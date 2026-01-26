Описание объекта закупки по 44-ФЗ: как составить корректное ТЗ по правилам ст. 33

Описание объекта закупки — важная часть тендерной документации. Из него поставщики узнают, какой товар или услуга нужны заказчику.

Заказчики составляют описания по КТРУ — общедоступному каталогу, в котором все товары, работы и услуги представлены по единым стандартам. Но в КТРУ пока собраны не все объекты закупки, поэтому важно знать, как правильно составить описание с нуля.

Коротко — В техзадании указывают название товара, его характеристики, прикладывают изображение и называют важные условия поставки. В 44‑ФЗ есть жёсткие требования к описанию. Если их нарушить, можно получить жалобу в ФАС от других участников и штраф. — Описание объекта закупки — это техническое задание, которое заказчик составляет для поставщика.

Что такое описание объекта закупки и зачем оно нужно

Описание объекта закупки — это подробное объяснение всех требований и условий, которые должен выполнить поставщик в рамках тендера. Его готовит заказчик, когда составляет извещение — документ, в котором указаны все сведения о закупке, например:

Способ, которым она проводится.

Требования или привилегии для поставщиков.

Основные условия контракта.

Название и характеристики товара, работы или услуги. Это и есть описание.

Основные правила описания объекта закупки по 44‑ФЗ

Техническому заданию посвящена статья 33 Федерального закона №44-ФЗ. Вот основные правила из неё:

1. В названии нельзя указывать конкретные товарные знаки, фирменные названия и патенты — всё это ограничивает конкуренцию.

ПРИМЕР Если написать в техзадании, что ведомству нужен автомобиль Volvo, в тендере смогут участвовать только официальные дилеры этой марки. А остальные дилеры или автозаводы заявку уже не подадут.

Правда, иногда указывать товарный знак в описании всё же можно, например если (пункт 1 части 1 статьи 33 № 44-ФЗ):

Рядом со знаком будет приписка «или эквивалент».

Заказчик уже использует товары, которые совместимы только с продукцией конкретных производителей.

Заказчику нужны запчасти или расходные материалы для машин или оборудования. Например, купить двигатель на конкретную марку машины можно.

Предмет госзакупки — медицинские изделия или специальное питание. Если пациенту подходят только конкретные продукты, а на аналоги есть побочные реакции, то по решению врачебной комиссии для него можно закупить товар определённого бренда.

Если заказчик прописывает в техзадании конкретную модель и добавляет фразу «или эквивалент», то у поставщика есть право закупить другой товар с такими же техническими характеристиками. Заказчик будет обязан его принять. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

2. Если закупается лекарство, то в описании можно использовать его международное непатентованное название.

3. В техзадании нельзя указывать страну происхождения.

Даже если в закупке есть запрет на иностранную продукцию, в описании указывают характеристики отечественного товара без его названия и страны производства.

4. В техзадании по умолчанию описывается новый товар. Если заказчику нужен восстановленный или бывший в употреблении продукт, то это обязательно специально указывается в описании.

5. Если предмет закупки — строительные работы, то к описанию нужно приложить проектную документацию и смету (статья 110.2 №44-ФЗ).

6. Если у заказчика есть образец или макет нужного товара, он может пригласить участников посмотреть на него. Тогда в описание нужно добавить время и место такого осмотра.

Какие сведения должны быть в техническом задании

Когда заказчик готовит описание, то обычно указывает или прилагает:

Название объекта.

Его характеристики.

Графическую информацию, например изображения, чертежи, эскизы или фотографии.

Требования к упаковке и маркировке.

Некоторые контрактные условия о поставке и обслуживании товара.

Дальше расскажем о самых важных разделах описания.

Наименование объекта закупки

Если товар, работа или услуга уже есть в КТРУ, то наименование нужно брать из каталога. Важно проверять КТРУ регулярно, потому что он постоянно пополняется.

Если позиции в каталоге нет, название заполняется самостоятельно по следующим правилам:

Из названия должно быть понятно предназначение товара. Допустим, вместо общего «салфетки» стоит написать «салфетки медицинские спиртовые» или «салфетки из микрофибры для уборки».

Если закупается не один товар, а целая товарная группа, нужно написать её наименование. Например, «канцелярские изделия» или «торговое оборудование». Назвать каждый товар по отдельности можно дальше в характеристиках.

Не писать лишнего. Так, вместо «оказания услуг по поставке товара» лучше написать «поставка товара».

