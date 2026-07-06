Рынок грузоперевозок меняется: заказчики всё чаще совмещают долгосрочные контракты с тендерами. Для перевозчика это шанс найти крупного и платёжеспособного клиента. Но к участию нужно подходить грамотно — недостаточно предложить низкую цену.

Коротко Убедитесь, что понимаете, какой нужен груз, какие выдвигаются требования к машинам и водителям и нужно ли обеспечение. Посчитайте все расходы: топливо, зарплату, амортизацию, налоги, сезонные траты. Если итоговая сумма выше начальной цены контракта — участвовать не стоит. Для победы делайте ставку не на демпинг, а на прозрачность и надёжность.

Участие в тендере на грузоперевозки начинается не с подачи заявки, а с изучения условий заказчика и расчёта всех своих затрат.

Что такое тендеры на грузоперевозки

Тендеры на грузоперевозки — это конкурентные процедуры, где заказчик выбирает исполнителя для оказания транспортно-логистических услуг: перевозки грузов, экспедирования, складской обработки, разработки маршрутов.

Вот как это происходит: заказчик публикует извещение с необходимыми ему условиями перевозки. Дальше перевозчики изучают эти требования и подают заявки, а заказчик сравнивает предложения и выбирает победителя.

Такие тендеры проводят в двух форматах:

открытые торги — извещения размещают в свободном доступе, и поучаствовать может любой желающий;

закрытые торги — извещение не публикуют, а высылают приглашение поучаствовать ограниченному кругу компаний.

Также есть классификация по типу закона:

По 44-ФЗ закупки проводят государственные и муниципальные заказчики, то есть бюджетные учреждения, школы, больницы. Процедура у них строго регламентирована.

По 223-ФЗ закупки проводят госкомпании и организации с госучастием. Они сами устанавливают правила, как будет проходить процедура, в своём Положении о закупке — строгих регламентов тут нет.

Коммерческие — те, которые не подпадают ни под 44-ФЗ, ни под 223-ФЗ. Например, частная компания проводит тендер на доставку товаров между городами. В таких процедурах тоже нет строгого регламента, нужно только учитывать Гражданский кодекс РФ Устав автомобильного транспорта и отраслевые приказы Минтранса.

Где искать тендеры на грузоперевозки

1. Электронные торговые площадки (ЭТП). На федеральных — Сбербанк-АСТ, РТС-тендер, Росэлторг и так далее — торги для госнужд, которые есть в ЕИС. На коммерческих — B2B-Center, Фабрикант — тендеры частных корпораций.

Некоторые крупные заказчики проводят закупки в собственных закрытых секциях. Например, Транснефть — в закрытой секции на Сбербанк-АСТ, а Росатом — на РТС-тендер, Сбербанк-АСТ и АСТ ГОЗ.

ЭТП РТС-тендер

2. Агрегаторы. Это сервисы, которые собирают торги со всех площадок в одном окне. Вы настраиваете фильтры по ключевым словам, федеральному закону, региону и сумме, и вам приходят уведомления о новых закупках на почту.

Виды тендеров по грузоперевозкам

44-ФЗ. На грузоперевозки чаще всего проводят аукционы и запросы котировок — это процедуры, в которых основным критерием выбора является цена: побеждает участник с минимальным предложением.

223-ФЗ. Процедуры разнообразнее — форма проведения зависит от положения о закупках конкретной компании. Часто оценивают не только цену, но и дополнительные характеристики: опыт компании, квалификацию водителей, техническое состояние машин.

ПРИМЕР Заказчик проводил закупку на грузоперевозку по маршруту «Екатеринбург–Сургут–Екатеринбург» и установил требования к водителям: стаж не менее пяти лет и обязательное прохождение медосмотров.

Заказчик может уточнить год выпуска, экологический класс, тип кузова машины — исполнитель обязан выполнить эти условия, если хочет победить

Коммерция. Эти тендеры подчиняются нормам ГК РФ, а также 135-ФЗ, а не 44-ФЗ и 223-ФЗ. Поэтому здесь форматов больше — каждый заказчик определяет правила под свои задачи. Кто-то выбирает по наименьшей цене, кто-то проводит переговоры, а кто-то оценивает опыт и репутацию. Главное отличие коммерческих тендеров в том, что в них нет строгих сроков, регламентов, а размещаются они в открытых источниках. Заказчик сам решает, как и когда проводить закупку.

ВАЖНО Иногда заказчики проводят предварительный квалификационный отбор (ПКО) — сначала проверяют, соответствует ли перевозчик их требованиям, и только потом допускают к торгам. Такой формат встречается в закупках опасных грузов, негабарита или долгосрочных контрактов, где важна надёжность, а не только цена.

Как подготовиться к участию в тендере на грузоперевозки

Чтобы не столкнуться с убытками или штрафами, проверьте ключевые условия заказчика, реалистичность цены и наличие ресурсов.

Изучение тендерной документации

Чтобы избежать штрафов и конфликтов на этапе исполнения контракта, внимательно проанализируйте документацию заказчика и выделите ключевые параметры будущей перевозки.

Тип груза и его особенности. Уточните, является ли груз опасным, скоропортящимся, негабаритным или требующим температурного режима. Для каждой категории — свои правила перевозки и санкции за нарушения. Проверьте, нужно ли дополнительное оборудование: рефрижератор, гидроборт, стропы, ремни. Если у вас нет необходимого оснащения, придётся привлекать подрядчика, а это повлияет на маржинальность.

Маршрут и сроки. Проанализируйте логистику: точные адреса погрузки и разгрузки, количество точек, качество дорог, платные участки, паромы, ограничения по массе и высоте. Проверьте сроки доставки, норматив на рейс с учётом выходных и праздников и размер штрафов за опоздание.

Требования к транспорту и персоналу. Изучите, какой транспорт ожидает заказчик: грузоподъёмность, объём, год выпуска, экологический класс. Учтите требования к документам: санитарные паспорта, допуски, страховка, медкнижки водителей.

Обеспечительные платежи. Проверьте, требуется ли внесение обеспечительного платежа. Обычно это 5–10 % от начальной цены контракта или суммы сделки. Оцените, достаточно ли у компании свободных оборотных средств, чтобы зарезервировать нужную сумму на весь срок действия договора. Часто выпуск банковской гарантии оказывается выгоднее, чем изъятие средств из оборота на длительный период.

ВАЖНО

Если вы не сможете выполнить обязательства в точном соответствии с условиями заказчика, это может привести к попаданию в реестр недобросовестных поставщиков . Любые неясности в тендерной документации уточняйте через запросы на разъяснения.

Оценка стоимости перевозки

Правильный расчёт себестоимости — это основа рентабельности проекта. Нужно учесть:

Топливо. Расчёт пробега и реального расхода с учётом загрузки и рельефа.

Оплату труда и командировочные. Зарплата водителей, затраты на суточные, проживание в пути и питание.

Предрейсовые осмотры и контроль. Медосмотры водителей и расходы на контроль технического состояния транспорта.

Амортизацию и содержание транспорта. Износ шин и ресурса двигателя на 1 км пробега, отчисления на ремонт и плановые техосмотры, сезонные траты, например незамерзающая стеклоомывающая жидкость и зимняя резина.

Налоги и страхование. Могут потребоваться ОСАГО или КАСКО, полис страхования ответственности перевозчика. Важно оценить налоговую нагрузку. Патент для грузоперевозок в 2026 сохранён, но с новым лимитом доходов — до 20 млн ₽. Если сумма превысит лимит, право на патент потеряется.

Сопутствующие расходы. Платные дороги, экологические сборы, мойка и санобработка.

ВАЖНО Если сумма затрат превышает начальную максимальную цену тендера, то от участия стоит отказаться, чтобы не работать в минус.

Оценка собственных возможностей

Проанализируйте, готова ли ваша компания к исполнению контракта:

Наличие транспорта. Проверьте, будут ли свободны нужные машины на период действия нового контракта. Если нет — оцените возможность приобретения, лизинга или аренды.

Кадровый ресурс. Убедитесь, что есть водители с нужными допусками, медкнижками и опытом работы с конкретными типами груза.

Финансы. Оцените, достаточно ли у вас оборотных средств для покрытия обеспечительных платежей, авансирования топлива и командировочных.

Опыт. Если перевозка связана со сложными условиями, к примеру негабаритный товар, опасный груз, жёсткие правила температурного режима, — честно оцените, есть ли у компании успешный опыт таких рейсов.

ВАЖНО Если по одному или нескольким параметрам компания не соответствует требованиям, то участие в тендере несёт высокие риски.

Какие документы нужны для участия в тендере на грузоперевозки

Прежде чем подавать заявку, убедитесь, что у вас собран полный комплект документов.

Основные сведения о компании

Нужны: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, устав, учредительные документы, подтверждение полномочий руководителя, решение об одобрении крупной сделки, карточка организации с реквизитами. Дополнительно заказчик может запросить бухгалтерскую отчётность, договоры и акты, подтверждающие опыт.

Точка Банк подготовил шаблоны документов: это решение об одобрении крупной сделки, декларация о соответствии и другие документы.

Документы на транспорт и персонал

Это специфический пакет документов, который касается сферы грузоперевозок. Необходимо предоставить сведения о транспорте: ПТС, свидетельства о регистрации, документы о техосмотре, полисы ОСАГО.

Дополнительно нужны допуски для перевозки специфических грузов. А по персоналу — водительские удостоверения, медицинские книжки и подтверждение прохождения инструктажей.

Как подать заявку на тендер по грузоперевозкам

Процедура подачи зависит от правил конкретной электронной площадки, но общий алгоритм выглядит так:

Выпуск электронной подписи. Она обязательна для участия в любых тендерах.

Регистрация на площадках. Для федеральных достаточно регистрации в ЕРУЗ. На коммерческих потребуется отдельная регистрация, иногда — аккредитация.

Формирование заявки. Заполните заявку в личном кабинете, прикрепите все требуемые документы и внесите обеспечение, если оно предусмотрено.

Детальные инструкции обычно публикуют в разделах «Помощь» или «Инструкции», а информацию всегда можно уточнить по телефону технической поддержки. Федеральные площадки интуитивно понятны — достаточно подать заявку несколько раз, и вы доведёте навык до автоматизма.

Как повысить шансы выиграть тендер на грузоперевозки

Точка Банк собрал практические рекомендации, которые помогут сделать ваше предложение более сильным.

Конкурентоспособная цена

Долгое время проблемой рынка был демпинг, но в 2025 году ситуация начала меняться: заказчики всё чаще ищут не самого дешёвого, а самого надёжного перевозчика.

Сейчас важно рассчитывать ставку так, чтобы она покрывала все издержки и закладывала прибыль, но при этом оставалась привлекательной на фоне других участников.

Подробное и достоверное предложение

Предоставьте полную информацию о своей компании и условиях перевозки. Чем понятнее ваша заявка, тем выше будет доверие со стороны грузовладельца.

Опишите детали: сроки, маршруты, используемый транспорт, ответственность сторон. Недостоверные или неполные сведения могут привести к отклонению заявки или отказу от заключения договора.

ВАЖНО Практика показывает, что заявка с указанием конкретных машин с госномером, типом кузова, годом выпуска и закреплённым за ней водителем выглядит надёжнее, чем общая фраза «транспорт предоставляется».



Выделение конкурентных преимуществ

Подчеркните, что отличает вас от других участников: собственный транспорт, водители со стажем более 15 лет или успешный опыт перевозок крупногабаритного груза. Особенно хорошо это работает в коммерческих тендерах — приложите презентацию компании или предложение о переговорах.

ПРИМЕР Добавьте в письмо информацию: «В нашем парке 12 собственных рефрижераторов с возможностью мониторинга температуры в реальном времени» или «За последние два года выполнили пять контрактов на перевозку строительной техники весом до 40 тонн без единого штрафа».

Работа на долгосрочное сотрудничество

Покажите, что вы ориентированы не на разовую перевозку, а на долгосрочные отношения. Запросите у партнёров рекомендательные письма и приложите их к заявке — это подтвердит вашу надёжность.

Типичные ошибки при участии в тендерах на грузоперевозки

В таблице собрали основные причины отклонения заявок и срыва сроков.

Ошибка Чем грозит Невнимательно изучили документацию и пропустили требования к транспорту Отклонение заявки Ошибка в расчёте себестоимости Победа принесёт убытки Демпинг Работа в минус Неполный пакет документов Отклонение заявки Игнорирование спорных пунктов в техническом задании Штрафы во время исполнения контракта Пропустили подачу заявки Не будете участвовать в процедуре

Как узнать, кто выиграл тендер на грузоперевозки

Итоги закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ — это открытые данные. Узнать победителя можно двумя способами.

Через ЕИС. Зайдите в карточку интересующей закупки и откройте раздел с протоколами. В нём заказчик последовательно публикует протокол рассмотрения заявок и итоговый протокол с указанием победителя и цены контракта. А если проводился аукцион, то ещё и результаты торгов.

На электронной площадке. Все протоколы дублируются в личном кабинете участника и в карточке закупки на той площадке, где проходила процедура, — обычно в разделах «Документы» или «Итоги».