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Как учесть доход наличными

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Если вы получили прибыль наличными, надо учесть этот доход. Ведь платить налоги нужно с каждой доходной операции. 

Когда вы получаете доход вне Точка Банка — добавляйте его в сервис Онлайн-бухгалтерии. Тогда мы правильно рассчитаем нужную сумму налогов.

Как добавить доход

ШАГ 1. Откройте раздел «Онлайн-бухгалтерия». Нажмите «Добавить операцию» или перейдите во вкладку «Операции» — «Показать все».

ШАГ 2. Нажмите «Добавить операцию» и затем «Доходную операцию».

ШАГ 3. В открывшемся окне укажите сумму и название контрагента, дату, назначение платежа и выберите систему налогообложения. Сохраните доход — сервис сразу учтёт его в налогах.

Подключите Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк

Рассчитаем ваши налоги и взносы, подготовим отчётность и будем всегда на связи — независимо от того, в каком банке у вас счёт.

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