Как выбрать коды ОКВЭД для ООО

Главная сложность в выборе ОКВЭД в том, что классификатор содержит тысячи позиций, и в них легко потеряться. В статье объясним, как найти подходящие коды для вашего бизнеса, сколько их нужно указать и на какие нюансы обратить внимание при заполнении документов.

Коротко Заявительные коды можно менять: дополнительные — в любое время, основной — пока Росстат не присвоил отчётный код. При этом лучше использовать четырёхзначные коды, а не пяти- или шестизначные — они дают больше гибкости. От кодов зависят налоги, взносы и доступ к льготам, поэтому лишние указывать не стоит. При регистрации ООО нужно указать коды ОКВЭД — это заявительные коды. Один код выбирают как основной — по главному направлению бизнеса, которое принесёт больше всего дохода. Плюсом можно добавить дополнительные коды. А позже Росстат определит отчётные коды на основе реальной работы компании.

Коды ОКВЭД для ООО

При регистрации бизнеса нужно выбрать коды деятельности из специального классификатора. Эти цифры вы укажете в заявлении на регистрацию ООО или на изменение данных в ЕГРЮЛ.

Выбирать коды ОКВЭД нужно внимательно. Есть несколько причин, почему это важно:

Совпадение с отчётными кодами. Заявительные коды указываете при регистрации, а Росстат потом присвоит . Заявительные коды указываете при регистрации, а Росстат потом присвоит отчётные по фактической деятельности . От них, например, зависит тариф страховых взносов на травматизм. Актуальные данные для контрагентов. Партнёры проверяют ОКВЭД в ЕГРЮЛ, чтобы убедиться, что компания работает по заявленным направлениям. Выбор системы налогообложения. По некоторым кодам спецрежимы, например УСН, применять нельзя. Право на льготы. Региональные налоговые льготы и каникулы доступны только для определённых видов деятельности. Работа с отчётностью. Правильные коды помогают избежать ошибок в налоговой и бухгалтерской отчётности.

Где брать коды ОКВЭД

Коды ОКВЭД нужно выбирать из актуальной редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Сейчас действует ОКВЭД 2, и важно использовать именно его последнюю версию — устаревшие коды не примут при регистрации ООО.

Сервис ФНС «Мой ОКВЭД» — бесплатный инструмент для поиска кодов. Можно искать ОКВЭД самостоятельно или выбирать из готовых подборок для типичных бизнес-ситуаций.

Ещё один удобный и бесплатный способ — справочник ОКВЭД от Точка Банк. В нём легко искать коды по ключевым словам и подбирать подходящие для вашего бизнеса.

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Сколько ОКВЭД можно указывать при регистрации ООО

В заявлении на регистрацию ООО по форме №Р11001 нужно обязательно указать один главный код ОКВЭД, который соответствует основному направлению бизнеса.

По желанию к основному коду можно указать дополнительные. Это полезно, когда помимо главной услуги вы оказываете ещё и другие. Или если вы хотите запустить новые услуги в ближайшем будущем.

При этом лучше не указывать лишние коды «про запас». От кодов зависят налоговый режим, тарифы на страховые взносы и необходимость лицензирования.

ПРИМЕР Но так как дополнительно Иван хочет проводить в ресторане свадьбы, дни рождения и корпоративы, ему нужно указать дополнительный код 56.21 . Без него нельзя обслуживать торжества. Предприниматель Иван планирует открыть ресторан, который будет обслуживать гостей в зале. Доставки еды и напитков не будет, поэтому ему подходит код ОКВЭД 56.10.1

Можно написать любое количество дополнительных кодов. Но лучше не указывать больше 20 штук, чтобы избежать вопросов от налоговой, банков и контрагентов.

Как выбрать код ОКВЭД

Для начала разберёмся, из каких частей состоит код ОКВЭД. Объясним на примере кода ОКВЭД 05.10.12 из раздела B.

Раздел B — объединяет виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых.

05.__.__ — класс деятельности. В данном случае это добыча угля.

05.1_.__ — подкласс, уточняющий направление деятельности. В примере — добыча и обогащение угля и антрацита.

05.10.__ — группа. У нас добыча угля подземным или открытым способом.

05.10.12 — подгруппа или вид. Последнее уточнение, которое даёт полное понимание деятельности компании. У нас добыча коксующегося угля открытым способом.

Код ОКВЭД состоит минимум из четырёх цифр и максимум из шести.

Если указать только четыре цифры, можно работать по всем направлениям в этой группе, это удобно и гибко. Если указать шесть цифр, разрешено вести только этот конкретный вид деятельности.

Краткий алгоритм, как выбрать коды ОКВЭД:

Определите, чем будете заниматься. Откройте классификатор и найдите раздел по вашему направлению. Например, раздел G — торговля, а P — образование. Каждый раздел обозначен буквой. Внутри раздела изучите классы и подклассы, выберите подходящие для бизнеса. В описании будут все варианты деятельности, которые туда входят. Остановитесь на группе — четырёхзначном коде. Так вы сможете заниматься всеми видами деятельности из этой группы без обращения в налоговую. Углубляться до пяти- или шестизначного кода стоит, только если уверены в узкой специализации.

