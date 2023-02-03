Как учесть доход наличными

Если вы получили прибыль наличными, надо учесть этот доход. Ведь платить налоги нужно с каждой доходной операции.

Когда вы получаете доход вне Точка Банка — добавляйте его в сервис Онлайн-бухгалтерии. Тогда мы правильно рассчитаем нужную сумму налогов.

Как добавить доход

ШАГ 1. Откройте раздел «Онлайн-бухгалтерия». Нажмите «Добавить операцию» или перейдите во вкладку «Операции» — «Показать все».

ШАГ 2. Нажмите «Добавить операцию» и затем «Доходную операцию».

ШАГ 3. В открывшемся окне укажите сумму и название контрагента, дату, назначение платежа и выберите систему налогообложения. Сохраните доход — сервис сразу учтёт его в налогах.