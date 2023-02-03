АУСН — это автоматизированная упрощённая система налогообложения.

Эксперимент с режимом АвтоУСН стартовал 1 июля 2022 года и продлится до 31 декабря 2027 года. В нём участвуют только отдельные регионы России. Их список постепенно расширяется — новые субъекты добавляют после принятия соответствующих региональных законов.

С 1 января 2025 года АвтоУСН доступен и для тех, кто работает по агентским договорам: доверителям, комитентам или принципалам. Например, для продавцов, которые торгуют через маркетплейсы.

Чтобы применять АвтоУСН, нужно выполнить несколько условий:

Компания или ИП должны быть зарегистрированы в регионе, где проводится эксперимент.

Численность работников — не больше пяти человек.

Доход за год — не выше 60 млн ₽.

Остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн ₽.

Расчётные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках.

Зарплату сотрудникам можно платить только безналично.

Другие специальные налоговые режимы применять нельзя.

Преимущества АУСН

Главное преимущество АвтоУСН — минимум отчётности.

Предпринимателю не нужно платить страховые взносы.

Можно забыть о сроках сдачи деклараций и новых форматах документов. Всё происходит автоматически, без участия предпринимателя.

Доходы и расходы фиксируются по данным кассы, уполномоченного банка и информации, которую вы указываете в личном кабинете.

Налоговая служба сама рассчитывает сумму налога — вручную ничего считать не нужно.

Часть обязанностей налогового агента по НДФЛ теперь выполняют банки.

Порядок и сроки уплаты АУСН

На АвтоУСН налоговый период — один месяц. Это значит, что расчёт и уплата налога происходят каждый месяц, а не раз в квартал или год.

До 7-го числа следующего месяца предпринимателю нужно проверить, правильно ли банк отметил все операции. Именно на основе этих данных налоговая рассчитает сумму налога.

Сам налог считает налоговая служба. Уведомление с суммой и сроком оплаты приходит не позднее 15-го числа следующего месяца.

Заплатить налог нужно до 25-го числа этого же месяца. Оплата происходит через банк или личный кабинет.

Объект налогообложения АУСН

При переходе на АвтоУСН предприниматель сам выбирает, с чего будет платить налог — только с доходов или с доходов за вычетом расходов. Сделать выбор можно при переходе на режим, а затем раз в год с 1 января.

Объект «Доходы»

Налог — 8%.

Источники дохода: ККТ, банк, личный кабинет.

Торговый сбор можно зачесть в счёт налога, чтобы уменьшить его сумму. Если в текущем месяце зачесть не удалось, остаток можно перенести на следующие периоды.

Объект «Доходы минус расходы»

Налог — 20%.

Источники дохода: ККТ, банк, личный кабинет.

Расходы: ККТ, банк.

Торговый сбор увеличивает сумму расходов.

Убыток можно учесть в следующих периодах.

Минимальный налог — 3% от полученного дохода.

Отчётность

Предпринимателям на АвтоУСН больше не нужно вести книгу учёта доходов и расходов. Это отличие от тех, кто работает на обычной УСН.

В некоторых случаях отчётность всё же сохраняется.

Если компания выплачивала дивиденды или выступала налоговым агентом, нужно сдать декларацию по налогу на прибыль.

Если организация выставляла счета-фактуры с НДС или работала как налоговый агент, подаётся декларация по НДС.

При наличии сотрудников нужно отчитаться в СФР. Представляются сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) и о страховом стаже (подраздел 1.2 формы ЕФС-1).

Переход на АУСН

Новый бизнес

Если вы только начинаете бизнес как ИП или организация, подать уведомление о переходе на АвтоУСН нужно в течение 30 дней с даты постановки на учёт. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.

При регистрации через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» уведомление о переходе на АвтоУСН можно отправить сразу, вместе с регистрацией.

Действующий бизнес

С 1 января 2025 года предприниматели на УСН или НПД могут переходить на АвтоУСН в течение года. В этом случае уведомление отправляется не позднее последнего числа месяца, предшествующего переходу.