Слова в названии лучше не сокращать, писать на русском языке и проверять ошибки.

Основные характеристики и показатели

В описании нужно подробно расписать все характеристики объекта. Они бывают четырех видов:

Функциональные — связаны с назначением товара. Например, перечисление видов работ, которые можно делать на устройстве.

Технические — описывают возможности оборудования или техники.

Качественные — называют конкурентные преимущества товара.

Эксплуатационные — рассказывают, как применять товар в определённых условиях.

ПРИМЕР Заказчик покупает принтер. Вот примеры разных характеристик, которые можно указать в характеристиках закупки:

— Функциональные — есть ли возможность двусторонней и быстрой печати документов или какие форматы печати доступны.

— Технические — скорость печати в минуту или время выхода первой страницы.

— Качественные — есть ли возможность подключения по Bluetooth или разрешение печати.

— Эксплуатационные — сколько энергии потребляет устройство или какое количество листов печатает в месяц, так как это показывает, подходит модель для частого использования в офисе или нет.

Характеристики описывают в конкретных показателях, по которым можно определить, что товар соответствует требованиям. Они могут быть в виде точных значений или диапазонов.

ПРИМЕР Точное значение: сосновый брус размером 100х100х6000 мм : сосновый брус размером 100х100х6000 мм Диапазон: ноутбук с оперативной памятью от 8 ГБ

Разъяснения по конкретным показателям

Часто товары или материалы нужно закупить для строительных работ или для услуг. В этом случае устанавливать конкретные показатели не нужно — исполнитель сам решает, что ему использовать. Требования нужны только к итоговым результатам работы, к их качеству.

Количество товара или объем работ

Чтобы указать количество товара, используют общепринятые в России величины. Например, для веса применяют килограммы, а не фунты. Если товар есть в КТРУ, обозначения используют как в каталоге.

Контрактные условия, включаемые в описание

В описании могут быть и условия, связанные с приёмкой, поставкой и дальнейшим обслуживанием товара. Так, если заказчику перед приёмкой нужны испытания товара, то он описывает в техзадании критерии и порядок их проведения.

Для сложного и специфического оборудования заказчик может добавить требования к обслуживанию, монтажу, пусконаладке и даже обучению своих сотрудников.

Ещё один популярный пункт техзадания — это гарантии качества. Чтобы их установить, заказчик может добавить следующие пункты:

Какой срок действуют гарантии.

Что входит в гарантийное обслуживание.

Какие расходы будут у заказчика при использовании товара.

Если заказчик устанавливает требования к гарантийному сроку, то должен обосновать это в документации о закупке. В обосновании он указывает, зачем ему нужна гарантия качества, чтобы нормально пользоваться товаром или результатом работы. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Как описывать объект закупки, чтобы не нарушить закон

Чтобы резюмировать все требования к описанию, расскажем, какие ошибки в техзадании заказчики допускают чаще всего.

Ошибка 1: Лишние требования

В описание нельзя включать требования к производителю товара или участнику закупки, его деловой репутации, опыту, наличию у него оборудования и других ресурсов для исполнения контракта. Эти условия не связаны с описанием объекта закупки. При желании заказчик может установить их в отдельном разделе извещения.

Ошибка 2: Товарные знаки и бренды

За редким исключением нельзя использовать в описании конкретные товарные знаки — это ограничивает конкуренцию.

Ошибка 3: Неконкретные показатели

Из описания должно быть понятно, какой товар нужно поставить и какие у него должны быть характеристики. Если текстового описания недостаточно, нужно приложить картинки и схемы. Если и изображений мало — показать поставщикам образец или макет.

Составление и утверждение описания объекта закупки

Описание составляет заказчик ещё до старта закупки. Для электронных контрактов техзадание формируется в Единой информационной системе (ЕИС).

Для этого заказчику достаточно заполнить поля во вкладке извещения «Товар, работа, услуга». Если товар есть в КТРУ, часть ячеек подтянется из каталога. Если информации в КТРУ нет, заказчик заполняет всё вручную. Такое описание, заполненное через ЕИС, называют структурированным.

Контрольные ведомства специально не проверяют и не утверждают техзадание. Но если заполнить этот блок не по правилам, то можно получить жалобу в ФАС от участников закупки и штраф до 10 000 ₽ по части 5 статьи 7.30.1.

Можно ли изменить описание объекта закупки