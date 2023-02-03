Что такое Копилка на налоги и как её подключить

Что такое Копилка на налоги

Это услуга, которая подходит для ИП на УСН «Доходы» на всех платных тарифах Онлайн-бухгалтерии, кроме тарифов с сотрудниками и АУСН.

Как работает Копилка на налоги

Копилка откладывает с каждого доходного поступления нужную сумму на налоги и страховые взносы.

Когда подходит срок уплаты, Копилка сама создаёт платежи и отправляет в налоговую. Вам ничего делать не нужно, мы обязательно предупредим перед уплатой.

Копилка будет откладывать деньги на страховые взносы в течение года, а уплата взносов будет производиться один раз — в конце года, не позднее 28 декабря. Сервис рассчитает налог, накопит нужную сумму и уплатит его уже с учётом максимального уменьшения на начисленные взносы.

Как Копилка копит на налоги и взносы

Копилка копит на сумму фиксированных взносов и оплачивает их в конце года — при наступлении срока уплаты, не позднее 28 декабря. Оплата производится в два этапа: первая попытка списания выполняется заранее, а вторая — ближе к крайнему сроку, чтобы взносы были уплачены даже если при первой попытке на счете не хватило средств.

При этом взносы начисляются каждый день, поэтому Копилке всегда есть на что копить, даже если дохода не было.

Параллельно сервис формирует накопления на уплату налога с учетом его уменьшения на сумму начисленных страховых взносов. А также на дополнительные страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 300 000 ₽.

При необходимости копилка помогает заранее откладывать средства на уплату НДС и патента, чтобы к сроку платежа нужная сумма уже была накоплена.

Обратите внимание: Копилка видит предстоящие задачи в Онлайн-бухгалтерии и откладывает нужную сумму именно для них, а не забирает одинаковый процент.

За 14 дней до срока уплаты взносов Копилка забирает максимально доступные суммы.

Копилка не копит и не уплачивает налоги и взносы за прошлые периоды. Например, если вы подключили Копилку в марте 2026 года, она не будет копить на налог IV квартала 2025 года и уплачивать его — вам придётся сделать это самостоятельно. Копилка начнёт копить только с I квартала 2026 года.

Как происходит оплата из Копилки

Копилка оплачивает налоги и взносы раз в год в два этапа:

Первая попытка — за несколько дней до нужного срока.

Вторая попытка — прямо в последний день срока, но может быть чуть раньше.

За день до первой уплаты вам придёт уведомление о предстоящем платеже.

Если в Копилке пусто, мы вас предупредим о пополнении счёта до определённых даты и времени. Если к этому моменту вы не внесёте деньги на счёт, сервис не отправит платежи.

Если в Копилке есть деньги, но для полной уплаты их недостаточно, сервис отправит всю доступную на счёте сумму. Оставшуюся сумму постарается списать при второй попытке. За день до этого вам придёт уведомление с напоминанием пополнить счёт. Если к моменту второй уплаты денег на счёте не хватит, вы сможете отправить платежи самостоятельно.

Почему Копилка не накопила нужную сумму для уплаты налогов или взносов

Может быть несколько причин:

Вы когда-то забирали деньги из Копилки на другие нужды бизнеса, а новых доходных поступлений не было. Сервис просто не успел накопить нужную сумму к сроку уплаты.

Вы подключили Копилку в конце квартала, когда доходов было мало или не было вообще, поэтому сервис не успел накопить нужную сумму.

Вы добавили доходы из других банков или отредактировали сумму доходов в большую сторону, а после этого не было поступлений. Для Копилки не осталось операций, с которых можно было бы накопить нужную сумму.

Вы работаете с маркетплейсами и не добавляли отчёты по полученным доходам. Копилка не будет откладывать деньги, так как Онлайн-бухгалтерия учитывает доходы именно по загруженным отчётам.

Как перевести деньги в Копилку

Копилку можно пополнить на главной интернет-банка: нажмите на три точки рядом со счётом и затем «Пополнить».

Также можно пополнить через Онлайн-бухгалтерию: перейдите в сервис, выберите Копилку на налоги, нажмите «Пополнить».

Как уплатить налоги и взносы самостоятельно

Если вы не хотите ждать уплаты из Копилки, отправить нужные платежи можно заранее через задачи в Онлайн-бухгалтерии. Взносы можно уплатить в любой день, а задачу на налог по УСН мы открываем с 1 числа месяца, следующего за текущим кварталом.

Чтобы отправить платёж, перейдите в задачу, выберите счёт и нажмите «Уплатить». Уплатить налог или взносы можно с расчётного счёта или со счёта самой Копилки. Сервис автоматически учтёт ваш платёж.

Почему Копилка не списала деньги с нового поступления

Причин может быть несколько:

Если в Копилке уже накоплена необходимая сумма, сервис не будет дополнительно откладывать деньги с новых поступлений.

Если после поступления произошло списание задолженности за тариф или СМС-информирование, Копилка спишет недостающую сумму при следующем поступлении средств.

Если поступление было распознано как недоходное, Копилка не будет откладывать с него деньги, так как такие операции не учитываются при расчёте налогов и взносов.

Как подключить Копилку на налоги

ШАГ 1. Откройте раздел «Онлайн-бухгалтерия» в полной версии интернет-банка. Перейдите во вкладку «Копилка».

ШАГ 2. Нажмите кнопку «Подключить».

Готово! Теперь вы можете работать спокойно и не думать о сроках уплаты налогов и взносов.