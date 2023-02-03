Чем отличается полная бухгалтерия от базовой?

Обе версии бухгалтерии доступны на тарифах «Ноль», «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».
Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи
Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности
1. Бесплатная базовая Онлайн-бухгалтерия.
Сервис подходит для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников. Мы бесплатно будем:
- Рассчитывать налоги и взносы. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и подготовит по ним платежи — вам останется лишь подписать их.
- Готовить налоговую отчётность. По итогу года мы подготовим для вас отчётность.
- Напоминать о сроках. Не держите в голове налоговые сроки — мы напомним, когда придёт время уплаты.
- Вести КУДиР. Вы всегда сможете скачать книгу учёта доходов и расходов и предоставить её по запросу налоговой.
2. Полная Онлайн-бухгалтерия.
В полной версии у вас будет доступ не только к базовой бухгалтерии, но и к другим полезным сервисам. Вот что в неё входит:
- Базовая Онлайн-бухгалтерия.
- Расчёт налогов для ИП на патенте. Укажите основную информацию о патенте, и мы будем рассчитывать налоги по нему.
- Копилка на налоги. Мы будем сами откладывать нужную сумму на налоги и уплатим точно в срок.
- Бухгалтерия для «Доходы минус расходы». Будем готовить для вас платежи по налогам и взносам и заполнять налоговую отчётность.
- Налоговая сверка. Если у вас выпущен сертификат электронной подписи, запрашивайте у налоговой информацию о задолженностях и переплатах. И оплачивайте долги в один клик.
- Электронная отправка писем в налоговую. Отправляйте в налоговую письма и документы прямо из интернет-банка, если у вас выпущен сертификат электронной подписи.
- Помощь бухгалтера. У нас нет ботов и шаблонных ответов — с вами будут общаться реальные бухгалтеры.
- Загрузка отчётов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета, Магнит Маркета. Будем корректно считать операции с учётом комиссии маркетплейса. Также можно настроить API c Wildberries и Ozon — в этом случае данные по отчётам будут добавляться в сервис автоматически.
Стоимость полной версии Онлайн-бухгалтерии можно узнать в Онлайн-бухгалтерии — «Тарифы».