше 5 Киберспорт как карьера игрока От 20 000 ₽/мес. От 100 000 ₽/мес. 6 Киберспорт как бизнес Зависит от формата — турнир, команда или клуб





Для компьютерного клуба — около 850 000 ₽ выручки в месяц





7 Разработка игр по найму или на заказ От 60 000 ₽/мес. До 180 000 ₽/мес.; руководители — от 250 000 ₽ 8 Тестирование игр и контроль качества по найму или на заказ От 50 000 ₽/мес. До 150 000 ₽/мес. 9 Свой проект, например инди-игра или Roblox От 10 000 ₽/мес. с первых продаж До нескольких миллионов, если проект становится популярным

Оформление бизнеса на видеоиграх

Главное правило такое: если доход разовый, достаточно задекларировать его как физлицо. Если зарабатываете регулярно, статус нужно оформить — иначе это незаконное предпринимательство: могут назначить штраф по статье 14.1 КоАП РФ и доначислить налоги.

Физлица без статуса: как платят налог

Физлица платят НДФЛ по прогрессивной шкале: ставка начинается с 13% и растёт вместе с доходом. Дальше всё зависит от того, от кого пришли деньги:

От российской компании или ИП. Например, если работаете по договору с рекламодателем, — в таком случае заказчик удерживает НДФЛ и перечисляет его в бюджет как налоговый агент. От физлиц. Налог считаете и платите самостоятельно. С зарубежной площадки. Налог тоже считаете и платите самостоятельно.

Если платите НДФЛ сами, декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, а налог уплатить до 15 июля.

Комментарий эксперта Донаты — место, где стримеры часто ошибаются. Если зритель просто перевёл деньги, это подарок, и НДФЛ с него не платят, — пункт 18.1 статьи 217 НК РФ. Но если за донат вы пускаете в закрытый чат, зачитываете сообщение или открываете доступ к контенту, это уже оплата услуги, и налог возникает.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Самозанятость, ИП или ООО: когда нужно оформлять

Деятельность нужно оформить официально, если есть три признака предпринимательства из статьи 2 ГК РФ:

Деятельность направлена на систематическое получение прибыли — даже если её пока нет. Вы действуете самостоятельно, а не по трудовому договору. Риски несёте сами.

Варианты оформления:

Самозанятость (НПД). Подходит при доходе до 2,4 млн ₽ в год и без работников в штате. Налог — 4–6%, отчётности и обязательных взносов нет. НПД нельзя применять для перепродажи, в том числе игровых ценностей. Подходит при доходе до 2,4 млн ₽ в год и без работников в штате. Налог — 4–6%, отчётности и обязательных взносов нет. НПД нельзя применять для перепродажи, в том числе игровых ценностей.

ИП на НПД. Условия те же, что при самозанятости без ИП, но статус предпринимателя уже оформлен. Вариант для тех, кто рассчитывает вырасти: когда доход выйдет за 2,4 млн ₽, достаточно сменить налоговый режим — регистрировать ИП отдельно не придётся.

ИП на УСН или другом режиме. Подходит, если у вас есть работники в штате или вы не можете применять НПД. Подходит, если у вас есть работники в штате или вы не можете применять НПД.

ООО . Обычно выбирают, если есть партнёры, инвесторы или крупные обороты. Нужны бухучёт и уставный капитал от 10 000 ₽.

ИП и ООО могут применять УСН со ставкой 6% с доходов или 15% с доходов за вычетом расходов. С 2026 года при доходе за год выше 20 млн ₽ на УСН нужно платить НДС.

После регистрации ИП и ООО могут открыть расчётный счёт для бизнеса — на него принимают выручку, в том числе из-за рубежа, с прохождением валютного контроля. Самозанятому без ИП отдельный расчетный счёт для работы недоступен, он использует текущий счёт физлица.

Контент: стримы, видео и косплей

Игровой контент — один из простых способов начать зарабатывать на играх. Достаточно уметь интересно рассказывать, играть и удерживать внимание зрителей.

Проведение прямых трансляций (стримов)

Стримить можно на RUTUBE, VK Play Live, Twitch и YouTube.

