Описание объекта закупки по 44-ФЗ: как составить корректное ТЗ по правилам ст. 33

Описание объекта закупки — важная часть тендерной документации. Из него поставщики узнают, какой товар или услуга нужны заказчику.
Заказчики составляют описания по КТРУ — общедоступному каталогу, в котором все товары, работы и услуги представлены по единым стандартам. Но в КТРУ пока собраны не все объекты закупки, поэтому важно знать, как правильно составить описание с нуля.
Что такое описание объекта закупки и зачем оно нужно
Описание объекта закупки — это подробное объяснение всех требований и условий, которые должен выполнить поставщик в рамках тендера. Его готовит заказчик, когда составляет извещение — документ, в котором указаны все сведения о закупке, например:
- Способ, которым она проводится.
- Требования или привилегии для поставщиков.
- Основные условия контракта.
- Название и характеристики товара, работы или услуги. Это и есть описание.
Основные правила описания объекта закупки по 44‑ФЗ
Техническому заданию посвящена статья 33 Федерального закона №44-ФЗ. Вот основные правила из неё:
1. В названии нельзя указывать конкретные товарные знаки, фирменные названия и патенты — всё это ограничивает конкуренцию.
Правда, иногда указывать товарный знак в описании всё же можно, например если (пункт 1 части 1 статьи 33 № 44-ФЗ):
- Рядом со знаком будет приписка «или эквивалент».
- Заказчик уже использует товары, которые совместимы только с продукцией конкретных производителей.
- Заказчику нужны запчасти или расходные материалы для машин или оборудования. Например, купить двигатель на конкретную марку машины можно.
- Предмет госзакупки — медицинские изделия или специальное питание. Если пациенту подходят только конкретные продукты, а на аналоги есть побочные реакции, то по решению врачебной комиссии для него можно закупить товар определённого бренда.
2. Если закупается лекарство, то в описании можно использовать его международное непатентованное название.
3. В техзадании нельзя указывать страну происхождения.
Даже если в закупке есть запрет на иностранную продукцию, в описании указывают характеристики отечественного товара без его названия и страны производства.
4. В техзадании по умолчанию описывается новый товар. Если заказчику нужен восстановленный или бывший в употреблении продукт, то это обязательно специально указывается в описании.
5. Если предмет закупки — строительные работы, то к описанию нужно приложить проектную документацию и смету (статья 110.2 №44-ФЗ).
6. Если у заказчика есть образец или макет нужного товара, он может пригласить участников посмотреть на него. Тогда в описание нужно добавить время и место такого осмотра.
Какие сведения должны быть в техническом задании
Когда заказчик готовит описание, то обычно указывает или прилагает:
- Название объекта.
- Его характеристики.
- Графическую информацию, например изображения, чертежи, эскизы или фотографии.
- Требования к упаковке и маркировке.
- Некоторые контрактные условия о поставке и обслуживании товара.
Дальше расскажем о самых важных разделах описания.
Наименование объекта закупки
Если товар, работа или услуга уже есть в КТРУ, то наименование нужно брать из каталога. Важно проверять КТРУ регулярно, потому что он постоянно пополняется.
Если позиции в каталоге нет, название заполняется самостоятельно по следующим правилам:
- Из названия должно быть понятно предназначение товара. Допустим, вместо общего «салфетки» стоит написать «салфетки медицинские спиртовые» или «салфетки из микрофибры для уборки».
- Если закупается не один товар, а целая товарная группа, нужно написать её наименование. Например, «канцелярские изделия» или «торговое оборудование». Назвать каждый товар по отдельности можно дальше в характеристиках.
- Не писать лишнего. Так, вместо «оказания услуг по поставке товара» лучше написать «поставка товара».
- Слова в названии лучше не сокращать, писать на русском языке и проверять ошибки.
Основные характеристики и показатели
В описании нужно подробно расписать все характеристики объекта. Они бывают четырех видов:
Функциональные — связаны с назначением товара. Например, перечисление видов работ, которые можно делать на устройстве.
Технические — описывают возможности оборудования или техники.
Качественные — называют конкурентные преимущества товара.
Эксплуатационные — рассказывают, как применять товар в определённых условиях.
Характеристики описывают в конкретных показателях, по которым можно определить, что товар соответствует требованиям. Они могут быть в виде точных значений или диапазонов.
Разъяснения по конкретным показателям
Часто товары или материалы нужно закупить для строительных работ или для услуг. В этом случае устанавливать конкретные показатели не нужно — исполнитель сам решает, что ему использовать. Требования нужны только к итоговым результатам работы, к их качеству.
Количество товара или объем работ
Чтобы указать количество товара, используют общепринятые в России величины. Например, для веса применяют килограммы, а не фунты. Если товар есть в КТРУ, обозначения используют как в каталоге.
Контрактные условия, включаемые в описание
В описании могут быть и условия, связанные с приёмкой, поставкой и дальнейшим обслуживанием товара. Так, если заказчику перед приёмкой нужны испытания товара, то он описывает в техзадании критерии и порядок их проведения.
Для сложного и специфического оборудования заказчик может добавить требования к обслуживанию, монтажу, пусконаладке и даже обучению своих сотрудников.
Ещё один популярный пункт техзадания — это гарантии качества. Чтобы их установить, заказчик может добавить следующие пункты:
- Какой срок действуют гарантии.
- Что входит в гарантийное обслуживание.
- Какие расходы будут у заказчика при использовании товара.
Как описывать объект закупки, чтобы не нарушить закон
Чтобы резюмировать все требования к описанию, расскажем, какие ошибки в техзадании заказчики допускают чаще всего.
Ошибка 1: Лишние требования
В описание нельзя включать требования к производителю товара или участнику закупки, его деловой репутации, опыту, наличию у него оборудования и других ресурсов для исполнения контракта. Эти условия не связаны с описанием объекта закупки. При желании заказчик может установить их в отдельном разделе извещения.
Ошибка 2: Товарные знаки и бренды
За редким исключением нельзя использовать в описании конкретные товарные знаки — это ограничивает конкуренцию.
Ошибка 3: Неконкретные показатели
Из описания должно быть понятно, какой товар нужно поставить и какие у него должны быть характеристики. Если текстового описания недостаточно, нужно приложить картинки и схемы. Если и изображений мало — показать поставщикам образец или макет.
Составление и утверждение описания объекта закупки
Описание составляет заказчик ещё до старта закупки. Для электронных контрактов техзадание формируется в Единой информационной системе (ЕИС).
Для этого заказчику достаточно заполнить поля во вкладке извещения «Товар, работа, услуга». Если товар есть в КТРУ, часть ячеек подтянется из каталога. Если информации в КТРУ нет, заказчик заполняет всё вручную. Такое описание, заполненное через ЕИС, называют структурированным.
Контрольные ведомства специально не проверяют и не утверждают техзадание. Но если заполнить этот блок не по правилам, то можно получить жалобу в ФАС от участников закупки и штраф до 10 000 ₽ по части 5 статьи 7.30.1.
Можно ли изменить описание объекта закупки
В описании можно изменить любые условия, кроме наименования объекта закупки. Но сделать это нужно за один рабочий день до окончания приёма заявок (часть 4 статьи 42 №44-ФЗ).