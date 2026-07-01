Как рассчитываются взносы в Онлайн-бухгалтерии?

В 2026 году каждый предприниматель, работающий целый год как ИП на УСН, обязательно должен уплатить 57 390 ₽ взносов. Для предпринимателей, зарегистрированных не с начала года, сумма уменьшается пропорционально сроку существования ИП. Эту сумму придётся уплатить, даже если не было дохода и не велась работа.

Полная сумма уплачивается до 28 декабря. Если доход предпринимателя за год превысит 300 000 рублей, придётся заплатить дополнительный взнос — 1% от суммы превышения. Этот взнос уплачивается до 1 июля 2026 года.

Уплачивать взносы поквартально необязательно. Главное — уплатить их полностью до конца года. Мы предлагаем платить поквартально равными частями, чтобы распределить налоговую нагрузку равномерно в течение года. Вы можете не платить взносы в текущем квартале и уплатить в следующем сумму больше. Уменьшение налога больше не зависит от даты уплаты взносов: он уменьшается на всю начисленную сумму взносов — ту, которую нужно уплатить в этом году.

Если вы работаете на УСН «Доходы минус расходы», советуем уплачивать взносы также ежеквартально — по 14 347 ₽ 50 копеек. Налог на сумму взносов уменьшить не получится, но вы сможете включить их в расходы по УСН.

В Онлайн-бухгалтерии это выглядит так: на каждый квартал сумма к уплате распределена нарастающим итогом. Это промежуточная сумма, при уплате взносов она пересчитывается. Сумма налога за квартал также корректируется при уплате взносов.

I квартал — 14 347,5 ₽;

II квартал — 28 695 ₽, если не платили за I квартал;

III квартал — 43 042,5 ₽, если не платили за I и II кварталы;

IV квартал — 57 390 ₽, если не платили ранее в году.

Чтобы посмотреть, как рассчитаны взносы, нажмите на активную задачу по страховым взносам в «Задачах» Онлайн-бухгалтерии и выберите «Расчёт взносов». Вы увидите, как рассчитаны взносы и сколько налога останется заплатить.