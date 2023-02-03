Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Бухгалтерия
  4. Онлайн-бухгалтерия
  5. Что такое АУСН и как с ней работать

Что такое АУСН и как с ней работать

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

АУСН — это автоматизированная упрощённая система налогообложения. 

Эксперимент с режимом АвтоУСН стартовал 1 июля 2022 года и продлится до 31 декабря 2027 года. В нём участвуют только отдельные регионы России. Их список постепенно расширяется — новые субъекты добавляют после принятия соответствующих региональных законов.

С 1 января 2025 года АвтоУСН доступен и для тех, кто работает по агентским договорам: доверителям, комитентам или принципалам. Например, для продавцов, которые торгуют через маркетплейсы.

Чтобы применять АвтоУСН, нужно выполнить несколько условий:

  • Компания или ИП должны быть зарегистрированы в регионе, где проводится эксперимент. 

  • Численность работников — не больше пяти человек. 

  • Доход за год — не выше 60 млн ₽.

  • Остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн ₽. 

  • Расчётные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках

  • Зарплату сотрудникам можно платить только безналично. 

  • Другие специальные налоговые режимы применять нельзя.

Преимущества АУСН

  • Главное преимущество АвтоУСН — минимум отчётности. 

  • Предпринимателю не нужно платить страховые взносы. 

  • Можно забыть о сроках сдачи деклараций и новых форматах документов. Всё происходит автоматически, без участия предпринимателя.

  • Доходы и расходы фиксируются по данным кассы, уполномоченного банка и информации, которую вы указываете в личном кабинете.

  • Налоговая служба сама рассчитывает сумму налога — вручную ничего считать не нужно.

  • Часть обязанностей налогового агента по НДФЛ теперь выполняют банки. 

Порядок и сроки уплаты АУСН

На АвтоУСН налоговый период — один месяц. Это значит, что расчёт и уплата налога происходят каждый месяц, а не раз в квартал или год.

До 7-го числа следующего месяца предпринимателю нужно проверить, правильно ли банк отметил все операции. Именно на основе этих данных налоговая рассчитает сумму налога.

Сам налог считает налоговая служба. Уведомление с суммой и сроком оплаты приходит не позднее 15-го числа следующего месяца.

Заплатить налог нужно до 25-го числа этого же месяца. Оплата происходит через банк или личный кабинет.

Объект налогообложения АУСН

При переходе на АвтоУСН предприниматель сам выбирает, с чего будет платить налог — только с доходов или с доходов за вычетом расходов. Сделать выбор можно при переходе на режим, а затем раз в год с 1 января.

Объект «Доходы»

  • Налог — 8%.

  • Источники дохода: ККТ, банк, личный кабинет.

  • Торговый сбор можно зачесть в счёт налога, чтобы уменьшить его сумму. Если в текущем месяце зачесть не удалось, остаток можно перенести на следующие периоды.

Объект «Доходы минус расходы»

  • Налог — 20%.

  • Источники дохода: ККТ, банк, личный кабинет.

  • Расходы: ККТ, банк.

  • Торговый сбор увеличивает сумму расходов.

  • Убыток можно учесть в следующих периодах.

  • Минимальный налог — 3% от полученного дохода.

Отчётность

Предпринимателям на АвтоУСН больше не нужно вести книгу учёта доходов и расходов. Это отличие от тех, кто работает на обычной УСН.

В некоторых случаях отчётность всё же сохраняется.

Если компания выплачивала дивиденды или выступала налоговым агентом, нужно сдать декларацию по налогу на прибыль.

Если организация выставляла счета-фактуры с НДС или работала как налоговый агент, подаётся декларация по НДС.

При наличии сотрудников нужно отчитаться в СФР. Представляются сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) и о страховом стаже (подраздел 1.2 формы ЕФС-1).

Переход на АУСН

Новый бизнес

Если вы только начинаете бизнес как ИП или организация, подать уведомление о переходе на АвтоУСН нужно в течение 30 дней с даты постановки на учёт. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.

При регистрации через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» уведомление о переходе на АвтоУСН можно отправить сразу, вместе с регистрацией. 

Действующий бизнес

С 1 января 2025 года предприниматели на УСН или НПД могут переходить на АвтоУСН в течение года. В этом случае уведомление отправляется не позднее последнего числа месяца, предшествующего переходу.

Опытные бухгалтеры Точка Банк возьмут на себя вашу бухгалтерию, если вы работаете на АУСН.

Оставить заявку

Другие вопросы по теме «Онлайн-бухгалтерия»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка