Чем отличается полная бухгалтерия от базовой?

Обе версии бухгалтерии доступны на тарифах «Ноль», «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности Оставить заявку

1. Бесплатная базовая Онлайн-бухгалтерия.

Сервис подходит для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников. Мы бесплатно будем:

Рассчитывать налоги и взносы. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и подготовит по ним платежи — вам останется лишь подписать их.

Сервис сам рассчитает налоги и взносы и подготовит по ним платежи — вам останется лишь подписать их. Готовить налоговую отчётность. По итогу года мы подготовим для вас отчётность.

По итогу года мы подготовим для вас отчётность. Напоминать о сроках. Не держите в голове налоговые сроки — мы напомним, когда придёт время уплаты.

Не держите в голове налоговые сроки — мы напомним, когда придёт время уплаты. Вести КУДиР. Вы всегда сможете скачать книгу учёта доходов и расходов и предоставить её по запросу налоговой.

2. Полная Онлайн-бухгалтерия.

В полной версии у вас будет доступ не только к базовой бухгалтерии, но и к другим полезным сервисам. Вот что в неё входит:

Базовая Онлайн-бухгалтерия.

Расчёт налогов для ИП на патенте. Укажите основную информацию о патенте, и мы будем рассчитывать налоги по нему.

Укажите основную информацию о патенте, и мы будем рассчитывать налоги по нему. Копилка на налоги. Мы будем сами откладывать нужную сумму на налоги и уплатим точно в срок.

Мы будем сами откладывать нужную сумму на налоги и уплатим точно в срок. Бухгалтерия для «Доходы минус расходы». Будем готовить для вас платежи по налогам и взносам и заполнять налоговую отчётность.

Будем готовить для вас платежи по налогам и взносам и заполнять налоговую отчётность. Налоговая сверка. Если у вас выпущен сертификат электронной подписи, запрашивайте у налоговой информацию о задолженностях и переплатах. И оплачивайте долги в один клик.

Если у вас выпущен сертификат электронной подписи, запрашивайте у налоговой информацию о задолженностях и переплатах. И оплачивайте долги в один клик. Электронная отправка писем в налоговую . Отправляйте в налоговую письма и документы прямо из интернет-банка, если у вас выпущен сертификат электронной подписи.

Отправляйте в налоговую письма и документы прямо из интернет-банка, если у вас выпущен сертификат электронной подписи. Помощь бухгалтера. У нас нет ботов и шаблонных ответов — с вами будут общаться реальные бухгалтеры.

У нас нет ботов и шаблонных ответов — с вами будут общаться реальные бухгалтеры. Загрузка отчётов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета, Магнит Маркета. Будем корректно считать операции с учётом комиссии маркетплейса. Также можно настроить API c Wildberries и Ozon — в этом случае данные по отчётам будут добавляться в сервис автоматически.

Стоимость полной версии Онлайн-бухгалтерии можно узнать в Онлайн-бухгалтерии — «Тарифы».