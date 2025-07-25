Как проверить ИП на благонадёжность

Прежде чем начинать сотрудничество, важно понять, с кем вы имеете дело. Проверка ИП помогает заранее увидеть возможные риски и понять, можно ли доверять партнёру.
Зачем проверять ИП
Если перед сотрудничеством не проверить ИП на благонадёжность, то в будущем можно столкнуться с проблемами, которые обойдутся дороже, чем сама сделка.
Основные причины проверки ИП:
- Финансовая безопасность. Ненадёжный ИП может сорвать поставку, не выполнить услуги или исчезнуть с предоплатой.
- Налоговые риски. Если у ИП начнутся проблемы с налоговой, проверка может коснуться и вас. В результате ФНС может посчитать сделку сомнительной, отказать в вычете НДС и доначислить налоги и штрафы.
- Репутация. Проблемы с подрядчиком выглядят как ваши собственные ошибки. Для клиента неважно, кто виноват, — он запомнит, что подвели его именно вы.
Будьте особенно внимательны, если собираетесь работать с ИП впервые, планируете перевести крупный аванс или видите подозрительно выгодные условия. Осторожность не помешает и в случае, когда индивидуальный предприниматель только что открылся и у него нет истории работы.
Какие есть способы проверки ИП
Проверить партнёра можно бесплатно вручную или за пару минут с помощью Досье контрагента. Главное отличие — сколько времени уйдёт на сбор и анализ данных.
Как проверить ИП самостоятельно
Для проверки нужно использовать открытые официальные источники. Начать можно с сайта ФНС.
Сервис «Прозрачный бизнес»
Зайдите на сайт и укажите ФИО, ИНН или ОГРНИП предпринимателя. После этого высветится следующая информация:
Обратите внимание на несколько показателей:
- Статус и дата постановки на учёт — это поможет понять, действует ли ИП сейчас и когда он начал предпринимательскую деятельность.
- Виды деятельности — сравните, соответствуют ли указанные ОКВЭД тому, чем предприниматель реально занимается. Полный список кодов можно увидеть в выписке из ЕГРИП. Если выбранная деятельность требует лицензии, стоит сразу же в выписке проверить, есть ли она у ИП.
- Система налогообложения — здесь будет указано, применяет ли ИП специальные налоговые режимы — УСН, ПСН, АУСН, НПД или ЕСХН. Если информации нет, значит, предприниматель работает на ОСНО.
От системы налогообложения зависит, как вы будете работать с ИП и какие налоги придётся учитывать:
- ИП на ОСНО может выставить счёт с НДС — эту сумму нужно оплатить, а затем принять к вычету (если у вас есть такое право). НДФЛ удерживать не придётся, так как предприниматель сам платит налоги.
- ИП на специальных режимах (УСН, ПСН, ЕСХН, АУСН) обычно не выделяет НДС в счетах. Но бывают случаи, когда предприниматель добровольно встаёт на учёт по НДС — этот момент стоит проверить заранее.
- При работе с ИП на НПД (самозанятость) учтите: если он был вашим сотрудником в течение последних двух лет и вы планируете работать не по трудовому договору — налоговая может посчитать это обходом трудовых отношений. В таком случае лучше дождаться окончания этого срока или попросить предпринимателя сменить систему налогообложения.
Судебные разбирательства
Проверить, участвовал ли предприниматель в судах, можно через Картотеку арбитражных дел. Достаточно ввести его ИНН или ФИО, чтобы увидеть список процессов.
Что важно смотреть:
- Если ИП часто выступает ответчиком, это может говорить о том, что он не выполняет обязательства, срывает сроки или не платит по счетам.
- Если предприниматель сам регулярно подаёт иски, это тоже повод насторожиться — возможно, у него постоянные конфликты с партнёрами или проблемы с деньгами.
Долги у судебных приставов
Сайт ФССП помогает проверить, есть ли у предпринимателя долги, которые уже переданы на взыскание судебным приставам. Там можно найти информацию о штрафах, налогах и неисполненных решениях суда.
Если у ИП есть долги перед налоговой или другими организациями, это повод насторожиться. Особенно опасны крупные суммы или несколько открытых производств подряд — это может означать финансовые трудности или невыполнение обязательств.
