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Как войти в Личный кабинет налогоплательщика

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Как войти в Личный кабинет налогоплательщика юрлица?

Личный кабинет юридического лица — это удобный способ взаимодействия с налоговыми органами в режиме онлайн. Зарегистрировавшись, вы сможете узнать все актуальные данные вашей компании, например суммы начисленных и уплаченных налогов и взносов, а также суммы долгов по этим сборам. В кабинете вы сможете через интернет отправить отчётность, зарегистрировать кассу и запросить различные справки.

Получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика юридического лица может руководитель компании либо:

  • лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ; 
  • лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями;
  • руководитель управляющей компании.

При первом входе в Личный кабинет придётся пройти регистрацию. Для этого:

1. Подключите электронную подпись к компьютеру. Это должна быть ЭЦП на физическом носителе — дискете, e-token с сертификатом, смарт-карта.  

2. Откройте в браузере Личный кабинет налогоплательщика юрлица и введите пин-код от сертификата в появившемся окне.

3. Заполните все поля в форме регистрации:

  • ознакомьтесь с Соглашением об открытии доступа к сервису и подпишите его своей электронной подписью;
  • введите адрес вашей электронной почты.

Затем введите код с картинки для подтверждения и нажмите кнопку «Далее». 

Как войти в Личный кабинет налогоплательщика ИП?

Личный кабинет для индивидуального предпринимателя  — это виртуальный офис для бизнеса, который упрощает взаимодействие с налоговой. Простой и понятный сервис сэкономит ваше время: чтобы получить выписки и справки, не придётся ходить в налоговую инспекцию, большую часть документов можно получать и отправлять онлайн, а сальдо единого налогового счёта расскажет о состоянии расчётов с бюджетом.

Предприниматели могут войти в Личный кабинет несколькими способами: 

  • с квалифицированной ЭЦП, выпущенной на имя предпринимателя. Вам потребуется подключить токен подписи к компьютеру, пройти проверки и зарегистрироваться в сервисе, заполнив поле с электронной почтой;
  • через аккаунт на Госуслугах. Сработает только аккаунт с подтверждённой личностью и ИНН;
  • с логином и паролем, полученным в налоговой. Сработают и данные для входа в Личный кабинет налогоплательщика физлица, но будут доступны не все функции.  

Упростите отчётность ИП

С Онлайн-бухгалтерией от Точки ваши налоги, справки и документы будут в одном личном кабинете.

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