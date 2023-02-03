Когда нужно платить налоги и взносы?

Чтобы не держать в голове информацию о сроках для налогов и взносов, можно подключить Копилку на налоги. Она будет автоматически откладывать нужные суммы и уплатит налоги за вас, когда придёт срок.

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Сроки уплаты налогов и взносов

Если вы решили платить самостоятельно, нужно успевать в установленный срок. Налоги нужно платить раз в квартал. Страховые взносы можно уплатить один раз в год, сумма фиксированная. Чтобы равномерно распределить финансовую нагрузку в течение года, можно уплачивать взносы по ¼ от годовой суммы каждый квартал. Дата уплаты на уменьшение налога больше не влияет: он будет уменьшаться на начисленные фиксированные страховые взносы и взносы в размере 1% с дохода свыше 300 000 ₽.

Сроки уплаты отличаются для разных систем налогообложения.

Для УСН

1–31 марта — уплата страховых взносов за I квартал.

1–28 апреля — уплата авансового платежа по налогу УСН за I квартал.

1–30 июня — уплата страховых взносов за II квартал.

1–28 июля — уплата авансового платежа по налогу УСН за полугодие.

1–30 сентября — уплата страховых взносов за III квартал.

1–28 октября — уплата авансового платежа по налогу УСН за 9 месяцев.

1–28 декабря — уплата страховых взносов за IV квартал.

1 января – 28 апреля — уплата налога УСН за год.

1 января – 25 апреля — сдача налоговой декларации по УСН.

1 января – 1 июля — уплата оставшихся страховых взносов, если доход превысил 300 000 ₽ за предыдущий год.