Но не вся информация в реестре — признак проблем. Например, штрафы ГИБДД часто говорят лишь о том, что у предпринимателя есть автомобиль и он реально ведёт деятельность. В таком случае это скорее нейтральный сигнал, а не тревожный.
Процедура банкротства
На сайте Федресурса можно узнать, не проходит ли предприниматель процедуру банкротства. Если ИП оказался в этом списке, есть высокая вероятность, что он не сможет выполнить обязательства по договору или вообще перестанет выходить на связь.
Если видите запись о банкротстве, лучше не заключать сделку и найти более надёжного партнёра.
Недобросовестные поставщики
Если предприниматель сорвал сроки или не выполнил условия госконтракта, его могут включить в Реестр недобросовестных поставщиков. Это открытая база, где собраны сведения о контрагентах, которые подвели государственных и муниципальных заказчиков.
Попадание в реестр — тревожный сигнал. Такой ИП лишается права участвовать в госзакупках по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ на два года. Если он уже нарушал условия контрактов, велика вероятность, что проблемы повторятся и в будущем.
При этом не все записи одинаково опасны. Иногда в реестр попадают из‑за незначительных нарушений, например, просрочки документов. Но если таких случаев несколько или речь идёт о крупных спорах, тогда лучше ещё раз подумать о начале сотрудничества.
Как проверить ИП через Досье контрагента
Зайдите на сайт и введите ИНН или ФИО предпринимателя. Появится такой отчёт:
Тут вы увидите всю ключевую информацию:
- действует ли ИП и когда он зарегистрирован;
- выбранные виды деятельности — ОКВЭД;
- есть ли долги у судебных приставов — ФССП;
- участвует ли ИП в судебных разбирательствах — как истец или ответчик;
- проходит ли процедуру банкротства;
- находится ли в реестре недобросовестных поставщиков.
Кроме того, сервис показывает: зарегистрирован ли ИП как учредитель в других компаниях, есть ли его имя в списках недобросовестных экспортёров и импортёров, а также не заблокированы ли его счета налоговой.
Почему это удобно?
Досье контрагента экономит время и избавляет от рутинных проверок. Вместо множества сайтов вы за пару минут получаете полный отчёт об ИП с ключевыми данными, рисками и пояснениями.
В конце отчёта сервис даёт общий вывод о благонадёжности предпринимателя. Если потребуется найти другого контрагента, встроенный справочник подскажет надёжных партнёров по видам деятельности.
Что ещё можно узнать о контрагенте
Помимо официальных источников собрать информацию о предпринимателе можно и в других местах.
Откройте сайт ИП или страницу в социальных сетях
Посмотрите, есть ли у предпринимателя сайт и насколько он активен.
Рабочий сайт с подробной информацией об услугах, клиентах, кейсах и актуальными контактами — это хороший признак. Он показывает, что бизнес работает, а предприниматель серьезно относится к своей деятельности.
Социальные сети тоже важны, особенно если ИП работает с физлицами. Обратите внимание на регулярность публикаций, комментарии и количество подписчиков. Живые страницы с постами и обсуждениями говорят о том, что предприниматель ведёт активную работу и дорожит своей репутацией.
Если сайт выглядит заброшенным, страница в соцсетях пустует или их вовсе нет — это не всегда признак проблемы. Но в сочетании с другими тревожными сигналами повод насторожиться.
Посмотрите в 2ГИС или Яндекс Картах
Эти сервисы помогают понять, существует ли бизнес на самом деле. Найдите адрес ИП и посмотрите, указан ли офис или склад на карте, есть ли фотографии и отзывы клиентов. Высокий рейтинг, разнообразные комментарии и обновлённая информация — хороший признак.
Для некоторых видов деятельности предпринимателю офис, может, и не нужен. Многие ИП работают полностью онлайн или используют офис только для внутренних процессов, а с клиентами общаются по телефону или в интернете.
Вбейте ФИО предпринимателя в поисковике
Простой поиск в Яндексе может дать много полезной информации. Посмотрите, в каком контексте упоминается предприниматель: бывают публикации в СМИ, отзывы клиентов, упоминания о судебных разбирательствах или предупреждения от других юридических лиц.
Если на первых страницах поиска ничего подозрительного нет — это хороший знак надёжности. Но если сразу появляются жалобы, истории о невыполненных обязательствах или судебные иски, стоит отнестись к такому контрагенту с осторожностью.