Как начать:

Выберите платформу и игру, в которую интересно играть. Настройте камеру, микрофон и программу для трансляции. Проводите эфиры регулярно, хотя бы 2–3 раза в неделю. Добавьте ссылки на донаты или партнёрки.

Сколько можно зарабатывать: от 1 000 ₽ в месяц, потолка нет. Новички получают донаты и поддержку зрителей, а опытные стримеры — ещё доход от рекламы и интеграций с брендами.

Монетизация видеоконтента об играх

Подойдут VK Видео, RUTUBE и YouTube.

Как начать:

Выберите формат: летсплеи, обзоры, гайды или Shorts. Публикуйте 2–3 видео в неделю. Подключите доступные способы заработка — донаты, рекламные интеграции и партнёрские программы.

Сколько можно зарабатывать: от 1 000 ₽ в месяц у начинающих авторов, до 100 000 ₽ и больше у активных каналов с постоянной аудиторией.

Косплей

Косплей — это создание костюмов и образов героев из видеоигр. На нём зарабатывают через фотосессии, выступления и заказы на костюмы.

Как начать:

Выберите героя и соберите первый образ. Публикуйте фото в социальных сетях. Принимайте заказы на костюмы или съёмки. Подключите фан-поддержку или сотрудничайте с брендами, которые ищут косплееров для рекламы.

Сколько можно зарабатывать: от 5 000 ₽ за фотосессию до десятков тысяч рублей в месяц при регулярных заказах и активной аудитории.

Продажа игровых ценностей (Real Money Trade)

Real Money Trade (RMT) — это обмен внутриигровых предметов, валюты или аккаунтов на реальные деньги.

Торговля внутриигровыми предметами

Торговать скинами и другими игровыми ценностями можно через Steam Community Market — официальный рынок Valve для CS 2, Dota 2 и других игр.

Как это работает: после продажи деньги поступают в Steam Wallet. Их можно тратить внутри Steam, но нельзя вывести на банковский счёт или обменять на наличные. Для торговли с выводом реальных денег используют сторонние площадки.

Там опытные трейдеры зарабатывают больше: покупают скины дешевле, ждут роста цены и продают дороже — особенно во время турниров и обновлений.

Сколько можно заработать: новички могут получать 1 000–5 000 ₽ в месяц, продавая недорогие предметы. Трейдеры с опытом — от 20 000 ₽ и выше, если умеют ловить удачный момент на рынке.

Продажа аккаунтов и прокачанных персонажей

Готовые аккаунты с высоким уровнем, редкими скинами или достижениями продают тем, кто хочет начать играть без долгой прокачки.

Важный нюанс: правила площадки могут запрещать продажу и передачу аккаунтов, поэтому сначала нужно проверить пользовательское соглашение.

Как это работает: аккаунт выставляют на продажу на специализированных площадках. Сделку проводят через посредников или системы с гарантом, чтобы избежать обмана.

Сколько можно заработать: простые аккаунты могут стоить несколько тысяч рублей, а прокачанные или редкие — от 10 000 ₽ и выше.

Платные услуги по прокачке персонажей и бустингу

Бустинг — это когда опытный игрок помогает другому повысить уровень, рейтинг или пройти сложный этап игры.

Как это работает: игрок за плату прокачивает аккаунт клиента или играет с ним в команде, помогая выиграть больше матчей. Отдельное направление — коучинг, когда игрок не выполняет задачу за клиента, а обучает его и разбирает ошибки.

Сколько можно заработать: новички зарабатывают от 5 000 ₽ в месяц, выполняя простые заказы. Опытные бустеры получают 10 000–60 000 ₽ и выше, особенно в сезоны рейтинговых обновлений.

Киберспорт и турниры

На киберспорте можно зарабатывать как игрок или строить вокруг него бизнес — например организовывать турниры и открывать клубы.

Киберспорт как карьера

Популярные дисциплины — Dota 2, CS 2, Valorant, PUBG, Mobile Legends и другие. Игроки тренируются по расписанию, входят в составы команд, выступают на турнирах и получают призовые, зарплаты и бонусы от спонсоров.

