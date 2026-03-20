Электронная подпись и МЧД в 2026 году: изменения и правила работы

Коротко

Для перехода на новые правила нужно оформить КЭП руководителю и сотрудникам, создать МЧД и зарегистрировать её в реестре ФНС. Руководителю доверенность не требуется. Также до 1 сентября 2026 года нужно обновить КЭП, если она была получена до 28 августа 2025 года.

В 2026 году сотрудники могут подписывать электронные документы от имени компании только с помощью ЭП вместе с машиночитаемой доверенностью (МЧД). Обновились требования к оформлению МЧД: используется полное название компании, паспортные данные представителя указывают по желанию, а полномочия выбирают из классификатора.