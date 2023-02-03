Когда сдавать декларацию и как это сделать?

Декларацию по УСН нужно сдавать раз в год за предыдущий год до 25 апреля. Подробно о сроках для каждой системы налогообложения читайте в разделе «Когда нужно платить налоги и взносы».

Если у вас подключена Онлайн-бухгалтерия, мы сами будем готовить для вас отчётность. Когда подойдёт время сдачи, отправим вам уведомление.

Вы сможете отправить декларацию электронно с помощью сертификата электронной подписи, выпущенного на токене через налоговую или удостоверяющий центр. Также декларацию можно сдать в печатном виде: лично отнести в налоговую или отправить Почтой России.

Как отправить декларацию через Онлайн-бухгалтерию

ШАГ 1. Откройте раздел «Онлайн-бухгалтерия» в полной версии интернет-банка. Выберите задачу на отправку декларации.

ШАГ 2. Если у вас есть электронная подпись на токене — вставьте флешку в компьютер и нажмите «Подписать и отправить».

Как только налоговая получит и проверит отчётность, она отправит нам подтверждение. Вы сможете скачать его в том же разделе. Если у вас есть электронная подпись на токене — с её помощью нужно будет подтвердить получение квитанции в интернет-банке. Мы сообщим вам, как только она придёт.

Как отправить отчётность без Онлайн-бухгалтерии

Если онлайн-бухгалтерия вам не подходит, но сдавать отчёты лично не хочется — используйте услугу «Отправка отчётности». Подробнее о том, кому подходит услуга и как она работает, читайте в разделе «Что входит в услугу “Отправка отчётности”».

Вы сможете отправлять отчётность электронно, если у вас есть сертификат электронной подписи, выпущенный на токене через налоговую или удостоверяющий центр.

ШАГ 1. Откройте раздел «Онлайн-бухгалтерия» в полной версии интернет-банка. Загрузите готовый файл отчётности в формате XML по кнопке «Добавить документ».

ШАГ 2. Если у вас есть электронная подпись на токене — вставьте флешку в компьютер и нажмите «Подписать и отправить».

Когда сдадите отчёт, госорган отправит в банк подтверждение о принятии. Его можно скачать в «Задачах» — «Показать все» — «Завершённые». Если у вас есть электронная подпись на токене — с её помощью нужно будет подтвердить получение квитанции в интернет-банке. Мы сообщим вам, как только она придёт.