Как начать:

Играйте в соревновательных режимах на Steam, Faceit или VK Play. Прокачивайте рейтинг и собирайте команду. Участвуйте в онлайн-турнирах и открытых квалификациях.

Сколько можно зарабатывать: новички — от 20 000 ₽ в месяц за счёт небольших турниров и стримов. Профессионалы — от 100 000 ₽ и выше, включая призы, оклад от клуба и спонсорские контракты.

Киберспорт как бизнес

Можно организовывать турниры, управлять командами или запускать киберспортивные школы и клубы.

Как начать:

Проведите онлайн-турнир. Соберите команду и найдите партнёров или спонсора. Запустите собственный клуб или арену для тренировок.

Сколько можно зарабатывать: медианная выручка одного клуба составляет около 850 000 ₽ в месяц. Фактическая прибыль зависит от расходов на аренду, оборудование, зарплаты и других затрат.

Работа в игровой индустрии

Игровая индустрия объединяет сотни профессий: от программистов и художников до тестировщиков и сценаристов. Можно работать удалённо, в команде или фрилансером.

Разработка игр

Разработка игр — это работа команды программистов, дизайнеров, сценаристов, художников и звукорежиссёров.

Как начать:

Выберите роль: программист, дизайнер, сценарист или художник. Изучите базовые навыки в онлайн-курсах или по бесплатным материалам движков. Сделайте первую простую игру или демопроект. Попытайтесь найти заказы или присоединиться к команде разработчиков.

Сколько можно зарабатывать: от 60 000 ₽ у новичков до 180 000 ₽ у опытных специалистов. Руководители команд получают от 250 000 ₽.

Тестирование и контроль качества

Тестировщик проверяет уровни, механику, интерфейс и стабильность, чтобы игра не вылетала и не ломала сюжет. Работают QA-специалисты в игровых студиях, инди-командах и на фрилансе.

Как начать:

Изучите основы тестирования и баг-репортинга. Пройдите онлайн-курс или стажировку в игровой студии. Соберите портфолио с примерами найденных багов и тест-отчётов. Подайте резюме или присоединитесь к команде разработчиков.

Сколько можно зарабатывать: от 50 000 ₽ у новичков до 150 000 ₽ у специалистов с опытом. Автоматизаторы и руководители QA-команд — до 300 000 ₽.

Свой проект

Здесь вы выступаете не как исполнитель, а как владелец продукта. Начать разрабатывать игры можно с нуля или на готовой платформе вроде Roblox.

Собственная игровая студия или инди-проект

Свою игру продают через Steam, RuStore, VK Play или мобильные магазины. Делать её можно в одиночку или собрать небольшую команду.

Как начать:

Выберите нишу и жанр игры. Разработайте демоверсию. Сделайте игру общедоступной и начните продвижение. Подключите монетизацию и рекламу.

Сколько можно зарабатывать: от 10 000 ₽ в месяц с первых продаж до нескольких миллионов, если проект станет популярным.

Создание игр в Roblox

Roblox — платформа, где можно создавать собственные игры с помощью бесплатного Roblox Studio. В 2025 году её средняя дневная аудитория достигла 127 млн пользователей, а за год платформа выплатила создателям 1,5 млрд $.

Как начать:

Освойте основные инструменты Roblox Studio. Создайте простую игру и протестируйте её. Опубликуйте игру на платформе. Подключите монетизацию, например платный доступ или покупки внутри игры. Продвигайте проект и развивайте его с учётом реакции игроков.

Сколько можно зарабатывать: доход зависит от популярности игры и модели монетизации. Вывести его через программу Developer Exchange можно, накопив минимум 100 000 Robux.

Подготовка бизнес-плана

Независимо от масштаба — стримы, разработка игр или киберспортивный клуб — подготовьте бизнес-план. Он структурирует проект, поможет оценить затраты и доходы, спрогнозировать развитие и показать серьёзность намерений партнёрам или инвесторам.

Точка Банк поможет подготовить бизнес-план с учётом специфики игровой индустрии. Просто опишите проект, и сервис структурирует идею в рабочий документ.

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Риски заработка на видеоиграх

Основные из них: