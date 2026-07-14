Как работать с АСТ ГОЗ: пошаговая инструкция

Коротко Для работы на площадке нужны: регистрация в ЕРУЗ, квалифицированная электронная подпись, отдельный компьютер и программа ViPNet для защищённого канала. Поставщик может поучаствовать не во всех закупках, которые представлены на платформе, — для некоторых нужны приглашение заказчика или специальные лицензии.

Если же заявка открытая, то заявку на участие можно подать через личный кабинет на сайте www.astgoz.ru . Но сперва нужно получить доступ к форме заявки. Для этого подписывают согласие и запрос на предоставление документации. На АСТ ГОЗ публикуют закупки по 44-ФЗ 223-ФЗ . Но все они подчиняются требованиям 275-ФЗ о гособоронзаказе, который обязателен для исполнителя независимо от вида заключённого договора.

Что такое АСТ ГОЗ

АСТ ГОЗ, или Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа, — это специализированная электронная площадка для гособоронзаказа. Чтобы участвовать в закупках, нужно зарегистрироваться на площадке и установить специальное программное обеспечение.

Ключевое условие работы на АСТ ГОЗ — это защищённый канал связи, который обеспечивает программа ViPNet. Она создаёт связь между компьютером пользователя и площадкой, шифрует всю передаваемую информацию и защищает её от перехвата и хакерских атак. Без ViPNet доступ к торгам на АСТ ГОЗ невозможен.

ПРИМЕР Минобороны нужно закупить партию защищённых планшетов для военных. Обычные торги на «Сбер АСТ» или «РТС-Тендер» для этого не подходят, так как информация о закупке не должна попасть в открытый доступ.

Заказчики на АСТ ГОЗ — это Минобороны, ФСБ, Ростех, Роскосмос, Росатом, МВД и другие структуры оборонно-промышленного комплекса. А поставщиками могут быть:

Головной исполнитель — это российское юрлицо, заключившее контракт напрямую с заказчиком и отвечающее за выполнение всего задания целиком. Головным исполнителем не могут быть ИП, физлица или иностранные организации.

Исполнитель второго или третьего уровня — это участник кооперации, который выполняет отдельные работы или поставляет продукцию по договору с головным исполнителем или другим исполнителем. Для этой роли ограничений по организационно-правовой форме и статусу нет.

Зарегистрироваться на площадке могут как головные исполнители, так и исполнители по кооперации, прошедшие все этапы аккредитации.

Какие закупки проводят на АСТ ГОЗ

Большинство закупок на АСТ ГОЗ проводят закрытыми способами, то есть информацию о них не найти в открытых источниках, а поучаствовать можно только по приглашению заказчика. Но иногда на площадке бывают и открытые процедуры — их можно найти в ЕИС или через агрегаторы, например Поиск тендеров от Точка Банк.

По 44-ФЗ проводят процедуры для министерств и ведомств, например на поставку военной техники, средств связи, обмундирования, программного обеспечения.

По 223-ФЗ проводят закупки для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК): от комплектующих до капитального ремонта оборудования военной техники или средств связи.

Большинство оборонных контрактов размещают по 44-ФЗ, но часть закупок в кооперации идёт по 223-ФЗ — когда головной исполнитель или исполнитель сам выступает заказчиком для своих поставщиков.

На площадке доступны основные форматы торгов: аукционы, конкурсы, закупки у единственного поставщика по 44-ФЗ, а также конкурентные процедуры по 223-ФЗ. Все они регулируются нормами 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Это значит, что исполнитель соблюдает его требования независимо от того, заключён договор по 44-ФЗ или 223-ФЗ.

Важно: закупки у единственного поставщика по ст. 93 44-ФЗ проводятся в случаях, когда исполнитель определён актами Президента или Правительства. Для гособоронзаказа здесь действует важный принцип: исполнитель, определённый такими актами, не вправе отказаться от заключения контракта.

Что нужно для работы с АСТ ГОЗ

К регистрации на площадке нужно подготовиться:

Получить электронную подпись

Выпустить её могут удостоверяющие центры, аккредитованные Минцифры, Федеральным казначейством и ФНС России.

Зарегистрироваться в ЕИС ЕРУЗ

О том, как это сделать, мы писали в материале «Регистрация в ЕИС для участия в госзакупках: пошаговая инструкция». Прочитайте его и зарегистрируйтесь на площадке, особенно если вы собираетесь участвовать в торгах по 44-ФЗ. Это важно по двум причинам:

Во-первых, данные о пользователях и их полномочиях подгружаются на АСТ ГОЗ прямиком из ЕИС. То есть чтобы настроить права, администратору организации нужно сперва добавить роли пользователей в личном кабинете ЕИС.

Во-вторых, для работы на площадке потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД), выпущенная через ЕИС.

Подготовить рабочее место

Для работы с площадкой рекомендуем использовать отдельный новый компьютер — это снизит риски конфликтов с другими программами и сетями. У него должны быть следующие характеристики:

Операционная система (ОС): Windows 8.1, 10, 11, Server или Linux Astra, РЕД ОС, Альт и другие. Использовать другие операционные системы не рекомендуется — с ними стабильная работа не гарантирована.

Программное обеспечение (ПО). На компьютер нужно установить:

криптопровайдер КриптоПро CSP версии 4 и выше;

средства криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Client версии 4 и выше для защищённого соединения;

браузер с поддержкой ГОСТ-шифрования: Mozilla Firefox версии 114 и выше, Google Chrome, Opera или Яндекс Браузер;

плагин КриптоПро Browser plug-in версии 2.0 и выше для работы с электронной подписью;

драйверы для USB-токена: Rutoken, JaCarta и другие.

Дополнительные требования:

на компьютере не должно быть других сетевых экранов (брандмауэров), анализаторов трафика (например Wireshark) и виртуальных машин — они мешают работе ViPNet;

на сетевом оборудовании не должно быть ограничений на скачивание и отправку файлов с распространёнными расширениями .doc, .pdf, .zip и другими.

Компьютер должен использоваться исключительно ответственными лицами, доступ посторонних сотрудников запрещён. Подробную и актуальную информацию о системных требованиях площадки ищите в разделе «Инструкции».

Регистрация на АСТ ГОЗ

На АСТ ГОЗ нельзя просто зайти и начать работать. Для доступа нужно подать заявление.

Как зарегистрироваться на площадке

Стартовая страница АСТ ГОЗ

Перейдите на сайт и выберите «Регистрация» в левом боковом меню. Выберите сертификат электронной подписи из списка и нажмите «Продолжить». Подтвердите подписание документа. Заполните недостающие сведения об организации, если потребуется, и нажмите «Далее». Система проверит данные и откроет форму заявления. Ознакомьтесь с документами и поставьте галочку «Согласен». Заполните форму заявления. Часть данных подтянется из сертификата электронной подписи, остальные поля заполните вручную. Нажмите кнопку «Подписать и отправить» внизу страницы, подтвердите подписание документа.

После отправки заявления регистрация считается завершённой — дополнительного рассмотрения не требуется. Доступ к возможностям личного кабинета открывается сразу. В разделе «Документы — Входящие» появится подтверждение регистрации.

ВАЖНО Регистрация юридического лица возможна только по сертификату электронной подписи руководителя организации.



Подключение к защищённой сети и установка ViPNet

ViPNet — это платная программа, которая шифрует информацию и защищает работу на площадке. Она обязательна для работы на площадке, получить доступ можно через личный кабинет АСТ ГОЗ.

Как получить и установить ViPNet

Шаг 1. Запрос на подключение ViPNet

Перейдите на сайт АСТ ГОЗ и выберите в левом меню раздел «Запрос на подключение». Выберите сертификат электронной подписи из списка и нажмите «Продолжить». Заполните форму запроса:

ознакомьтесь с документами и поставьте галочки «Согласен»;

проверьте реквизиты организации — они подтянутся из сертификата электронной подписи;

укажите контактные данные ответственного лица — email и телефон;

заполните адрес доставки ключевых наборов — это фактический адрес организации, куда привезут комплект программного обеспечения (ПО);

укажите количество необходимых комплектов ПО — по числу рабочих мест, с которых планируете подключаться. Для ОС Windows выберите ViPNet Client, для Linux — ViPNet Coordinator.

4. Нажмите «Подписать и отправить» и дождитесь сообщения об успешной отправке.

После подачи заявки статус меняется на «На рассмотрении». Оператор проверяет запрос в течение трёх рабочих дней. Если всё в порядке, статус меняется на «Ожидает оплаты».

Шаг 2. Оплата

В личный кабинет в раздел «Документы» — «Входящие» приходит уведомление со счётом на оплату комплекта ViPNet в формате PDF. Счёт нужно скачать и оплатить.

Формирование комплекта программного обеспечения и генерация ключей начинаются только после поступления денежных средств на счёт оператора. Обработка платежа занимает до трёх рабочих дней. После оплаты статус меняется на «В обработке».

Шаг 3. Подключение к защищённой сети

После оплаты статус меняется на «Ожидание документов». В личный кабинет приходит уведомление о необходимости заполнить документы по использованию средств криптографической защиты информации (СКЗИ) — это программы и аппаратные модули, которые обеспечивают шифрование данных и защищённый канал связи. В нашем случае это сам ViPNet Client и криптопровайдеры, такие как КриптоПро.

На формирование запроса и проверку уходит до 15 рабочих дней. Документы нужно подписать и направить сканы. Для этого перейдите в боковое меню → «Подключение к защищённой сети» и «Реестр запросов на подключение». Выберите запрос со статусом «Ожидание документов», нажмите «Карандаш» и «Направить документы Оператору».

Какие документы потребуются:

внутренние нормативные документы по использованию средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в организации — это локальные акты организации, например перечень сотрудников, допущенных к работе с СКЗИ;

акт установки СКЗИ;

журнал учёта СКЗИ;

копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

копия паспорта для физических лиц и ИП.

Оператор проверяет документы в течение трёх рабочих дней. Если решение положительное, вам предоставят доступ в защищённую сеть АСТ ГОЗ — в личный кабинет придёт соответствующее уведомление. Если получен отказ — в личном кабинете будут указаны причины, которые нужно устранить. После исправления заявку можно подать повторно.

Шаг 4. Получение ключей ViPNet

Файлы, необходимые для активации ViPNet и подключения к защищённой сети, называют ключевыми наборами. Их можно найти в разделе «Подключение к защищённой сети»: нажмите «Реестр запросов на подключение» и найдите свой запрос. Скачайте дистрибутив ViPNet Client и зашифрованный ключевой набор.

Шаг 5. Установка ПО ViPNet Client

Установка ViPNet Client на рабочее место состоит из трёх шагов:

1. Ввод дополнительных строк в файл hosts

Откройте файл hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc) от имени администратора через блокнот и добавьте в конец файла несколько строк с IP-адресами и адресами сайтов АСТ ГОЗ. Это нужно, чтобы компьютер правильно находил площадку и все её поддомены.

2. Запуск установки

Запустите установку от имени администратора. В процессе настройки отключите ненужные для работы на АСТ ГОЗ компоненты: «ViPNet Деловая Почта», «Контроль приложений» в ViPNet Мониторе, а также снимите флажки «Поддержка ViPNet CSP через Microsoft CryptoAPI» и «Эмуляция КриптоПро CSP» в разделе ViPNet CSP.

После завершения установки нажмите «Перезагрузить позже» — компьютер пока перезагружать не нужно.

3. Восстановление ПО КриптоПро CSP

Установка ViPNet Client может повлиять на работу КриптоПро CSP, поэтому его необходимо восстановить. Откройте панель управления (appwiz.cpl), найдите КриптоПро CSP в списке программ, выберите «Восстановить» и следуйте подсказкам системы. После восстановления сохраните все документы и перезагрузите компьютер.

Шаг 6. Расшифровка ключевого набора

Ключевой набор поставляется в зашифрованном виде — это файл с расширением .enc. Его можно расшифровать тремя способами. Самый простой — через инструменты КриптоПро. Он не требует установки дополнительного ПО.

Откройте «Инструменты КриптоПро» через меню «Пуск» → «КРИПТО-ПРО». В программе перейдите в раздел «Расшифровать файл», переместите зашифрованный файл с расширением .enc в окно и нажмите «Расшифровать». На компьютере должен быть установлен сертификат с закрытым ключом, который использовался при подаче запроса на подключение.

Также можно использовать программы «КриптоАРМ ГОСТ 3» и ViPNet CryptoFile 4. Их можно скачать на сайтах разработчиков или на площадке АСТ ГОЗ. Подробности можно найти в инструкции по установке ПО ViPNet Client.

После расшифрования у вас появится архив. Извлеките из него файлы стандартным архиватором. В папке будут:

файл ключевого набора с расширением .dst (abn_****.dst) — он понадобится для установки в ViPNet Client;

файл с парольной фразой в формате .xps — откройте его любым просмотрщиком, например Sumatra PDF или XPS Viewer, и запомните пароль. При запуске компьютера ViPNet Client будет запрашивать его.

Шаг 7. Установка ключевого набора

Запустите ViPNet Client через меню «Пуск» или ярлык на рабочем столе. При первом запуске нажмите «ОК» в информационном окне. В открывшемся окне нажмите на стрелку вниз рядом с кнопкой «Настройка…» и выберите «Установить ключи».

В новом окне нажмите «Обзор», укажите путь к ранее расшифрованному файлу с расширением .dst (abn_****.dst) и нажмите «Установить».

Если появится окно «Соглашение с последствиями установки», установите флажок и подтвердите — ранее установленный ключевой набор будет заменён. Дождитесь сообщения «Ключи успешно установлены» и нажмите «Закрыть».

Теперь доступ к защищённой сети АСТ ГОЗ открыт. Можно переходить к работе на площадке.

Аккредитация на АСТ ГОЗ

На АСТ ГОЗ недостаточно регистрации, нужно пройти ещё и аккредитацию. Для этого выберите роль пользователя. Их две:

руководитель/администратор — имеет полные права: может подавать и подписывать заявки, заключать контракты, управлять профилем организации;

уполномоченный специалист — может работать в личном кабинете, ему права выдаёт руководитель в личном кабинете площадки.

Как пройти аккредитацию

Для 44-ФЗ:

перейдите на сайт площадки, нажмите «Регистрация» и привяжите сертификат электронной подписи;

войдите в личный кабинет по сертификату;

подайте заявление на аккредитацию в ЕРУЗ;

если в личном кабинете будут работать сотрудники по доверенности, добавьте машиночитаемую доверенность (МЧД);

в разделе «Дополнительные требования к закупкам отдельных ТРУ» подтвердите соответствие требованиям.

Аккредитация в секции 44-ФЗ

Для 223-ФЗ:

перейдите на сайт площадки, зарегистрируйтесь и войдите по сертификату электронной подписи;

подайте заявление на аккредитацию в ЕРУЗ;

если в личном кабинете будут работать сотрудники по доверенности, добавьте машиночитаемую доверенность (МЧД);

выберите тариф в зависимости от закупок, в которых будете принимать участие.

Аккредитация в секции 223-ФЗ

Как войти в личный кабинет

Для входа понадобится квалифицированная электронная подпись и установленный криптопровайдер. Зайдите на сайт и найдите на кнопку «Вход» — она находится в левом боковом меню или в правом верхнем углу. Из выпадающего списка выберите сертификат электронной подписи и кликните «Войти».

После авторизации откроется главная страница личного кабинета:

в верхней части — информация о компании;

в боковом меню — разделы для работы с закупками и документами.

Как искать закупки на АСТ ГОЗ

Доступ к реестру закупок на АСТ ГОЗ открывается только после полной аккредитации на площадке и установки защищённого соединения через ViPNet.

Как найти закупку

Используйте фильтры площадки по типу процедуры, региону или срокам подачи заявок. Настройте оповещения, чтобы не пропускать новые публикации и оперативно реагировать на появление интересных лотов.

Важно корректно задать коды ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) — от этого зависит, какие закупки будут вам доступны для просмотра и участия. При правильной настройке вы будете получать релевантные уведомления в личный кабинет, а также приглашения от заказчиков на закрытые процедуры.

Почему некоторые закупки могут быть недоступны

Участие во многих закрытых процедурах возможно только по прямому приглашению заказчика. Без приглашения такой тендер вы не увидите. Кроме того, для отдельных закупок требуются специальные допуски и лицензии — например на работу с гостайной.

Чтобы система рекомендовала вас для закрытых торгов, сперва участвуйте в открытых процедурах и корректно заполняйте профиль и коды ОКПД2 — тогда вероятность получить приглашение станет выше.

Частые ошибки при работе с АСТ ГОЗ

При установке программного обеспечения и настройке защищённой сети. Перед участием обязательно проверьте версии программ, доступ к внутренней сети и наличие всех сертификатов.

ПРИМЕР Если не обновить КриптоПро CSP, возникнут проблемы с подписью. При некорректной настройке защищённого канала вы не сможете войти на площадку, а без корневых сертификатов удостоверяющего центра браузер заблокирует вход.