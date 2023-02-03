Для отправки отчётов или документов в налоговую вам понадобится электронная подпись на токене. Если у вас ещё нет подписи — выпустите её в налоговой, в Справочной рассказали, как это сделать.

Настройте компьютер для работы с подписью по нашей инструкции:

Воспользуйтесь специальным установщиком, который добавит все необходимые для работы программы на ваш компьютер. Вам останется только настроить любимый браузер и добавить сам сертификат в программу для подписания — КриптоПро.

Затем вставьте токен с электронной подписью в компьютер и в Онлайн-бухгалтерии, нажмите «Добавить подпись» и следуйте инструкциям на экране — подпись будет готова для работы. В видео показали, как это сделать.