Что делать ИП при утрате права на патент

Нарушение может быть связано с превышением дохода, увеличением числа сотрудников, сменой вида деятельности или несоблюдением условий работы. В такой ситуации предприниматель теряет право на патент, обязан уведомить налоговую, пересчитать налоги и перейти на другой режим. Точка Банк расскажет в статье, как происходит утрата права на патент и какие действия нужно предпринять в этом случае.

Коротко После утраты патента нужно в течение 10 дней уведомить налоговую. Далее ИП переходит на УСН или ОСНО и пересчитывает налоги за этот период. Пени не начисляются за время законной работы на ПСН, но появляются при просрочке после перехода. Вернуться на патент можно не ранее следующего года, если снова соблюдаются все условия.

ИП может потерять право на патент (ПСН), если превышает лимит дохода, нанимает более 15 сотрудников или нарушает условия работы. Также причиной может быть запрещённая торговля или превышение допустимой площади помещения. При нарушении условий право на все патенты теряется сразу, а налоги пересчитываются с начала периода.

Когда ИП может утратить право на применение ПСН

Превышение лимита доходов. Индивидуальный предприниматель может применять патентную систему налогообложения (ПСН) при условии, что его общий доход не превышает установленного лимита. В 2026 году этот предел составляет 20 млн ₽, в последующие годы он будет поэтапно снижаться: в 2027 году — до 15 млн ₽, а начиная с 2028 года — до 10 млн ₽.

При расчёте учитываются все доходы предпринимателя, включая поступления по разным видам деятельности, нескольким патентам, а также при совмещении ПСН с упрощённой системой налогообложения (УСН).

Налоговые органы при проверке соблюдения лимита анализируют не только доходы текущего года, но и выручку за предыдущие периоды. Так, в 2026 году учитываются показатели за 2025 год, а в 2027 году — совокупно за 2026 и 2027 годы.

Если ИП теряет право на патент из-за доходов, повторно применять ПСН можно не ранее чем со следующего года.

ПРИМЕР ИП Петров оказывает услуги на патенте и одновременно работает на УСН. В 2025 году он продал нежилое помещение за 19 млн ₽. При проверке лимита на 2026 год налоговая учитывает этот доход, поэтому общий показатель превышает 20 млн ₽. Из‑за этого предприниматель теряет право на патент с начала 2026 года и сможет вернуться на ПСН только со следующего календарного года, если доходы уложатся в лимит.



Превышение числа работников. При патентной системе налогообложения допускается привлечение не более 15 человек. В этот лимит включаются сотрудники, работающие по трудовым договорам, а также исполнители по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Самозанятые и индивидуальные предприниматели в расчёт не входят.

При совмещении ПСН и УСН считают только тех сотрудников, которые заняты в патентной деятельности. Если работник выполняет задачи сразу для двух направлений, его включают в лимит патента.

Запрещённые виды торговли. При применении патентной системы налогообложения запрещено заниматься оптовой торговлей, а также реализацией отдельных категорий товаров. К таким товарам относятся подакцизная продукция, например бензин и мотоциклы, а также ювелирные изделия, меховые изделия, обувь и лекарственные препараты. Полный перечень ограничений установлен Налоговым кодексом РФ. Если индивидуальный предприниматель начнёт осуществлять такую деятельность, право на применение ПСН будет утрачено.

Превышение допустимой площади. Для розничной торговли и общественного питания при применении патентной системы налогообложения действует ограничение по площади зала обслуживания — не более 150 м². Если предприниматель начнёт работать в помещении с большей площадью, право на применение ПСН будет утрачено. При этом складские и административные помещения в расчёт не включаются.

Кроме того, регионы вправе устанавливать более строгие ограничения и снижать максимально допустимую площадь, например до 50 м². Поэтому перед арендой или покупкой помещения рекомендуется ознакомиться с региональным законодательством на сайте ФНС.

Утрата права на ПСН, если у ИП было несколько патентов

Если ИП работает по нескольким патентам и нарушает условия ПСН, он теряет право на патентную систему по всем патентам сразу. Например, это произойдёт, если доход превысит 20 млн ₽ или сотрудников станет больше допустимого лимита. В таком случае налоги необходимо пересчитать по ОСНО или УСН (при совмещении режимов) с даты начала самого раннего действующего патента.

Все доходы, полученные в рамках патентной деятельности после утраты права, будут облагаться налогами по ОСНО (НДФЛ и НДС) либо по УСН. Это зависит от основной системы налогообложения предпринимателя. Суммы, ранее уплаченные за патенты, можно зачесть в счёт начисленных налогов.

Что делать ИП при утрате права на патент

Чтобы спокойно перейти на другой налоговый режим, ИП нужно выполнить несколько обязательных шагов.

Подача в ИФНС заявления об утрате права на ПСН

Если ИП потерял право применять патент, он обязан сообщить об этом в налоговую. Заявление подают в течение 10 календарных дней с даты утраты права на ПСН — п. 8 ст. 346.45 НК РФ. Заявление можно подать в любую инспекцию, где ИП состоит на учёте по ПСН, на бумаге или электронно.

В заявлении указывают ИНН и ФИО предпринимателя, код налоговой инспекции и причину утраты права на ПСН. В бланке предусмотрены три варианта:

код 1 — доходы по ПСН и УСН с начала года превысили лимит 60 млн ₽ в 2025 году и 20 млн ₽ в 2026 году;

код 2 — средняя численность работников стала более 15 человек либо ИП работал по договору простого товарищества, совместной деятельности или доверительного управления;

код 3 — ИП торговал товарами с обязательной маркировкой.

Пересчёт налогов

После утраты права на патент ИП платит налоги по тому режиму, который он совмещал с патентом: НДФЛ на ОСНО, налог по УСН или ЕСХН.

В некоторых случаях дополнительно платят торговый сбор. Налоги считают по тем же правилам, что и для вновь зарегистрированных ИП, — п. 7 ст. 346.45 НК РФ.

Сумму налогов за год утраты права уменьшают на стоимость уже оплаченного патента. Пени за просрочку не начисляют, как и штрафы за несданную декларацию по НДС, поскольку во время работы на патенте обязанности по НДС не было.

Сдача отчётности

Набор отчётов зависит от того, какой режим ИП применял вместе с ПСН.

УСН. ИП на упрощёнке направляет в налоговую уведомления об исчисленных суммах налога по итогам каждого квартала. Это нужно, чтобы инспекция списала авансы с ЕНС.

Если право на патент утрачено с января по сентябрь, уведомления подают за соответствующие кварталы. Если утрата произошла в IV квартале, уведомления не нужны — налоговая возьмёт данные из декларации.

Декларацию по УСН сдают один раз в год не позднее 25 апреля. Например, при утрате права на ПСН в марте 2025 года ИП подаст уведомления за I квартал, полугодие и 9 месяцев, а декларацию — до 25 апреля 2026 года.

ОСНО. На общей системе ИП отчитывается по двум налогам:

Декларацию по НДС сдают ежеквартально, только в электронном виде, не позднее 25-го числа месяца после отчётного квартала. Уведомления по НДС не подают.

По НДФЛ ИП отчитывается один раз в год — по форме 3-НДФЛ. Срок сдачи — до 30 апреля следующего года.

Экспертное мнение При утрате права на патент важно сразу зафиксировать дату нарушения и не затягивать с переходом на другой налоговый режим. На практике чаще всего ошибки возникают из‑за пропуска 10‑дневного срока уведомления налоговой и неверного пересчёта налогов. Также многие ИП недооценивают последствия роста дохода или численности сотрудников и узнают о потере права уже постфактум. В таких ситуациях важно быстро восстановить учёт и корректно рассчитать налоги по УСН или ОСНО, чтобы избежать дополнительных начислений.

Важно регулярно контролировать лимиты по доходам и сотрудникам в течение года, а не только по итогам периода. Это позволяет заранее принять решение о смене режима и избежать «слёта» с патента. Предпринимателям проще всего вести учёт через автоматизированные сервисы.