ПРИМЕР — Александра открывает каталог кодов ОКВЭД и ищет раздел C — обрабатывающее производство. Видит, что производству одежды соответствует класс 14. — Выбирает подкласс. Ей подходит 14.1 — это производство одежды не из меха. — Александра читает описание дальше и ищет нужную группу. Подходит 14.13 — производство прочей верхней одежды. — Она изучает классификатор дальше и понимает, что ей идеально подходит код ОКВЭД 14.13.12 . По нему как раз можно производить верхнюю трикотажную одежду для женщин. Александра хочет запустить свой бренд верхней трикотажной одежды для женщин и открыть ООО. Вот какие этапы выбора кодов она пройдёт: Но Александра решает не выбирать его и остановиться на предыдущем шаге, потому что в будущем, возможно, захочет запустить линейку для мужчин и детей. Если выбрать четырёхзначный код ОКВЭД, без уточнения до вида деятельности, она сможет это сделать, не обращаясь вновь в налоговую.

Основной вид деятельности по ОКВЭД для ООО

У общества с ограниченной ответственностью может быть только один основной вид деятельности по ОКВЭД. Им считается тот вид бизнеса, который приносит компании наибольший доход.

При определении основного ОКВЭД можно ориентироваться на правила, которые Росстат использует для формирования отчётных кодов. Эти правила закреплены в постановлении Правительства от 27.05.2025 №728.

Для коммерческих организаций, кроме финансовых и страховых компаний, применяются такие показатели:

Оборот товаров, работ и услуг — по видам деятельности, не относящимся к торговле.

Валовая прибыль — по видам деятельности в сфере торговли.

Общее правило такое: основным считается тот код, по которому доля показателя оказалась наибольшей.

СОВЕТ На этапе регистрации компании точные показатели ещё неизвестны, поэтому выбирайте основной код исходя из того, какой вид деятельности вы планируете развивать больше всего и какой по прогнозу будет приносить наибольший доход.

Подтверждение кодов ОКВЭД

С 2026 года компаниям не нужно ежегодно подтверждать основной вид деятельности по ОКВЭД. Рассмотрим схематично, как это происходит теперь.

1. Компания сдаёт статистическую отчётность в Росстат.

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2. Росстат на основе этих данных формирует отчётные коды ОКВЭД и распределяет их по долям, после чего передаёт информацию в ФНС.

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3. ФНС вносит отчётные коды в ЕГРЮЛ. В открытом доступе таких кодов не будет — увидеть их может только сама компания.

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4. Социальный фонд России на основе отчётных кодов определяет основной вид деятельности и использует его для расчёта тарифов страховых взносов на травматизм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Подтверждать основной вид деятельности нужно только для обособленных подразделений компаний , которые зарегистрированы как страхователи, и только если вид деятельности изменился по данным годовой бухгалтерской отчётности.

Новые компании также передают в Росстат первичные статистические данные для формирования отчётных кодов ОКВЭД. Сроки зависят от даты регистрации.

Период регистрации компании Срок подачи данных в Росстат С 1 января по 30 ноября Не позднее 1 апреля года, следующего за годом регистрации С 1 по 31 декабря Не позднее 1 апреля второго года, следующего за годом регистрации

Как изменить коды ОКВЭД для ООО

Основной код ОКВЭД можно изменить только до того момента, когда Росстат присвоит отчётный код на основе фактической деятельности компании. Дополнительные коды менять проще — их можно добавлять или удалять в любое время.

Если компания меняет вид деятельности, и старые коды ОКВЭД становятся неактуальными, необходимо сообщить об этом в налоговую, которая регистрировала ООО. Для этого подаётся заявление по форме Р13014.

По закону сделать это нужно в течение семи рабочих дней с момента фактического начала работы. Если опоздать, штраф будет 5 000 ₽ (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Как добавить коды ОКВЭД для ООО

Заявление по форме Р13014 подходит, чтобы добавить или удалить код ОКВЭД. Его можно подать разными способами:

Лично в ФНС или МФЦ.

Через нотариуса.

Онлайн на сайте ФНС. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись.

По почте, отправив заказное письмо с описью.

В заявлении укажите, какие коды хотите добавить или удалить. Пошлина за изменение кодов не взимается.

А теперь давайте разберёмся с нюансами, с которыми предприниматель может столкнуться при изменении кодов ОКВЭД:

Если новые коды противоречат тем, что указаны в уставе, придётся отредактировать устав

Если в уставе прописано, что компания может заниматься любыми видами деятельности, не запрещёнными законом, менять ничего не нужно.

Если компания работает на УСН , а новый код несовместим с этим режимом, необходимо выбрать — либо изменить код, либо остаться на УСН.

Если при изменении кодов ОКВЭД потребуются правки в устав компании, нужно будет уплатить госпошлину 800 ₽.

Как исправить ошибку, допущенную в коде ОКВЭД

В зависимости от того, кто допустил ошибку в коде ОКВЭД, есть два пути:

Если ошиблась налоговая. В этом случае напишите заявление в свободной форме и подайте его в отделение, которое допустило ошибку. Если ошибся предприниматель. Тогда на помощь снова придёт . Тогда на помощь снова придёт заявление по форме Р13014 . Но заполнить его нужно иначе: на первой странице 001 во втором разделе «Причина представления заявления» написать цифру 4. Она будет обозначать, что заявление подаётся из-за ошибки в предыдущей версии.

Как проверить действующие коды ОКВЭД ООО

После того как ООО зарегистрировали, стоит проверить, правильные ли коды попали в реестр. Для этого запросите сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС. В открывшемся окне введите ИНН/ОГРН общества.

Если вы подавали заявление Р13014, стоит проверить коды по той же схеме.

Ответственность за ведение деятельности не по ОКВЭД

Действовать вне указанных ОКВЭД напрямую не запрещено. Штраф могут назначить только за конкретные нарушения: если не сообщили о смене ОКВЭД, указали неправильные данные или ведёте деятельность без лицензии там, где она требуется. А за само несовпадение деятельности с ОКВЭД штрафа нет.

Теперь перечислим другие риски работы не по ОКВЭД: