Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ЭДО
  4. Электронная подпись и МЧД в 2026 году: изменения и правила работы
ЭДО
ЭДО
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Электронная подпись и МЧД в 2026 году: изменения и правила работы

В последние годы правила работы с электронной подписью и машиночитаемой доверенностью (МЧД) для бизнеса существенно изменились. Сотрудники не могут подписывать документы от имени компании только с помощью электронной подписи — для этого требуется оформленная МЧД. Также обновлены требования к оформлению доверенностей и параметрам квалифицированной электронной подписи.

20.03.2026
1536
1536

Подписывайте документы онлайн

Сервис «Документооборот» от Точка Банк поможет работать с ЭП без ошибок: подписывайте счета, акты и договоры онлайн — всё юридически значимо и без лишней бумажной волокиты
Подробнее

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Подписывайте документы онлайн

Сервис «Документооборот» от Точка Банк поможет работать с ЭП без ошибок: подписывайте счета, акты и договоры онлайн — всё юридически значимо и без лишней бумажной волокиты
Подробнее

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Авторы

Эти изменения связаны с развитием электронного документооборота и переходом на новые форматы документов. Поэтому компаниям и предпринимателям важно заранее разобраться в новых правилах, чтобы правильно оформлять подписи и доверенности и продолжать работать с государственными системами и контрагентами без ошибок.

Коротко
В 2026 году сотрудники могут подписывать электронные документы от имени компании только с помощью ЭП вместе с машиночитаемой доверенностью (МЧД). Обновились требования к оформлению МЧД: используется полное название компании, паспортные данные представителя указывают по желанию, а полномочия выбирают из классификатора.
Для перехода на новые правила нужно оформить КЭП руководителю и сотрудникам, создать МЧД и зарегистрировать её в реестре ФНС. Руководителю доверенность не требуется. Также до 1 сентября 2026 года нужно обновить КЭП, если она была получена до 28 августа 2025 года.

Изменения по МЧД с 2026 года

С 1 февраля 2026 года вступил в силу приказ Минцифры России от 05.11.2025 №1001, который обновил правила оформления МЧД. 

Смотрите сравнительную таблицу:

БылоСтало
Используют полное, сокращённое или альтернативное наименование юридического лицаИспользуют полное наименование юридического лица
Закреплён состав сведений, которые прописывают в МЧД доверители — российские юрлицаУточнили, что аналогичные сведения указывают доверители — обособленные подразделения юрлица
В сведения о представителе обязательно включают ФИО, дату рождения, СНИЛС, ИНН и реквизиты паспорта В обязательном порядке пишут только ФИО, дату рождения, СНИЛС и ИНН. Паспортные данные добавляют по желанию
Указывают список полномочий представителяУказывают идентификатор и название полномочия из классификатора 

МЧД, выпущенные после 1 февраля 2026 года, должны оформляться уже по новым требованиям. Действующие доверенности, выпущенные в 2025 году и ранее, менять не надо. 

Изменения по ЭП с 2026 года

Изменения касаются взаимодействия с Социальным фондом России (СФР). 

Соцфонд принимает отчётность бизнеса через Единую цифровую платформу (ЕЦП). С 1 сентября 2026 года СФР будет принимать отчёты, подписанные КЭП с параметром «Согласование ключей». 

ФНС и УЦ выпускают квалифицированные сертификаты с этим параметром с 28 августа 2025. Если вы получили КЭП ранее 28 августа 2025 года, её необходимо переоформить до 1 сентября 2026 года.

Экспертное мнение

При переходе на новые правила по электронной подписи бизнесу важно не откладывать оформление МЧД. На практике чаще всего сложности возникают не с самой доверенностью, а с проверкой полномочий сотрудников и корректной регистрацией документа в реестре. Если компания активно обменивается документами с контрагентами и государственными системами, удобнее сразу настроить электронный документооборот. Тогда МЧД, подписи и сами документы хранятся и проверяются в одной системе. Это снижает риск ошибок при подписании и отправке отчётности.


В сервисе ЭДО от Точка Банк можно организовать обмен документами с контрагентами и работать с электронными подписями в одном интерфейсе. Это особенно удобно для компаний, где документы подписывают несколько сотрудников по доверенности.

