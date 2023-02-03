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Как учесть доход от агентского договора

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Агентский договор — это одна из форм соглашений, которую используют предприниматели для оформления сотрудничества с третьими лицами. В Онлайн-бухгалтерии есть несколько вариантов работы по таким договорам.

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Работа с таксопарками

Налогооблагаемая база формируется из сумм, поступивших от агрегатора за вычетом выплат водителям. В таком случае доход — это сумма агентского вознаграждения.

Сервис «Онлайн-бухгалтерия» автоматически зачтёт всю поступившую сумму как доход. Чтобы вся сумма не облагалась налогом, зайдите в раздел «Онлайн-бухгалтерия» — «Операции», выберите нужную операцию и в поле «Система налогообложения» выберите пункт «Без налога». Посмотрите в видеоинструкции, как это сделать. 

Как учесть доход от агентского договора?Как учесть доход от агентского договора?Чтобы сервис смог корректно учесть ваш доход, в разделе «Операции» вручную добавьте недостающую сумму агентского вознаграждения: нажмите «Добавить операцию» — «Доходная операция» и заполните поля. Показали в видео, как это сделать.

Работа с маркетплейсами

Налогооблагаемая база сформируется из всей суммы, которую вы получите от ваших покупателей. 

Сначала плата за товар придёт на счёт товарного агрегатора, а потом он перечислит деньги продавцу за вычетом комиссии агента. За эту операцию маркетплейс получит вознаграждение по агентскому договору. Чтобы сервис «Онлайн-бухгалтерия» смог корректно учесть ваш доход, добавьте недостающую комиссию вручную во вкладке «Операции». Нажмите «Добавить операцию» — «Доходная операция» и заполните поля. Показали в видео, как это сделать.

Как учесть доход от агентского договора?

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Как учесть доход от агентского договора?