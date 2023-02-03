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Как уплатить налоги и взносы

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Когда наступит время платить налоги и страховые взносы, мы отправим вам уведомление. 

Перед уплатой налогов проверьте, что ваша система налогообложения и ставка налога указана верно. Проверить это можно в разделе «Онлайн-бухгалтерия» — «Налогообложение и патенты».

Откройте раздел «Онлайн-бухгалтерия», там будут сформированы нужные платежи на оплату. Нажав на задачу вы увидите подробную информацию о платеже и останется отправить их одной кнопкой.

Чтобы не следить за сроками и не думать об отправке платежей, подключите Копилку налогов — она всё сделает автоматически. Подробнее о ней читайте в вопросе «Что такое "Копилка на налоги" и как её подключить».

В Точке автоматическая сдача отчётности

Сервис «Онлайн-бухгалтерия» сам формирует отчётность и вовремя её отправляет — вам не нужно работать с электронной подписью.

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Как уплатить налоги и взносы?