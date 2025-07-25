Как проверить ИП на благонадёжность

Прежде чем начинать сотрудничество, важно понять, с кем вы имеете дело. Проверка ИП помогает заранее увидеть возможные риски и понять, можно ли доверять партнёру.

Зачем проверять ИП

Если перед сотрудничеством не проверить ИП на благонадёжность, то в будущем можно столкнуться с проблемами, которые обойдутся дороже, чем сама сделка.

Основные причины проверки ИП:

Финансовая безопасность. Ненадёжный ИП может сорвать поставку, не выполнить услуги или исчезнуть с предоплатой.

Налоговые риски. Если у ИП начнутся проблемы с налоговой, проверка может коснуться и вас. В результате ФНС может посчитать сделку сомнительной, отказать в вычете НДС и доначислить налоги и штрафы.

Репутация. Проблемы с подрядчиком выглядят как ваши собственные ошибки. Для клиента неважно, кто виноват, — он запомнит, что подвели его именно вы.

Будьте особенно внимательны, если собираетесь работать с ИП впервые, планируете перевести крупный аванс или видите подозрительно выгодные условия. Осторожность не помешает и в случае, когда индивидуальный предприниматель только что открылся и у него нет истории работы.

Какие есть способы проверки ИП

Проверить партнёра можно бесплатно вручную или за пару минут с помощью Досье контрагента. Главное отличие — сколько времени уйдёт на сбор и анализ данных.

Как проверить ИП самостоятельно

Для проверки нужно использовать открытые официальные источники. Начать можно с сайта ФНС.

Сервис «Прозрачный бизнес»

Зайдите на сайт и укажите ФИО, ИНН или ОГРНИП предпринимателя. После этого высветится следующая информация:

Обратите внимание на несколько показателей:

Статус и дата постановки на учёт — это поможет понять, действует ли ИП сейчас и когда он начал предпринимательскую деятельность.

Виды деятельности — сравните, соответствуют ли указанные ОКВЭД тому, чем предприниматель реально занимается. Полный список кодов можно увидеть в выписке из ЕГРИП. Если выбранная деятельность требует лицензии, стоит сразу же в выписке проверить, есть ли она у ИП.

Система налогообложения — здесь будет указано, применяет ли ИП специальные налоговые режимы — УСН, ПСН, АУСН, НПД или ЕСХН. Если информации нет, значит, предприниматель работает на ОСНО.

От системы налогообложения зависит, как вы будете работать с ИП и какие налоги придётся учитывать:

ИП на ОСНО может выставить счёт с НДС — эту сумму нужно оплатить, а затем принять к вычету (если у вас есть такое право). НДФЛ удерживать не придётся, так как предприниматель сам платит налоги.

ИП на специальных режимах (УСН, ПСН, ЕСХН, АУСН) обычно не выделяет НДС в счетах. Но бывают случаи, когда предприниматель добровольно встаёт на учёт по НДС — этот момент стоит проверить заранее.

При работе с ИП на НПД (самозанятость) учтите: если он был вашим сотрудником в течение последних двух лет и вы планируете работать не по трудовому договору — налоговая может посчитать это обходом трудовых отношений. В таком случае лучше дождаться окончания этого срока или попросить предпринимателя сменить систему налогообложения.

Обратите внимание Также с самозанятым нельзя заключать агентские и комиссионные договоры или поручать ему действовать от имени вашей компании. Он должен выполнять работу лично, не имеет права привлекать наёмных сотрудников и должен трудиться только в определённых сферах.

Судебные разбирательства

Проверить, участвовал ли предприниматель в судах, можно через Картотеку арбитражных дел. Достаточно ввести его ИНН или ФИО, чтобы увидеть список процессов.

Что важно смотреть:

Если ИП часто выступает ответчиком, это может говорить о том, что он не выполняет обязательства, срывает сроки или не платит по счетам.

Если предприниматель сам регулярно подаёт иски, это тоже повод насторожиться — возможно, у него постоянные конфликты с партнёрами или проблемы с деньгами.

Обратите внимание Судебные дела не всегда означают, что бизнес ненадёжный. Один-два спора за долгие годы — нормальная практика. Но если у ИП десятки процессов подряд, особенно проигранных, тогда сотрудничество с ним может принести проблемы.

Долги у судебных приставов

Сайт ФССП помогает проверить, есть ли у предпринимателя долги, которые уже переданы на взыскание судебным приставам. Там можно найти информацию о штрафах, налогах и неисполненных решениях суда.

Если у ИП есть долги перед налоговой или другими организациями, это повод насторожиться. Особенно опасны крупные суммы или несколько открытых производств подряд — это может означать финансовые трудности или невыполнение обязательств.

Но не вся информация в реестре — признак проблем. Например, штрафы ГИБДД часто говорят лишь о том, что у предпринимателя есть автомобиль и он реально ведёт деятельность. В таком случае это скорее нейтральный сигнал, а не тревожный.

Процедура банкротства

На сайте Федресурса можно узнать, не проходит ли предприниматель процедуру банкротства. Если ИП оказался в этом списке, есть высокая вероятность, что он не сможет выполнить обязательства по договору или вообще перестанет выходить на связь.

Стоит помнить Для ИП банкротство означает не только проблемы с бизнесом, но и с личными активами — предприниматель отвечает по долгам всем своим имуществом. Это делает ситуацию ещё более рискованной для контрагента.

Если видите запись о банкротстве, лучше не заключать сделку и найти более надёжного партнёра.

Недобросовестные поставщики

Если предприниматель сорвал сроки или не выполнил условия госконтракта, его могут включить в Реестр недобросовестных поставщиков. Это открытая база, где собраны сведения о контрагентах, которые подвели государственных и муниципальных заказчиков.

Попадание в реестр — тревожный сигнал. Такой ИП лишается права участвовать в госзакупках по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ на два года. Если он уже нарушал условия контрактов, велика вероятность, что проблемы повторятся и в будущем.

При этом не все записи одинаково опасны. Иногда в реестр попадают из‑за незначительных нарушений, например, просрочки документов. Но если таких случаев несколько или речь идёт о крупных спорах, тогда лучше ещё раз подумать о начале сотрудничества.

Как проверить ИП через Досье контрагента

Зайдите на сайт и введите ИНН или ФИО предпринимателя. Появится такой отчёт:

Тут вы увидите всю ключевую информацию:

действует ли ИП и когда он зарегистрирован;

выбранные виды деятельности — ОКВЭД;

есть ли долги у судебных приставов — ФССП;

участвует ли ИП в судебных разбирательствах — как истец или ответчик;

проходит ли процедуру банкротства;

находится ли в реестре недобросовестных поставщиков.

Кроме того, сервис показывает: зарегистрирован ли ИП как учредитель в других компаниях, есть ли его имя в списках недобросовестных экспортёров и импортёров, а также не заблокированы ли его счета налоговой.

Почему это удобно?

Досье контрагента экономит время и избавляет от рутинных проверок. Вместо множества сайтов вы за пару минут получаете полный отчёт об ИП с ключевыми данными, рисками и пояснениями.

В конце отчёта сервис даёт общий вывод о благонадёжности предпринимателя. Если потребуется найти другого контрагента, встроенный справочник подскажет надёжных партнёров по видам деятельности.

Что ещё можно узнать о контрагенте

Помимо официальных источников собрать информацию о предпринимателе можно и в других местах.

Откройте сайт ИП или страницу в социальных сетях

Посмотрите, есть ли у предпринимателя сайт и насколько он активен.

Рабочий сайт с подробной информацией об услугах, клиентах, кейсах и актуальными контактами — это хороший признак. Он показывает, что бизнес работает, а предприниматель серьезно относится к своей деятельности.

Социальные сети тоже важны, особенно если ИП работает с физлицами. Обратите внимание на регулярность публикаций, комментарии и количество подписчиков. Живые страницы с постами и обсуждениями говорят о том, что предприниматель ведёт активную работу и дорожит своей репутацией.

Если сайт выглядит заброшенным, страница в соцсетях пустует или их вовсе нет — это не всегда признак проблемы. Но в сочетании с другими тревожными сигналами повод насторожиться.

Посмотрите в 2ГИС или Яндекс Картах

Эти сервисы помогают понять, существует ли бизнес на самом деле. Найдите адрес ИП и посмотрите, указан ли офис или склад на карте, есть ли фотографии и отзывы клиентов. Высокий рейтинг, разнообразные комментарии и обновлённая информация — хороший признак.

Для некоторых видов деятельности предпринимателю офис, может, и не нужен. Многие ИП работают полностью онлайн или используют офис только для внутренних процессов, а с клиентами общаются по телефону или в интернете.

Вбейте ФИО предпринимателя в поисковике

Простой поиск в Яндексе может дать много полезной информации. Посмотрите, в каком контексте упоминается предприниматель: бывают публикации в СМИ, отзывы клиентов, упоминания о судебных разбирательствах или предупреждения от других юридических лиц.