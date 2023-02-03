Как войти в Личный кабинет налогоплательщика юрлица?

Личный кабинет юридического лица — это удобный способ взаимодействия с налоговыми органами в режиме онлайн. Зарегистрировавшись, вы сможете узнать все актуальные данные вашей компании, например суммы начисленных и уплаченных налогов и взносов, а также суммы долгов по этим сборам. В кабинете вы сможете через интернет отправить отчётность, зарегистрировать кассу и запросить различные справки.



Получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика юридического лица может руководитель компании либо:

лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ;

лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями;

руководитель управляющей компании.

При первом входе в Личный кабинет придётся пройти регистрацию. Для этого:

1. Подключите электронную подпись к компьютеру. Это должна быть ЭЦП на физическом носителе — дискете, e-token с сертификатом, смарт-карта.

2. Откройте в браузере Личный кабинет налогоплательщика юрлица и введите пин-код от сертификата в появившемся окне.

3. Заполните все поля в форме регистрации:

ознакомьтесь с Соглашением об открытии доступа к сервису и подпишите его своей электронной подписью;

введите адрес вашей электронной почты.

Затем введите код с картинки для подтверждения и нажмите кнопку «Далее».

Как войти в Личный кабинет налогоплательщика ИП?

Личный кабинет для индивидуального предпринимателя — это виртуальный офис для бизнеса, который упрощает взаимодействие с налоговой. Простой и понятный сервис сэкономит ваше время: чтобы получить выписки и справки, не придётся ходить в налоговую инспекцию, большую часть документов можно получать и отправлять онлайн, а сальдо единого налогового счёта расскажет о состоянии расчётов с бюджетом.

Предприниматели могут войти в Личный кабинет несколькими способами:

с квалифицированной ЭЦП, выпущенной на имя предпринимателя. Вам потребуется подключить токен подписи к компьютеру, пройти проверки и зарегистрироваться в сервисе, заполнив поле с электронной почтой;

через аккаунт на Госуслугах. Сработает только аккаунт с подтверждённой личностью и ИНН;

с логином и паролем, полученным в налоговой. Сработают и данные для входа в Личный кабинет налогоплательщика физлица, но будут доступны не все функции.