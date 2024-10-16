Как выбрать коды ОКВЭД для ООО

Главная сложность в выборе ОКВЭД в том, что классификатор содержит тысячи позиций, и в них легко потеряться. В статье объясним, как найти подходящие коды для вашего бизнеса, сколько их нужно указать и на какие нюансы обратить внимание при заполнении документов.
Коды ОКВЭД для ООО
При регистрации бизнеса нужно выбрать коды деятельности из специального классификатора. Эти цифры вы укажете в заявлении на регистрацию ООО или на изменение данных в ЕГРЮЛ.
Выбирать коды ОКВЭД нужно внимательно. Есть несколько причин, почему это важно:
- Совпадение с отчётными кодами. Заявительные коды указываете при регистрации, а Росстат потом присвоит отчётные по фактической деятельности. От них, например, зависит тариф страховых взносов на травматизм.
- Актуальные данные для контрагентов. Партнёры проверяют ОКВЭД в ЕГРЮЛ, чтобы убедиться, что компания работает по заявленным направлениям.
- Выбор системы налогообложения. По некоторым кодам спецрежимы, например УСН, применять нельзя.
- Право на льготы. Региональные налоговые льготы и каникулы доступны только для определённых видов деятельности.
- Работа с отчётностью. Правильные коды помогают избежать ошибок в налоговой и бухгалтерской отчётности.
Где брать коды ОКВЭД
Коды ОКВЭД нужно выбирать из актуальной редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Сейчас действует ОКВЭД 2, и важно использовать именно его последнюю версию — устаревшие коды не примут при регистрации ООО.
Сервис ФНС «Мой ОКВЭД» — бесплатный инструмент для поиска кодов. Можно искать ОКВЭД самостоятельно или выбирать из готовых подборок для типичных бизнес-ситуаций.
Ещё один удобный и бесплатный способ — справочник ОКВЭД от Точка Банк. В нём легко искать коды по ключевым словам и подбирать подходящие для вашего бизнеса.
Сколько ОКВЭД можно указывать при регистрации ООО
В заявлении на регистрацию ООО по форме №Р11001 нужно обязательно указать один главный код ОКВЭД, который соответствует основному направлению бизнеса.
По желанию к основному коду можно указать дополнительные. Это полезно, когда помимо главной услуги вы оказываете ещё и другие. Или если вы хотите запустить новые услуги в ближайшем будущем.
При этом лучше не указывать лишние коды «про запас». От кодов зависят налоговый режим, тарифы на страховые взносы и необходимость лицензирования.
Можно написать любое количество дополнительных кодов. Но лучше не указывать больше 20 штук, чтобы избежать вопросов от налоговой, банков и контрагентов.
Как выбрать код ОКВЭД
Для начала разберёмся, из каких частей состоит код ОКВЭД. Объясним на примере кода ОКВЭД 05.10.12 из раздела B.
- Раздел B — объединяет виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых.
- 05.__.__ — класс деятельности. В данном случае это добыча угля.
- 05.1_.__ — подкласс, уточняющий направление деятельности. В примере — добыча и обогащение угля и антрацита.
- 05.10.__ — группа. У нас добыча угля подземным или открытым способом.
- 05.10.12 — подгруппа или вид. Последнее уточнение, которое даёт полное понимание деятельности компании. У нас добыча коксующегося угля открытым способом.
Код ОКВЭД состоит минимум из четырёх цифр и максимум из шести.
Если указать только четыре цифры, можно работать по всем направлениям в этой группе, это удобно и гибко. Если указать шесть цифр, разрешено вести только этот конкретный вид деятельности.
Краткий алгоритм, как выбрать коды ОКВЭД:
- Определите, чем будете заниматься.
- Откройте классификатор и найдите раздел по вашему направлению. Например, раздел G — торговля, а P — образование. Каждый раздел обозначен буквой.
- Внутри раздела изучите классы и подклассы, выберите подходящие для бизнеса. В описании будут все варианты деятельности, которые туда входят.
- Остановитесь на группе — четырёхзначном коде. Так вы сможете заниматься всеми видами деятельности из этой группы без обращения в налоговую. Углубляться до пяти- или шестизначного кода стоит, только если уверены в узкой специализации.
Основной вид деятельности по ОКВЭД для ООО
У общества с ограниченной ответственностью может быть только один основной вид деятельности по ОКВЭД. Им считается тот вид бизнеса, который приносит компании наибольший доход.
При определении основного ОКВЭД можно ориентироваться на правила, которые Росстат использует для формирования отчётных кодов. Эти правила закреплены в постановлении Правительства от 27.05.2025 №728.
Для коммерческих организаций, кроме финансовых и страховых компаний, применяются такие показатели:
- Оборот товаров, работ и услуг — по видам деятельности, не относящимся к торговле.
- Валовая прибыль — по видам деятельности в сфере торговли.
Общее правило такое: основным считается тот код, по которому доля показателя оказалась наибольшей.