Дарья ЖуковскаяРедактор-эксперт ЭДО от Точка Банк

Законодательное регулирование электронной подписи

Ключевые положения об ЭП прописаны в Федеральном законе от 06.04.2011 №63-ФЗ. По этому закону: 

― Генеральному директору, индивидуальному предпринимателю нужна квалифицированная ЭП. Их выдают ФНС или доверенные лица удостоверяющего центра (УЦ) ФНС.

― Выданные сотрудникам сертификаты юридических лиц (сертификаты сотрудников) утратили силу после 31 августа 2024 года. Вместо них используется сертификат физического лица, применяемый в связке с машиночитаемой доверенностью (МЧД).

― Квалифицированный сертификат физлица в связке с МЧД нужен специалистам, которые заверяют цифровые документы от имени организации. Например, главному бухгалтеру, кадровику, специалисту отдела продаж. 

ЭДО для работы с электронной подписью
Подписывайте и обменивайтесь юридически значимыми документами онлайн. ЭДО от Точка Банк помогает работать быстрее, снижать количество ошибок и отказаться от бумажной рутины.

Законодательное регулирование МЧД

Электронные доверенности регулируют 63-ФЗ и приказ Минцифры России от 18.08.2021 №857. Вот основные правила работы с ними: 

  • МЧД нужна работникам, которые подписывают электронные документы и отчёты от имени организации или ИП. Гендиректору и предпринимателю доверенность не нужна. 
  • МЧД должна быть в формате .xml, иметь уникальный номер глобального уникального идентификатора (GUID) и заверяться КЭП руководителя. По содержанию она похожа на бумажную доверенность. В ней указывают реквизиты предприятия, информацию о доверителе и представителе, срок действия. 
  • Есть несколько видов и форматов МЧД. Универсальная версия 003 подходит для взаимодействия с ИФНС, ЕГАИС, Честным ЗНАКОМ, Центробанком и для ЭДО с контрагентами.

Инструкция, как бизнесу перейти на новые правила для ЭП и МЧД в 2026 году

В 2026 году компании и предприниматели обязаны использовать машиночитаемые доверенности (МЧД). Они подтверждают полномочия сотрудников, которые подписывают электронные документы от имени организации. Новые правила связаны с переходом на обновлённые форматы документов — УПД 5.03. 

1. Получите КЭП для руководителя и сотрудников

Сначала оформите квалифицированную электронную подпись (КЭП) для руководителя организации или ИП. Её можно получить в удостоверяющем центре ФНС или у доверенных лиц налоговой службы. Такая подпись выпускается на организацию, поэтому использовать МЧД руководителю не требуется.

Сотрудникам понадобится другая подпись — КЭП физического лица. Её можно оформить в любом аккредитованном удостоверяющем центре. Такая подпись содержит только данные человека и не связана напрямую с компанией.

2. Выберите формат машиночитаемой доверенности

Для работы с МЧД используется несколько форматов. Самый распространённый — единый формат 003. Он подходит для обмена документами с контрагентами и большинством государственных органов.

Для взаимодействия с налоговой службой применяется формат ФНС 5.03. Также важно учитывать изменения, которые вносятся приказом Минцифры России от 05.11.2025 №1001. Документ уточняет требования к реквизитам доверенности и правилам передоверия.

3. Оформите МЧД на сотрудников

Создать машиночитаемую доверенность можно разными способами. Например, через сервис ФНС, личный кабинет на Госуслугах или прямо в учётной системе компании.

При оформлении нужно указать полномочия сотрудника. Их можно выбрать из специального классификатора или описать текстом, если система это позволяет.

Готовую доверенность необходимо подписать КЭП руководителя. Только после этого документ становится юридически значимым.

4. Зарегистрируйте доверенность в реестре

После подписания МЧД нужно зарегистрировать в реестре ФНС. Обычно это происходит автоматически через оператора электронного документооборота.

Данные передаются в распределённый реестр налоговой службы. Он работает на технологии блокчейн и хранит информацию о выданных доверенностях.

Другие статьи по теме

27 ИЮНЯ 2025
119 786
Дарья Довбыш
Личный кабинет в системе «Честный знак»
14 ЯНВАРЯ 2026
67 255
Дарья Жуковская
Как перевыпустить КЭП через личный кабинет налогоплательщика ФНС

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Электронная подпись и МЧД в 2026 году: изменения, возможности, как оформить — Точка Банк