Как получить патент?

В платной Онлайн-бухгалтерии вы можете электронно отправить заявление на патент в налоговую, если у вас есть сертификат электронной подписи, выпущенный на токене через ФНС или удостоверяющий центр. Заявление на получение патента можно найти в Онлайн-бухгалтерии — «Налогообложение и патенты» — «Патенты» — «Получить или добавить» — «Создать заявление на новый».

Что указать в заявлении

Получить патент можно на любой срок от 1 до 12 месяцев. Отправить заявление нужно не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала действия патента. Если вы отправите позже, лучше уточнить в налоговой, выдаст ли она патент на выбранные даты. Остальные пункты обязательно нужно заполнить: регион для патента, код налоговой, в которой хотите получить патент, и налоговая ставка. Стандартно указан налог в 6%, но вы можете его изменить, если в регионе действия патента есть пониженная ставка налога. Номер закона, установившего ставку, тоже потребуется указать. Вид деятельности нужно выбрать из выпадающего списка.

Что происходит после отправки

В течение 1-3 рабочих дней после отправки заявления вы получите сообщение о том, что заявление принято. Принятое заявление не означает, что решение о выдаче патента положительное, это знак того, что документы оформлены верно.

Далее в течение 5 рабочих дней налоговая принимает решение: выдавать вам патент или нет. Если налоговая откажет, вам придёт уведомление в сервисе Онлайн-бухгалтерия — «Общение с госорганами» — «Письма». Если принято положительное решение, налоговая отправит вам данные патента и квитанцию для его оплаты в этот же раздел.

Бывает такое, что налоговая не отправила письмо. Тогда нужно взять всё в свои руки и получить документы самостоятельно.

Вы можете:

обратиться лично в налоговую;

налоговую; отправить письмо в налоговую с просьбой прислать патент и квитанцию для его оплаты через Точку.

Патент выдали: что дальше

Данные полученного патента нужно внести в Онлайн-бухгалтерию, чтобы мы учитывали их при расчёте налогов и взносов. Для этого в интернет-банке выберите раздел Онлайн-бухгалтерия — «Налогообложение и патент» — «Патенты» и нажмите «Добавить патент», затем «Добавить существующий» и укажите данные.