Подтверждение кодов ОКВЭД
С 2026 года компаниям не нужно ежегодно подтверждать основной вид деятельности по ОКВЭД. Рассмотрим схематично, как это происходит теперь.
1. Компания сдаёт статистическую отчётность в Росстат.
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2. Росстат на основе этих данных формирует отчётные коды ОКВЭД и распределяет их по долям, после чего передаёт информацию в ФНС.
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3. ФНС вносит отчётные коды в ЕГРЮЛ. В открытом доступе таких кодов не будет — увидеть их может только сама компания.
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4. Социальный фонд России на основе отчётных кодов определяет основной вид деятельности и использует его для расчёта тарифов страховых взносов на травматизм.
Новые компании также передают в Росстат первичные статистические данные для формирования отчётных кодов ОКВЭД. Сроки зависят от даты регистрации.
|Период регистрации компании
|Срок подачи данных в Росстат
|С 1 января по 30 ноября
|Не позднее 1 апреля года, следующего за годом регистрации
|С 1 по 31 декабря
|Не позднее 1 апреля второго года, следующего за годом регистрации
Как изменить коды ОКВЭД для ООО
Основной код ОКВЭД можно изменить только до того момента, когда Росстат присвоит отчётный код на основе фактической деятельности компании. Дополнительные коды менять проще — их можно добавлять или удалять в любое время.
Если компания меняет вид деятельности, и старые коды ОКВЭД становятся неактуальными, необходимо сообщить об этом в налоговую, которая регистрировала ООО. Для этого подаётся заявление по форме Р13014.
По закону сделать это нужно в течение семи рабочих дней с момента фактического начала работы. Если опоздать, штраф будет 5 000 ₽ (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).
Как добавить коды ОКВЭД для ООО
Заявление по форме Р13014 подходит, чтобы добавить или удалить код ОКВЭД. Его можно подать разными способами:
- Лично в ФНС или МФЦ.
- Через нотариуса.
- Онлайн на сайте ФНС. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись.
- По почте, отправив заказное письмо с описью.
В заявлении укажите, какие коды хотите добавить или удалить. Пошлина за изменение кодов не взимается.
А теперь давайте разберёмся с нюансами, с которыми предприниматель может столкнуться при изменении кодов ОКВЭД:
- Если новые коды противоречат тем, что указаны в уставе, придётся отредактировать устав.
- Если в уставе прописано, что компания может заниматься любыми видами деятельности, не запрещёнными законом, менять ничего не нужно.
- Если компания работает на УСН, а новый код несовместим с этим режимом, необходимо выбрать — либо изменить код, либо остаться на УСН.
Если при изменении кодов ОКВЭД потребуются правки в устав компании, нужно будет уплатить госпошлину 800 ₽.
Как исправить ошибку, допущенную в коде ОКВЭД
В зависимости от того, кто допустил ошибку в коде ОКВЭД, есть два пути:
- Если ошиблась налоговая. В этом случае напишите заявление в свободной форме и подайте его в отделение, которое допустило ошибку.
- Если ошибся предприниматель. Тогда на помощь снова придёт заявление по форме Р13014. Но заполнить его нужно иначе: на первой странице 001 во втором разделе «Причина представления заявления» написать цифру 4. Она будет обозначать, что заявление подаётся из-за ошибки в предыдущей версии.
Как проверить действующие коды ОКВЭД ООО
После того как ООО зарегистрировали, стоит проверить, правильные ли коды попали в реестр. Для этого запросите сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС. В открывшемся окне введите ИНН/ОГРН общества.
Если вы подавали заявление Р13014, стоит проверить коды по той же схеме.
Ответственность за ведение деятельности не по ОКВЭД
Действовать вне указанных ОКВЭД напрямую не запрещено. Штраф могут назначить только за конкретные нарушения: если не сообщили о смене ОКВЭД, указали неправильные данные или ведёте деятельность без лицензии там, где она требуется. А за само несовпадение деятельности с ОКВЭД штрафа нет.
Теперь перечислим другие риски работы не по ОКВЭД:
- Отказ в вычете НДС. Налоговая может не признать вычеты, если фактическая деятельность отличается от указанного кода ОКВЭД.
- Потеря льгот и поддержки. Компания может лишиться господдержки или налоговых льгот, если ОКВЭД не соответствует требованиям. Например, во время пандемии это привело к тому, что многие компании не смогли получить положенные меры поддержки.
- Тарифы на взносы. Ставка страховых взносов на травматизм зависит от основного кода ОКВЭД. Если код указан неверно, тариф может быть выше. Некоторые льготы также привязаны к коду — например, обрабатывающие производства могут платить взносы по пониженной ставке 7,6%.
- Проблемы с контрагентами. Партнёры проверяют ОКВЭД в открытых источниках. Если нужного кода нет, они могут отказаться подписывать договор или усомниться в надёжности компании.
- Блокировка операций банком. Банк может приостановить операции, если они не соответствуют заявленному коду ОКВЭД, из‑за подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма.