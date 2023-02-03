Как работать с патентом в Онлайн-бухгалтерии

Если вы совмещаете УСН с патентом, обязательно внесите данные патента в Онлайн-бухгалтерию. Сделать это можно во вкладке «Налогообложение и патент» — «Патенты» по кнопке «Добавить существующий».

Вся нужная информация есть в самом патенте и в квитанции для его оплаты. Если патент вы уже оплатили, отметьте в добавленном патенте «Уже уплачено». Тогда мы не будем вам напоминать об оплате патента.

Когда вы внесёте данные патента, мы будем учитывать все поступления на счёт в Точка Банк как поступления по патенту. Если вы параллельно получаете доход и по упрощёнке, его нужно будет отмечать для верных расчётов. Для этого зайдите в веб-версию Онлайн-бухгалтерии и выберите вкладку «Операции». Найдите доход по упрощёнке и в строке «Система налогообложения» выберите УСН для него.