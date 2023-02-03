Как подключить Онлайн-бухгалтерию?

Откройте раздел «Сервисы», выберите Онлайн-бухгалтерию и нажмите «Приступим». Вы увидите подробные условия по тарифам.

При подключени и платной Онлайн-бухгалтерии мы спишем оплату за сервис со счёта в Точка Банк или с карты другого банка — решать вам. После окончания подписки автоматически продлим Онлайн-бухгалтерию и спишем оплату за тариф.

Если у вас были доходы в другом банке — можно их загрузить во вкладке «Операции». В платной версии Онлайн-бухгалтерии для этого подойдёт файл 1С. Тогда онлайн-бухгалтерия будет рассчитывать налоги и взносы с учётом прошлых доходов.

Дополнительные доходы можно также загружать вручную. Как это сделать, читайте в разделе «Как учесть доход наличными».