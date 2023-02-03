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Чем отличается полная бухгалтерия от базовой

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Обе версии бухгалтерии доступны на тарифах «Ноль», «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи

Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности

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1. Бесплатная базовая Онлайн-бухгалтерия.

Сервис подходит для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников. Мы бесплатно будем:

  • Рассчитывать налоги и взносы. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и подготовит по ним платежи — вам останется лишь подписать их.
  • Готовить налоговую отчётность. По итогу года мы подготовим для вас отчётность.
  • Напоминать о сроках. Не держите в голове налоговые сроки — мы напомним, когда придёт время уплаты.
  • Вести КУДиР. Вы всегда сможете скачать книгу учёта доходов и расходов и предоставить её по запросу налоговой.

2. Полная Онлайн-бухгалтерия.

В полной версии у вас будет доступ не только к базовой бухгалтерии, но и к другим полезным сервисам. Вот что в неё входит:

  • Базовая Онлайн-бухгалтерия.
  • Расчёт налогов для ИП на патенте. Укажите основную информацию о патенте, и мы будем рассчитывать налоги по нему.
  • Копилка на налоги. Мы будем сами откладывать нужную сумму на налоги и уплатим точно в срок.
  • Бухгалтерия для «Доходы минус расходы». Будем готовить для вас платежи по налогам и взносам и заполнять налоговую отчётность.
  • Налоговая сверка. Если у вас выпущен сертификат электронной подписи, запрашивайте у налоговой информацию о задолженностях и переплатах. И оплачивайте долги в один клик.
  • Электронная отправка писем в налоговую. Отправляйте в налоговую письма и документы прямо из интернет-банка, если у вас выпущен сертификат электронной подписи.
  • Помощь бухгалтера. У нас нет ботов и шаблонных ответов — с вами будут общаться реальные бухгалтеры.
  • Загрузка отчётов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета, Магнит Маркета. Будем корректно считать операции с учётом комиссии маркетплейса. Также можно настроить API c Wildberries и Ozon — в этом случае данные по отчётам будут добавляться в сервис автоматически.

Стоимость полной версии Онлайн-бухгалтерии можно узнать в Онлайн-бухгалтерии — «Тарифы».

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Чем отличается полная бухгалтерия от базовой?