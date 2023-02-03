Основные функции Онлайн-бухгалтерии мы рассказываем в вопросе «Что такое Онлайн-бухгалтерия и кому она подходит?».

Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности Оставить заявку

Однако сервис не только рассчитывает налоги и взносы. Вот что он умеет ещё:

Письма в налоговую

Вы можете отправлять в налоговую любые документы электронно и не тратить время на личный визит. Это можно сделать с помощью сертификата электронной подписи, выпущенного на токене через налоговую или удостоверяющий центр.

Если подпись выпущена и налоговая запрашивает у вас, например, книгу доходов и расходов или подтверждающие документы, — отправляйте их прямо из интернет-банка по требованию.

Сверка с налоговой

Если сомневаетесь, все ли налоги уплачены, или кажется, что забыли отправить декларацию, — сверьтесь с налоговой. Это можно сделать с помощью сертификата электронной подписи, выпущенного на токене через налоговую или удостоверяющий центр.

В интернет-банке зайдите в раздел «Сервисы» — «Онлайн-бухгалтерия» — «Общение с госорганами» — «Запросить сверку». В течение трёх дней налоговая пришлёт информацию: сколько было оплат, какие есть задолженности, были ли переплаты и какая отчётность была сдана. Эти данные будут вас ждать в том же разделе «Сверки». Если у вас есть электронная подпись на токене — с её помощью нужно будет подтвердить получение сверок в интернет-банке. Мы отправим вам сообщение, как только они придут.

Бухгалтер

В чате вы можете задавать любой вопрос по налогам, взносам и просто по работе сервиса. Мы ответим в любое время.

Работа со счетами в других банках

Если у вас есть счета в других банках, и по ним проходят операции — загрузите выписку в формате 1С в сервис. Мы учтём их при расчёте налогов.

Зайдите во вкладку «Операции» и нажмите «Загрузить выписку в формате 1С». Мы учтём все доходные операции.

Клиентам платных тарифов Онлайн-бухгалтерии доступна интеграция, то есть автоматическая загрузка выписок, из следующих банков:

Т-Банк (Тинькофф)

Альфа-банк

Модульбанк

Корреспонденция из налоговой

Если у вас выпущен сертификат электронной подписи для сдачи отчётности — вам также будут приходить письма от налоговой. Так что ничего важного вы точно не пропустите.

Ответить на письмо можно прямо через раздел «Требования».

Если нужно будет ответить на письмо, вы сможете это сделать через письма в налоговую.

КУДиР

ИП на УСН освобождены от ведения бухучёта. Вместо этого налоговая может запросить книгу учёта доходов и расходов, кратко — КУДиР. Предоставить её нужно обязательно, иначе будет штраф.

Мы будем вести КУДиР за вас, чтобы вам не приходилось тратить своё время. Вы сможете скачать книгу в любой момент в интернет-банке. Для этого в Онлайн-бухгалтерии перейдите в раздел «КУДиР».

Обычно в середине года КУДИР не нужна, только по запросу налоговой. А вот в конце года она понадобится. По итогу каждого года вам нужно будет её распечатать, пронумеровать и прошнуровать страницы. На последней странице нужно указать количество страниц и поставить подпись и печать, если она есть.