Для этого удобно использовать Онлайн‑бухгалтерию от Точка Банка . Сервис помогает отслеживать налоги, доходы и сроки отчётности в одном месте. Это снижает риск ошибок при переходе с ПСН и упрощает ведение учёта. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Правила начисления пеней при утрате права на патентную СНО

При утрате права на ПСН пени рассчитывают с учётом даты, когда было нарушено условие применения патента.

После этого ИП считается перешедшим на УСН, ОСНО или ЕСХН с начала налогового периода, в котором действовал патент. При этом за период, когда предприниматель законно применял ПСН, пени не начисляют, так как обязанности платить налоги по другим режимам у него не было.

Льготный порядок действует только до даты нарушения. С этого момента освобождение от пеней прекращается. Если после утраты права на патент ИП не уплатит налоги в установленный срок, пени начнут начислять по общим правилам — со следующего дня после даты платежа.

Такие же правила действуют и для торгового сбора. Пока предприниматель работал на ПСН, платить сбор не требовалось. После утраты права на патент его нужно уплачивать на общих основаниях. Пени начислят только при просрочке после даты нарушения.

Таким образом, пени начисляют не из-за перерасчёта налогов задним числом, а только за просрочку после утраты права на ПСН.

Как избежать утраты права на ПСН

Чтобы сохранить право на патент, ИП нужно регулярно контролировать ключевые показатели бизнеса и заранее оценивать риски.

Контролируйте доходы. Для ПСН важны фактические поступления, а не потенциальный доход из регионального закона. Доход считают по данным книги учёта и суммируют по всем патентам, а также при совмещении ПСН с УСН. Лимит проверяют не только в год действия патента, но и за предыдущий период. В 2026 году он составляет 20 млн ₽, в 2027-м — 15 млн ₽, в 2028-м — 10 млн ₽, поэтому выручку стоит планировать заранее.

При превышении лимита дохода в 20 млн ₽ предприниматель не только перейдёт на общую систему налогообложения, но и получит обязанность начислять и уплачивать НДС.

Следите за численностью работников. На патенте можно привлекать не более 15 человек, включая сотрудников по трудовым договорам и исполнителей по ГПХ. Если работник выполняет задачи и по патенту, и по УСН, его учитывают в лимите ПСН. Самозанятых и ИП по гражданско-правовым договорам в расчёт не берут.

Проверьте вид деятельности и условия работы. ПСН не подходит для оптовой торговли и продажи ряда товаров, в том числе подакцизных, ювелирных изделий и лекарств. Для розницы и общепита важно соблюдать лимит по площади торгового зала. Регионы вправе снижать этот предел, поэтому перед арендой или переездом стоит изучить региональный закон.

Оцените экономику бизнеса. На патенте расходы не уменьшают налог. Если затраты занимают значительную часть выручки, лучше заранее рассмотреть режимы, где расходы учитываются, например УСН «Доходы минус расходы».

Когда ИП может вернуться на патент после утраты права

ИП, который утратил право на патент, может снова перейти на ПСН не ранее следующего календарного года. Заявление подают с января, если все условия для патента выполнены.

Если право на ПСН утрачено из-за превышения лимита доходов, вернуться на патент можно только в следующем календарном году. При этом доход за год, который предшествует переходу, не должен превышать установленный лимит.

Как перейти на УСН

ИП может перейти с патента на УСН только в двух случаях:

по собственному решению;

из-за утраты права на ПСН.

От этого зависит порядок перехода.

Добровольный переход. Если ИП при совмещении ПСН и ОСНО сам отказывается от патента, он подаёт заявление о переходе на УСН до конца года. Упрощёнка начнёт действовать с 1 января следующего года. Если заявление не подать, налоговая переведёт предпринимателя на общую систему.

Если ИП совмещает патент с УСН и хочет добровольно отказаться от деятельности, которая ведётся по патенту, нужно подать заявление по форме 26.5-4. Это заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения.

Переход при утрате права на ПСН. Если ИП теряет право на патент, его переводят на другой налоговый режим с начала того периода, на который был выдан патент. При соблюдении условий он может работать на УСН, а не на общей системе.

После перехода на УСН предприниматель считает налог по правилам упрощёнки, платит авансы по итогам кварталов, подаёт уведомление ЕНП и сдаёт декларацию по итогам года.